Nous actualisons nos decks de bienvenue du Multivers de Magic avec Les secrets de Strixhaven ! Les decks de bienvenue sont un excellent moyen de commencer à jouer à Magic dans votre magasin de jeux local. Ces decks seront disponibles dans les magasins de jeux WPN participants, dans la limite des stocks disponibles, à compter de la sortie de l’extension Les secrets de Strixhaven le 24 avril 2026.

Deck de bienvenue

(blanc) Deck de bienvenue

(bleu) Deck de bienvenue

(noir) Deck de bienvenue

(rouge) Deck de bienvenue

(vert)

Chacun de ces decks de bienvenue contient un deck monochrome de 40 cartes légales en Standard de Fondations de Magic: The Gathering. Ces decks misent sur des stratégies faciles à comprendre qui vous permettront d’apprendre les règles de Magic ou d’enseigner le jeu à un ami. Et comme chaque carte de ces decks est légale en Standard, vous pouvez les utiliser pour créer un deck Standard de 60 cartes pour les événements de votre magasin de jeux local.

Vous trouverez ci-dessous les listes de chacun des cinq decks de bienvenue. Ces decks de bienvenue seront disponibles dans les magasins de jeux WPN participants à compter du 24 avril 2026. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur la façon dont ils ont l’intention de distribuer ces decks.

Contenu du deck de bienvenue

2 Healer's Hawk 1 Ajani's Pridemate 16 Plains [6UX17Wxb1R6iM9qWzoaSu6] 1 Joust Through 1 Prayer of Binding 1 Helpful Hunter 1 Bishop's Soldier 1 Serra Angel 1 Herald of Faith 1 Pacifism 1 Cathar Commando 1 Inspiring Overseer 1 Crusader of Odric 1 Exemplar of Light 1 Cryptic Caves 1 Lyra Dawnbringer 1 Linden, the Steadfast Queen 1 Dauntless Veteran 1 Moment of Triumph 1 Banishing Light 1 Dazzling Angel 1 Helpful Hunter 1 Diamond Mare 1 Hinterland Sanctifier

16 Island [184gmoXFqWyGyy0U659A29] 2 Kitesail Corsair 1 Spectral Sailor 2 Starlight Snare 2 Refute 1 Think Twice 1 Uncharted Voyage 1 Sphinx of the Final Word 2 Icewind Elemental 1 Storm Fleet Spy 1 Aetherize 1 Bigfin Bouncer 1 Rune-Sealed Wall 1 Tempest Djinn 1 Cryptic Caves 1 Arcanis the Omnipotent 1 Unsummon 1 Mocking Sprite 1 Quick Study 1 Strix Lookout 1 Aegis Turtle

16 Swamp [tqYSQrbOKIsXDfv3dnhPQ] 1 Vampire Interloper 2 Gutless Plunderer 2 Eaten Alive 1 Vampire Neonate 1 Vampire Gourmand 2 Hero's Downfall 1 Stromkirk Bloodthief 1 Vampire Soulcaller 1 Crossway Troublemakers 1 Vampire Nighthawk 1 Kalastria Highborn 1 Zombify 1 Macabre Waltz 1 Vengeful Bloodwitch 1 Vampire Spawn 1 Massacre Wurm 1 Bloodtithe Collector 1 Rogue's Passage 1 Gatekeeper of Malakir 1 Sanguine Syphoner 1 Pulse Tracker

17 Mountain [6grJk8vOLJHKcVlQzDE0Xb] 2 Burst Lightning 1 Carnelian Orb of Dragonkind 2 Firespitter Whelp 2 Kargan Dragonrider 1 Drakuseth, Maw of Flames 2 Scorching Dragonfire 1 Spitfire Lagac 2 Incinerating Blast 2 Dragonlord's Servant 1 Cryptic Caves 1 Axgard Cavalry 1 Terror of Mount Velus 1 Brazen Scourge 1 Etali, Primal Storm 1 Skyraker Giant 1 Shivan Dragon 1 Fanatical Firebrand

17 Forest [3vqdmUSeI0Osj0hckmzHBK] 2 Llanowar Elves 2 Thrashing Brontodon 1 Mild-Mannered Librarian 2 Bite Down 1 Wary Thespian 1 Magnigoth Sentry 1 Springbloom Druid 1 Pelakka Wurm 1 Elvish Regrower 1 Blanchwood Armor 1 Primal Might 1 Broken Wings 1 Rogue's Passage 1 Wildheart Invoker 1 Thornweald Archer 1 Vizier of the Menagerie 1 Surrak, the Hunt Caller 1 Affectionate Indrik 1 Bushwhack 1 Treetop Snarespinner

Ces decks de bienvenue seront disponibles dans les magasins de jeux WPN participants à compter du 24 avril 2026. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur la façon dont ils ont l’intention de distribuer ces decks.