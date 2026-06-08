Contenu de la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Chaque super-héros a son histoire, et vous pouvez commencer à écrire la vôtre avec la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ! La boîte d’apprentissage contient tout le nécessaire pour commencer à jouer à Magic dans l’univers Marvel. Vous apprendrez les bases avec un tutoriel facile à suivre, inspiré par Captain America et Iron Man, puis plongerez dans l’univers de Marvel avec vos super-héros préférés.
Chaque boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :
- 10 demi-decks Jumpstart à thème
- Deux (2) de ces demi-decks Jumpstart sont des decks de tutoriel et ont été conçus pour jouer l’un contre l’autre.
- Chaque demi-deck comprend 20 cartes. Mélangez-en deux et jouez !
- 5 jetons recto-verso non-Premium
- 2 tapis de jeu
- 2 guides pour apprendre à jouer
- 2 fiches de référence
- 2 dés Spindown
- 1 guide de référence
La boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient dix demi-decks Jumpstart à thème. Deux de ces demi-decks (le demi-deck à thème Captain America et le demi-deck à thème Iron Man) sont spécialement ordonnés pour le tutoriel de la boîte d’apprentissage. Ne les mélangez pas ! Au lieu de cela, jouez-les dans l'ordre initial et suivez le guide intitulé « Comment jouer » inclus dans la boîte d'apprentissage.
Chaque carte des demi-decks du tutoriel de la boîte d’apprentissage est numérotée dans son coin inférieur gauche. Pour ordonner correctement le demi-deck, mettez la carte numérotée « Tutoriel B 20 » ou « Tutoriel R 20 » sur le dessous du demi-deck, suivie de la carte « Tutoriel B 19 » ou « Tutoriel R 19 », et ainsi de suite. La carte sur le dessus de chaque demi-deck devrait être « Tutoriel B 1 » et « Tutoriel R 1 ».
Il existe deux demi-decks pour chaque couleur de Magic. Chaque demi-deck a son propre thème, comme Artefacts ou Jeunes Vengeurs. Vous trouverez le contenu de chacun de ces demi-decks ci-dessous.
Découvrez les règles de Magic lors de la sortie mondiale de la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes prévue le 26 juin 2026. L’extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.
Listes de decks de la boîte d'apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Vous trouverez ci-dessous le contenu de chaque demi-deck, organisé par type de carte, ainsi qu’un menu déroulant qui vous permet de trier les cartes par couleur, coût de mana ou rareté. Vous pouvez également voir ces cartes dans les visuels des cartes de l'extension.
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.