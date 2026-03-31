Estudiantes, les damos la bienvenida una vez más a la universidad de Strixhaven, ¡el mejor centro de estudio del Multiverso! Secretos de Strixhaven te invita a retomar tus estudios en una de las cinco facultades mágicas, cada una de ellas especializada en una escuela mágica distinta. Así que, venga, a estudiar: ¡los exámenes están a punto de dar comienzo! Secretos de Strixhaven se lanzará en todo el mundo el 24 de abril de 2026.

Los estudiantes estrella saben que es importantísimo llegar con estilo al primer día de clase. Si quieres escribir tu tesis sobre las cartas más deslumbrantes de Secretos de Strixhaven, justo aquí tenemos todo lo que necesitas saber. Vamos a dar paso al curso de orientación, así que abre el libro por el capítulo titulado “Los cuatro datos más importantes para coleccionar Secretos de Strixhaven”.

1. Controla la historia con la carta seriada Emeritus of Ideation

0306_MTGSOS_Headline: Emeritus of Ideation

Nuestra primera lección de Diversión en Sobres es la más emocionante: una versión seriada foil de doble arcoíris de la carta Emeritus of Ideation, que incluye un nostálgico marco con arte completo. Esta carta combina una ilustración de Mark Poole, un marco con estética retro y un poderoso diseño nuevo: la pieza central perfecta para tu colección de Secretos de Strixhaven.

Esta versión de Emeritus of Ideation solo aparece en los sobres de coleccionista de Secretos de Strixhaven. Las versiones seriadas de Emeritus of Ideation pueden aparecer en los sobres de coleccionista en cualquier idioma, pero la carta siempre estará en inglés. Sus mecánicas son idénticas a las de las versiones no seriadas.

2. Mystical Archive regresa en los sobres de juego y de coleccionista

0019_MTGSOS_MysArch: Force of Will 0035_MTGSOS_MysArch: Vampiric Tutor

Entra en el Archivo Místico y descubre una colección de hechizos de toda la historia de Magic, incluidas cartas poderosísimas como la Fuerza de voluntad. Cada sobre de juego de Secretos de Strixhaven incluye al menos una carta de Mystical Archive, y cada sobre de coleccionista incluye al menos 3 de ellas.

0084_MTGSOS_MysArcJP: Force of Will 0100_MTGSOS_MysArcJP: Vampiric Tutor 0149_MTGSOS_MysArcEc: Force of Will 0165_MTGSOS_MysArcEc: Vampiric Tutor

Cada carta de Mystical Archive también tiene una versión especial en japonés con una ilustración alternativa y un marco temático. Estas cartas están disponibles en los sobres de juego en japonés, y en los sobres de coleccionista de todos los idiomas siempre tendrán el texto en japonés. Además, puedes encontrar cartas en japonés de Mystical Archive foil de pergamino plateado en sobres de coleccionista de todos los idiomas.

3. Estudia planeswalkers, Dragones y tierras sin borde

0282_MTGSOS_BrdlsPW: Ral Zarek, Guest Lecturer 0286_MTGSOS_BrdlsDR: Quandrix, the Proof 0305_MTGSOS_Brd2Lnd: Sundown Pass

Queremos rendir homenaje a nuestros estimados profesores, a los dragones fundadores y a los lugares emblemáticos de Strixhaven en una selección de cartas sin borde. Los Dragones Ancianos sin borde son perfectos para dirigir tus nuevos mazos de Commander, ya que combinan la historia de Strixhaven con unas ilustraciones asombrosas. Estas cartas pueden conseguirse tanto en su versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

4. Ve a clase con las cartas de Invitados especiales

0155_MTGSOS_SpecGues: Sylvan Library

Los mejores eruditos del Multiverso ofrecen sus disertaciones en las cartas de Invitados especiales de Secretos de Strixhaven. Estas diez cartas representan clases magistrales de las aulas universitarias de Strixhaven e inmortalizan momentos del Multiverso. Encontrarás cartas no foil de Invitados especiales en los sobres de juego y sus versiones foil tradicionales en los sobres de coleccionista.

