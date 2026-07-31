Chaque facette de l'extension Magic: The Gathering | The Hobbit rend hommage à l'un des récits de fantasy les plus populaires, des imposants dragons qui survolent le champ de bataille aux redoutables loups qui chassent en meute. Cette passion pour le monde de Tolkien se retrouve dans les jetons de l'extension, qui représentent divers personnages et créatures de la Terre du Milieu.

0007_MTGHOB_TknBstr: Bear Token 0014_MTGHOB_Helper: Enduring Story (Helper)

Chaque booster de jeu contient un jeton recto-verso non-Premium. Il existe 13 jetons pleine illustration et 2 cartes d'aide disponibles dans les boosters de jeu. Parmi ces jetons pleine illustration, vous trouverez 2 jetons Gobelin et Armée différents (pour montrer vos forces grandissantes) et 2 jetons Trésor différents (pour montrer vos richesses grandissantes).

0010_MTGHOB_TknBstr: Axe Token 0009_MTGHOB_TknBstr: Wolf Token

Chaque booster collector contient un jeton recto-verso Premium traditionnel ou une carte d'illustration. Veuillez noter que les cartes d'aide n'apparaissent pas dans les boosters collector.

Vous pouvez retrouver ces jetons et plus encore dans les visuels des cartes de l’extension Magic: The Gathering | Le Hobbit. Pour savoir où vous pourrez trouver toutes les cartes de cette extension, consultez notre guide intitulé Collectionner Magic: The Gathering | Le Hobbit.

Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.