Standard

Aucun changement.

Pioneer

Aucun changement.

Modern

Aucun changement.

Legacy

Le Candélabre de Tavnos est interdit.

Vintage

Aucun changement.

Pauper

Le Chercheur de trouées de ciel est interdit.

Alchemy

Aucun changement.

Historique

Aucun changement.

Intemporel

Aucun changement.

Brawl

La Force de volonté est interdite.

La Subtilité est interdite.

Emporter est interdit.

Le Labyrinthe d’Ugin est interdit.

La Distorsion temporelle est interdite.

La Manipulation temporelle est interdite.

Brawl compétitif

Aucun changement.

Les changements seront effectifs le 29 juin 2026. Consultez la liste de toutes les cartes interdites et restreintes par format.

Prochaine annonce : 10 août 2026

Salutations, chers joueurs !

Je suis Carmen Klomparens et je suis conceptrice senior dans l’équipe de conception de jeu de Magic. La moitié de l’année 2026 s’est déjà écoulée, et il s’agit de la quatrième de nos sept annonces des cartes interdites et restreintes de l’année. Suite à plusieurs changements lors de nos annonces précédentes, la plupart de nos formats semblent être à un stade qui nous convient, où l’évolution est naturelle. Nous en disons davantage sur chaque format ci-dessous.

Comme d’habitude, nous étions dans WeeklyMTG sur twitch.tv/magic le 30 juin, à 10 h heure du Pacifique pour expliquer ces changements et répondre aux questions. Pour rappel, la prochaine annonce des cartes interdites et restreintes aura lieu le 10 août. Sans plus attendre, parlons de ce qui nous intéresse tous ici : Magic !

Standard

Écrit par Jadine Klomparens

Aucun changement.

À l’heure actuelle, le Standard est un format dans lequel plein de decks différents peuvent gagner. Lors de la dernière annonce des cartes interdites et restreintes du 18 mai 2026, le format était divisé par la lutte entre les decks Prouesse Izzet (et autres variantes Izzet) et les decks verts Bébé taupe-blaireau. Ils dominaient (et dominent encore) le métagame, et nous avions peur que cet effet n’étouffe le métagame de plus en plus, jusqu’à ce que le Standard ne perde en diversité au fil du temps. Au lieu de cela, nous avons constaté l’inverse : le Standard est aujourd’hui plus varié qu’il ne l’était à l’époque du Pro Tour Les secrets de Strixhaven.

La pression exercée sur le format par les deux piliers (Prouesse Izzet et Bébé taupe-blaireau) n’a pas changé, mais les joueurs ont découvert et affiné des decks qui peuvent exister dans ces conditions et qui ont depuis consolidé leur place dans le métagame. Les principaux sont Contrôle Quatre Couleurs, Défausse Mardu, Azorius Momo et Effroyeur Dimir, qui concentrent une bonne partie du métagame et ont chacun remporté un championnat régional au cours des dernières semaines.

L’une des évolutions majeures du Standard au cours des dernières semaines a été la stabilisation de Contrôle Quatre Couleurs en classique du format. C’était le second deck le plus joué après Prouesse Izzet dans les tournois Standard de haut niveau au cours des deux dernières semaines de mai, comme l’explique Frank Karsten ici. Ce deck a été possible par l’impression de la Tablette de découverte dans Les secrets de Strixhaven. Il n’avait pas pris assez d’ampleur à l’époque du Pro Tour mais n’a cessé de gagner en popularité ces derniers temps. C’est un excellent exemple d’un nouveau deck qui rencontre un succès durable dans le format Standard.

2 Mistrise Village 1 Thundering Falls 1 Three Steps Ahead 1 Thunder Magic 2 Shattered Sanctum 1 Abrade 3 Inevitable Defeat 1 Stormcarved Coast 2 Flashback 3 Consult the Star Charts 4 Great Hall of the Biblioplex 1 Floodfarm Verge 1 Get Lost 1 Hallowed Fountain 4 Jeskai Revelation 1 Sundown Pass 1 Mountain 2 No More Lies 2 Sear 1 Multiversal Passage 2 Day of Judgment 1 Firebending Lesson 3 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 4 Stock Up 1 Together as One 1 Plains 4 Tablet of Discovery 3 Steam Vents 1 Sunbillow Verge 2 Gloomlake Verge 1 Godless Shrine 1 Fire Magic 1 Disdainful Stroke 1 Return the Favor 2 High Noon 2 Strategic Betrayal 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Pest Control 1 Stoic Sphinx 1 Pyroclasm 2 Emeritus of Ideation 2 Flashfreeze 1 Day of Judgment

