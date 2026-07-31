Magic: The Gathering | Le Hobbit représente une version enchanteresse de la Terre du Milieu de Tolkien. Nos artistes se sont imprégnés de la beauté des illustrations de cette extension. Vous pouvez désormais exposer ces illustrations grâce aux cartes d’illustration de Magic: The Gathering | Le Hobbit. Vous trouverez l'une des 54 cartes d'illustration dans 30 % des boosters de jeu Magic: The Gathering | Le Hobbit. Et 5 % des boosters collector contiennent une carte d'illustration portant le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste en doré. (Les versions non estampillées arborent la même illustration, mais sans la signature de l'artiste ni le symbole Planeswalker.)

0034a_MTGHOB_ACArt: Aragorn, the Uniter Art Card 34/54

De plus, les boîtes scéniques de l’extension Magic: The Gathering | Le Hobbit contiennent chacune des cartes d’illustration qui reflètent la scène de 6 cartes de chaque boîte.

Trouvez vos illustrations et cartes d’illustration préférées dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Le Hobbit avant la sortie physique mondiale de l’extension. Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.