Recrutez une équipe de jetons issus des quatre coins de l’univers Marvel avec Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Cette extension contient tous les jetons dont vous avez besoin pour assurer le suivi de vos parties de Magic, avec une touche Marvel. Découvrez de perfides robots méchants et de délicieux jetons Nourriture (shawarma) quand Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026.

0019_MTGMSH_TknBstr: Food Token 0020_MTGMSH_TknBstr: Robot Villain Token

Chaque booster de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes inclut un jeton recto-verso non-Premium. Vous pourrez trouver 22 jetons pleine illustration différents à l’intérieur des boosters de jeu.

0015a_MTGMSH_CmdrTkn: Vibranium Token // Angel Token 0008a_MTGMSH_CmdrTkn: Council of Reeds Copy Token // Merfolk Token

Chaque deck Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes inclut 10 jetons recto-verso. Ces jetons sont non-Premium dans les decks Commander et arborent le traitement Surge Foil dans les decks Commander édition collector. Les jetons Surge Foil sont uniquement disponibles sur les jetons recto-verso des decks Commander édition collector, avec un côté Surge Foil et un côté non-Premium. Les decks Commander contiennent une combinaison de jetons de booster de jeu, 15 jetons Commander, et une carte d’aide.

0009a_MTGMSH_TknBstr: Villain Token // Robot Hero Token

La boîte d'apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes inclut 5 jetons recto-verso non-Premium. Le jeton Robot et Héros créé par Iron Man, Tony Stark apparaît uniquement dans la boîte d’apprentissage.

0008_MTGMSH_TknBstr: Galactus Token 0010_MTGMSH_TknBstr: The Void Token

Chaque booster collector Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient un jeton recto-verso Premium traditionnel ou une carte d’illustration. Parmi les 22 jetons pleine illustration des boosters de jeu et les 15 jetons pleine illustration des decks Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, tous peuvent apparaître dans les boosters collector. Veuillez noter que les cartes d'aide n'apparaissent pas dans les boosters collector.

Vous pouvez retrouver ces jetons et plus encore dans les visuels des cartes de l’extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Rassemblez l’univers Marvel dans votre collection quand Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026 ! L’extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.