Es hora de aprender la lección en Secretos de Strixhaven. Este curso incluye información exhaustiva sobre la historia de la colección, sus productos, tratamientos de Diversión en Sobres y mucho más. Ve más allá del campus y adéntrate en el Multiverso de Magic con el lanzamiento mundial de Secretos de Strixhaven el 24 de abril de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Detalles de Secretos de Strixhaven

Símbolo de la expansión SOS Símbolo de la expansión SOC Símbolo de la expansión SOA Símbolo de la expansión SPG

Código de la colección Secretos de Strixhaven: SOS

Código de la colección de Commander de Secretos de Strixhaven: SOC

Código de la colección Mystical Archive: SOA

Código de la colección Invitados especiales: SPG

Legalidad de la colección:

Secretos de Strixhaven (SOS) es legal en todos los formatos.

(SOS) es legal en todos los formatos. Las cartas de Commander de Secretos de Strixhaven (SOC), Mystical Archive (SOA) e Invitados especiales (SPG) son colecciones legales en Commander, Legacy y Vintage, y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos.

(SOC), Mystical Archive (SOA) e (SPG) son colecciones legales en Commander, Legacy y Vintage, y las cartas individuales también son legales donde estén ya disponibles en otros formatos. Los sobres de juego de Secretos de Strixhaven contienen cartas de SOS, SOA y SPG. Si consigues alguna de estas cartas al abrir un sobre de juego en un Booster Draft o Mazo Cerrado de Secretos de Strixhaven, podrás jugarlas.

Sitio web: Secretos de Strixhaven

Galería de cartas: Secretos de Strixhaven

Los PSVP de Secretos de Strixhaven serán los siguientes:

Sobre de juego: 5,49 USD

Sobre de coleccionista: 26,99 USD

Mazo de Commander: 49,99 USD

Bundle: 57,99 USD

Codex Bundle: 89,99 USD

Draft Night: 89,99 USD

Mazo temático de 60 cartas: 23,99 USD

Fechas importantes:

Lanzamiento de Strixhaven: Omens of Chaos : 7 de abril de 2026

: 7 de abril de 2026 Galería de cartas completa : 10 de abril

: 10 de abril Eventos Presentación : del 17 al 23 de abril

: del 17 al 23 de abril Lanzamiento en MTG Arena : 21 de abril

: 21 de abril Fecha de lanzamiento en formato físico : 24 de abril

: 24 de abril Magic Academy : del 24 de abril al 18 de junio

: del 24 de abril al 18 de junio Standard Showdown : del 24 de abril al 18 de junio

: del 24 de abril al 18 de junio Friday Night Magic : del 24 de abril al 18 de junio

: del 24 de abril al 18 de junio MagicCon: Las Vegas y Pro Tour de Secretos de Strixhaven : del 1 al 3 de mayo

: del 1 al 3 de mayo 1.ª ronda de la Commander Party : del 1 al 7 de mayo

: del 1 al 7 de mayo Magic Spotlight: secretos en Londres, Inglaterra : del 8 al 10 de mayo

: del 8 al 10 de mayo Store Championships : del 8 al 31 de mayo

: del 8 al 31 de mayo Lanzamiento del Codex Bundle : 15 de mayo

: 15 de mayo Magic Spotlight: secretos en Chiba, Japón : del 29 al 31 de mayo

: del 29 al 31 de mayo Magic presenta: Abre el Archivo : del 22 de mayo al 18 de junio

: del 22 de mayo al 18 de junio 2.ª ronda de la Commander Party : del 5 al 11 de junio

: del 5 al 11 de junio Magic presenta: Orgullo: del 5 al 14 de junio

La lección comienza con Strixhaven: Omens of Chaos

Strixhaven: Omens of Chaos

Secretos de Strixhaven se lanza el 24 de abril, pero puedes empezar a estudiar antes con la última novela de Magic, Strixhaven: Omens of Chaos. Escrita por Seanan McGuire, autor galardonado con los premios Hugo y Nebula, esta obra seguirá a un grupo de estudiantes de Strixhaven en su misión para descubrir su destino y a qué parte del Multiverso pertenecen. ¿No puedes esperar a la fecha de lanzamiento para empezar a leer? ¡Nosotros tampoco! Por ello, el primer capítulo de Strixhaven: Omens of Chaos ya está disponible en DailyMTG.

0001_MTGPRM_Manual: Command Tower

Todos los ejemplares en tapa dura de la primera edición de Strixhaven: Omens of Chaos incluyen una carta promocional Command Tower foil tradicional con marco retro y un texto de ambientación extraído directamente de la novela. Strixhaven: Omens of Chaos se publicará el 7 de abril de 2026 y ya se puede reservar en cualquier establecimiento donde se vendan obras de ficción.

