Où et comment jouer à Bloomburrow ?

Vous avez envie de passer une agréable journée (ou plus) à jouer avec des amis anciens comme nouveaux dans votre magasin de jeux local ? Que diriez-vous d'une grande aventure compétitive entre amis afin de vous qualifier pour le Pro Tour ?

Que vous soyez d'humeur casanière ou aventureuse, Bloomburrow, la dernière sortie et le nouveau plan de Magic, aura forcément quelque chose pour vous. Bloomburrow vous présente d'adorables petites bêtes qui s'unissent pour protéger leur foyer des Bêtes calamiteuses. Ce plan minuscule mais redoutable propose des paysages pastoraux peuplés uniquement d'animaux comme les loutréens, les chiroptèréens et encore bien d'autres villageois sylvestres.

Une partie de Bloomburrow commence comme presque tous les livres de contes... enfin, comme presque toutes les sorties de Magic. À savoir par une...

Avant-première : du 26 juillet au 1er août

Rien de tel pour profiter d'une nouvelle sortie de Magic qu'une Avant-première, et Bloomburrow ne déroge pas à la règle.

L'Avant-première vous fournit tout ce qu'il vous faut pour explorer les mécaniques et thèmes de ce nouveau plan :

6 boosters de jeu Bloomburrow

1 carte rare ou rare mythique estampillée de l'extension principale

1 compteur de points de vie Spindown d'une des cinq couleurs de Magic

1 carte contenant un code pour Magic: The Gathering Arena

Voilà tout le nécessaire pour construire un deck de Paquet scellé d'au moins 40 cartes. Si vous êtes un vétéran des Avant-premières, vous connaissez la chanson. Si vous êtes novice, n'ayez crainte ! Les Avant-premières sont des événements décontractés où tout le monde joue avec de nouvelles cartes pour la toute première fois. Les Packs d'avant-première incluent aussi des recommandations sur la manière de construire votre deck de Paquet scellé si vous ne l'avez jamais fait, notamment concernant le nombre de terrains de base à inclure ainsi que la répartition des sorts en fonction de leur coût de mana.

Tout cela s'accompagne d'une boîte à deck très pratique qui vous permet de transporter vos cartes supplémentaires, votre deck de Paquet scellé de 40 cartes et vos autres surprises sans avoir à apporter quoi que ce soit en dehors de la somme permettant d'acheter un Pack d'avant-première !

Les événements d'Avant-première ont lieu dans les magasins qui font partie du Wizards Play Network (ou WPN). Pour trouver l'événement le plus proche de chez vous, cherchez les magasins organisant des événements dans votre région dans l'outil Recherche de magasin et d'événement.

Gen Con : du 1er au 4 août.

Vous vous rendez à la Gen Con en août ? Alors vous aurez une pléthore d'occasions de jouer à Bloomburrow. Des dizaines d'occasions, plus précisément.

La programmation de la Gen Con propose une multitude d’événements Magic auxquels vous pouvez vous inscrire. Et par là, nous voulons dire des centaines d'événements. Sans exagérer.

Il y a plein de choses à savoir concernant la Gen Con, comme le fait qu'il y aura énormément de panels et d'événements incroyables comme le Secret Lair Showdown, mais nous vous avons déjà parlé de tout ceci le 11 juin. Nous vous recommandons de lire cet article pour connaître toutes les informations clés sur ce que nous vous préparons pour l'une des plus grandes conventions de jeux sur table d'Amérique du Nord. Vous découvrirez aussi les détails pour obtenir une promo Secret Lair Lightning Bolt avec une illustration de l'auteur de mangas et de romans graphiques Toru Terada.

Lightning Bolt (promo Secret Lair de la Gen Con)

Standard Showdown : du 2 août au 19 septembre

La rotation du Standard aura lieu lors de la sortie mondiale de Bloomburrow le 2 août. À cette occasion, la carte promo du Standard Showdown sera actualisée !

Le Standard Showdown est l'occasion de se rencontrer, de jouer et de s'affronter dans une atmosphère détendue avec des joueurs de votre région dans votre magasin de jeux local, pour essayer d'obtenir de super promos de dotation uniquement disponibles dans les magasins WPN. Le format du Standard Showdown est simple : il s'agit de Standard Construit, un format amusant et accessible qui utilise les cartes issues de la plupart des extensions de Magic des deux ou trois dernières années. Il se joue avec 60 cartes et vous permet de mettre à contribution toutes ces cartes obtenues lors des Avant-premières et des événements de draft hebdomadaires.

