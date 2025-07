Wizards of the Coast

Aventúrate en un nuevo rincón del Multiverso de Magic con El Confín de la Eternidad. En el remoto sistema Sothera encontrarás nuevas criaturas extrañas, lucharás en la superficie de planetas alienígenas y obtendrás poderosos artefactos de orígenes misteriosos. Si quieres hacerte con esta nueva colección y dominar el poder del supervacío de Sothera, estás en el sitio adecuado. Aquí tienes todo lo que debes saber para empezar a jugar con El Confín de la Eternidad.

El Confín de la Eternidad está disponible para su reserva. Ya puedes reservar sobres de juego, sobres de coleccionista, mazos de Commander y mucho más en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Eventos Presentación de El Confín de la Eternidad

(Del 25 al 31 de julio)

Pack de Presentación de

El Confín de la Eternidad

Una de las mejores formas de empezar a jugar con una nueva colección es en sus eventos Presentación. Con El Confín de la Eternidad, puedes lanzarte a la reyerta estelar a partir del 25 de julio de 2025. Si te inscribes en uno de estos eventos, recibirás un Pack de Presentación con los siguientes contenidos:

6 sobres de juego de El Confín de la Eternidad

1 carta rara o rara mítica foil tradicional con el año estampado

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Para más información sobre las fechas de Presentaciones, artículos promocionales y mucho más, ponte en contacto con tu tienda de juegos local. Y si buscas más maneras de disfrutar de Magic...

Liga de Commander con cajas de El Confín de la Eternidad

(Del 25 al 31 de julio)

A partir de El Confín de la Eternidad, incorporamos una nueva forma de jugar durante la semana de Presentación. Las Ligas con cajas de Commander son una forma estupenda de sumergirse directamente en una colección con un giro de Limitado del formato más popular de Magic: Commander.

Los eventos Liga con cajas de Commander, Commander Night de Gigante de dos cabezas y Commander Party ofrecen una carta promocional especial específica para Commander hasta agotar existencias. Para El Confín de la Eternidad, esa carta es Palladium Myr foil tradicional con marco retro.

¿Tienes pensado comprar una caja de sobres de juego de El Confín de la Eternidad? En ese caso, ¿por qué no la usas para enfrentarte a tus amistades en un evento Liga de Commander con cajas? Nos alegra darles a los jugadores de Magic la oportunidad de jugar al momento con las cartas que abran. Para más información sobre las reglas de este nuevo evento, échale un vistazo a este artículo.

Pon rumbo a Magic Academy

(Del 1 de agosto al 18 de septiembre)

Los eventos Magic Academy ofrecen una forma sencilla y asequible de empezar a jugar a Magic. Hay dos tipos de eventos de Magic Academy, cada uno adaptado a una etapa diferente de la nueva experiencia de juego.

¡Los jugadores que compren cualquier producto durante los eventos de Magic Academy recibirán una copia de la carta promocional Trinket Mage foil tradicional sin bordes hasta agotar existencias! Los productos de introducción incluyen los Kits de inicio, la Caja de principiante o la Colección de inicio de Cimientos y seis o más sobres de juego de una colección. La última opción incluye bundles y cajas de sobres de juego.

Por participar en estos eventos de Magic Academy, los jugadores también recibirán una hoja de adhesivos con temática de El Confín de la Eternidad hasta agotar existencias. Dale a tus mazos un toque especial al estilo sotherano.

Magic Academy: Learn to Play

El primer evento de Magic Academy está diseñado para jugadores que acaban de empezar a jugar. Durante el evento aprenderás las reglas básicas del juego, como el orden de los turnos, el funcionamiento del combate o cómo lanzar hechizos. Jugarás en un ambiente relajado que se centra en destacar por qué este juego conquistó a tantas personas.

Magic Academy: Deck Building

Ahora que sabes cómo a jugar con un mazo de Magic, ¡es hora de que aprendas a construir uno! Los eventos Deck Building te enseñarán a construir tu propio mazo a partir de seis sobres de juego. Al principio del evento, verás un breve videotutorial y luego construirás tu propio mazo con el contenido de los sobres de juego.

