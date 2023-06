La Terre du Milieu regorge d'histoires de personnes, petites et grandes, se réunissant pour défendre leurs terres natales, reconquérir d'anciens sites de pouvoir et même gouverner la Terre du Milieu. Alors que vous rassemblerez votre propre communauté ou que vous amasserez des orques pour vos propres armées dans Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™, vous aurez besoin de jetons pour les représenter. Vous les trouverez dans les boosters d'extension, de draft et collector, ainsi que dans les quatre decks Commander de l'extension.

Parmi tous les produits Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu, il y a au total 27 jetons pleine illustration différents, en plus de la carte d'aide de L'Anneau. Vous pouvez trouver 12 de ces jetons, dont trois jetons Nourriture uniques, et la carte d'aide de L'Anneau dans les boosters d'extension, de draft et collector (la carte d'aide de L'Anneau n'apparaît pas dans les boosters collector). Dans les boosters collector, ces jetons seront recto-verso et Premium traditionnels.

Parmi les quatre decks Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu , vous trouverez les 14 jetons restants et la carte d'aide Le Monarque. Chaque deck est fourni avec 10 jetons recto-verso pour vous aider à rassembler vos forces.

Alors, enroulez votre carte, prenez votre sac et préparez-vous à partir à l'aventure !

Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu



Soldat et Humain (Gondor)

Soldat et Humain (Rohirrim)

Esprit



Tentacule

Orque et Armée (Sauron)

Orque et Armée (Uruk-hai)



Smaug

Rocher balistique

Nourriture (petit-déjeuner)



Nourriture (ferme)

Nourriture (araignée géante)

Trésor

Commander Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu

Cavaliers du Rohan

2 jetons Humain et Soldat (Gondor) // Humain

2 jetons Humain et Soldat (Rohirrim) // Humain

3 jetons Humain et Chevalier // Humain

2 jetons Trésor // Humain

1 jeton Trésor // Le Monarque (aide)

Retourner Humain et Soldat (Gondor) // Humain Retourner Humain et Soldat (Rohirrim) // Humain Retourner Humain et Chevalier // Humain

Retourner Trésor // Humain Retourner Trésor // Le Monarque (aide)

Nourriture et Communauté

3 jetons Sylvin // Nourriture (petit-déjeuner)

2 jetons Oiseau (blanc 3/3) // Chèvre

1 jeton Oiseau (blanc 3/3) // Nourriture (ferme)

2 jetons Soldat (lien de vie) // Nourriture (ferme)

2 jetons Trésor // Halfelin

Retourner Sylvin // Nourriture (petit-déjeuner) Retourner Oiseau (blanc 3/3) // Chèvre Retourner Oiseau (blanc 3/3) // Nourriture (ferme)

Retourner Soldat (lien de vie) // Nourriture (ferme) Retourner Trésor // Halfelin

Conseil elfe

3 jetons Sylvin // Bête

1 jeton Trésor // Elfe et Guerrier

4 jetons Insecte // Elfe et Guerrier

2 jetons Oiseau (bleu 2/2) // Elfe et Guerrier

Retourner Sylvin // Bête Retourner Trésor // Elfe et Guerrier

Retourner Insecte // Elfe et Guerrier Retourner Oiseau (bleu 2/2) // Elfe et Guerrier

Les armées du Mordor

1 jeton Orque et Armée (Uruk-hai) // Orque et Armée (Sauron)

1 jeton Nourriture (araignée géante) // Apparition

3 jetons Gobelin // Apparition

2 jetons Dragon (6/6) // Apparition

3 jetons Trésor // Apparition

Retourner Orque et Armée (Uruk-hai) // Orque et Armée (Sauron) Retourner Nourriture (araignée géante) // Apparition Retourner Gobelin // Apparition

Retourner Dragon (6/6) // Apparition Retourner Trésor // Apparition

