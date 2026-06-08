Listes de decks Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Prenez les commandes de l’univers Marvel avec les decks Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ! Nous sortons quatre decks Commander prêts à jouer, centrés sur certains des personnages les plus emblématiques de Marvel. Chaque carte arbore une illustration qui représente les personnages et les histoires de Marvel, et chaque deck rend hommage aux recoins populaires de l’univers Marvel. Choisissez votre préféré et créez votre équipe pour vos soirées jeux.
Vengeurs, rassemblement
Wakanda pour toujours
Les Quatre Fantastiques
Gloire à Fatalis
Chaque deck Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :
- 1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer
- Les decks Commander Vengeurs, rassemblement, Wakanda pour toujours et Gloire à Fatalis contiennent ce qui suit :
- 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle
- 99 cartes non-Premium, dont 29 cartes Magic inédites
- Le deck Commander Les Quatre Fantastiques contient ce qui suit :
- 4 cartes de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle
- 96 cartes non-Premium, dont 26 cartes Magic inédites
- Les decks Commander Vengeurs, rassemblement, Wakanda pour toujours et Gloire à Fatalis contiennent ce qui suit :
- 10 jetons recto-verso non-Premium
- 1 fiche de référence
- 1 boîte de deck
édition collector
édition collector
édition collector
édition collector
Pour les inconditionnels de Marvel et les collectionneurs à la recherche de cartes flamboyantes, les decks Commander édition collector constituent l’ajout ultime à votre collection Commander. Chaque deck Commander édition collector contient ce qui suit :
- 1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer
- Les decks Commander Vengeurs, rassemblement, Wakanda pour toujours et Gloire à Fatalis édition collector contiennent ce qui suit :
- 1 carte de commandant principal sans bordure Surge Foil
- 99 cartes non-Premium, dont des terrains de base pleine illustration et 29 cartes Magic inédites
- Le deck Les Quatre Fantastiques édition collector contient ce qui suit :
- 4 cartes de commandant principal sans bordure Surge Foil
- 96 cartes non-Premium, dont des terrains de base pleine illustration et 26 cartes Magic inédites
- Les decks Commander Vengeurs, rassemblement, Wakanda pour toujours et Gloire à Fatalis édition collector contiennent ce qui suit :
- 10 jetons recto-verso
- Ces jetons arborent le traitement Surge Foil d’un côté et sont non-Premium de l’autre.
- 1 fiche de référence
- 1 boîte de deck
Vous trouverez les listes de decks de chacun des decks Commander révélés ci-dessous et pourrez parcourir l'extension dans son intégralité une fois qu'elle aura été révélée dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
- Vengeurs, rassemblement (rouge-blanc-bleu)
- Wakanda pour toujours (vert-blanc)
- Les Quatre Fantastiques (rouge-vert-blanc-bleu)
- Gloire à Fatalis (bleu-noir-rouge)
Faites venir des super-héros (ou leurs ennemis jurés) à votre prochaine partie de Commander avec les decks Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ! Les decks Commander, les decks Commander édition collector, et bien d’autres produits sortiront le 26 juin 2026 et sont déjà disponibles en précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.
Vengeurs, rassemblement
Rassemblez votre équipe de super-héros avec Captain America, chef d’équipe et lancez votre bouclier au combat ! Le Directeur Nick Fury assurera le remplissage de votre main avec des héros prêts à affronter les dangers qui se dresseront sur votre chemin. Découvrez toutes les cartes du deck Vengeurs, rassemblement dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. (Cliquez sur le lien pour voir les jetons du deck.)
Jetons du deck Vengeurs, rassemblement
- 10 jetons Oiseau // Trésor
Wakanda pour toujours
Nous lèverons le voile sur le contenu de ce deck dans un futur proche. Pour l’heure, découvrez le reste de cette extension dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Les Quatre Fantastiques
Nous lèverons le voile sur le contenu de ce deck dans un futur proche. Pour l’heure, découvrez le reste de cette extension dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Gloire à Fatalis
Nous lèverons le voile sur le contenu de ce deck dans un futur proche. Pour l’heure, découvrez le reste de cette extension dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Assemblez une équipe d’amis pour votre prochaine soirée jeux. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.