Que vous ayez hâte de revenir sur Lorwyn-Sombrelande ou que vous visitiez ce plan pour la première fois, le passe de maîtrise et la maîtrise de l'extension Lorwyn éclipsé vous aideront à tirer le maximum de votre séjour sur le plan le plus idyllique de Magic. Gagner des points d'EXP en jouant des matchs contre d'autres joueurs sur MTG Arena vous fera progresser sur le chemin de maîtrise de l'extension. À mesure que vous gravissez les rangs, vous gagnerez des boosters numériques Lorwyn éclipsé, ainsi que des orbes de maîtrise que vous pourrez échanger contre des styles de cartes numériques et des cosmétiques dans le bazar de maîtrise de l'extension.

Améliorer le passe de maîtrise déverrouille le chemin de récompenses du passe de maîtrise, qui contient un avatar, des compagnons, des jetons d'événement, des cartes et boosters numériques, des protège-cartes, des styles de carte, des pièces d'or et des gemmes !

Consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste.

Maîtrise de l'extension Lorwyn éclipsé

18 boosters Lorwyn éclipsé

5 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Lorwyn éclipsé)

Passe de maîtrise d'extension Lorwyn éclipsé

Avatars

Avatar Cendreline

Cartes et boosters

20 boosters : 5 boosters Lorwyn éclipsé 5 boosters Par-delà les percées de présage 5 boosters Aux portes des Éternités 5 boosters Tarkir : la tempête des dragons

10 récompenses de cartes individuelles (RCI) rares mythiques Lorwyn éclipsé

Niveau 41 et + : 1 RCI inhabituelle

Protège-cartes

1 protège-cartes de base

1 splendide protège-cartes

Styles de carte

30 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Lorwyn éclipsé )

) 15 styles de cartes courants

10 styles de cartes inhabituels

Jetons d'événement

1 jeton de Draft contre joueurs (valable pour un Draft majeur ou Draft traditionnel)

Pièces d'or et gemmes

4 000 pièces d'or

1 200 gemmes

Compagnons

3 compagnons Changelin

Combien de niveaux comporte la maîtrise d'extension Lorwyn éclipsé ?

Pour Lorwyn éclipsé, la maîtrise d'extension va jusqu'au niveau 40. Tous les joueurs reçoivent des récompenses jusqu'au niveau 36. Les joueurs disposant du passe de maîtrise recevront quant à eux des récompenses jusqu'au niveau 40... et au-delà !

Bazar de maîtrise Lorwyn éclipsé

Les joueurs peuvent échanger leurs orbes de maîtrise Lorwyn éclipsé contre des offres dans le bazar de maîtrise Lorwyn éclipsé :

Avatars

Chaque avatar est disponible en échange de deux (2) orbes de maîtrise :

5 avatars

Styles de carte

Chaque style de carte est disponible en échange d'un (1) orbe de maîtrise :