Standard Showdown

(Del 1 de agosto al 18 de septiembre)

Además de en el Confín, hay muchos lugares donde luchar. Prueba tus nuevos mazos en los eventos Standard Showdown de tu tienda de juegos local. Con la rotación de Estándar tras el lanzamiento de El Confín de la Eternidad, las estrellas son el límite para los jugosos mazos de Estándar que puedes preparar.

Los ganadores de cada Standard Showdown de El Confín de la Eternidad recibirán la carta promocional Monstrous Rage foil tradicional con marco antiguo hasta agotar existencias. Y sí, somos conscientes de que os parecerá espantoso, ya que se prohibió hace poco en Estándar. Cuando se tomó la decisión, esta carta promocional llevaba tiempo impresa y venía de camino. Aun así, creemos que está bastante chula y puede jugarse en Pioneer. Así pues, que no pare la furia.

Commander Night de Gigante de dos cabezas

(Del 1 de agosto al 18 de septiembre)

¿Quieres compartir la alegría de Commander con tus amigos? En las Commander Nights de Gigante de dos cabezas, los jugadores pueden unir fuerzas en partidas de Commander de dos contra dos. En este evento, formarás equipo con otro jugador que elijas (o se te emparejará con otro asistente) para juegos casuales de varios jugadores.

Tu compañero de equipo y tú recibiréis una copia de la carta promocional Palladium Myr foil tradicional con marco antiguo hasta agotar existencias. Encontrarás más información sobre estos eventos y mucho más aquí.

Commander Party de El Confín de la Eternidad

(Del 15 al 21 de agosto y del 5 al 11 de septiembre)

¡Transmisión entrante de Guía Infinita! Es hora de luchar por el control del sistema Sothera en los eventos Commander Party de El Confín de la Eternidad. Visita tu tienda de juegos local del 15 al 21 de agosto o del 5 al 11 de septiembre y únete a las filas de esta batalla por la gloria interestelar.

Haz clic aquí para ver los mundos



Ocultar mundos

Los eventos Commander Party incluyen la diversión habitual para cuatro jugadores de Commander, pero con un toque especial. En El Confín de la Eternidad, lucharás por el control de los cinco planetas que orbitan alrededor de Sothera. Cada uno de ellos tiene una habilidad especial. Si los consigues todos, te convertirás en la facción más poderosa del sistema y ganarás la partida.

Los participantes de la Commander Party recibirán una copia de la carta promocional Palladium Myr foil tradicional con marco antiguo mencionada anteriormente (hasta agotar existencias). Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información.

Store Championship

(Del 23 de agosto al 14 de septiembre)

¿Crees que tienes lo que hace falta para convertirte en el campeón de tu tienda de juegos local? En ese caso, pon rumbo al evento Store Championship más cercano, donde tendrás la oportunidad de conseguir dos de los mejores premios de Magic: increíbles cartas promocionales y el derecho a presumir.

Es un evento ideal para demostrar todo lo que aprendiste a base de prueba y error en los eventos Standard Showdown semanales. Y, con la rotación de El Confín de la Eternidad a la vuelta de la esquina, es el momento perfecto para probar ese mazo que siempre has querido jugar.

Hasta agotar existencias, los participantes recibirán una versión no foil de la carta Bitter Triumph con un arte completo temático de El Confín de la Eternidad de la mano de Aaron J. Riley. Hoy es un día difícil para los sumaístas.

Vamos a dar un paseo por Cruce de Truenos, ya que los 8 mejores jugadores de cada Store Championship recibirán una versión foil tradicional con arte completo de la carta Slickshot Show-Off ilustrada por Wayne Reynolds.

Un escalón más arriba está el gran premio para quien gane cada evento: una copia foil tradicional sin borde de la carta Fable of the Mirror-Breaker ilustrada por Warren Mahy.

Como extra, las tiendas Premium de la WPN también recibirán copias no foil de las cartas promocionales Slickshot Show-Off y Fable of the Mirror-Breaker con el nombre de la tienda impreso en la parte delantera de la carta.

Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber cuándo celebra sus eventos Store Championship.

