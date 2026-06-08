Plongez dans l'univers de Marvel et commencez à jouer Magic avec les decks de bienvenue Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ! Remplis de personnages issus des décennies d'histoire Marvel, ces decks sont un excellent moyen d'apprendre à jouer à Magic ou de faire découvrir le jeu à un ami.

Deck de bienvenue

(blanc) Deck de bienvenue

(bleu) Deck de bienvenue

(noir) Deck de bienvenue

(rouge) Deck de bienvenue

(vert)

Les decks de bienvenue seront disponibles dans les magasins WPN participants, dans la limite des stocks disponibles. Chaque deck de bienvenue Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

2 demi-decks (de 30 cartes chacun) L'un des demi-decks correspond à ce qui est affiché sur la boîte du deck de bienvenue. L'autre est inclus aléatoirement parmi les autres options. Cinq demi-decks monochromes différents sont disponibles. Les decks de bienvenue incluent des cartes issues de : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSH) Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander (MSC) Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM) Extension légale en Eternal Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPE)

2 fiches de référence

1 boîte de deck

Que sont les decks de bienvenue ?

La sortie de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes s'accompagnera de cinq nouveaux decks de bienvenue conçus pour les nouveaux joueurs. Chaque deck de bienvenue contient deux demi-decks de 30 cartes, le premier étant centré sur un personnage et des cartes associées à sa couleur, et le deuxième contenant l'une des quatre autres couleurs de Magic.

0829_MTGMSH_WelDNew: Black Panther, Claws of Bast 0830_MTGMSH_WelDNew: Iron Man, Modern Marvel 0831_MTGMSH_WelDNew: Black Widow, Daring Operative 0832_MTGMSH_WelDNew: Spider-Man, Web-Spinner 0833_MTGMSH_WelDNew: Hulk, Brutal Brawler

En plus des cartes issues des extensions Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes et Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, chaque demi-deck contient une créature légendaire rare mythique non-Premium. Les versions Premium traditionnelles de ces créatures légendaires sont disponibles dans les boosters collector Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Ces decks de bienvenue seront disponibles dans votre magasin de jeux local, dans la limite des stocks disponibles. Vous pouvez commencer à jouer avec ces decks lors des événements Avengers Academy, qui commenceront le 12 juin. Après cela, ils seront disponibles dans les magasins de jeux participants à partir du 26 juin pour accompagner la sortie de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Pour en savoir plus sur les decks de bienvenue, Avengers Academy et les autres événements Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, contactez votre magasin de jeux local.

Vous trouverez le contenu de chaque demi-deck ci-dessous. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur la façon dont ils ont l’intention de distribuer ces decks. Si vous cherchez d'autres lieux et événements pour découvrir Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, consultez notre guide des expériences palpitantes prévues.

0829_MTGMSH_WelDNew: Black Panther, Claws of Bast

13 Plains 2 Virtuous Variant Doctor Jane Foster 2 Brave Brawler Fall to Earth Raft Security Officer Peggy Carter, Secret Agent Vibranium Energy Daggers Luke Cage, Power Man Valkyrior Skyrider Black Panther, Claws of Bast Mockingbird, Bobbi Morse Take Up the Shield Web Up Selfless Police Captain Crowd of True Believers

0830_MTGMSH_WelDNew: Iron Man, Modern Marvel

13 Island Mist-Cloaked Herald 2 TVA Bureaucrat 2 Aerial Doombot Iron Lad, Diverging Destiny Futurist Forge Lyla, Holographic Assistant Blue Marvel, Adam Brashear 2 Alchemax Slayer-Bots Whoosh! Iron Man, Modern Marvel Ant-Man's Air Force A.I.M. Scientists I Am Iron Man Depower

0831_MTGMSH_WelDNew: Black Widow, Daring Operative

13 Swamp 2 Songbird, Sonic Screamer 2 Symbiote Spawn 2 Glamorous Grapplers Infernal Rebirth 2 Red Room Recruit Ultimo, Civilization’s End Dark Deed Tombstone, Career Criminal Hour of Defeat Unliving Legionnaire Black Widow, Daring Operative Widow's Bite Doom Blade

0832_MTGMSH_WelDNew: Spider-Man, Web-Spinner

13 Mountain 2 Rampaging Classmate 2 Extremis Elite Human Torch, Johnny Storm Kree Sentinel Sif's Spearmaster Misty Knight, Hero for Hire Furious Strength Spider-Man, Web-Spinner Marvelous Melee Living Lightning, Charged Up The Mary Janes Smashing Spree Quicksilver, Pietro Maximoff Lightning Strike Happy Hogan, Dauntless Driver

0833_MTGMSH_WelDNew: Hulk, Brutal Brawler

13 Forest 2 The Fabulous Frog-Man 2 Undercover Skrull She-Hulk, Jade Defender Savage Land Dinosaur Wakandan Royal Guard Kapow! Goliath, Mass Manipulator Wolfsbane, Highland Hero Super Strength Mister Hyde, Monster Within Warriors of Wakanda Giant Growth Thing Swing Hulk, Brutal Brawler Knight of Wundagore

Les decks de bienvenue Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes seront disponibles lors des événements Avengers Academy à partir du 12 juin 2026, et ils accompagneront la sortie mondiale sur table de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes le 26 juin. Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d’informations sur les decks de bienvenue qu'il propose !