Malgré la puissance et la constance des meilleurs decks du format, ce métagame Standard continue à évoluer avec le temps. La vaste sélection de cartes du Standard permet à des decks extrêmement affinés d’émerger dans le top, et il est intéressant de noter qu’elle offre aussi aux joueurs les outils nécessaires pour combattre ces decks. Comme les joueurs peuvent réussir à rivaliser avec le haut du métagame, nous continuons à regarder la roue du format tourner au fur et à mesure que des joueurs attaquent les decks du top.

Au cours des derniers mois, le Standard a souvent été un format assez long à appréhender. Il existe tellement de stratégies potentielles en Standard qu’il peut falloir passer des mois à les explorer et les tester. On assiste donc de plus en plus à l’ascension de nouveaux decks au sein du métagame tout au long du cycle du Standard, et plus seulement juste après la sortie d’une extension. Par exemple, les decks comme Contrôle Quatre Couleurs et Pixies Esper du Standard 2025 n’ont représenté une part importante du métagame que bien après la sortie des cartes qui les composent. C’est très bon signe pour le Standard et cela signifie que les joueurs qui aiment construire des decks ont de beaux jours devant eux.

Lors des précédentes annonces des cartes interdites et restreintes, nous avions abordé des problèmes de gameplay liés au Standard, en expliquant que le format était trop rapide et qu’il y avait trop de façons de mettre fin trop vite aux parties. Ces problèmes existent toujours, mais ils ne sont pas insurmontables. La montée de Contrôle Quatre Couleurs prouve que des decks plus lents peuvent quand même tirer leur épingle du jeu. Le Standard continue à nous apprendre des choses et nous devenons meilleurs à la conception pour réduire ces problèmes à l’avenir, mais nous pensons toutefois que ces problèmes de gameplay ne sont pas suffisamment sévères pour justifier de bannir des cartes à ce stade.

Dans l’ensemble, le Standard s’est amélioré par rapport à ce qu’il était après le Pro Tour Les secrets de Strixhaven. Le métagame s’est diversifié et le gameplay est plus varié. Nous ne prenons aucune mesure à ce stade et nous allons continuer à observer le format et à suivre ses évolutions jusqu’à la fin de l’année.

Pioneer

Écrit par Arya Karamchandani

Aucun changement.

Nous avons surveillé l’évolution du Pioneer depuis l’interdiction du Trancheur en acier de Cori, et nous sommes satisfait des développements observés. La diversité du format paraît saine, avec de nombreux decks viables et de nouvelles cartes, comme la Tablette de découverte, qui entretiennent une évolution du format.

3 Bleachbone Verge 4 Blood Crypt 2 Deadly Cover-Up 4 Fiery Impulse 2 Flashback 2 Go for the Throat 4 Great Hall of the Biblioplex 3 Inevitable Defeat 4 Jeskai Revelation 2 Lightning Helix 1 Mistrise Village 1 Plains 1 Raugrin Triome 3 Riverpyre Verge 2 Sacred Foundry 1 Savai Triome 2 Shattered Sanctum 2 Starting Town 1 Steam Vents 4 Stock Up 1 Swamp 4 Tablet of Discovery 1 The Celestus 4 Thoughtseize 2 Together as One 2 Dovin's Veto 1 Elesh Norn, Mother of Machines 1 Inevitable Defeat 1 Lightning Helix 1 Mistrise Village 1 Pest Control 4 Rest in Peace 2 Sphinx of the Final Word 2 Thought Distortion

Le format comprend encore une bonne diversité de macro-archétypes, avec des stratégies de rampe et midrange Bébé taupe-blaireau qui se hissent vers le sommet du classement des decks les plus joués, tandis que des decks Combo comme Graissecroc perdent un peu en fréquence. Les diverses constructions Izzet ont continué à obtenir de bons résultats après l’interdiction du Trancheur en acier de Cori, mais leur part du métagame est redescendue à quelque chose de plus raisonnable. Nous avons hâte de voir comment le format continuera d’évoluer et de se développer au fil des prochains mois.

Modern

Écrit par Carmen Klomparens

Aucun changement.

