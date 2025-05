Wizards of the Coast

Prepárate para la aventura de tu vida con Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Viaja a lugares icónicos, enfréntate a poderosos monstruos e incluso monta a lomos de un chocobo. Esta colección incluye momentos de las dieciséis entregas principales de FINAL FANTASY y tiene algo para todos los fans de la célebre franquicia de juegos de rol.

Hay muchos lugares donde jugar con otros seguidores de FINAL FANTASY, tanto si buscas una competición amistosa como formar parte de la historia de Magic. Además, puedes conseguir algunas increíbles cartas promocionales inspiradas en FINAL FANTASY para ampliar tu colección mientras disfrutas del juego que te encanta.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY se lanzará el 13 de junio de 2025 y ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Eventos Presentación de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(del 6 al 12 de junio)

¡Sé de los primeros en disfrutar de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY en los eventos Presentación de tu tienda de juegos local! Estos eventos son una forma estupenda de conocer a tu comunidad de juego local o enseñarle Magic: The Gathering a un amigo. Las Presentaciones se celebran una semana antes del lanzamiento de la versión de mesa de la colección, así que todos los jugadores juegan con la colección por primera vez.

Pack de Presentación

de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Cuando acudas a un evento Presentación de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, recibirás un Pack de Presentación. En él encontrarás todo lo que necesitas para disfrutar del evento dentro de un elegante paquete inspirado en FINAL FANTASY. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering —FINAL FANTASY

—FINAL FANTASY 1 carta rara o rara mítica foil tradicional con el año estampado

1 caja guardamazo

1 dado Spindown Uno de cada veinte Packs de Presentación contiene un dado Spindown acrílico especial.



Con el contenido del Pack de Presentación, los jugadores construyen un mazo cerrado de 40 cartas y se enfrentan a otros jugadores de Magic. Esta es una buena forma de aprender las mecánicas de un nuevo lanzamiento y encontrar tus cartas favoritas de la colección.

Dado Spindown especial de la Presentación

de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

¿Buscas trofeos que añadir a tu colección? Uno de cada veinte Packs de Presentación de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contiene un dado Spindown especial de veinte caras con uno de los icónicos Cristales de la saga FINAL FANTASY. Además, recibirás un dado de diez caras especial hasta agotar existencias cuando participes en un evento Presentación. Si juegas en dos eventos Presentación, recibirás una bolsa de terciopelo hasta agotar existencias, ideal para guardar los contadores de los Cristales.

Para más información sobre las fechas de Presentaciones, artículos promocionales y mucho más, ponte en contacto con tu tienda de juegos local.

Aprende a jugar con Magic Academy

(del 13 de junio al 24 de julio)

¿Conoces a algún fan de FINAL FANTASY que quiera aprender a jugar a Magic: The Gathering? En ese caso, los eventos de Magic Academy de tu tienda de juegos local son perfectos. Estos eventos te enseñarán los fundamentos de juego y cómo construir tu propio mazo. Para más información sobre estos eventos, consulta la página de Magic Academy.

Como bonificación, los asistentes que compren cualquier producto de introducción en los eventos de Magic Academy recibirán una carta promocional Dragon's Hoard foil tradicional con marco retro hasta agotar existencias. Los productos de introducción incluyen los Kits de inicio, la Caja de principiante o la Colección de inicio de Magic: The Gathering - Cimientos y seis o más sobres de juego de una colección. ¡Entre ellos también se incluyen los bundles, bundles de regalo y Kits de inicio de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY!

Consigue cartas promocionales en los eventos Standard Showdown

(del 13 al 24 de julio)

Obtén cartas promocionales especiales de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY y pon a prueba tus habilidades de Magic en los eventos de Standard Showdown de tu tienda de juegos local. Jugarás el formato construido Estándar con cartas de casi dos años de lanzamientos de Magic, incluyendo Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

0001_MTGFIN_StdShow: Ultima 0002_MTGFIN_StdShow: Squall, SeeD Mercenary

Para celebrar esta colección monumental, vamos a ofrecer no solo una, sino dos cartas promocionales de Standard Showdown, ¡ambas de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY! Por un lado está Artema, que barre la mesa, y Squall, mercenario Seed, que barre a tus oponentes de la mesa. La persona que gane cada Standard Showdown se llevará una de estas cartas promocionales en su versión foil tradicional (hasta agotar existencias). Para más información sobre las fechas de eventos y cartas promocionales, ponte en contacto con tu tienda de juegos local.

Magic Presenta: Carrera de chocobos

(del 13 de junio al 24 de julio)

¡Corre a tu tienda de juegos local para Magic Presenta: Carrera de chocobos! Basados en las icónicas carreras de chocobos de FINAL FANTASY VII, estos eventos te permitirán conseguir premios especiales al participar en juego Limitado de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

En el transcurso de estos eventos, puedes conseguir puntos al jugar y traer amigos, y con ellos conseguir premios especiales como este pin de chocobo, disponible hasta agotar existencias.

Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para conocer todos los detalles de estos premios y eventos.