Les promos de dotation du 2 août au 19 septembre proposeront une version Premium très spéciale d'Ossification, disponible pour les gagnants ou les joueurs les mieux classés dans les magasins WPN locaux.

Ossification

(promo du Standard Showdown)

Pour en savoir plus sur cette promotion du Standard Showdown, y compris ce que vous pourrez gagner dans les magasins WPN au cours de l'année prochaine, lisez l'ensemble des détails concernant la promotion dans l'article suivant.

Commander Party : du 16 au 23 août et du 6 au 12 septembre

Aucune fête ne peut rivaliser avec une Commander Party sur le thème de Bloomburrow, et vous n'aurez pas une, mais deux occasions d'en profiter pour la sortie de cette aventure Magic peuplée de petites créatures adorables.

Pour ceux qui n'ont encore jamais participé à une Commander Party dans un magasin WPN, cette expérience ressemble au Commander, mais avec quelques ajouts. La Commander Party étant une expérience unique sur le thème de la sortie qu'elle met à l'honneur, tous les événements ne sont pas forcément identiques.

Pour Bloomburrow, la Commander Party se joue avec des cartes de faction animale (chaque joueur en choisit une), ainsi qu'une aide de jeu saisonnière pour les saisons. Après tout, les saisons et le climat dans Bloomburrow peuvent être affectés par l'arrivée des Bêtes calamiteuses, et les joueurs (représentant l'animal de leur choix) doivent affronter ces altérations et résister aux éléments.

Chaque carte de faction animale possède son propre type d'effet, tandis que le plateau des saisons (sur lequel les saisons changent en fonction des effets des cartes de faction animale) entraîne des effets uniques puissants pouvant altérer le déroulement du jeu.

Les joueurs participant à une Commander Party Bloomburrow pourront obtenir un exemplaire de la carte Lame d'héritage à cadre rétro (dans la limite des stocks disponibles).

Lame d’héritage (promo)

La première Commander Party Bloomburrow aura lieu dans les magasins WPN du monde entier du 16 au 23 août, et la deuxième itération de l'événement aura lieu du 6 au 12 septembre. L'expérience est la même, nous proposons simplement davantage d'occasions de jouer. Les joueurs pourront participer à une seule d'entre elles ou aux deux s'ils le souhaitent. De plus, les magasins WPN avec des promos restantes de la première Commander Party Bloomburrow pourront les distribuer aux participants de la deuxième dans la limite des stocks disponibles.

Pour connaître les dates spécifiques dans un magasin WPN proche de chez vous, contactez votre magasin de jeux local pour plus d'informations.

Par ailleurs, si vous souhaitez jouer chez vous ou simplement voir les cartes de faction animale et l'aide de jeu pour les saisons afin de construire un deck Commander pour l'expérience, ces fichiers sont disponibles en téléchargement sur le site Web du WPN !

Championnat en magasin : du 24 août au 15 septembre

Le championnat en magasin Bloomburrow offre une chance aux compétiteurs locaux de remporter de jolis trésors dans le format Standard post-rotation. Le programme est simple : apportez un deck Standard, affrontez d'autres joueurs locaux dans un magasin WPN et remportez des cartes promos pour vos efforts.

Cet événement est l'occasion idéale de montrer ce que vous avez appris à force d’expérimenter et de tester lors des événements Standard Showdown hebdomadaires. Et à partir de Bloomburrow, nous étendons la période pendant laquelle les magasins WPN peuvent programmer leur événement cette saison, afin de laisser aux joueurs plus d'occasions de jouer pour obtenir de super cartes promos dans leur région.

Dans la limite des stocks disponibles, tous les participants peuvent gagner une variation pleine illustration de la Vive-lance du monastère, une carte incontournable des decks rouges agressifs et légale en Standard jusqu'à la prochaine rotation courant 2025.

Vive-lance du monastère

(promo pleine illustration)

Les joueurs du Top 8 de chaque championnat en magasin reçoivent une version pleine illustration du Typhon de requins, une carte qu'on retrouve fréquemment dans l'archétype de contrôle bleu en format Pioneer.

Typhon de requins (promo pleine illustration)

Enfin, le gagnant de chaque championnat en magasin aura de quoi se vanter, car il repartira avec une version pleine illustration et sans texte de L'Épopée d'Urza. Terrain signature et pièce clé de nombreux formats Construits sans rotation, cette version unique donne aux fans de Modern et des autres formats la motivation d'apporter un nouveau deck Standard Construit pour combattre dans leur magasin de jeux local. Avec de telles dotations, faites le grand saut dans le format Standard !

