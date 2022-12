E lspeth Tirel, chevalier errant, n'est pas venue à Theros pour devenir la championne du Soleil. Elle est venue pour fuir les démons de son passé et pleurer la perte présumée de son ami.

Malheureusement, Elspeth ne trouvera pas le repos à Theros !

Merci Xénagos, vraiment. Imbécile ! Le bon côté des choses, c'est qu'Elspeth n'est pas seule face à son destin. Elle peut compter sur de courageux héros comme vous pour lui venir en aide ! Voyons comment.

Si c'est votre première avant-première, vous êtes sur le point de participer à une expérience très amusante ! (Si ce n'est pas votre première avant-première, vous pouvez passer directement à La Voie du héros.) Lors d'une avant-première, les joueurs des tous les niveaux (de néophyte à membre du Temple de la Renommée) peuvent s'affronter dans une ambiance amicale et détendue. Il y a beaucoup de choses à savoir, alors voyons un peu de quoi il retourne.

Tout d'abord, trouvez un magasin. Avec un peu de chance, il y en a un près de chez vous ! Ensuite, contactez le magasin pour savoir si une préinscription est possible. Si c'est le cas, préinscrivez-vous. Partout dans le monde, il n'est pas rare de voir les événements avant-premières afficher complet ; mieux vaut vous inscrire à l'avance si votre magasin le permet !

Le jour (ou la nuit selon votre magasin) de l'Avant-première, pensez à apporter quelques éléments essentiels. Vous en trouverez peut-être la plupart dans votre magasin, mais il pourrait être en rupture de stock ou ne pas proposer exactement ce que vous cherchez :

Boisson et en-cas. Vous ne pouvez pas être au top si vous avez faim ou soif !

Cartes. Il y a de fortes chances pour que les autres personnes présentes à l'Avant-première aient des cartes à échanger. La plupart apporteront aussi leur deck Commander, leur deck amical ou leur deck de compétition, alors pensez à prendre les vôtres !

Pochettes de protection. Protégez vos cartes des tables qui collent ! ..

Équipement. Dés, jetons, papier, crayons, etc. Apportez de quoi compter les marqueurs, les créatures et les points de vie. Certes, votre magasin proposera la plupart de ces éléments, mais mieux vaut être préparé.

Tout cela peut paraître évident, mais venir jouer à Magic pendant une journée entière, ça ne s'improvise pas !

Deck classé

L'événement principal d'une avant-première est le tournoi en Deck classé. Et là vous pensez « Euh, Mike, tu veux sûrement dire le tournoi en 'Paquet scellé' ! » Eh bien non. Tout comme l'Avant-première Theros avant elle (et Insurrection et Retour sur Ravnica avant ça !), l'Avant-première Créations divines proposera des packs classés. Je reviendrai sur ce que cela signifie dans un instant, mais l'important est de savoir que votre pack classé de Pack d'avant-première vous aidera à jouer la couleur que vous voulez jouer. Ce n'est pas garanti, mais cela vous aidera.

Le Deck classé est basé sur le format Paquet scellé, un format de Magic où vous construisez un deck à partir des cartes que vous ouvrez en tournoi (connu sous le nom Magic « Limité »). Dans le cas de l'Avant-première Créations divines, cela correspond à un pack classé et cinq boosters (trois boosters Theros et deux boosters Créations divines). Vous construisez votre deck à partir des cartes obtenues. Voici quelques instructions et conseils de base pour construire un Deck classé :

Au moins 40 cartes. Vous pouvez en jouer plus, mais pas moins. (Jouer 40 cartes permet à votre deck d'être plus cohérent, mais d'après de nombreux joueurs, ajouter un terrain pour un total de 41 cartes améliore les pourcentages de mana. C'est à vous de décider !)

23 sorts et 17 terrains. Parmi ces 23 sorts, il vous faut 16 ou 17 créatures, avec un bon équilibre entre sorts de retrait et sorts de soutien.

Deux couleurs. Tenez-vous-en à deux couleurs quoi qu'il arrive ! Bon, d'accord, « quoi qu'il arrive » ne s'applique pas vraiment à Magic. Si vous avez assez de cartes dans une couleur, vous pouvez construire un deck monochrome, mais étant donné que chaque couleur dans Magic a de nombreuses faiblesses, ajouter une deuxième couleur vous aide à combler les lacunes de votre deck. Cependant, ajouter une troisième, quatrième ou cinquième couleur chamboule la base de mana de votre deck, entraînant des incohérences. Si vous voulez jouer des cartes de toutes les couleurs (et je vous comprends, il y a plein de cartes amusantes !), construisez plutôt un deuxième deck et changez de deck au cours de la journée !

