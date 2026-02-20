Un ninja digne de ce nom se prépare aux combats qui l’attendent, et vous pouvez vous préparer pour vos propres combats avec les jetons de l’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ! Les Tortues apportent tout un tas de nouveaux jetons pour vous aider à assurer le suivi de vos parties, et nous avons toutes les infos à ce sujet.

0003_MTGTMT_BooTok: Ninja Turtle Spirit Token 0008_MTGTMT_BooTok: Food Token

Chaque booster de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contient un jeton recto-verso non-Premium. Il existe 10 jetons pleine illustration trouvables dans les boosters de jeu, et ils apparaissent dans diverses combinaisons.

0002a_MTGTMT_ComToken: Clue Token // Ooze Token 0003a_MTGTMT_ComToken: Treasure Token // Ninja Token

Le deck Commander Puissance des Tortues ! contient 10 jetons recto-verso non-Premium. Vous trouverez une liste complète de ces jetons aux côtés de la liste du deck Commander Puissance des tortues !.

0002_MTGTMT_ComToken: Clue Token 0009_MTGTMT_BooTok: Mutagen Token

Chaque booster collector Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contient un jeton recto-verso Premium traditionnel ou une carte d’illustration. N’importe lequel des 10 jetons pleine illustration des boosters de jeu et des 3 jetons pleine illustration du deck Commander Puissance des tortues ! peut apparaître dans les boosters collector. Pour en savoir plus sur les cartes d’illustration de cette extension, consultez cet article.

Vous trouverez tous ces jetons et bien plus encore dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Votre collection de jetons est désormais un peu plus étrange ! L’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sortira le 6 mars 2026, et est d’ores et déjà disponible en précommande auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.