Un Pro Tour en Modern approche, et nous venons d’apporter quelques modifications au format, il y a environ un mois. Depuis lors, le Modern semble en bonne forme ! Les récents changements apportés au format étaient plus de l’ordre de la « maintenance » que de la « correction catastrophe ». Plutôt que de chercher à changer radicalement le paysage du Modern en interdisant ou en levant des interdictions, l’objectif des dernières mises à jour était de rectifier la répartition du métagame et le niveau de puissance des decks prépondérants tout en les préservant.

Le format semble bien se porter, avec différentes variations d’Affinité qui semblent remporter le plus de victoires dans ce début de nouvelle itération du Modern.

2 Claws of Gix 4 Emry, Lurker of the Loch 4 Engineered Explosives 4 Fiery Islet 2 Island 4 Kappa Cannoneer 3 Metallic Rebuke 4 Mishra's Bauble 4 Mox Opal 4 Pinnacle Emissary 1 Pithing Needle 2 Preordain 1 Shadowspear 1 Shivan Reef 1 Sink into Stupor 1 Skateboard 4 Spirebluff Canal 1 Steam Vents 3 Tormod's Crypt 4 Urza's Saga 4 Weapons Manufacturing 2 Welding Jar 1 Blood Moon 1 Boomerang Basics 3 Consign to Memory 2 Damping Sphere 1 Flusterstorm 3 Galvanic Blast 1 Hurkyl's Recall 2 Swan Song 1 Whipflare

Compte tenu du fait que le deck était déjà prépondérant avant les dernières interdictions, il semble cohérent qu’il commence avec une longueur d’avance sur le reste du format après les annonces du mois dernier. Même s’il est le favori en ce moment, les événements compétitifs comme celui gagné par la liste Affinité ci-dessus ont vu une grande diversité dans le reste de leur Top 8. Nous surveillerons de près tous les decks qui commencent régulièrement avec plus d’une demi-douzaine d’artefacts à zéro mana, et Affinité en Modern en fait partie. Le Pro Tour Magic: the Gathering | Marvel Super Heroes commencera dans seulement quelques semaines, et il sera intéressant de voir comment les meilleurs joueurs du monde abordent ce type de deck. Historiquement, les outils de réserve du Modern ont été très efficaces pour gérer les decks aggro linéaires qui se reposent sur les synergies, comme Affinité, mais seul le temps nous dira si cela est toujours vrai ou si le Canonnier kappa et la Manufacture d’armes donnent un trop grand avantage contre les cartes haineuses habituelles.

4 Ajani, Nacatl Pariah 1 Plains 4 Arid Mesa 1 Plains 1 Dalkovan Encampment 2 Elegant Parlor 1 Mountain 4 Marsh Flats 4 Galvanic Discharge 1 Lightning Bolt 4 Guide of Souls 3 Goblin Bombardment 4 Flooded Strand 3 Fable of the Mirror-Breaker 4 Ocelot Pride 2 Blood Moon 4 Ragavan, Nimble Pilferer 1 Arena of Glory 2 Seasoned Pyromancer 1 The Legend of Roku 2 Thraben Charm 3 Voice of Victory 1 Plains 3 Sacred Foundry 1 Surgical Extraction 1 Celestial Purge 2 High Noon 3 Obsidian Charmaw 1 Boromir, Warden of the Tower 1 The Legend of Roku 1 Vexing Bauble 2 Wear // Tear 3 Wrath of the Skies

Suite à l’interdiction de Phlage, titan de la furie du feu, de nombreuses questions ont été posées au sujet des decks Énergie Boros et Fugacité Jeskaï. D’après nos observations, Énergie Boros continue à rencontrer du succès dans les Championship Qualifiers régionaux et les défis Magic Online. La configuration exacte varie d’une liste à l’autre, mais c’est ce genre d’exploration et de peaufinage que nous souhaitons voir pour un pilier des formats sans rotation. En revanche, les variantes de Fugacité ne se sont pas encore rassemblées autour d’une combinaison de couleurs spécifique, même si l’on voit beaucoup d’associations de cartes bleues et blanches pour tirer profit du Sphinx quantique, de Consigner en mémoire et de Téfeiri, effileur de temps.

