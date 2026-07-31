Decks de bienvenue Magic: The Gathering | Le Hobbit
Pour chaque sage magicien qui guide héroïquement ses alliés, de humbles hobbits se lancent à l’aventure pour la première fois. Saisissez-vous de votre épée et lancez-vous dans votre propre aventure avec les decks de bienvenue Magic: The Gathering | The Hobbit ! Ces decks de bienvenue seront disponibles dans votre magasin de jeu local et lors d’une sélection d’événements à travers le monde.
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Chacun de ces decks de bienvenue contient un deck monochrome de 40 cartes issues des extensions Magic: The Gathering | Le Hobbit (HOB) et l’extension indéfiniment légale Magic: The Gathering | Le Hobbit (HOC). Chaque carte représente des personnages, des instants et des récits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Si vous connaissez quelqu’un qui raffole des récits de la Terre du Milieu, c’est l’occasion idéale de lui apprendre à jouer !
Vous trouverez ci-dessous les listes de chacun des cinq decks de bienvenue. Ces decks de bienvenue seront disponibles en participant à des événements en magasin de jeux WPN et certains événements, comme la Gen Con. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur la façon dont ils ont l’intention de distribuer ces decks.
Vous pouvez également consulter toutes les cartes récemment révélées dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Le Hobbit si vous souhaitez intégrer certaines de vos nouvelles cartes préférées.
Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira dans le monde entier le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.
Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira dans le monde entier le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.