Celebra FINAL FANTASY en la MagicCon: Las Vegas

(del 20 al 22 de junio)

¡Únete a nosotros en Las Vegas (Nevada, EE. UU) para un gran encuentro mágico en MagicCon: Las Vegas! La MagicCon tiene todo lo que los fans adoran de Magic. ¡Si quieres conocer a tus artistas favoritos de Magic, los encontrarás en la MagicCon! ¡Si quieres escuchar a los diseñadores de juego hablando de cómo se crea Magic, los encontrarás en la MagicCon! Si quieres jugar eventos exclusivos que no encontrarás en ningún otro sitio... Sí, lo adivinaste: ¡los encontrarás en la MagicCon!

0001_MTGFIN_FlexPrm: Yoshimaru, Ever Faithful

En la MagicCon siempre tendrás compañía, ya que cada asistente recibirá una carta promocional de Yoshimaru, Ever Faithfu como Torgal, Clive's Companion. Pero eso es solo el comienzo de la diversión de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY en la MagicCon: Las Vegas.

0002_MTGFIN_PTQPromo: Tifa Lockhart

¿Quieres clasificarte para torneos de alto nivel de Magic? Celebraremos varios eventos Pro Tour Qualifier a lo largo del fin de semana, todos ellos en formato Limitado de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Todos los participantes de estos eventos recibirán una carta promocional Tifa Lockhart no foil, y los que acaben en cabeza también recibirán la versión foil tradicional. Además, los mejores 4 jugadores de cada Pro Tour Qualifier recibirán invitaciones para el Pro Tour de El Confín de la Eternidad en la MagicCon: Atlanta.

Más adelante os desvelaremos más contenido de FINAL FANTASY planeado para la MagicCon: Las Vegas. ¡Por ahora, hazte con tu acreditación y prepárate para la magia!

Pro Tour de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(del 20 a 22 de junio)

MagicCon: Las Vegas también albergará el Pro Tour de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, un enfrentamiento épico de pesos pesados de Magic que se retransmitirá a todo el mundo. El Pro Tour de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, que contará con los formatos Draft y Construido Estándar de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, tendrá cobertura en directo y se emitirá en twitch.tv/magic y en el canal oficial de YouTube de Magic: The Gathering.

0001_MTGFIN_ProPromo: Cloud, Midgar Mercenary

Ante un evento de esta magnitud, los premios estarán a la altura. Los participantes del Pro Tour de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY competirán por una parte de los 500 000 USD en premios, además de por invitaciones para los próximos Pro Tours y para el World Championship 31. Además, cada participante del Pro Tour recibirá una carta promocional Cloud, Midgar Mercenary no foil sin borde en inglés y los 32 mejores jugadores también recibirán copias foil tradicionales. Esto es un añadido a la carta promocional Karn Liberated de esta temporada, ¡así que haz hueco en el archivador!

Para más información sobre el próximo Pro Tour, consulta Magic.gg. Explicaremos con detalle todo lo que necesitas saber sobre los formatos, los jugadores y el metajuego antes del evento.

Magic Spotlight: FINAL FANTASY en Chiba (Japón)

(del 27 al 29 de junio)

Magic Spotlight se dirige a Chiba (Japón) para un evento de celebración de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY que durará tres días. Los eventos Magic Spotlight permiten a cualquiera competir por premios de alto nivel, y cada evento está basado en una temática emocionante. El evento principal se jugará en el formato Construido Estándar, donde los jugadores se enfrentarán con cartas de varios lanzamientos de Magic, incluyendo de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Será una lucha de gigantes que no querrás perderte.

0001_MTGFIN_ProPromo: Cloud, Midgar Mercenary_EN Article (JP)

Todos los participantes recibirán una copia de la carta promocional Cloud, Midgar Mercenary no foil en japonés hasta agotar existencias. Además, los 128 mejores jugadores recibirán copias foil tradicionales de la carta promocional. Pero eso no es todo por lo que lucharán…

Los participantes competirán por una parte de los 50 000 USD en premios. Los 8 mejores jugadores también recibirán invitaciones para el Pro Tour de El Confín de la Eternidad, lo que les permitirá seguir con su racha de victorias. De la misma forma, quien gane el evento recibirá este deslumbrante trofeo, que incluye el símbolo de Planeswalker estampado sobre un Cristal de la franquicia FINAL FANTASY.

0002_MTGFIN_FlexPrm: Rograkh, Son of Rohgahh_EN Article (JP)

Si prefieres el juego más informal, adquiere una acreditación para la Command Zone y únete a las partidas de Commander. Los participantes recibirán una carta promocional Rograkh, Son of Rohgahh no foil o foil tradicional como Joshua Rosfield.

Tenemos muchas ganas de nuestro primer evento Magic Spotlight en Japón. Para más información sobre todos los emocionantes eventos, échale un vistazo al sitio web de Magic Spotlight: FINAL FANTASY.