Le retrait du Champ de lotus a fait redescendre Titan Amulette à une place plus saine dans le métagame du Modern. Je dois avouer que j’ai bien ri quand certains joueurs se sont immédiatement adaptés à l’interdiction en ajoutant un simple exemplaire de l’Orbe zuranienne dans leur deck. Comme on peut la trouver avec l’Épopée d’Urza et l’Ouest de Tolaria, le deck peut toujours utiliser sa combo cimetière comme avant. Cela dit, l’Épopée d’Urza prend du temps et l’Ouest de Tolaria est cher à transmuter, et ces premières observations semblent indiquer que la stratégie est rendue moins puissante sans pour autant être invalidée.

Enfin, concernant la récente levée d’interdiction de la Bouffée de violence, nous avons pu constater que cela a revigoré les decks Fin vivante. À ce jour, leur part du métagame et leurs taux de victoires sont dans des paramètres que nous considérons sains pour le Modern. Le deck Bruits de sabots déferlants n’a pas encore trouvé sa place dans le format, mais il avait déjà été long à prendre la première fois et nous nous attendons à ce qu’il rencontre plus de succès dans des métagames plus spécifiques.

Cela dit, avec la résilience d’Affinité et le niveau de puissance des decks cités précédemment, tous les regards seront tournés vers le Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes d’Amsterdam. J’ai hâte de voir ce que les meilleurs compétiteurs vont apporter à la scène mondiale.

Legacy

Écrit par Carmen Klomparens

Le Candélabre de Tavnos est interdit.

Il n’est pas exceptionnel que l’interdiction d’une carte soit levée pour être réinstaurée plus tard, mais la période entre ces deux événements est généralement inférieure à 27 ans. Le Candélabre de Tavnos était dans la liste des cartes interdites en Legacy dès l’inauguration du format en 1996. À l’époque, le format était dénommé « Type 1,5 », et était à mi-chemin entre le Vintage (à l’époque le « Type 1 ») et le Standard (à l’époque le « Type 2 »). La première liste de cartes interdites du Legacy comportait des cartes qui étaient interdites ou restreintes en Type 1 et Type 2.

Après l’interdiction de l’Académie tolariane en Legacy, l’interdiction du Candélabre de Tavnos avait été levée en 1999. En combinaison avec l’interdiction de la Spirale temporelle et de la Jarre-mémoire, les deux sources de pioche célèbres pour abuser du mana rapide à l’époque, la levée de cette interdiction s’est bien passée… pendant un certain temps.

1 Blue Sun's Zenith 2 Preordain 2 Misty Rainforest 4 Ponder 2 Flooded Strand 2 Polluted Delta 3 Cunning Wish 12 Island 4 Brainstorm 4 Time Spiral 3 Turnabout 2 Mind Over Matter 3 Meditate 4 Force of Will 4 Merchant Scroll 4 High Tide 4 Candelabra of Tawnos 1 Blue Sun's Zenith 3 Pact of Negation 1 Wipe Away 4 Repeal 1 Echoing Truth 1 Brain Freeze 1 Rebuild 1 Turnabout 1 Meditate 1 Intuition

Ironique, n’est-ce pas ? Qu’au moment où j’écris cet article, 15 ans après les résultats du tournoi et 27 ans après la danse d’interdiction et levée d’interdiction du Candélabre de Tavnos et de la Spirale temporelle, elles constitueraient un des decks les plus puissants de Legacy aussitôt qu’elles seraient toutes deux autorisées de nouveau en même temps. Et pourtant… Après l’interdiction du Faux-pas mental et la levée d’interdiction de la Spirale temporelle, les frères Hatfield, Alix et Jesse, ont beaucoup travaillé à perfectionner l’archétype Marée haute et sont parvenus à un bon taux de succès en compétitif.

Au fil du temps, d’autres joueurs ont obtenu de bons résultats avec diverses variations du deck, et ont même exploité la carte Reset pour essayer d’obtenir plus de redondance et pour maximiser les effets de dégagement de terrains. Heureusement, le Legacy est un format puissant qui peut encaisser des decks Combo extrêmement puissants.

La dernière fois que nous avons parlé du Legacy, nous avons mentionné que nous restons attentifs aux récentes versions de Tron incolore dont la présence et le taux de victoire montaient rapidement dans le métagame de Legacy. Nous constatons que ces tendances se sont confirmées, même dans des configurations avec beaucoup de pression compétitive.

