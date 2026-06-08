Chaque super-héros a son histoire, et vous pouvez commencer à écrire la vôtre avec la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ! La boîte d’apprentissage contient tout le nécessaire pour commencer à jouer à Magic dans l’univers Marvel. Vous apprendrez les bases avec un tutoriel facile à suivre, inspiré par Captain America et Iron Man, puis plongerez dans l’univers de Marvel avec vos super-héros préférés.

Boîte d'apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Chaque boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

10 demi-decks Jumpstart à thème Deux (2) de ces demi-decks Jumpstart sont des decks de tutoriel et ont été conçus pour jouer l’un contre l’autre. Chaque demi-deck comprend 20 cartes. Mélangez-en deux et jouez !

à thème 5 jetons recto-verso non-Premium

2 tapis de jeu

2 guides pour apprendre à jouer

2 fiches de référence

2 dés Spindown

1 guide de référence

La boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient dix demi-decks Jumpstart à thème. Deux de ces demi-decks (le demi-deck à thème Captain America et le demi-deck à thème Iron Man) sont spécialement ordonnés pour le tutoriel de la boîte d’apprentissage. Ne les mélangez pas ! Au lieu de cela, jouez-les dans l'ordre initial et suivez le guide intitulé « Comment jouer » inclus dans la boîte d'apprentissage.

0835_MTGMSH_BgBoxNmb: Captain America, Steve Rogers 0851_MTGMSH_BgBoxNmb: Iron Man, Tony Stark

Chaque carte des demi-decks du tutoriel de la boîte d’apprentissage est numérotée dans son coin inférieur gauche. Pour ordonner correctement le demi-deck, mettez la carte numérotée « Tutoriel B 20 » ou « Tutoriel R 20 » sur le dessous du demi-deck, suivie de la carte « Tutoriel B 19 » ou « Tutoriel R 19 », et ainsi de suite. La carte sur le dessus de chaque demi-deck devrait être « Tutoriel B 1 » et « Tutoriel R 1 ».

Il existe deux demi-decks pour chaque couleur de Magic. Chaque demi-deck a son propre thème, comme Artefacts ou Jeunes Vengeurs. Vous trouverez le contenu de chacun de ces demi-decks ci-dessous.

Découvrez les règles de Magic lors de la sortie mondiale de la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes prévue le 26 juin 2026. L’extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.

Listes de decks de la boîte d'apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Vous trouverez ci-dessous le contenu de chaque demi-deck, organisé par type de carte, ainsi qu’un menu déroulant qui vous permet de trier les cartes par couleur, coût de mana ou rareté. Vous pouvez également voir ces cartes dans les visuels des cartes de l'extension.

0001_MTGMSH_BBTheme: Heroes Theme Card

Agent of Atlas Peggy Carter, Secret Agent Brave Brawler Agents of S.H.I.E.L.D. Hero in Training Hawkeye, Clint Barton Okoye, Dora Milaje Leader Valkyrior Skyrider Wondrous Revival Iconic Shield Fall to Earth Pacifism Thriving Heath 7 Plains

0002_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card

Hawkeye's Shot Hero in Training Soldier On Mockingbird, Bobbi Morse Ant-Man, Scott Lang Captain America, Steve Rogers Captain's Defense The Falcon, Sam Wilson Hawkeye, Clint Barton The Wasp, Janet Van Dyne 8 Plains Mandroid Squadron Winter Soldier, Bucky Barnes

0003_MTGMSH_BBTheme: Artifacts Theme

Aerial Doombot Hydraulic Helper S.H.I.E.L.D. Deployment Drone Ultron Drone A.I.M. Bot Victor Mancha, Runaway War Machine, James Rhodes Repulsor Bots Vibranium Energy Daggers Futurist Forge Thirst for Knowledge Frozen in Ice Thriving Isle 7 Island

0004_MTGMSH_BBTheme: Card Draw Theme Card

A.I.M. Bot Brawn, Amadeus Cho Bold Biochemist Atlantean Cavalry Graviton, Fundamental Force Blue Marvel, Adam Brashear A.I.M. Scientists Super Intelligence H.E.R.B.I.E. Scout Unit Depower Trickster's Stratagem Stark's Ingenuity Thriving Isle 7 Island

0005_MTGMSH_BBTheme: HYDRA Theme Card

Project Deathlok Soldier Doom's Servo-Guards Agents of HYDRA HYDRA Troopers Kingpin's Enforcers Glamorous Grapplers Arnim Zola, Bio-Fanatic Madame Hydra, Reanimated Ultimo, Civilization's End Doom Blade Infernal Rebirth HYDRA Infiltration Thriving Moor 7 Swamp

0006_MTGMSH_BBTheme: Villains Theme Card

Red Room Recruit Boomerang, Blade Flinger Ninja of the Hand Baron Strucker, HYDRA Overlord Tombstone, Career Criminal Crossbones, Malicious Mercenary Glamorous Grapplers Roxxon Brutes Minotaur, Roxxon CEO Dark Deed Visions of Villainy Hour of Defeat Thriving Moor 7 Swamp

0007_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card

8 Mountain Smashing Spree Concentrated Fire Crimson Operative Power Boost Hulk, Bruce Banner Iron Man, Tony Stark Spider-Man, Hometown Hero Scarlet Witch, Wanda Maximoff Repulsor Rays Quicksilver, Pietro Maximoff Black Widow, Natasha Romanoff Happy Hogan, Dauntless Driver

0008_MTGMSH_BBTheme: Young Avengers Theme Card

Speed, Young Avenger Stature, Young Avenger Patriot, Young Avenger Iron Lad, Young Avenger Wiccan, Young Avenger She-Hulk, Jennifer Walters The Immortal Weapons Lightning Strike Experimental Armor Hire a Crew Furious Strength Marvelous Melee Thriving Bluff 7 Mountain

0009_MTGMSH_BBTheme: Counters Theme Card

Serpent Specialist Knight of Wundagore Hellcat, Undying Vigilante Gamma Grotesque Warriors of Wakanda Mister Hyde, Monster Within Beast, Erudite Aerialist The Thing, Ben Grimm Feral Ferocity Punishing Punch Training Regimen Colossal Collision Thriving Grove 7 Forest

0010_MTGMSH_BBTheme: Ramp Theme Card

Undercover Skrull Moon-Boy, Dino Rider Gert and Old Lace, Runaways The Fabulous Frog-Man Warriors of Wakanda Atlas, Sizable Stooge Wakandan Royal Guard Savage Land Dinosaur Flora Colossus Team Transmitter Thing Swing Colossal Collision Thriving Grove 7 Forest

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.