L'Épopée d'Urza (promo sans texte))

Cette fois, le championnat en magasin Bloomburrow s'accompagne de grosses promos de dotation, alors préparez votre deck Standard Construit post-rotation, testez vos stratégies au Standard Showdown et rejoignez l'aventure dans votre magasin WPN pour essayer de remporter une carte L'Épopée d'Urza sans texte dont vous pourrez vous vanter.

Pour les détails spécifiques concernant les événements de championnat en magasin proches de chez vous, comme leur date, contactez votre magasin de jeux WPN local.

Open House : du 13 au 15 septembre

Vous découvrez Magic et vous voulez apprendre à y jouer ? L'Open House offre un point d'entrée dans le jeu dans les magasins WPN participants près de chez vous !

L'Open House a droit à un changement avec Bloomburrow : il est déplacé à la fin de la saison de l'extension, et aura lieu le week-end précédant l'Avant-première Mornebrune : La Maison de l'horreur. Si vous découvrez Magic mais que vous hésitez à faire vos débuts en magasin lors d'une Avant-première, vous disposez là d'un week-end d'essai pour apprendre à jouer avant votre premier événement d'Avant-première !

L'Open House est organisé dans les magasins WPN de différentes manières, en utilisant soit des produits Jumpstart, soit des kits de démarrage, dont les versions récentes Bloomburrow et Magic: The Gathering Assassin's Creed® sont toutes deux disponibles. Ces événements peuvent aussi se dérouler en Troll à deux têtes, permettant à un joueur d'amener un ami qui découvre Magic et de jouer à ses côtés en tant que mentor pour son premier événement.

Cet événement mène directement à l'Avant-première de Mornebrune : La Maison de l'horreur la semaine suivante, et la drôle de liaison entre le confort champêtre de Bloomburrow et les terrifiantes horreurs de Mornebrune se fait via la carte promo à cadre rétro Écureuil affamé !

Écureuil affamé

(cadre rétro)

Veuillez noter que la promo de l'Open House est disponible pour les nouveaux joueurs dans un magasin WPN ainsi que pour les joueurs réguliers de Magic qui amènent des débutants pour participer à l'événement. Cependant, les stocks étant limités, les premiers venus sont les premiers servis.

Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir tous les détails sur son événement d'Open House Bloomburrow !

Championship Qualifiers régionaux : début le 2 août.

Ce changement dans la saison n'annonce pas l'arrivée de Bêtes calamiteuses. Il annonce simplement l'arrivée de nouvelles promos Secret Lair et d'une mise en avant du format Modern Construit sur les trois prochains mois !

La nouvelle manche de Championship Qualifiers régionaux (RCQ) débute le 2 août. Ces RCQ permettront aux compétiteurs de se qualifier pour le deuxième Pro Tour de 2025.

Les magasins WPN participants peuvent organiser les RCQ pendant cette manche en format Modern Construit ou Limité, qui inclut évidemment les cartes Limitées Bloomburrow dès leur sortie mondiale.

Les participants aux RCQ au cours de cette manche recevront une très belle variation de Passe-passe, tandis que les finalistes pourront mettre la patte sur la carte de dotation Secret Lair Supreme Verdict.

Passe-passe Passe-passe (Premium traditionnelle)

Supreme Verdict Supreme Verdict (Foil traditionnelle)

Pour plus de détails concernant cette manche de RCQ et le championnat régional correspondant, veuillez consulter cet article.

En parlant de championnats régionaux...

Les formats des championnats régionaux !

Bien que techniquement situées en dehors de la saison Bloomburrow, nous sommes ravis de vous annoncer les formats des deux premières manches des championnats régionaux de la saison de compétition 2024-2025 !

Le premier format Construit du championnat régional sera le Pioneer Construit. Cette manche s'étendra du 28 septembre au 1er décembre. Toutes les informations concernant cette manche sont à retrouver ici.

Le deuxième format Construit du championnat régional pour la compétition sera le Modern Construit. Cette manche s'étendra du 4 janvier 2025 au 16 mars 2025. Toutes les informations concernant cette manche sont à retrouver ici.

La saison de Bloomburrow regorge d'occasions de jouer dans votre petit village et sa communauté, à savoir votre magasin de jeux local. Avec des opportunités de jeu qui s'étendent bien au-delà de cette période, et notamment une convention fantastique à Indianapolis, dans quelques semaines ce sera le moment parfait pour se plonger dans Magic !