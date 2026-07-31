Pour chaque sage magicien qui guide héroïquement ses alliés, de humbles hobbits se lancent à l’aventure pour la première fois. Saisissez-vous de votre épée et lancez-vous dans votre propre aventure avec les decks de bienvenue Magic: The Gathering | The Hobbit ! Ces decks de bienvenue seront disponibles dans votre magasin de jeu local et lors d’une sélection d’événements à travers le monde.

Deck de bienvenue

(blanc) Deck de bienvenue

(bleu) Deck de bienvenue

(noir) Deck de bienvenue

(rouge) Deck de bienvenue

(vert)

Chacun de ces decks de bienvenue contient un deck monochrome de 40 cartes issues des extensions Magic: The Gathering | Le Hobbit (HOB) et l’extension indéfiniment légale Magic: The Gathering | Le Hobbit (HOC). Chaque carte représente des personnages, des instants et des récits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Si vous connaissez quelqu’un qui raffole des récits de la Terre du Milieu, c’est l’occasion idéale de lui apprendre à jouer !

Vous trouverez ci-dessous les listes de chacun des cinq decks de bienvenue. Ces decks de bienvenue seront disponibles en participant à des événements en magasin de jeux WPN et certains événements, comme la Gen Con. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur la façon dont ils ont l’intention de distribuer ces decks.

Vous pouvez également consulter toutes les cartes récemment révélées dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Le Hobbit si vous souhaitez intégrer certaines de vos nouvelles cartes préférées.

Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira dans le monde entier le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Bofur, Reliable Guardian 16 Plains 2 Dwarven Provisioner Velvetwing Butterflies 2 Magnificent End Mentor of the Meek Fiend Hunter 2 Errand-Rider of Gondor Landroval, Horizon Witness Rogue's Passage 2 Soldier of the Grey Host Eagles of the North Dúnedain Blade Fog on the Barrow-Downs Eagle of the Great Shelf Banishing Light Dawn of a New Age Vow to Erebor 2 Westfold Rider Esquire of the King

2 Bilbo Baggins, Burglar 16 Island Pelargir Survivor 2 Lakeshore Apothecary Confusticate and Bebother Ravenhill Flock Lórien Revealed Thranduil's Decree Knights of Dol Amroth Grey Havens Navigator Rogue's Passage 2 Ithilien Kingfisher Hithlain Knots Captain of Umbar Minas Tirith Garrison Colossal Whale Willow-Wind Bilbo, Luckwearer 2 Uneasy Partings Nimrodel Watcher Stern Scolding

Front Porch Sentries Great Fierce Bee Stir Up Trouble Haunt of the Dead Marshes Desolation Prowler Ravening Warg 2 Gollum, Silent Slinker 2 Bilbo's Deadly Slice Dreaded Bat-Cloud Rogue's Passage Crude Bent Blade Languish Shadow of the Enemy Gollum the Abandoned Gnashing of Teeth Troll of Khazad-dûm Merciless Executioner Front Porch Sentries Bitter Downfall Reverent Howl Night's Whisper Stony-Voiced Goblins 16 Swamp

16 Mountain 2 Wayfarer's Bauble 2 Battle-Scarred Goblin Improvised Club 2 Smaug, the Great Calamity Olog-hai Crusher Gandalf, Spark Starter 2 Ragged Short Spear 2 Smite the Deathless 2 Goblin Fireleaper Oliphaunt Rogue's Passage Goblin Cratermaker Inferno Titan Guttersnipe Orcish Siegemaster Snowslope Hunter Fire of Orthanc Olog-hai Crusher

16 Forest 2 Guardian of the Halls 2 Quarrel 2 Galadhrim Guide Galion, Elvenking's Butler Elvish Visionary Warg Tactics Beorn's Hospitality Rogue's Passage Mirkwood Elk Celeborn the Wise Gift of Strands Elvish Archdruid Lothlórien Lookout Woodland Weavemaster Mirkwood Pathmaker Beorn, Reluctant Host 2 Wood Elves 2 Elvish Mystic Attercop

Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira dans le monde entier le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.