Diversión en Sobres de Secretos de Strixhaven

Va a dar comienzo la clase, y la asignatura de hoy son los tratamientos de Diversión en Sobres de Secretos de Strixhaven. Encontrarás una miríada de misterios mágicos en cada sobre de juego, sobre de coleccionista y libro de hechizos encuadernado en cuero de la Edad de Sangre de Arcavios.

Estrella principal: Emeritus of Ideation

0306_MTGSOS_Headline: Emeritus of Ideation

¡Mark Poole, el artista original de la carta Recuerdo ancestral, nos prestó sus talentos artísticos para la carta de estrella principal de Secretos de Strixhaven! Esta versión seriada foil de doble arcoíris de la carta Emeritus of Ideation presenta un nostálgico marco con arte completo que rinde homenaje a las cartas promocionales de tiempos ancestrales. Inspirado en la historia de los hechizos más poderosos de la historia de Magic, Emeritus of Ideation te permite lanzar el icónico hechizo Recuerdo ancestral (siempre que la criatura esté preparada, claro).

Esta versión de Emeritus of Ideation solo aparece en los sobres de coleccionista de Secretos de Strixhaven. Las versiones seriadas de Emeritus of Ideation pueden aparecer en los sobres de coleccionista en cualquier idioma, pero la carta siempre estará en inglés. Sus mecánicas son idénticas a las de las versiones no seriadas.

Cartas de Mystical Archive

0019_MTGSOS_MysArch: Force of Will 0035_MTGSOS_MysArch: Vampiric Tutor 0048_MTGSOS_MysArch: Subterranean Tremors

La universidad de Strixhaven tiene un compendio de los hechizos más poderosos del Multiverso: el Archivo Místico. En Secretos de Strixhaven reabrimos las puertas del Archivo Místico con una selección de cartas de instantáneo y conjuro de toda la historia de Magic. Aunque se asemejan a las cartas de Mystical Archive de nuestra última visita a Strixhaven, estas cartas presentan un marco de carta actualizado que destaca aún más sus increíbles ilustraciones.

En Secretos de Strixhaven hay 65 cartas de Mystical Archive, que se dividen en 25 cartas poco comunes, 25 raras y 15 raras míticas. Los sobres de juego que no estén en japonés y el 66,6 % de los sobres de juego en japonés contienen al menos 1 carta de Mystical Archive no foil. Los sobres de coleccionista de todos los idiomas contienen al menos 3 cartas de Mystical Archive. Las cartas de Mystical Archive no foil y foil tradicionales pueden aparecer en sobres de juego y sobres de coleccionista.

Cartas japonesas de Mystical Archive y cartas foil de pergamino plateado

0084_MTGSOS_MysArcJP: Force of Will 0100_MTGSOS_MysArcJP: Vampiric Tutor 0113_MTGSOS_MysArcJP: Subterranean Tremors

El Archivo Místico alberga todavía muchos secretos. Las cartas japonesas de Mystical Archive toman estos 65 hechizos emblemáticos y les dan un marco de carta e ilustración nuevos inspirados en los trabajos de artistas e ilustradores japoneses tradicionales. Estas cartas solo están disponibles en japonés y aparecen únicamente en sobres de juego en japonés y en sobres de coleccionista de cualquier idioma.

0149_MTGSOS_MysArcEc: Force of Will

Tan brillantes como poderosas, las cartas japonesas de Mystical Archive foil de pergamino plateado son las más coleccionables del compendio arcano. Este nuevo tratamiento foil solo está disponible en sobres de coleccionista y únicamente en las cartas japonesas de Mystical Archive.

Una carta japonesa no foil de Mystical Archive sustituye a una carta de Mystical Archive en 1 de cada 3 sobres de juego en japonés. Las cartas japonesas no foil, foil tradicionales y foil de pergamino plateado de Mystical Archive aparecen en sobres de coleccionista de todos los idiomas.

Planeswalkers, Dragones Ancianos y tierras sin borde

0283_MTGSOS_BrdlsPW: Professor Dellian Fel 0288_MTGSOS_BrdlsDR: Witherbloom, the Balancer 0301_MTGSOS_Brd2Lnd: Deathcap Glade

Decidimos rediseñar algunas de las cartas más emocionantes de Secretos de Strixhaven con estas versiones sin borde, perfectas para darle un toque especial de Strixhaven a tus mazos o para disfrutar de tus personajes favoritos. Además, cada tierra sin borde presenta un portal extraño que lleva... a algún lugar. ¿Dónde será?

