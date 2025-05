¡Recorre los mundos e historias de dieciséis juegos muy queridos de la saga con Magic: The Gathering—FINAL FANTASY! Esta colección incluye personajes, objetos y momentos de todas las entregas principales de FINAL FANTASY, con los que podrás volver a disfrutar de tus episodios favoritos de la historia de los videojuegos a través del prisma de Magic: The Gathering. ¡Por supuesto, como en cualquier colección de Magic, habrá un buen puñado de fichas preciosas!

0005_MTGFIN_Token: Hero 0024_MTGFIN_Token: Safer Sephiroth, One-Winged Angel

Cada sobre de juego de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contiene una carta de arte (sobre las que puedes profundizar con este artículo) o una ficha de dos caras no foil, en cuyas caras aparece una de las 23 fichas con arte completo de la colección o el emblema creado por Sefirot, el ángel de una sola ala. Cabe destacar que hay 8 fichas de Héroe distintas, cada una con un personaje de FINAL FANTASY XIV.

0003a_MTGFIN_ComToken_X: Spirit // Squid 0002a_MTGFIN_ComToken_SrgVII: Soldier // Rebel

Cada mazo de Commander de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY viene con 10 fichas de dos caras que te dan todo lo necesario para representar la situación al jugar. Estas fichas aparecen en versión no foil en los mazos de Commander normales y surge foil en la edición de coleccionista. Los mazos de Commander contienen una combinación de fichas de los sobres de juego y fichas de Commander, entre las que se encuentran 9 fichas y 2 cartas de ayuda exclusivas de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

Además, en el mazo de Commander Pase de contadores, 4 copias de una tarjeta de contadores destroquelables de dos caras sustituyen 4 fichas de dos caras. Estos contadores no aparecen con el tratamiento surge foil en la edición de coleccionista del mazo de Commander Pase de contadores.

0021_MTGFIN_Token: Elemental

Por último, cada sobre de coleccionista de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contiene una ficha foil tradicional de dos caras. Estas fichas aparecen en muchas combinaciones distintas con las fichas y los emblemas de los sobres de juego de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Ni las fichas exclusivas para los juegos de Commander de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY ni la tarjeta de contadores destroquelables de Pase de contadores se pueden conseguir en los sobres de coleccionista. Puedes ver la lista completa de estas fichas en la galería de cartas de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY:

Sobres de juego y de coleccionista de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (fichas y emblema)

Mazos de Commander de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY: Trance del resurgir (fichas) Límite (fichas y carta de ayuda) Pase de contadores (fichas) Vástagos y hechicería (fichas)

Ediciones de coleccionista de los mazos de Commander de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY: Edición de coleccionista de Trance del resurgir (fichas) Edición de coleccionista de Límite (fichas y carta de ayuda) Edición de coleccionista de Pase de contadores (fichas) Edición de coleccionista de Vástagos y hechicería (fichas)



¡Con Magic: The Gathering—FINAL FANTASY nos espera diversión a raudales! Podrás disfrutarlo todo de primera mano cuando la colección se lance en todo el mundo el 13 de junio de 2025. Ya puedes reservar los productos en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.