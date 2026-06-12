Avec Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, les fans vont voir des moments et des personnages de l’histoire de Marvel qu’ils apprécient sous un tout nouveau jour. Préparez-vous à vous envoler vers l’univers Marvel quand Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026 ! Pour mettre à l’honneur cette extension et son incroyable iconographie, nous présentons certaines de nos œuvres préférées sur les cartes d’illustration de l’extension.

0022a_MTGMSH_ACArt: Captain America, Wings of Freedom Art Card 2

Vous trouverez l'une des 45 cartes d'illustration dans 31 % des boosters collector Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. 4 % de ces cartes portent le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste en doré. (Les versions non estampillées arborent la même illustration, mais sans la signature de l'artiste ni le symbole Planeswalker.)

De plus, vous pouvez trouver dans 5 % des boosters collector 1 des 9 cartes d’illustrations pouvant être collectionnées et assemblées pour recréer l’illustration de Björn Barends pour Thanos, le Titan fou. (Ces cartes d’illustration n’arborent ni signature estampillée ni symbole Planeswalker.)

Rassemblez vos illustrations préférées quand Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026. L’extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.