4 Ancient Tomb 3 Candelabra of Tawnos 1 Cityscape Leveler 2 Disruptor Flute 1 Emrakul, the Aeons Torn 1 Expedition Map 4 Grim Monolith 4 Karn, the Great Creator 4 Kozilek's Command 1 Lotus Petal 2 Manifold Key 4 Planar Nexus 4 The One Ring 4 Trinisphere 4 Ugin, Eye of the Storms 2 Urza's Mine 2 Urza's Power Plant 4 Urza's Saga 4 Urza's Tower 4 Urza's Workshop 1 Voltaic Key 1 Argentum Masticore 2 Dismember 1 Disruptor Flute 1 Ensnaring Bridge 2 Faerie Macabre 1 Liquimetal Coating 2 Mindbreak Trap 1 Mycosynth Lattice 1 Paradox Engine 1 Tormod's Crypt 1 Torpor Orb 1 Warping Wail

Vers la fin du mois dernier, nous avons vu deux exemplaires de Tron incolore s’affronter en finale du Legacy Showcase Challenge, avec un autre exemplaire dans le Top 8. Depuis lors, la population du deck croît sans affecter son taux de victoire, ce que nous trouvons particulièrement inquiétant. Nous pensons que les decks Ancienne tombe incolore peuvent faire partie d’un métagame Legacy saint et amusant. Mais la direction que prend cette version de Tron incolore nous inquiète au point que nous pensons nécessaire d’intervenir.

Le Candélabre de Tavnos est la carte que nous ciblons car nous pensons qu’elle risque très probablement de causer des problèmes dans le format à long terme et qu’elle est la moins susceptible d’être intégrée dans un métagame cyclique divertissant. Même si nous continuerons à imprimer des terrains et des cartes génératrices de pioche amusantes, nous restons prudents quant à l’impression de cartes qui permettent de dégager vos terrains. Le principal problème du Candélabre, c’est qu’il n’apparaît que rarement, et uniquement dans des decks Combo à la puissance problématique où c’est généralement la carte la plus puissante de toutes ses alternatives possibles. Nous craignons qu’interdire des cartes périphériques au Candélabre ne mène à des situations similaires dans le futur. Nous sommes très consciencieux dans nos choix d’interdiction de cartes. Lorsqu’il nous faut faire ce genre de modification en Legacy, nous tentons souvent de limiter le nombre total de cartes interdites engendré sur le long terme.

En outre, si une version de Tron sans le Candélabre de Tavnos reste efficace après l’interdiction, nous serons vraiment contents. Par le passé, nous avons vu le Nexus planaire alimenter la Tour d’Urza et autres, ce qui nous laisse penser que c’est possible.

Voilà donc pourquoi le Candélabre de Tavnos est interdit.

En regardant le métagame du Legacy dans son ensemble, nous sommes contents de voir que le format se diversifie. Les decks deviennent un peu plus compartimentés que les decks Combo que nous avons vus ces dernières années. Réanimateur prend plus un aspect de combo du tout pour le tout, les variantes d’Attaque furtive comprennent des grosses créatures, et de nouvelles saveurs de decks blancs apparaissent, centrés sur les créatures et à mi-chemin entre accumulation et agression. L’État second est une carte qui attire notre attention comme le successeur spirituel de l’Itération expressive, mais qui semble pour l’instant avoir un impact positif sur le format en permettant aux parties d’être moins denses et plus longues.

Enfin, nous avons remarqué que Le Fantasticar intéresse la communauté. Nous sommes conscients que cette carte fonctionne très bien avec le mana rapide et les activateurs d’artefacts incolores des formats Eternal. Nous pensons que cette carte présente un risque plus important en Vintage qu’en Legacy, mais cette annonce est le signe que nous sommes prêts à agir rapidement dans le cas où une carte s’avérerait détrimentaire à l’un ou l’autre de ces formats.

Vintage

Écrit par Eric Engelhard

Aucun changement.

Le Vintage reste l’un de mes formats de Magic préférés à l’approche de l’été. L’État second et Faire le plein continuent à se disputer la place de sort de pioche de prédilection non restreint, même si certains decks sont partisans du « pourquoi pas les deux ? », comme ce super deck Bricolage Grixis.

