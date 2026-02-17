Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles débarque dans MTG Arena le 3 mars ! Nous avons le plaisir de vous proposer une maîtrise d’extension et un passe de maîtrise pour Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Jouer des parties contre d'autres joueurs sur MTG Arena vous fera progresser sur le chemin de maîtrise de l'extension. À mesure que vous gagnez de l’EXP, vous pouvez déverrouiller des boosters MTG Arena et des orbes de maîtrises, que vous pouvez échanger contre des styles de carte numériques et des avatars dans le bazar de maîtrise de l’extension.

Améliorer le passe de maîtrise déverrouille un tout nouveau chemin contenant les récompenses du passe de maîtrise. Progresser dans ces rangs vous permettra de gagner des récompenses comme un avatar, des compagnons, des jetons d’événement, des protège-cartes, des pièces d’or et des gemmes, ainsi que des boosters et styles de carte MTG Arena !

Consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste.

Maîtrise de l’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

21 boosters Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 5 Orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles)

Passe de maîtrise Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Avatars

Avatar Shredder

Cartes et boosters

20 boosters : 4 boosters Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles 4 boosters Lorwyn éclipsé 4 boosters Par-delà les percées de présage 4 boosters Aux portes des Éternités 4 boosters Tarkir : la tempête des dragons

10 récompenses de carte individuelle rare mythique (RCI) Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| Niveau 51 et + : 1 RCI inhabituelle

Protège-cartes

Protège-cartes Fourgonnette des Tortues

Splendide protège-cartes Communicateur des Tortues

Styles de carte

38 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles )

| ) 15 styles de cartes courants

10 styles de cartes inhabituels

Jetons d'événement

1 jeton de Draft contre joueurs (valable pour un Draft majeur ou Draft traditionnel)

Pièces d'or et gemmes

4 000 pièces d'or

1 200 gemmes

Compagnons

4 compagnons Tortue ninja

Combien de niveaux comporte la maîtrise d’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ?

Pour Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, la maîtrise d’extension va jusqu’au niveau 50. Tous les joueurs reçoivent des récompenses jusqu'au niveau 42. Les joueurs disposant du passe de maîtrise recevront quant à eux des récompenses jusqu'au niveau 50... et au-delà !

Bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Les joueurs peuvent échanger leurs orbes de maîtrise Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contre des offres dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles :

Avatars

Chaque avatar est disponible en échange de deux (2) orbes de maîtrise :

9 avatars

Styles de carte

Chaque style de carte est disponible en échange d'un (1) orbe de maîtrise :