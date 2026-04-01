Volvemos a las aulas con Secretos de Strixhaven, y los jugadores de Magic de todo el mundo se dirigen al campus para una nueva temporada de eventos en tiendas de juego, convenciones y mucho más. Mientras nos preparamos para el nuevo semestre, queremos destacar la gran cantidad de eventos disponibles para jugadores experimentados de Magic, iniciados en hechizos y todos los demás. Llegó el momento de encontrar tu facultad y descubrirlo todo acerca de los nuevos eventos de Magic.

Secretos de Strixhaven se lanzará el 24 de abril de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Eventos Presentación de Secretos de Strixhaven

(Del 17 al 23 de abril)

Pack de Presentación

(Plumargéntum) Pack de Presentación

(Prismari) Pack de Presentación

(Flosmarcitus) Pack de Presentación

(Sapiéntium) Pack de Presentación

(Quándrix)

¡Comienza tus estudios antes de tiempo en los eventos Presentación de tu tienda de juegos local! Estos eventos son tu primera oportunidad de jugar con los nuevos hechizos de Secretos de Strixhaven. Cuando te inscribas en una Presentación, recibirás uno de los cinco Packs de Presentación distintos con temática de una facultad. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

5 sobres de juego de Secretos de Strixhaven

1 sobre con temática de una facultad de Secretos de Strixhaven Cada sobre temático de una facultad contiene cartas de los dos colores de esa facultad.

1 carta promocional foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown (de la misma facultad que el Pack de Presentación)

Cada Pack de Presentación se centra en una de las cinco facultades de la universidad de Strixhaven. Si quieres saber más acerca de la estética y los ideales de estas facultades, no te pierdas la clase magistral de creación de mundos disponible en la guía del planeswalker de Secretos de Strixhaven. Si tienes claro a qué facultad en concreto te gustaría asistir, ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber cómo van a distribuir los Packs de Presentación.

Los eventos Presentación de Secretos de Strixhaven darán comienzo el 17 de abril de 2026 en tu tienda de juegos local. Ese día, también podrás recoger los productos de Secretos de Strixhaven que pediste por anticipado. Inscríbete hoy mismo en la Presentación de tu tienda de juegos local y asegúrate una plaza entre los mejores y más brillantes del Multiverso.

Aprende a jugar con Magic Academy

(Del 24 de abril al 18 de junio)

¡No te pierdas la clase del juego de cartas intercambiables más importante del mundo en los eventos Magic Academy! Estas actividades se llevarán a cabo en tienda de juegos que participen y son una forma estupenda de enseñar a un amigo a jugar a Magic o de repasar conocimientos tras un tiempo sin jugar.

Mazo de bienvenida

(blanco) Mazo de bienvenida

(azul) Mazo de bienvenida

(negro) Mazo de bienvenida

(rojo) Mazo de bienvenida

(verde)

Hay dos tipos de eventos de Magic Academy. Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar en Magic. Estos eventos emplean los nuevos mazos de bienvenida de Magic que lanzaremos junto con Secretos de Strixhaven. Los eventos Deck Building te enseñarán a construir tu propio mazo a partir de seis sobres de juego. Verás un breve videotutorial al comienzo del evento y luego construirás tu propio mazo con el contenido de tus sobres de juego.

Cada mazo de bienvenida de estos eventos contiene una hoja para conseguir una recompensa especial de tu tienda de juegos local: uno de los seis adhesivos con temática de Strixhaven o una recompensa para MTG Arena (hasta agotar existencias). ¡Pregunta los detalles de los eventos Magic Academy y de estos premios en tu tienda de juegos local!

Standard Showdown

(Del 24 de abril al 18 de junio)

Si tienes tantas ganas como nosotros de lanzar el Recuerdo ancestral en Estándar (un saludo al Emérito de la ideación), ¡asegúrate de inscribirte en los eventos Standard Showdown de tu tienda de juegos! Estos eventos de Construido Estándar son más competitivos que una Presentación, lo que los convierte en el siguiente paso ideal para los aspirantes a lanzahechizos en Estándar.

¡La carta promocional de este evento nos lleva de intercambio a Bloomburrow! Quien gane cada evento Standard Showdown recibirá una copia de la carta promocional Into the Flood Maw foil tradicional con marco retro ilustrada por Danny Schwartz hasta agotar existencias. Pregunta los detalles de los eventos Standard Showdown en tu tienda de juegos local.