Magic Spotlight de rotación planetaria en Orlando (Florida)

(Del 29 al 31 de agosto)

El Confín de la Eternidad promete ser una colección memorable en el formato Estándar gracias a los nuevos artefactos Astronave, fichas de Aterrizador y muchas más cartas de otro mundo. No te pierdas la diversión de este formato novedoso y futurista en Magic Spotlight de rotación planetaria, que se celebrará del 29 al 31 de agosto en la SCG CON Orlando.

Todos los participantes recibirán una copia de la carta promocional Get Lost no foil con una deslumbrante ilustración de Dominik Mayer. Los 128 mejores jugadores también recibirán la versión foil tradicional de esta carta.

Como guinda del pastel, quien gane el evento recibirá un envase de cajas de sobres de juego de cada colección legal en Estándar de 2026. Es decir, seis (6) cajas de sobres de cada colección, o lo que es lo mismo, 180 sobres de juego de cada colección.

¡Inscríbete en Magic Spotlight de rotación planetaria aquí mismo!

Nuevas cartas promocionales en los próximos CommandFests

Si quieres conseguir nuevas cartas promocionales mientras juegas a Commander, no se diga más. Para ello, organizamos una serie de eventos CommandFest en todo el mundo. Aquí tienes la programación de los próximos eventos y algunas de las cartas que puedes conseguir por participar.

Los CommandFests de Tokio y Pekín ofrecerán la carta promocional Arcane Signet en su versión no foil y foil tradicional. Al adquirir un tipo de acreditación determinado y asistir a uno de estos cuatro eventos, recibirás una copia de la carta promocional Rograkh, Son of Rohgahh como Joshua Rosfield en su versión no foil o foil tradicional. Esta carta promocional solo está disponible hasta agotar existencias, así que comprueba con tu organizador del evento cómo hacerte con ella.

El resto de eventos del año, incluidos los CommandFests de Ottawa y Singapur, ofrecerán la carta promocional Arcane Signet en su versión no foil y foil tradicional hasta agotar existencias.

Para más información sobre los CommandFests de 2025, échale un vistazo a este artículo. Ponte en contacto con la organización de cada CommandFest para saber más.

16 de agosto de 2025 en Tokio, presentado por Hareruya

16 y 17 de agosto de 2025 en Pekín, presentado por Kadou

Del 5 al 7 de septiembre en Ottawa, presentado por Face to Face Games

6 y 7 de septiembre en Singapur, presentado por Oracle

Próximos Regional Championship Qualifiers

(Del 2 de agosto al 9 de noviembre)

¿Tienes lo que hace falta para ganar un Regional Championship Qualifier? En ese caso, inscríbete en los próximos RCQ. Esta serie de eventos permiten dar el salto a los Regional Championship, que se celebrarán del 24 de enero al 22 de marzo de 2026.

Las tiendas participantes de la WPN pueden organizar esta ronda de RCQ en los formatos Construido Estándar o Limitado. Otros eventos más grandes que se consideren clasificatorios específicos podrán organizarse en otros formatos de Construido. Pregunta a tu organizador local para obtener más información sobre los eventos clasificatorios cerca de ti.

Hasta agotar existencias, todos los participantes en un RCQ de esta ronda recibirán una copia de la carta promocional Shoot the Sheriff no foil ilustrada por Dan Black, y la gente que logre los mejores puestos recibirá una copia de la carta promocional Laughing Jasper Flint no foil ilustrada por Ed Repka. Los jugadores que se clasifiquen para su Regional Championship también recibirán una copia de la carta promocional Laughing Jasper Flint foil tradicional.

Infórmate al detalle sobre estos eventos en este artículo e inscríbete en tu RCQ local. ¡Puede que sea tu pasaje hasta el Pro Tour!

Llega a la velocidad de la luz a El Confín de la Eternidad

Hay muchas formas de disfrutar de la primera colección de Magic al estilo ópera espacial, tanto si buscas eventos informales o para aprender a jugar o enfrentamientos de gran calibre por la gloria regional. Asegúrate de inscribirte en tus favoritos y prepárate para una temporada emocionante de Magic.

El Confín de la Eternidad está disponible para su reserva. Ya puedes reservar sobres de juego, sobres de coleccionista, mazos de Commander y mucho más en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.