Hay 2 planeswalkers raros míticos, 5 Dragones Ancianos raros míticos y 5 tierras raras con versiones sin borde. Estas cartas pueden conseguirse tanto en su versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

Cartas de apuntes sin borde

0289_MTGSOS_BrdlsFN: The Dawning Archaic 0294_MTGSOS_BrdlsFN: Improvisation Capstone

¿No tomaste nota de los tratamientos de Diversión en Sobres? No te preocupes, ya que puedes copiar nuestras cartas de apuntes sin borde. Estas cartas recogen apuntes del Multiverso de criaturas y creaciones de Arcavios acompañados de notas al margen de los académicos de Strixhaven.

Hay 6 cartas raras y 6 cartas raras míticas con este tratamiento sin borde. Estas cartas pueden conseguirse tanto en su versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

Cartas promocionales sin borde del Codex Bundle

0427_MTGSOS_PromoSpB: Sol Ring 0429_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Creativity

Los Codex Bundles de Secretos de Strixhaven rebosan magia poderosa de principio a fin, lo que los convierten en obras imprescindibles de las bibliotecas de todos los estudiantes de honor. Qistina Khalidah nos ayudó a diseñar una impresionante copia del Anillo solar con temática de Strixhaven y un ciclo de cinco talismanes de los colores enemigos que muestran a estudiantes de todas las facultades. Estas rocas de maná son de lo más rocambolescas (WOTC et al., 2026).

El Codex Bundle de Secretos de Strixhaven se lanzará el 15 de mayo de 2026. Cada Codex Bundle contiene 2 de 6 cartas promocionales foil tradicionales del Codex Bundle.

Cartas de Invitados especiales

0155_MTGSOS_SpecGues: Sylvan Library

¡Las clases magistrales nunca fueron tan emocionantes! Secretos de Strixhaven incluye 10 cartas de Invitados especiales de distintas asignaturas de la universidad de Strixhaven. Cada una muestra el variado y emocionante plan de estudios del campus, y tenemos muchas ganas de saber más sobre lo que se imparte en esta copia de la Biblioteca silvana.

Encontrarás cartas no foil de Invitados especiales en los sobres de juego y sus versiones foil tradicionales en los sobres de coleccionista.

Tierras de hechicería con arte completo

0267_MTGSOS_Manabar: Plains 0268_MTGSOS_Manabar: Island 0269_MTGSOS_Manabar: Swamp 0270_MTGSOS_Manabar: Mountain 0271_MTGSOS_Manabar: Forest

Todas las facultades de Strixhaven manejan la magia y el maná de una forma distinta, así que decidimos traer a la vida su poder en estas tierras de hechicería. Cada tierra con arte completo muestra una de las cinco facultades: Plumargéntum en la Llanura, Prismari en la Isla, Flosmarcitus en el Pantano, Sapiéntium en la Montaña y Quándrix en el Bosque.

Las tierras de hechicería pueden conseguirse tanto en versión no foil como foil tradicional en los sobres de juego y de coleccionista.

Detalles de productos de Secretos de Strixhaven

Sobres de juego

Caja de sobres de juego de Secretos de Strixhaven



Cada caja de sobres de juego de Secretos de Strixhaven contiene 30 sobres de juego, cada uno con lo siguiente:

14 cartas de Magic: The Gathering 6 o 7 cartas comunes Hay 81 cartas comunes de Secretos de Strixhaven que pueden aparecer en estos espacios. En 1 de cada 55 sobres de juego, 1 de las 10 cartas de Invitados especiales sustituirá a una común. 3 cartas poco comunes Hay 100 cartas poco comunes de Secretos de Strixhaven que pueden aparecer en estos espacios. 1 carta aleatoria de cualquier rareza Una carta común (39,1 %), poco común (39,1 %), rara (19,5 %) o rara mítica (1,9 %) de la colección principal de Secretos de Strixhaven . Un Dragón Anciano, planeswalker o tierra dual raro o raro mítico sin borde (menos del 1 %). Una carta de apuntes rara o rara mítica (menos del 1 %). 1 carta rara o rara mítica Una carta rara (82,5 %) o rara mítica (14,1 %) de la colección principal de Secretos de Strixhaven . Un Dragón Anciano, planeswalker o tierra dual raro o raro mítico sin borde (1,6 %). Una carta de apuntes rara (1,2 %) o rara mítica (menos del 1 %). 1 carta de Mystical Archive En los sobres de juego que no estén en japonés: Una carta poco común (87,5 %), rara (9,6 %) o rara mítica (2,9 %) de Mystical Archive. En los sobres de juego en japonés: Una carta poco común (58,3 %), rara (6,5 %) o rara mítica (2,0 %) de Mystical Archive. Una carta japonesa poco común (29,1 %), rara (3,2 %) o rara mítica (menos del 1 %) de Mystical Archive. 1 carta foil tradicional de cualquier rareza Una carta común (54,4 %), poco común (33,6 %), rara (6,7 %) o rara mítica (1,1 %) de la colección principal de Secretos de Strixhaven . Un Dragón Anciano, planeswalker o tierra dual raro o raro mítico sin borde (menos del 1 %). Una carta de apuntes rara o rara mítica (menos del 1 %). Una carta poco común (2,8 %), rara (menos del 1 %) o rara mítica (menos del 1 %) de Mystical Archive. 1 carta de tierra Una tierra básica con marco normal no foil (26,7 %) o foil tradicional (6,7 %). Una tierra de hechicería no foil (13,3 %) o foil tradicional (3,3 %). Una tierra dual común no foil (40 %) o foil tradicional (10 %).

