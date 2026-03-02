L’équipe de MTG Arena a travaillé d’arrache-pied pour que les chevaliers d’écaille et de vinyle fassent une entrée fracassante sur la version numérique de Magic. Avec tous les événements prévus pour la sortie de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sur MTG Arena, nous avons préparé un petit guide pour que vous puissiez vous organiser ! Tous les événements en Limité indiqués ci-dessous utilisent Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (sauf mention contraire).

Draft majeur

Le Draft majeur est la proposition phare de MTG Arena pour les parties en Limité. C’est notre point de référence. Pour cette extension, nous proposons le même format de Draft majeur à un choix pour huit joueurs qu’à chaque sortie. Nous n’avons pas proposé de Draft majeur pour Par-delà les percées de présage, et les joueurs nous ont clairement fait savoir que ce format leur manquait. Cet événement aura lieu pendant toute la durée de l’extension.

Draft à deux choix

La version rapide « quatre victoires ou deux défaites » qu’offre le Draft à deux choix sera disponible pendant toute la durée de l’extension. Nous avons essayé divers paramètres pour le Draft à deux choix sur MTG Arena et nous avons noté que cette structure d’événement plus rapide rencontrait un succès plus grand auprès des joueurs. Nous avons hâte de lire vos retours sur cette nouvelle structure et de continuer à l’affiner.

Draft traditionnel

Le Draft en deux manches gagnantes utilisera une structure à un choix et huit joueurs pour toute la durée de l’extension. Cette structure reflète celle utilisée pour les tournois compétitifs sur table.

Draft rapide

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles adoptera une structure à un choix et huit joueurs pour le Draft rapide. Cette extension prendra sa place dans le programme de Draft rapide à partir du 12 mars. Le programme des événements de Draft rapide suit une rotation des extensions légales en standard pour aider les joueurs à étoffer leurs collections tout en offrant de la variété.

Paquet scellé et Paquet scellé traditionnel

Comme pour les extensions précédentes, nous proposerons des événements en Paquet scellé pendant les trois premières semaines suivant la sortie de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sur MTG Arena. Comme le Paquet scellé en deux manches gagnantes est moins populaire, il sera actif pendant deux semaines pour que l’appariement reste satisfaisant.

Événements Arena Direct

Des événements Arena Direct seront organisés pour les boîtes de boosters collector Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, les boîtes de boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, et des boîtes de boosters de jeu japonais Bloomburrow.

Cube de puissance Arena

Ce cube très prisé fera son retour le 31 mars avec des nouveautés dans la liste du cube comme dans le contenu des boosters de dotation du cube ! Plus de détails seront annoncés à l’approche de cette date.

Défi du Brawl à métagame modifié

Du 31 mars au 21 avril, nous proposerons une nouvelle version du défi du Brawl à métagame modifié. Cette fois, l’entrée sera gratuite et le classement similaire aux autres files d’attente de formats Construits avec classement. Les joueurs qui remportent au moins une partie recevront un bonus de 1 000 EXP. Tajic, courage de la Légion sera ajouté à la liste de cartes interdites.

Drafts Flashback majeurs

Nous avons prévu pas moins de cinq semaines de Drafts Flashback pour cette sortie ! Ces événements comprennent tous les Drafts majeurs précédents, qui font leur retour pour une semaine chacun.

17 mars : L’invasion des machines : le jour d’après

: 24 mars : Draft Remix : artefacts

: Draft Remix : artefacts 31 mars : Bloomburrow

: 7 avril : Fondations de Magic: The Gathering

: 14 avril : Kamigawa : la dynastie Néon

Calendrier complet des événements

Draft majeur

Du 3 mars au 20 avril : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| Du 31 mars au 6 avril : Bloomburrow

Du 7 au 13 avril : Fondations

Draft Flashback majeur

Du 17 au 23 mars : L’invasion des machines : le jour d’après

Du 24 au 30 mars : Draft Remix : artefacts

Du 14 au 20 avril : Kamigawa : la dynastie Néon

Draft à deux choix

Du 3 mars au 20 avril : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Draft traditionnel

Du 3 mars au 20 avril : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Draft rapide

Du 12 au 22 mars : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| Du 23 mars au 6 avril : Fondations

Du 7 au 20 avril : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Paquet scellé et paquet scellé traditionnel

Du 3 au 26 mars : Paquet scellé Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| Du 3 au 17 mars : Paquet scellé traditionnel Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Arena Direct

Du 13 au 15 mars : Arena Direct pour les boîtes de boosters collector Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| Du 27 au 29 mars : Arena Direct pour les boîtes de boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| Du 10 au 12 avril : Arena Direct pour les boîtes de boosters japonais de Bloomburrow

Cube de puissance Arena

Du 31 mars au 20 avril : Cube de puissance Arena

Défi métagame

Du 13 au 15 mars : Défi Historique Métagame

Du 27 au 29 mars : Défi Pioneer Métagame

Du 31 mars au 20 avril : Défi du Brawl à métagame modifié

Du 3 au 5 avril : Défi Standard Métagame

Du 10 au 12 avril : Défi Intemporel Métagame

Magic de mi-semaine

3 et 4 mars : Pauper Standard

10 et 11 mars : Aux portes (avec Fondations )

) 17 et 18 mars : Défi du constructeur en Brawl

24 et 25 mars : Alchemy à départ sans trombe

31 mars et 1er avril : Sacres de l’abondance du Brawl

7 et 8 avril : Draft contre bots Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 14 et 15 avril : Momir

Événements Arena Championship Qualifiers

Format de mars

Paquet scellé Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

21 mars : Qualifier Play-In en élimination directe

27 mars : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes

Du 28 au 30 mars : Qualifier Weekend

Format d’avril

Historique