No os preocupéis, fans de FINAL FANTASY XVI: también podéis conseguir la carta promocional de Joshua Rosfield en…

Los CommandFests presentan Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(julio de 2025)

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY tiene montones de propuestas para los jugadores de Commander, tanto nuevas criaturas legendarias de la colección principal como los cuatro mazos de Commander listos para jugar. Los CommandFest son el sitio ideal para jugar a Commander con cartas nuevas y conocer gente de la comunidad. Este verano celebraremos cuatro CommandFests:

28 y 29 de junio de 2025 en Sídney, presentado por Let's Play Games

Del 11 al 13 de julio de 2025 en Bonn, presentado por JK Entertainment

Del 11 al 13 de julio de 2025 en Worcester (Massachusetts), presentado por TJ Cafe and Games

16 de agosto de 2025 en Tokio, presentado por Hareruya

16 y 17 de agosto de 2025 en Pekín, presentado por Kadou

0002_MTGFIN_FlexPrm: Rograkh, Son of Rohgahh

Al adquirir una acreditación y atender a uno de estos cuatro eventos, recibirás la carta promocional Rograkh, Son of Rohgahh como Joshua Rosfield en su versión no foil o foil tradicional. Además, algunas acreditaciones pueden incluir artículos inspirados en Magic y FINAL FANTASY, así que habla con los organizadores de tus eventos para más información.

Commander Party de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(del 20 al 26 de junio y del 18 al 24 de julio)

¡Seguimos ofreciendo contenido de Commander gracias a los eventos Commander Party de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY! Estas Commander Parties son eventos de Commander donde los jugadores pueden sumergirse en la ambientación de los juegos de FINAL FANTASY. Trae tu mazo de Commander favorito o compra un mazo listo para jugar en tu tienda de juegos local para unirte a la diversión.

0001_MTGFIN_ComParty: Culling Ritual 0002_MTGFIN_ComParty: Despark

Estos eventos Commander Party se celebrarán en dos periodos: del 20 al 26 de junio y del 18 al 24 de julio. Por participar en uno de estos eventos recibirás una carta promocional Despark o Culling Ritual. Las tiendas Premium de la WPN recibirán copias foil tradicionales de la carta promocional, mientras que los demás establecimientos obtendrán copias no foil.

Para más información sobre dónde se celebrarán estos eventos y qué cartas promocionales habrá disponibles, ponte en contacto con tu tienda de juegos local.

Store Championship de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(del 28 de junio al 20 de julio)

¡Alcanza la victoria de tu comunidad de juego en el Store Championship de tu tienda de juegos local! Estos eventos están diseñados para fomentar el juego competitivo y puntero y la construcción de mazos, así que prepárate para ponerte a prueba en Construido Estándar.

0039_MTGFIN_StorPart: Preordain 0040_MTGFIN_StoreWin: Death's Shadow 0041_MTGFIN_StoreWin: City of Brass

Los Store Championships de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY traen consigo increíbles cartas promocionales con ilustraciones nuevas para el evento. Los participantes recibirán una copia no foil de la carta Preordain como “Prophetic Beginning”. Los mejores 4 jugadores del evento también recibirán una copia foil tradicional de Death's Shadow como “Diabolos, Guardian Force”. Y, por último, para el jugador que lo gane todo, una copia foil tradicional de City of Brass como “Bhujerba, Floating City”.

Para darle más emoción, las tiendas Premium de la WPN también recibirán copias no foil de las cartas promocionales Death's Shadow y City of Brass, que tendrán el nombre de la tienda impreso en ellas.

Los eventos Store Championship de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY tendrán lugar del 28 de junio al 20 de julio en las tiendas de juegos que participen. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local y prepárate para mejorar tus habilidades en el formato Estándar.

Clasifícate para el Pro Tour en los Regional Championships de otoño

(del 11 de octubre al 23 de noviembre)

Este otoño celebraremos una ronda de Regional Championships que te darán la oportunidad de conseguir premios en metálico, invitaciones para el Pro Tour y una carta promocional especial. El formato de estos eventos será Construido de Modern y permitirá a los jugadores que se clasifiquen poner a prueba sus habilidades contra los mejores de su región. Puedes clasificarte para estos eventos a mediante los Regional Championship Qualifiers, que se organizarán en tiendas de juegos de la WPN, o en eventos más grandes de Magic.

0001_MTGFIN_PTQPromo: Aerith Gainsborough

Los participantes recibirán esta increíble carta promocional no foil de Aerith Gainsborough, y la gente que logre los mejores puestos se llevará una copia foil tradicional. Las cartas foil tradicionales para los mejor clasificados varían según la región, así que habla con el organizador de tu zona para conocer más detalles sobre estos eventos y sus premios.

A lo largo de este año compartiremos más información acerca de estos eventos y sus organizadores. ¡De momento, a entrenar esos mazos de Modern!

¡Que suene la canción de la victoria!

Tenemos muchas ganas de que puedas empezar a jugar todas las increíbles cartas de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Los adelantos de la colección ya dieron el pistoletazo de salida, así que échale un ojo a todas las novedades y emocionantes tratamientos de Diversión en Sobres que planeamos.