1 tarjeta con contadores destroquelables o una ficha de dos caras no foil

Nota: Los porcentajes quizá no sumen un 100 % debido al redondeo.

Sobres de coleccionista

Caja de sobres de coleccionista de Secretos de Strixhaven



Cada caja de sobres de coleccionista de Secretos de Strixhaven contiene 12 sobres de coleccionista, cada uno con lo siguiente:

15 cartas de Magic: The Gathering 4 cartas comunes foil tradicionales Hay 81 cartas comunes y 5 tierras duales comunes de Secretos de Strixhaven que pueden aparecer en estos espacios. 3 cartas poco comunes foil tradicionales Hay 100 cartas poco comunes de Secretos de Strixhaven que pueden aparecer en estos espacios. 2 cartas poco comunes de Mystical Archive Una carta no foil (31,7 %) o foil tradicional (31,7 %) de Mystical Archive. Una carta japonesa no foil (31,7 %) o foil de pergamino plateado (5 %) de Mystical Archive. 1 tierra de hechicería foil tradicional 1 carta rara o rara mítica foil tradicional Una carta rara (85,7 %) o rara mítica (14,3 %) de la colección principal de Secretos de Strixhaven . 1 carta rara o rara mítica no foil de Commander de Secretos de Strixhaven (SOC) 10 cartas raras míticas sin borde (9 %). 48 cartas raras con arte extendido (91 %). 1 carta rara o rara mítica no foil de Diversión en Sobres Una carta rara (70 %) o rara mítica (5 %) con arte extendido de la colección principal de Secretos de Strixhaven . Un Dragón Anciano, planeswalker o tierra dual raro (7,1 %) o raro mítico (5 %) sin borde. Una carta de apuntes rara (8,6 %) o rara mítica (4,3 %). 1 carta rara o rara mítica de Mystical Archive Una carta rara (25,6 %) o rara mítica (7,7 %) no foil de Mystical Archive. Una carta japonesa rara (25,6 %) o rara mítica (7,7 %) no foil de Mystical Archive. Una carta rara (25,6 %) o rara mítica (7,7 %) foil tradicional de Mystical Archive. 1 carta rara o rara mítica foil de Diversión en Sobres Una carta rara (59,9 %) o rara mítica (4,3 %) foil tradicional con arte extendido de la colección principal de Secretos de Strixhaven . Un Dragón Anciano, planeswalker o tierra dual raro (6,1 %) o raro mítico (4,3 %) foil tradicional sin borde. Una carta de apuntes rara (7,3 %) o rara mítica (3,7 %) foil tradicional. Una carta japonesa rara (7,7 %) o rara mítica (2,3 %) foil de pergamino plateado de Mystical Archive. Una carta foil tradicional de Invitados especiales (4,5 %). Un Emeritus of Ideation foil de doble arcoíris seriado aparece en menos del 1 % de los sobres de coleccionista. Las copias seriadas del Emérito de la ideación pueden aparecer en los sobres de coleccionista en cualquier idioma, pero la carta siempre estará en inglés.

1 carta de arte o ficha foil tradicional de dos caras Una ficha foil tradicional de dos caras aparece en el 65 % de los sobres de coleccionista. 1 de 54 cartas de arte aparece en el 35 % de los sobres de coleccionista. En el 5 % de estos sobres, la carta de arte tendrá la firma del artista estampada en dorado o el símbolo de Planeswalker.



