Aujourd'hui, nous avons présenté un premier aperçu de nos prochaines excursions dans le Multivers Magic : Réalité fracturée, ainsi que trois nouvelles extensions prévues pour 2027. Mais nos voyages nous mèneront au-delà des salles de Hexhavens et des soleils de Zhalfir. Magic est un jeu qui se veut toujours plus international et, en 2027, nous présenterons la MagicCon, notre principal événement Magic, à un public international. Préparez-vous à vivre quatre MagicCons sur trois continents dans un seul but : célébrer la communauté internationale des joueurs de Magic.

Vous avez bien entendu, il y aura bel et bien quatre MagicCons en 2027, parmi lesquelles notre toute première MagicCon au Japon ! Voici tous les détails concernant ces MagicCons et nos événements compétitifs majeurs à venir. Pour en savoir plus sur la MagicCon et connaître nos projets, rendez-vous sur mtgfestivals.com et suivez @mtgfestivals !

Le calendrier des MagicCons de 2027

Faites de la place dans votre emploi du temps et commencez à préparer vos classeurs ! Voici toutes les MagicCons que nous avons annoncées pour 2027 :

MagicCon: Detroit : du 26 au 28 février 2027

: du 26 au 28 février 2027 MagicCon: Tokyo : du 14 au 16 mai 2027

: du 14 au 16 mai 2027 MagicCon: Las Vegas : du 27 au 29 août 2027

: du 27 au 29 août 2027 MagicCon: Amsterdam : du 3 au 5 décembre 2027

Chacun de ces événements proposera les grands classiques de la MagicCon, ainsi que son lot de surprises. En deux mots : des panels, des Pro Tours, des rassemblements communautaires, et beaucoup de parties de Magic. Nous vous expliquerons plus en détails comment vous pourrez acheter des badges pour ces événements dans le futur. En attendant, consultez mtgfestivals.com et suivez @mtgfestivals pour connaître toutes les actualités.

Le programme des Pro Tours 2027 et du Magic Limited Championship

Les projecteurs de l'estrade du match diffusé se braqueront sur les meilleurs joueurs de Magic ! Voici les endroits où nos meilleurs joueurs se rassembleront pour les Pro Tours de 2027 du 33e Championnat du Monde de Magic :

Pro Tour Nauctis à la MagicCon: Detroit Draft et Modern Construit Nauctis : le royaume des profondeurs Du 26 au 28 février 2027

Le deuxième Pro Tour de 2027 à la MagicCon: Tokyo Draft et Construit Standard Du 14 au 16 mai 2027

Le troisième Pro Tour de 2027 à la MagicCon: Las Vegas Draft et Construit Standard Du 27 au 29 août 2027

Le 33e Championnat du Monde de Magic à la MagicCon: Amsterdam Draft et Construit Standard Du 3 au 5 décembre 2027



Mais il reste encore un événement compétitif d'envergure prévu pour 2027. L'année passée, nous avons vu des milliers de joueurs s'affronter pour gagner leur place au Magic Limited Championship, un événement palpitant qui célébrera les formats Limités de Magic sur la scène internationale. Nous pouvons désormais vous annoncer que le Magic Limited Championship de 2027 aura lieu du 18 au 20 juin 2027 à Minneapolis, dans le Minnesota.

Si vous voulez avoir une chance de jouer à Minneapolis, vous pouvez encore vous qualifier ! Il existe bien des façons de gagner une invitation pour cet événement, y compris les Limited Championship Qualifiers et les événements sur MTG Arena. Consultez cet article pour en savoir plus et révisez vos formats Limités !

Même si regarder le Pro Tour en vrai est très amusant, vous pouvez également profiter de toute l'action dans le confort douillet de votre foyer. Nous diffuserons chaque Pro Tour, le Magic Limited Championship et le 33e Championnat du Monde en direct sur twitch.tv/magic et la chaîne YouTube Play MTG, avec des articles écrits sur Magic.gg. Quelle que soit votre façon de suivre les parties, vous pourrez encourager vos joueurs préférés alors qu'ils s'affrontent pour décrocher le trophée.

Plus de MagicCons. Plus de Magic. Nous vous en dirons plus sur ces événements dans le futur, et nous vous expliquerons comment vous pouvez obtenir vos badges pour les MagicCons de 2027 ! Et si, comme nous, vous ne voulez pas attendre l'année prochaine pour vous amusez, les badges pour la MagicCon: Atlanta sont en vente dès maintenant !

Pour en savoir plus sur les événements Magic à venir, rendez-vous sur mtgfestivals.com pour tout savoir sur les meilleurs rassemblements de tout le Multivers. À très bientôt !