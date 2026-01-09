Formez une coterie de créatures aussi adorables que rusées avec les jetons de l'extension Lorwyn éclipsé ! Ces jetons, qui arborent de nouvelles illustrations réalisées par certains de vos artistes préférés de Magic, mettront en vedette l'ambiance de Lorwyn-Sombrelande sur tout le champ de bataille.

0002_MTGECL_ToknBstr: Elk Token 0007_MTGECL_ToknBstr: Kithkin Token

Dans Lorwyn éclipsé, chaque booster de jeu contient un jeton recto-verso non-Premium. Il existe 11 jetons différents pleine illustration et un emblème (créé par Oko, scion de Sombrelande) trouvables dans les boosters de jeu, et ils apparaissent dans diverses combinaisons sur ces jetons recto-verso.

0003a_MTGECL_PnchOutCntrs: Counters 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Scarecrow Token

Chacun des decks Commander Lorwyn éclipsé, Danse des éléments et Gangrène maudite, contiennent tous les jetons dont vous aurez besoin pour assurer le suivi de vos parties de Magic. Le deck Commander Danse des éléments contient 10 jetons recto-verso pleine illustration. Le deck Commander Gangrène maudite contient 10 jetons recto-verso pleine illustration et 1 carte de marqueurs prédécoupés.

0006_MTGECL_TknComm: Rhino Warrior Token 0008_MTGECL_TknComm: Snake Token

Chaque booster collector Lorwyn éclipsé contient un jeton recto-verso Premium traditionnel ou une carte d'illustration. N'importe lequel des 11 jetons pleine illustration et l'emblème des boosters de jeu, ainsi que les 11 jetons des decks Commander Lorwyn éclipsé peuvent apparaître sur les jetons recto-verso Premium traditionnels des boosters collector. Veuillez noter que les cartes d'aide et les cartes de marqueurs prédécoupés n'apparaissent pas dans les boosters collector.

Vous trouverez tous ces jetons, et bien plus encore, dans les visuels des cartes de Lorwyn éclipsé :

Trouvez vos nouveaux jetons préférés dans Lorwyn éclipsé lors de la sortie mondiale de l'extension le 23 janvier 2026 ! L'extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.