Nota: Los porcentajes quizá no sumen un 100 % debido al redondeo.

Mazos de Commander

Mazo de Commander

Influencia de Plumargéntum Mazo de Commander

Arte de Prismari Mazo de Commander

Pestilencia de Flosmarcitus Mazo de Commander

Espíritu de Sapiéntium Mazo de Commander

Quándrix sin límite

¡Elige tu facultad y dirige el campo de batalla con tus personajes favoritos de Strixhaven! Cada mazo de Commander de Secretos de Strixhaven contiene lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 1 comandante destacado foil tradicional con ilustración sin borde 98 cartas no foil, incluidas 10 nuevas en Magic

10 fichas de dos caras

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

Bundles

Bundle de Secretos de Strixhaven



0368_MTGSOS_PromoBdl: Wisdom of Ages

Cada bundle contiene lo siguiente:

9 sobres de juego de Secretos de Strixhaven

1 carta promocional Wisdom of Ages foil tradicional

30 tierras básicas 15 tierras básicas foil tradicionales 15 tierras básicas no foil

2 tarjetas de referencia

1 dado Spindown

1 caja guardacartas

Codex Bundles

Codex Bundle de Secretos de Strixhaven



0427_MTGSOS_PromoSpB: Sol Ring 0428_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Conviction 0429_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Creativity 0430_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Curiosity 0431_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Hierarchy 0432_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Resilience

El Codex Bundle de Secretos de Strixhaven se lanzará el 15 de mayo de 2026. Cada Codex Bundle contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Secretos de Strixhaven

2 sobres de coleccionista de Secretos de Strixhaven

20 tierras básicas foil tradicionales

2 cartas promocionales foil tradicionales del Codex Bundle

2 tarjetas de referencia

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado

1 caja guardacartas

Mazos temáticos de 60 cartas

Mazo temático de 60

cartas “Inquietante” Mazo temático de 60

cartas “Ganancia de vidas”

Estos mazos temáticos de 60 cartas son todo lo que necesitas para empezar a jugar a Estándar. Con cartas temáticas de todo Estándar, estos mazos ofrecen una experiencia divertida para dos jugadores cuando se enfrentan el uno al otro. Cada mazo temático de 60 cartas contiene lo siguiente:

1 mazo de Estándar de 60 cartas listo para jugar

5 fichas no foil de dos caras

1 caja guardamazo

1 tarjeta de referencia de dos caras

1 hoja de estrategia

Draft Night

Draft Night de Secretos de Strixhaven



Junta a tus amigos y prepárate para jugar un draft con Draft Night de Secretos de Strixhaven. Cada Draft Night contiene lo siguiente:

12 sobres de juego de Secretos de Strixhaven

1 sobre de coleccionista de Secretos de Strixhaven

90 tierras básicas no foil

10 fichas no foil de dos caras

1 hoja de draft

Packs de Presentación

Pack de Presentación

(Plumargéntum) Pack de Presentación

(Prismari) Pack de Presentación

(Flosmarcitus) Pack de Presentación

(Sapiéntium) Pack de Presentación

(Quándrix)

Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

5 sobres de juego de Secretos de Strixhaven

1 sobre con temática de una facultad de Secretos de Strixhaven Cada sobre temático de una facultad contiene cartas de los dos colores de esa facultad.

1 carta promocional foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown (de la misma facultad que el Pack de Presentación)

Mazos de bienvenida

Mazo de bienvenida

(blanco) Mazo de bienvenida

(azul) Mazo de bienvenida

(negro) Mazo de bienvenida

(rojo) Mazo de bienvenida

(verde)

Los mazos de bienvenida son una forma estupenda de iniciarse en Magic o de enseñar a tus amigos a jugar al juego de cartas intercambiables más importante del mundo. Cada mazo de bienvenida contiene lo siguiente:

1 mazo de 40 cartas listo para jugar

1 caja guardamazo

Continúa tus estudios de Secretos de Strixhaven con la galería de cartas de la colección,, donde podrás consultar todas las cartas mostradas recientemente. Y si te encanta Strixhaven tanto como a nosotros, puedes prepararte para los exámenes con las historias de Secretos de Strixhaven y su próxima novela, Strixhaven: Omens of Chaos.

Saca matrícula en los exámenes cuando se lance Secretos de Strixhaven en todo el mundo el 24 de abril de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.