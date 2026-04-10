Venez visiter les nouveaux locaux artistiques de l’extension Les secrets de Strixhaven : les cartes d’illustration disponibles dans les boosters collector ! Nous mettons en avant certaines de nos œuvres préférées issues de l’Archive mystique et Les secrets de Strixhaven sur les cartes d’illustration de l’extension.

0049a_MTGSOS_ArtCArt: Akroma's Will Art Card 49/54

Vous trouverez l'une des 54 cartes d'illustration dans 35 % des boosters collector Les secrets de Strixhaven. Dans 5 % des boosters collector, la carte d'illustration porte le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste en doré. (Les versions non estampillées arborent la même illustration, mais sans la signature de l'artiste ni le symbole Planeswalker.)

Explorez ces cartes d’illustration et bien d’autres dans les visuels des cartes de l’extension Les secrets de Strixhaven ! L’extension Les secrets de Strixhaven sort le 24 avril 2026 et elle est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.