Commander Nights de Gigante de dos cabezas

(Del 24 de abril al 18 de junio)

¡Hora de comenzar una iniciativa conjunta de investigación! En las Commander Nights de Gigante de dos cabezas, deberás formar equipo con otro jugador que elijas (o se te emparejará con otro asistente) para juegos casuales de varios jugadores.

Los asistentes recibirán una copia de la carta promocional Access Tunnel con marco retro ilustrada por Alayna Danner hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Un consejito: Access Tunnel puede hacer objetivo a las criaturas de cualquier jugador, incluidas las de tu compañero de equipo con fuerza de 3 o menos. Es posible que las tiendas locales entreguen otros premios, así que ponte en contacto con la tuya para saber más.

Commander Party

(Del 1 al 7 de mayo y del 5 al 11 de junio)

¡Hay una fiesta en el campus y recibiste una invitación! Los eventos Commander Party de Secretos de Strixhaven le darán un toque adicional de aventura académica a tus juegos. Al comienzo del evento, elegirás una de las facultades de Strixhaven. Al completar varias tareas, podrás preparar uno de los hechizos de tu facultad y lanzarlo durante la partida. Prepárate para lanzar hechizos especialmente poderosos y emocionantes de todo el Multiverso.

Los participantes recibirán una copia de la carta promocional Access Tunnel con marco retro mencionada anteriormente hasta agotar existencias. Pregunta los detalles de los eventos Commander Party en tu tienda de juegos local.

MagicCon: Las Vegas y Pro Tour de Secretos de Strixhaven

(Del 1 al 3 de mayo)

¡Falta muy poco para la MagicCon: Las Vegas! Del 1 al 3 de mayo haremos una excursión a Las Vegas para otro fin de semana inolvidable de Magic donde habrá anuncios especiales, productos y eventos que no encontrarás en ninguna otra parte. Las acreditaciones ya están a la venta y se agotan rápidamente, así que echa un vistazo al sitio web oficial de la MagicCon para saberlo todo.

En la MagicCon: Las Vegas celebraremos nuestro segundo Pro Tour de 2026, el Pro Tour de Secretos de Strixhaven. Los formatos para este evento serán Construido Estándar y Booster Draft de Secretos de Strixhaven. Los jugadores clasificados competirán por conseguir parte de los 500 000 USD en premios, invitaciones al World Championship de Magic y el trofeo del Pro Tour. Además, quien compita en un Pro Tour y en el World Championship durante 2026 se llevará la carta promocional Tamiyo, Inquisitive Student no foil con ilustración de Ampreh. Y, por si fuera poco, los 32 mejores jugadores de cada evento también recibirán una copia foil tradicional de la carta.

Anima a tus jugadores favoritos en el Pro Tour de Secretos de Strixhaven. Los asistentes a la MagicCon podrán ver la acción en persona, pero también retransmitiremos todo lo que pase en twitch.tv/magic, el canal de YouTube de Play MTG y Magic.gg. Nuestros expertos ya están dejándose la piel en estudiar los mazos más recientes y el metajuego de Estándar, y tú también puedes prepararte para el examen del Pro Tour. Da igual en qué rincón del Multiverso estés: no querrás perderte nada de lo que pase del 1 al 3 de mayo.

Magic Spotlight: secretos

(Del 8 al 10 y del 29 al 31 de mayo)

¡Los hechizos de Strixhaven recorren todo el mundo! La Magic Spotlight: secretos se dirige a Londres (Inglaterra) del 8 al 10 de mayo y a Chiba (Japón) del 29 al 31 de mayo. Este evento será de Construido Estándar, así que no quites ojo a las nuevas cartas de Secretos de Strixhaven que se añadirán al formato. Ponte en contacto con el organizador del evento para más información:

Londres (Inglaterra) : del 8 al 10 de mayo de 2026, organizado por Fanfinity

: del 8 al 10 de mayo de 2026, organizado por Fanfinity Chiba (Japón): del 29 al 31 de mayo de 2026, organizado por BIG MAGIC

Cada evento Magic Spotlight: secretos incluye 50 000 USD en premios. Además, cada jugador que se inscriba obtendrá una copia de la carta promocional Liliana Vess no foil sin borde con una ilustración exquisitamente macabra de Justyna Dura. Los 128 mejores jugadores también recibirán una copia foil tradicional de esta carta.

El trofeo del Loto negro de la Magic Spotlight: eclipsado

Por último, los 8 mejores jugadores de cada evento principal también recibirán invitaciones para el Pro Tour de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Quien gane laMagic Spotlight: secretos obtendrá un trofeo inspirado en el Loto negro y con el símbolo de la colección de Secretos de Strixhaven.

