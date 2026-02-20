Même si les tortues maîtrisent l’infiltration à la perfection, les illustrations de l’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sont tout sauf discrètes. Nous mettons en vedette certaines de nos illustrations préférées centrées sur les tortues, leurs ennemis et bien plus encore sur les cartes d’illustration de l’extension !

0041a_MTGTMT_ArtCdArt: Heroes in a Half Shell Art Card 41/54

Vous trouverez l'une des 54 cartes d'illustration dans 35 % des boosters collector Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Parmi ces cartes, 1 sur 7 porte le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste en doré. (Les versions non estampillées arborent la même illustration, mais sans la signature de l'artiste ni le symbole Planeswalker.)

Votre entraînement de ninja commencera lorsque l'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sortira dans le monde entier le 6 mars 2026. L’extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.