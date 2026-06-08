Prenez les commandes de l’univers Marvel avec les decks Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ! Nous sortons quatre decks Commander prêts à jouer, centrés sur certains des personnages les plus emblématiques de Marvel. Chaque carte arbore une illustration qui représente les personnages et les histoires de Marvel, et chaque deck rend hommage aux recoins populaires de l’univers Marvel. Choisissez votre préféré et créez votre équipe pour vos soirées jeux.

Deck Commander

Vengeurs, rassemblement Deck Commander

Wakanda pour toujours Deck Commander

Les Quatre Fantastiques Deck Commander

Gloire à Fatalis

Chaque deck Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer Les decks Commander Vengeurs, rassemblement, Wakanda pour toujours et Gloire à Fatalis contiennent ce qui suit : 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 99 cartes non-Premium, dont 29 cartes Magic inédites Le deck Commander Les Quatre Fantastiques contient ce qui suit : 4 cartes de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 96 cartes non-Premium, dont 26 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso non-Premium

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Vengeurs, rassemblement

édition collector Wakanda pour toujours

édition collector Les Quatre Fantastiques

édition collector Gloire à Fatalis

édition collector

Pour les inconditionnels de Marvel et les collectionneurs à la recherche de cartes flamboyantes, les decks Commander édition collector constituent l’ajout ultime à votre collection Commander. Chaque deck Commander édition collector contient ce qui suit :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer Les decks Commander Vengeurs, rassemblement, Wakanda pour toujours et Gloire à Fatalis édition collector contiennent ce qui suit : 1 carte de commandant principal sans bordure Surge Foil 99 cartes non-Premium, dont des terrains de base pleine illustration et 29 cartes Magic inédites Le deck Les Quatre Fantastiques édition collector contient ce qui suit : 4 cartes de commandant principal sans bordure Surge Foil 96 cartes non-Premium, dont des terrains de base pleine illustration et 26 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso

Ces jetons arborent le traitement Surge Foil d’un côté et sont non-Premium de l’autre.

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Vous trouverez les listes de decks de chacun des decks Commander révélés ci-dessous et pourrez parcourir l'extension dans son intégralité une fois qu'elle aura été révélée dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Faites venir des super-héros (ou leurs ennemis jurés) à votre prochaine partie de Commander avec les decks Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ! Les decks Commander, les decks Commander édition collector, et bien d’autres produits sortiront le 26 juin 2026 et sont déjà disponibles en précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Vengeurs, rassemblement

0005_MTGMSH_CmdrFace: Captain America, Team Leader 0081_MTGMSH_CommNew: Director Nick Fury

Captain America, Team Leader Avenge Falcon and Redwing Hercules, Olympian Hero Heroic Return Heroic Sacrifice Methods of the Mighty Winter Soldier, Reborn Avenger Iron Man, Armored Avenger Jarvis, Earth's Mightiest Butler Professor Hulk The Wasp, Winsome Avenger West Coast Expansion Firebird, Blazing Ranger Photon, Mighty Marvel She-Hulk, Wallbreaker War Machine, Avenging Arsenal Ant-Man, Elusive Avenger Black Widow, Agile Avenger Captain Marvel, Apex Avenger Director Nick Fury Hawkeye, Avenging Archer Love on the Battlefield Quicksilver, Speedster Scarlet Witch, Chaotic Avenger Shang-Chi and the Ten Rings Avengers Quinjet Hulkbuster Armor Jocasta, Automaton Avenger Vision, Synthezoid Avenger Austere Command Bastion Protector Dismantling Wave Folk Hero Gift of Immortality Kindred Discovery Door of Destinies Metallic Mimic Tome of Legends Clifftop Retreat Coastal Peak Exotic Orchard Frostboil Snarl Furycalm Snarl Glacial Fortress Glittering Massif Irrigated Farmland Plaza of Heroes Port Town Prairie Stream Radiant Summit Scavenger Grounds Scorched Geyser Spectator Seating Sulfur Falls Raise the Palisade Thor, Asgard's Avenger Captain Mar-Vell, Space-Born Patriot, Shield Wielder Speed, Young Avenger Captain America, Living Legend Avengers Tower Destroy Evil Make Your Move Swords to Plowshares Arcane Denial Reconnaissance Mission Rip Apart Arcane Signet Hero's Blade Relic of Legends Sol Ring Talisman of Conviction Talisman of Creativity Talisman of Progress Thought Vessel Command Tower Mystic Monastery Path of Ancestry Secluded Courtyard Unclaimed Territory Fellwar Stone Herald's Horn Rescue, Pepper Potts 6 Plains 5 Island 5 Mountain

Rassemblez votre équipe de super-héros avec Captain America, chef d’équipe et lancez votre bouclier au combat ! Le Directeur Nick Fury assurera le remplissage de votre main avec des héros prêts à affronter les dangers qui se dresseront sur votre chemin. Découvrez toutes les cartes du deck Vengeurs, rassemblement dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. (Cliquez sur le lien pour voir les jetons du deck.)

Jetons du deck Vengeurs, rassemblement

10 jetons Oiseau // Trésor

0005a_MTGMSH_CmdrTkn: Bird Token // Treasure Token

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Wakanda pour toujours

0007_MTGMSH_CmdrFace: T'Challa, the Black Panther 0095_MTGMSH_CommNew: Shuri, the Black Panther

Nous lèverons le voile sur le contenu de ce deck dans un futur proche. Pour l’heure, découvrez le reste de cette extension dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

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Les Quatre Fantastiques

0001_MTGMSH_CmdrFace: Invisible Woman 0002_MTGMSH_CmdrFace: Mister Fantastic 0003_MTGMSH_CmdrFace: Human Torch 0004_MTGMSH_CmdrFace: The Thing

Nous lèverons le voile sur le contenu de ce deck dans un futur proche. Pour l’heure, découvrez le reste de cette extension dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

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Gloire à Fatalis

0006_MTGMSH_CmdrFace: Doctor Doom, King of Latveria 0086_MTGMSH_CommNew: Loki, the Deceiver

Nous lèverons le voile sur le contenu de ce deck dans un futur proche. Pour l’heure, découvrez le reste de cette extension dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

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Assemblez une équipe d’amis pour votre prochaine soirée jeux. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.