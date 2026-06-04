En raison de problèmes de production et d’expédition, certains produits Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes risquent d’arriver plus tard que prévu. Les délais exacts varient en fonction des régions.

Commençons par les bonnes nouvelles. Les boosters de jeu et collector, ainsi que les Packs d’avant-première, seront tous livrés pour l’Avant-première et les événements de sortie, et ne souffrent d’aucun retard, quelle que soit la région. D’autres produits pourraient être livrés en retard en fonction de votre région. Certains produits risquent d’arriver après les événements d’Avant-première le 19 juin, tandis que d’autres encore n’arriveraient qu’après la sortie sur table de l’extension le 26 juin. Nous avons inclus une liste des régions et des produits concernés ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur une région pour révéler les informations associées.

Ces délais sont susceptibles d’évoluer, car nos équipes logistiques s’efforcent d’accélérer ces processus dans la mesure du possible. Contactez votre magasin de jeux local ou votre revendeur pour connaître les informations concernant la disponibilité.

▲ Amérique du Nord

Les bundles, les decks Commander et les boosters Jumpstart seront livrés en retard. Les decks Commander édition collector doivent arriver après la sortie de l’extension. Les decks de bienvenue seront livrés en retard, et les quantités disponibles seront envoyées en priorité aux magasins ayant précédemment programmé des événements Avengers Academy. Tous les autres produits sont dans les temps.

▲ Asie-Pacifique

Les decks Commander édition collector doivent arriver après la sortie sur table de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Tous les autres produits sont dans les temps.

▲ Europe, Moyen-Orient et Afrique

Les decks Commander en anglais, certains decks Commander en français, allemand, italien et espagnol, ainsi que certaines boîtes d’apprentissage en italien et espagnol pourraient être livrés en retard et n’arriver qu’après les événements d’Avant-première. Les decks Commander édition collector, les boîtes d’apprentissage, les boîtes scéniques et les decks de bienvenue seront livrés en retard. Tous les autres produits sont dans les temps.

▲ Japon

Les decks Commander édition collector seront livrés en retard. Tous les autres produits sont dans les temps.

▲ Amérique latine

Un certain nombre de boosters Jumpstart, de bundles, de decks Commander et de decks Commander édition collector pourraient être livrés en retard. Les decks Commander et les decks Commander édition collector doivent arriver en deux vagues : la première à temps pour la sortie de l’extension et la seconde après la sortie de l’extension. Tous les autres produits sont dans les temps.

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