1 Ancestral Recall 1 Black Lotus 1 Bolas's Citadel 1 Brainstorm 1 Chain of Vapor 1 Demonic Tutor 1 Flooded Strand 4 Flow State 2 Flusterstorm 2 Force of Negation 4 Force of Will 1 Gitaxian Probe 2 Hexing Squelcher 1 Hullbreacher 2 Island 4 Lórien Revealed 1 Mana Crypt 1 Manifold Key 1 Mental Misstep 1 Misty Rainforest 1 Mox Emerald 1 Mox Jet 1 Mox Pearl 1 Mox Ruby 1 Mox Sapphire 1 Mystical Tutor 1 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 1 Sol Ring 4 Stock Up 1 Thundering Falls 1 Time Vault 1 Time Walk 1 Timetwister 1 Tinker 1 Tolarian Academy 2 Underground Sea 1 Urza's Saga 1 Vampiric Tutor 1 Vexing Bauble 2 Volcanic Island 1 Yawgmoth's Will 2 Abrade 1 Dismember 2 Hullbreacher 1 Hurkyl's Recall 3 Leyline of the Void 1 Long Goodbye 1 Opposition Agent 1 Portal to Phyrexia 2 Pyroblast 1 Yixlid Jailer

Il existe de puissants piliers dans ce format, mais il y a encore beaucoup de marge pour les personnaliser. Et il y a aussi beaucoup de place pour les archétypes marginaux. Comme presque toutes les cartes de l’histoire de Magic sont disponibles, les interactions et combos étonnantes sont la norme et non l’exception.

Cela étant, nous avons intégré une carte qui risque fort de devenir problématique en Vintage avec la sortie de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. En substance, Le Fantasticar peut attaquer pour 16 blessures sans crier gare très tôt dans la partie. Comme la carte peut être lancée directement avec le mana de l’Atelier de Mishra, c’est le genre de carte qui est surveillée de très près en interne. Cela étant, nous ne concevons généralement pas directement des cartes pour le Vintage, mais nous permettons aux concepteurs d’innover et d’imaginer les cartes qu’ils estiment pouvoir servir au mieux les extensions, en respectant certaines limites. Les limites avaient été respectées à l’époque, mais elles changent constamment et cela n’aurait peut-être pas été possible aujourd’hui.

Le Vintage peut absorber beaucoup de choses maintenant. Nous l’avons vu adopter des mécaniques très puissantes (comme l’initiative par exemple) sans que cela n’appelle de restrictions particulières. C’est le seul format compétitif qui permet de jouer avec certaines des cartes notoirement pétées de Magic, comme le Transfert, l’Anneau solaire, le Bricolage, et quatre exemplaires du Drain de mana ou du Pincecrâne. Tout cela nous fait hésiter à prendre des mesures préventives quand une carte semble pouvoir devenir problématique, mais soyez assurés que nous gardons un œil sur le format. Si le Fantasticar devient problématique en Vintage, nous n’hésiterons pas à prendre des mesures.

Pauper

Écrit par Gavin Verhey

Le Chercheur de trouées de ciel est interdit.

À partir d’aujourd’hui, nous interdisons le Chercheur de trouées de ciel à cause d’une nouvelle combo capable de tuer très rapidement quand il est associé à l’Arc de Hawkeye. Après avoir passé en revue les résultats initiaux, nous avons pensé qu’il valait mieux prendre des mesures maintenant plutôt que de laisser la combo se développer en juillet, risquant d’affecter d’importants tournois de Pauper à venir.

Pour en savoir plus, lisez notre analyse ici.

Alchemy

Écrit par Dave Finseth

Aucun changement.

Nous avons remarqué un problème croissant en Alchemy à élimination directe avec la domination des decks Omniscience, axés sur la Subtilité aquatique et Sin, châtiment de Spira. La capacité de la Subtilité aquatique, qui permet de parcourir le deck pour trouver les éléments de combo, poussait le deck au-delà des taux de victoires que nous voulions pour le format, et nous avons donc rééquilibré la Subtilité aquatique il y a quelques semaines pour en réduire la fiabilité. Nous commençons à constater que les joueurs se détournent de ce deck, mais nous continuons à ouvrir l’œil.

Historique

Écrit par Dave Finseth

Aucun changement.

Après la compétition féroce à laquelle nous avons assisté lors de l’Arena Championship 12, nous adorons la variété des stratégies et des decks construits que nous voyons dans ce format. Le Top 16 de l’Arena Championship comptait dix decks différents et de multiples stratégies. Un Yaugzebul Golgari a remporté l’événement, les decks qui ont créé la surprise ont été Demi-liche Izzet et un deck construit spécialement pour le contrer : Duel à midi Azorius. Ces decks sont à un point d’équilibre qui permet à de nombreux autres archétypes de prospérer, alors nous ne voyons aucune raison de prendre de quelconques mesures pour le moment.

