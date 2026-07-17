Magic: The Gathering a vraiment une place à part. Nos fans sont les meilleurs fans du monde, et ils adorent se réunir autour de leur amour pour le meilleur jeu du monde. C'est pour cette raison que nous décrétons que 2027 sera l'Année de l'Assemblée : nous vous donnerons des lieux, des idées, et surtout des raisons pour vous rassembler et célébrer les sorties chères à votre cœur. Aujourd'hui, notre attention se porte sur les destinations du Multivers de Magic que nous visiterons l'an prochain, entre retours très attendus sur des mondes populaires et découverte immersive de recoins inconnus.

Pour commencer, l'année 2027 comprendra trois extensions du Multivers de Magic et trois extensions Univers infinis, en alternant entre l'un et l'autre. C'est l'équilibre que nous visons après l'année de transition que fut 2026. Nous savons à quel point les joueurs adorent le Multivers de Magic, car c'est aussi notre cas ! Comment pourrait-il en être autrement, lorsqu'une pyromancienne rebelle peut s'allier à un guerrier léonin pour enrayer la folie des grandeurs d'un mage de l'esprit ? (Est-ce qu'on a mentionné qu'on a vraiment hâte que Réalité fracturée sorte ?)

Et les extensions du Multivers de Magic qui arrivent l'an prochain sont vraiment incroyables. Ce sont des extensions qui vous donneront envie de marquer le coup, et nous sommes impatients de vous présenter ces nouveaux mondes tout comme ces retours en terrain connu.

Et en parlant de marquer le coup, Magic se déploie aux quatre coins du monde avec quatre MagicCons en 2027, dont la première édition au Japon ! Vous aurez donc plus d'opportunités de rencontrer d'autres fans de Magic, d’amasser des signatures, et de vivre le joyeux chaos d'un draft Mystery Booster Commander Edition (plus d'infos à ce sujet lors de la Gen Con).

Mais assez de tergiversations. Nous savons très bien ce que vous voulez savoir. Où allons-nous mettre le cap l'an prochain ? La première extension de l'an prochain nous envoie sur un tout nouveau plan, qui répond à des années de requêtes venant des joueurs. C'est l'heure de plonger vers...

Nauctis : le royaume des profondeurs

(5 février 2027)

Un océan sans fin, d'immenses cités sous les flots, et des dieux qui dictent les courants en nageant avec leurs adeptes. Voici Nauctis, un plan riche en iode et en opportunités. Nauctis : le royaume des profondeurs est la première itération de Magic d'un royaume sous-marin, rempli de toutes sortes de créatures aquatiques. Partez à l'aventure sous l'écume, où vous croiserez les peuples de Nauctis : des ondins, des phoques, des homarides, et même quelques humains audacieux.

Sur fond de conflit larvé entre deux royaumes, un groupe de héros improbables devra se montrer à la hauteur sous peine de voir tout ce qui leur est cher englouti par les profondeurs abyssales de l'océan. Nombre de remous vous attendent sous la surface, et les joueurs devront affronter les redoutables créatures qui gisent tapies dans les plus sombres profondeurs.

Venez vous aventurer en eaux troubles lors de la sortie de Nauctis : le royaume des profondeurs, le 5 février 2027 ! Nous vous en dirons bientôt plus au sujet de nos amis (et ennemis !) à branchies.

Kamigawa : l’invasion des titans

(4 juin 2027)

Lorsqu'une percée de présage déchire le ciel de néon de Towashi, un pan entier d'Ikoria s'y écrase et déchaîne le chaos ! Les peuples de Kamigawa doivent s'unir pour arrêter les monstres d'Ikoria qui menacent de piétiner, de brûler et d'éventrer leur terre natale ! Kamigawa : l’invasion des titans matérialise le choc entre deux plans légendaires de Magic, deux plans d'une ampleur telle que nos concepteurs n'avaient qu'une seule directive : viser grand. Tout ce qui touche à cette extension est impressionnant, qu'il s'agisse de la conception visuelle des monstres ou des mécaniques de jeu que vous utiliserez pour les affronter. Magic a décidé de voir les choses en très grand.

Reprenez le chemin de Kamigawa et maniez la puissance des mechas de nouvelle génération, capable de tenir tête au plus immense des titans. Les peuples de Kamigawa auront besoin de toute l'aide qui leur sera offerte, car les béhémoths d'Ikoria sont probablement la plus grande menace qu'ils aient jamais affrontée. Et si vous êtes plutôt du côté des monstres que des chasseurs de monstres, vous pourrez dompter vos créatures d'Ikoria préférées lors de la bataille qui s'annonce. Alors, enfilez votre combinaison et préparez-vous pour la bagarre à une échelle jusqu'ici jamais vue.

Faites face à l'incursion lors de la sortie de Kamigawa : l’invasion des titans le 4 juin 2027. Nous révélerons plus de monstres et d'informations à l'avenir. En attendant, contactez le futuriste le plus proche si vous tombez sur un hybride chat-cauchemar-bête en pleine nature.

Zhalfir

(1er octobre 2027)

Le royaume de Zhalfir fait son retour dans le Multivers sous la forme d'un plan indépendant ! Zhalfir mettra à l'honneur la région éponyme, riche d'une magie luxuriante et d'un passé tragique, au moment où ses habitants se cherchent une nouvelle place dans le Multivers. Téfeiri Akosa fera, lui aussi, son retour sur Zhalfir pour donner à une nouvelle génération de joueurs l'opportunité de rencontrer le maître chronomancien de Magic.

Laissez-vous envoûter par la beauté de Zhalfir, et apprenez à maîtriser de nouvelles formes de magie innovantes. Les plumes de cette extension ont élaboré des cartes particulièrement surprenantes, qui donnent champ libre à l'interprétation que fait Magic du genre afro-fantasy. Et comme nous savons bien que l'époque de Magic à laquelle est associée Zhalfir est très chère à beaucoup de joueurs, nous avons mis un point d'honneur à lui rendre hommage dans toutes les facettes de l'extension. Ce sera le Magic: The Gathering de vos souvenirs, méticuleusement ciselé en suivant la philosophie de conception moderne.

Rejoignez-nous pour célébrer l'innovation de Magic lors de la sortie de Zhalfir le 1er octobre 2027. Les détails restent dans une bulle temporelle pour l'instant, mais nous vous en dirons plus à l'approche de la sortie.

Les prochaines étapes pour le Multivers

Nos aventures sur Nauctis, Kamigawa et Zhalfir ne forment qu'une partie de notre feuille de route pour Magic. Nous avons hâte de partager notre amour pour Magic, ses personnages, son univers et son histoire tout au long de l'année 2027. Mais pour l'instant, nous mettons le cap sur Réalité fracturée et l'Échovers, où vous retrouverez des versions aussi familières qu’étranges de vos personnages favoris de Magic.

Nous vous dévoilerons plus d'informations sur ces extensions à l'avenir, alors gardez l'œil sur DailyMTG et nos pages sur les réseaux. Et si vous brûlez d'envie de vivre les prochaines révélations en personne, rejoignez-nous lors de l'une des prochaines MagicCons ! Elles offrent l'endroit idéal pour célébrer les histoires et les extensions qui vous tiennent à cœur en compagnie d'autres fans de Magic.

Merci pour votre présence lors de ce périple à travers le Multivers. Nous vous reverrons de l'autre côté des Percées de présage !