Los eventos de la Spotlight Series son de libre acceso. Lo único que debes para competir es inscribirte, y tal vez consigas una plaza en el Pro Tour. Eso sí, no te olvides de hacer la inscripción, ¡así que ponte en contacto con el organizador del evento que te corresponda para asegurarte una plaza en la Magic Spotlight: secretos!

Store Championships

(Del 8 al 31 de mayo)

¡Demuestra tu excelencia académica en los eventos Store Championship de esta temporada! Se trata de eventos de Construido Estándar de alto nivel con cartas promocionales especiales de recompensa. Estos son los premios para esta temporada académica.

Los participantes del Store Championship recibirán una copia de la carta promocional Unearth no foil con arte completo ilustrada por Ron Spencer hasta agotar existencias.

No quites ojo a nuestra siguiente carta promocional (pero tampoco te quedes mirando mucho tiempo). Los 8 mejores jugadores de cada Store Championship recibirán una copia de la carta promocional Psychic Frog foil tradicional con arte completo ilustrada por Gaboleps.

Y hablando de andarse con ojo, quien gane cada Store Championship recibirá una copia de la carta promocional Abhorrent Oculus foil tradicional con arte completo y sin texto ilustrada por Diana Franco.

Vive el sueño de descartar tu Ojo aberrante con la Rana psíquica y traerlo de vuelta al campo de batalla con Desenterrar en un mazo Dimir repleto de cartas promocionales. ¡Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber cuándo celebra sus eventos Store Championship!

Magic presenta: Abre el Archivo

(Del 22 de mayo al 18 de junio)

El Archivo Místico, el mayor compendio de hechizos del Multiverso, abrirá sus puertas a los estudiantes de Strixhaven en Magic presenta: Abre el Archivo. En este evento podrás hacer un draft de Secretos de Strixhaven con varias reglas especiales que mejorarán la experiencia. Durante el draft, además de la primera carta que selecciones, te quedarás con la carta de Mystical Archive incluida en cada sobre de juego. Si un sobre de juego incluye más de una carta de Mystical Archive, la primera carta que selecciones podrá ser otra de Mystical Archive. Durante los juegos, puedes usar maná como si fuera maná de cualquier color para lanzar tus cartas de Mystical Archive. ¡Diversifica tus estudios llevando una copia del Crecimiento gigante en tu mazo azul-rojo de Prismari!

Quienes participen en al menos un evento Magic presenta: Abre el Archivo recibirán un avatar de Ral Zarek, profesor invitado en MTG Arena.

Si terminas el evento con un resultado positivo, obtendrás una moneda especial de Pinfinity con una ilustración relacionada con el Archivo Místico (hasta agotar existencias). Las tiendas podrán organizar eventosMagic presenta: Abre el Archivo varias veces durante la temporada, por lo que tendrás muchas ocasiones para conseguir estas monedas de Pinfinity. Pásate por tu tienda de juegos local para saber más acerca de estos premios.

Aprovecha la oportunidad y domina poderosos hechizos en Magic presenta: Abre el Archivo, del 22 de mayo al 18 de junio. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información.

CommandFests en Australia, Alemania y China

(del 22 al 24 y del 30 al 31 de mayo)

Hace poco anunciamos la selección de CommandFests para 2026. Estos gigantescos eventos se celebrarán por todo el planeta y celebran los aspectos más populares de Commander. Además de muchas ocasiones para, efectivamente, jugar a Commander, podrás conocer a artistas y creadores de contenido, conseguir cartas promocionales especiales y mucho más.

La carta promocional Fyndhorn Elves no foil y foil tradicional ilustrada por Julie Dillon estará disponible en los CommandFests de 2026. Podrán obtenerse con la compra de una acreditación (hasta agotar existencias), así que ponte en contacto con el organizador del evento que te corresponda para más información. Aunque los CommandFests se celebran durante todo el año, queríamos indicar qué CommandFests coinciden con la temporada de lanzamiento de Secretos de Strixhaven. Consulta este artículo si quieres saber más sobre estos eventos y otros CommandFests.

Del 22 al 24 de mayo de 2026 en Adelaida (Australia), presentado por Let's Play Games

Del 22 al 24 de mayo de 2026 en Giessen (Alemania), presentado por JK Entertainment

El 30 y 31 de mayo de 2026 en Pekín (China), presentado por Kadou

Magic presenta: Orgullo

(Del 5 al 14 de junio)

¡Celebra Magic y tu comunidad local en Magic presenta: Orgullo! Este popular evento regresa para otra ronda de Commander casual con un giro inesperado. A la hora de construir tu mazo para Magic presenta: Orgullo, ¡todos los comandantes disponibles tendrán la habilidad de camarada! Tenemos ganas de ver qué combinaciones originales y poderosas cobran vida.