Intemporel

Écrit par Dave Finseth

Aucun changement.

Il n’y a aucun archétype qui représente plus de quatre pour cent du métagame, donc l’Intemporel est en bonne santé. Le retour des Archives Mystiques avec Les secrets de Strixhaven a renforcé le deck Tempo Dimir grâce à l’ajout de l’Hébétude, un puissant contresort, qui augmente la capacité de pioche lorsqu’elle est associée à l’Architecte hydroponique. C’est tout à fait le genre de magouilles que l’on aime voir dans notre format le plus puissant sur MTG Arena.

Brawl

Écrit par Dave Finseth

La Force de volonté est interdite.

La Subtilité est interdite.

Emporter est interdit.

Le Labyrinthe d’Ugin est interdit.

La Distorsion temporelle est interdite.

La Manipulation temporelle est interdite.

Nous voulons que le Brawl soit un espace où les joueurs peuvent trouver des matchs amusants, avec aussi bien des decks ridicules de type Écureuil que de puissantes stratégies épurées. Avec l’ajout du Brawl compétitif, le Brawl peut devenir un espace de jeu plus amical. Cela passe par des limites plus fermes quant à certains styles de jeu qui nuisent à la viabilité globale de certains commandants. Aujourd’hui, nous avons voulu prendre des mesures liées à trois de ces catégories de cartes : mana rapide, sorts gratuits et sorts offrant des tours supplémentaires.

Une rampe de mana efficace crée un avantage stratégique lorsque les joueurs augmentent leurs ressources tour après tour. Quand l’accélération de mana est trop rapide, cela limite la viabilité des commandants peu coûteux et accélère le rythme du format. Les cartes les plus inquiétantes de cette catégorie sont des cartes incolores (parce qu’elles peuvent intégrer n’importe quel deck) et des cartes qui n’ont pas de condition ou de coût importants associés. C’est pour cela que nous avions précédemment interdit le Mox de chrome et l’Ancienne tombe. Et aujourd’hui, nous ajoutons le Labyrinthe d’Ugin à cette liste. Nous avons également envisagé d’interdire des cartes qui génèrent énormément de mana en une fois, comme la Messe noire et le Rituel pyrétique, mais nous pensons que ces effets uniques ajoutent une dimension intéressante aux matchs, même lorsqu’ils sont joués selon la courbe.

La quantité et la qualité de contresorts efficaces ont dépassé le niveau que nous considérons raisonnable pour le Brawl. Ces sorts réactifs jouent un rôle essentiel dans le format, mais le nombre d’options ouvertes aux joueurs a augmenté très rapidement au cours de l’année écoulée. La surreprésentation de ces sorts gratuits a profondément modifié le moment où il est sécurisé de jouer sa main. C’est pour cela que nous interdisons la Force de volonté, la Subtilité et Emporter. Nous espérons qu’en supprimant trois des contresorts les plus puissants, le format sera plus hospitalier pour des commandants qui n’auraient aucune chance sans cela. Nous n’oublions pas les autres sorts gratuits, comme le Dégommage et la Force de négation, mais nous préférons attendre et évaluer les conséquences de nos décisions avant d’effectuer davantage de changements.

Pour finir, nous interdisons la Distorsion temporelle et la Manipulation temporelle. Nous nous sommes penchés sur les cartes qui offrent des tours supplémentaires aux joueurs sans s’exiler elles-mêmes et nous nous sommes aperçus qu’elles mènent souvent à des parties répétitives. Après avoir examiné les données de match de ces cartes, nous sommes arrivés à la conclusion qu’elles nuisaient à l’expérience globale de l’ensemble des joueurs.

C’est un premier pas dans la direction vers laquelle nous voulons orienter le format maintenant que la pression compétitive en a été retirée. Avec l’arrivée du Brawl compétitif, nous nous attendons à devoir intervenir rapidement pendant cette adaptation du format. Nous allons continuer à observer son évolution et agirons en conséquence, mais avec prudence.

Brawl compétitif

Écrit par Dave Finseth

Aucun changement.

Dans la mesure où ce format est nouveau, nous ne faisons aucun autre changement à ce stade. Nous avons hâte de voir comment les joueurs vont faire évoluer le métagame compétitif au fil des prochains mois.