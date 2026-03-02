Programme des événements MTG Arena de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
L’équipe de MTG Arena a travaillé d’arrache-pied pour que les chevaliers d’écaille et de vinyle fassent une entrée fracassante sur la version numérique de Magic. Avec tous les événements prévus pour la sortie de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sur MTG Arena, nous avons préparé un petit guide pour que vous puissiez vous organiser ! Tous les événements en Limité indiqués ci-dessous utilisent Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (sauf mention contraire).
Draft majeur
Le Draft majeur est la proposition phare de MTG Arena pour les parties en Limité. C’est notre point de référence. Pour cette extension, nous proposons le même format de Draft majeur à un choix pour huit joueurs qu’à chaque sortie. Nous n’avons pas proposé de Draft majeur pour Par-delà les percées de présage, et les joueurs nous ont clairement fait savoir que ce format leur manquait. Cet événement aura lieu pendant toute la durée de l’extension.
Draft à deux choix
La version rapide « quatre victoires ou deux défaites » qu’offre le Draft à deux choix sera disponible pendant toute la durée de l’extension. Nous avons essayé divers paramètres pour le Draft à deux choix sur MTG Arena et nous avons noté que cette structure d’événement plus rapide rencontrait un succès plus grand auprès des joueurs. Nous avons hâte de lire vos retours sur cette nouvelle structure et de continuer à l’affiner.
Draft traditionnel
Le Draft en deux manches gagnantes utilisera une structure à un choix et huit joueurs pour toute la durée de l’extension. Cette structure reflète celle utilisée pour les tournois compétitifs sur table.
Draft rapide
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles adoptera une structure à un choix et huit joueurs pour le Draft rapide. Cette extension prendra sa place dans le programme de Draft rapide à partir du 12 mars. Le programme des événements de Draft rapide suit une rotation des extensions légales en standard pour aider les joueurs à étoffer leurs collections tout en offrant de la variété.
Paquet scellé et Paquet scellé traditionnel
Comme pour les extensions précédentes, nous proposerons des événements en Paquet scellé pendant les trois premières semaines suivant la sortie de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sur MTG Arena. Comme le Paquet scellé en deux manches gagnantes est moins populaire, il sera actif pendant deux semaines pour que l’appariement reste satisfaisant.
Événements Arena Direct
Des événements Arena Direct seront organisés pour les boîtes de boosters collector Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, les boîtes de boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, et des boîtes de boosters de jeu japonais Bloomburrow.
Cube de puissance Arena
Ce cube très prisé fera son retour le 31 mars avec des nouveautés dans la liste du cube comme dans le contenu des boosters de dotation du cube ! Plus de détails seront annoncés à l’approche de cette date.
Défi du Brawl à métagame modifié
Du 31 mars au 21 avril, nous proposerons une nouvelle version du défi du Brawl à métagame modifié. Cette fois, l’entrée sera gratuite et le classement similaire aux autres files d’attente de formats Construits avec classement. Les joueurs qui remportent au moins une partie recevront un bonus de 1 000 EXP.
Drafts Flashback majeurs
Nous avons prévu pas moins de cinq semaines de Drafts Flashback pour cette sortie ! Ces événements comprennent tous les Drafts majeurs précédents, qui font leur retour pour une semaine chacun.
- 17 mars : L’invasion des machines : le jour d’après
- 24 mars : Draft Remix : artefacts
- 31 mars : Bloomburrow
- 7 avril : Fondations de Magic: The Gathering
- 14 avril : Kamigawa : la dynastie Néon
Calendrier complet des événements
Draft majeur
- Du 3 mars au 20 avril : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- Du 31 mars au 6 avril : Bloomburrow
- Du 7 au 13 avril : Fondations
Draft Flashback majeur
- Du 17 au 23 mars : L’invasion des machines : le jour d’après
- Du 24 au 30 mars : Draft Remix : artefacts
- Du 14 au 20 avril : Kamigawa : la dynastie Néon
Draft à deux choix
- Du 3 mars au 20 avril : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Draft traditionnel
- Du 3 mars au 20 avril : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Draft rapide
- Du 12 au 22 mars : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- Du 23 mars au 6 avril : Fondations
- Du 7 au 20 avril : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Paquet scellé et paquet scellé traditionnel
- Du 3 au 26 mars : Paquet scellé Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- Du 3 au 17 mars : Paquet scellé traditionnel Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Arena Direct
- Du 13 au 15 mars : Arena Direct pour les boîtes de boosters collector Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- Du 27 au 29 mars : Arena Direct pour les boîtes de boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- Du 10 au 12 avril : Arena Direct pour les boîtes de boosters japonais de Bloomburrow
Cube de puissance Arena
- Du 31 mars au 20 avril : Cube de puissance Arena
Défi métagame
- Du 13 au 15 mars : Défi Historique Métagame
- Du 27 au 29 mars : Défi Pioneer Métagame
- Du 31 mars au 20 avril : Défi du Brawl à métagame modifié
- Du 3 au 5 avril : Défi Standard Métagame
- Du 10 au 12 avril : Défi Intemporel Métagame
Magic de mi-semaine
- 3 et 4 mars : Pauper Standard
- 10 et 11 mars : Aux portes (avec Fondations)
- 17 et 18 mars : Défi du constructeur en Brawl
- 24 et 25 mars : Alchemy à départ sans trombe
- 31 mars et 1er avril : Sacres de l’abondance du Brawl
- 7 et 8 avril : Draft contre bots Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 14 et 15 avril : Momir
Événements Arena Championship Qualifiers
Format de mars
Paquet scellé Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 21 mars : Qualifier Play-In en élimination directe
- 27 mars : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes
- Du 28 au 30 mars : Qualifier Weekend
Format d’avril
Historique
- 4 avril : Qualifier Play-In en élimination directe
- 10 avril : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes
- 11 et 12 avril : Qualifier Weekend