Para conmemorar el evento, los participantes de Magic presenta: Orgullo recibirán la carta promocional Gilded Lotus foil tradicional ilustrada por Merlin G.G. hasta agotar existencias. Y, como agradecimiento especial, los jugadores recibirán un pin esmaltado que representa el Gilded Lotus de Merlin G.G. hasta agotar existencias. Desvelaremos más información sobre el pin a medida que se acerque el evento. Magic presenta: Orgullo está disponible en ciertas regiones, así que ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber más.

Próximos Regional Championship Qualifiers

(Del 4 de abril al 2 de agosto)

¡Ya mismo dará comienzo la próxima ronda de Regional Championship Qualifiers (RCQ)! Es más, empieza en tres días. La segunda ronda de RCQ de 2026 arrancará el 4 de abril y durará hasta el 2 de agosto. Todas las tiendas de la WPN y organizadores de eventos seleccionados celebrarán RCQ, que en este periodo clasificarán para la próxima ronda de Regional Championships de 2026 y 2027. En las tiendas de juego donde se celebren los RCQ, estos eventos serán de Construido Modern y Limitado, y los RCQ seleccionados más grandes podrán organizarse con otros formatos.

Durante este periodo, todos los participantes de un Regional Championship Qualifier recibirán una copia de la carta promocional Ancient Stirrings no foil ilustrada por SimzArt hasta agotar existencias, y la gente que logre los mejores puestos también se llevará una copia de la carta promocional Sowing Mycospawn no foil con ilustración de Nathan Jurevicius. Los jugadores que se clasifiquen para un Regional Championship también obtendrán una copia de la carta promocional Sowing Mycospawn foil tradicional hasta agotar existencias.

La disponibilidad de las cartas promocionales podría variar según la región y podría cambiar a discreción de Wizards of the Coast. Ponte en contacto con el organizador del RCQ que te corresponda para saber más acerca de los eventos y cartas promocionales.

Próximos Regional Championships

(A partir del 8 de mayo)

¡Da el siguiente paso en tu aventura competitiva de Magic en los Regional Championships! A partir del 8 de mayo, los jugadores que acudan a su Regional Championship podrán conseguir invitaciones al Pro Tour de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes de la MagicCon: Amsterdam, que se celebrará del 17 al 19 de julio. Estos Regional Championships se jugarán en el formato Construido Estándar, ¡así que a enfundar esos mazos!

Todos los participantes de esta ronda recibirán la carta promocional Emberheart Challenger no foil ilustrada por CHOGRIN, y los que acaben en cabeza se llevarán la versión foil tradicional. Estas cartas promocionales están disponibles hasta agotar existencias, y la cantidad de copias foil tradicionales varía según la región, así que ponte en contacto con el organizador de tu región para saber más sobre estas cartas promocionales y sus eventos.

Japón, organizado por BIG MAGIC

8 y 9 de mayo en Tokio (Japón)

Estados Unidos, organizado por StarCityGames.com

Del 15 al 17 de mayo en Cincinnati (Ohio)



Del 29 al 31 de mayo en Washington (D. C.)

Canadá, organizado por Face to Face Games

Del 15 al 17 de mayo en Ottawa (Canadá)

Sudamérica, organizado por Devir Brasil

16 y 17 de mayo en São Paulo (Brasil)

México/América Central/Caribe, organizado por Necrotower

Del 22 al 24 de mayo en Ciudad de México (México)

Australia/Nueva Zelanda, organizado por Let's Play Games

Del 22 al 24 de mayo en Adelaide (Australia)

EMEA, organizado por Fanfinity

30 y 31 de mayo en Praga (República Checa)

China, organizado por Kadou

Del 15 al 17 de mayo en Chengdu

China Taipéi, organizado por Game Square

23 y 24 de mayo en Taipéi

Sudeste asiático, organizado por Oracle Events

Del 22 al 24 de mayo en Kuala Lumpur

Tanto si quieres conseguir cartas promocionales especiales, competir al más alto nivel de Magic o simplemente pasarlo bien jugando a Magic, hay algo a la vista para todos los jugadores. Secretos de Strixhaven nos lleva de vuelta a una de las ambientaciones más queridas de la historia reciente de Magic, y nunca hubo un mejor momento para encender tu chispa de nuevo y volver al Multiverso.

Secretos de Strixhaven se lanzará el 24 de abril de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.