Il existe de nombreux conseils sur la façon de construire un bon deck Paquet scellé et de jouer à Magic Limité en général. Voici quelques liens vers mes articles favoris sur les formats Paquet scellé et Limité, issus des archives de Daily MTG :

Troll à deux têtes

Certains magasins proposent aussi une version de Deck classé appelé Troll à deux têtes (souvent abrégé en « 2HG »), où deux joueurs affrontent ensemble d'autres équipes de deux joueurs. Chaque équipe obtient deux Packs d'avant-première (pas nécessairement les mêmes !) à partir desquels elle construit ses decks. Votre organisateur de tournoi peut vous en dire davantage sur 2HG si votre magasin le propose.

Open Dueling :

Si l'idée de passer une journée à jouer en tournoi vous effraie, ou si vous voulez simplement jouer à Magic avec plus de cartes Créations divines, vous pouvez participer à l'Open Dueling. Dans ce tournoi parallèle, vous obtenez un Pack d'Intro et l'utilisez pour affronter d'autres participants à l'Open Dueling, mais aussi des joueurs du tournoi principal entre deux matchs ! C'est un bon moyen d'en apprendre plus sur Magic si vous découvrez le jeu, et c'est aussi une excellente opportunité pour les joueurs expérimentés d'aider les débutants à s'améliorer. Et puis surtout, c'est l'occasion de s'amuser.

La Voie du héros

Dave Guskin, un designer expérimenté et un type adorable, a dirigé l'équipe qui a assemblé la Voie du héros, une expérience inédite qui se déroule sur la totalité du bloc, et qui vous récompense pour votre participation à chaque Avant-première, événement de sortie et Game Day à travers le bloc Theros. Il y a neuf événements au total, mais nous nous concentrons ici sur l'Avant-première Créations divines, alors je vais parler uniquement de celle-là !

Choisissez votre destinée

Vous devez choisir quelle destinée héroïque vous voulez adopter. Cinq options (sans aucun lien avec les cinq couleurs de Magic) s'offrent à vous, c'est pourquoi je vous propose ce petit tableau afin de vous aider à faire le bon choix :

Destinée Couleur Carte de héros Carte promo Destiné à commander Blanc La générale Sentinelle silencieuse Destiné à triompher Bleu Le savant Arbitre de l'Idéal Destiné à dominer Noir Le tyran Dévoreur d'espoir Destiné à conquérir Rouge La belliciste Dragon souffleforge Destiné à prospérer Vert La pourvoyeuse Dévastateur des terres nessiannes

Une fois votre destinée choisie, vous recevrez un Pack d'avant-première qui ressemble à ceci :

Avant de parler plus en détails des Packs d'avant-première ou de vous montrer à quoi ressembleront votre carte de héros et votre carte promo, je vais vous en dire plus sur celles-ci !

Une carte de héros vous confère une capacité spéciale que vous pouvez utiliser lors des événements Game Day (le 1er mars 2014 pour Créatures divines ). Dave donne davantage de détails à ce sujet dans sa mise à jour de la FAQ Voie du héros pour Créations divines . Dans l'immédiat, cependant, le code inscrit au dos de votre carte de héros vous permet d'obtenir un exploit surPlaneswalkerPoints.com. Affichez fièrement votre exploit et montrez à tout le monde la destinée que vous avez choisie, ainsi que votre progression sur la Voie du héros ! Voici à quoi ressemble le recto d'une carte de héros :

Votre carte promo est une superbe version Premium (parfois appelée « brillante ») d'une carte rare spécifique de Créations divines, avec une illustration différente sur laquelle figure la date de l'Avant-première. Sachez que votre carte promo est jouable lors de l'Avant-première (comme pour Theros, Insurrection et Retour sur Ravnica) et peut être incluse dans votre deck de 40 cartes. Génial !

Comme je sens que vous brûlez d'envie de savoir à quoi ressemblent la carte de héros et la carte promo que vous trouverez dans le Pack d'avant-première, je vais tout vous dire en détails.

Si vous êtes Destiné à commander (blanc), vous obtenez :

Si vous êtes Destiné à triompher (bleu), vous obtenez :

Si vous êtes Destiné à dominer (noir), vous obtenez :

Si vous êtes Destiné à conquérir (rouge), vous obtenez :

Si vous êtes Destiné à prospérer (vert), vous obtenez :

Tiens, tiens, il y a de nouvelles mécaniques dans cette liste. Ne vous en faites pas, tout est expliqué dans la partie Mécaniques de Créations divines ci-dessous !

Pack d'avant-première

Bien, vous avez choisi votre destinée en fonction de la couleur, de la carte de héros et/ou de la carte promo qui vous plaisait le plus. Maintenant, qu'allez-vous trouver dans le Pack d'avant-première en question ? Sans plus attendre, voici la liste :

2 boosters Créations divines

3 boosters Theros

1 booster classé

1 carte promo

1 carte d'activité

1 compteur de points de vie Spindown

1 lettre de présentation

1 carte de héros

Il n'y a pas grand-chose de spécial à dire au sujet des boosters, mais le booster classé mérite son propre paragraphe (voir plus bas). Quant à la carte promo et à la carte de héros, j'en ai déjà parlé plus haut. La lettre de présentation et la carte d'activité dépendent de la voie ; elles reflètent le type de destinée que vous adoptez. De plus, si vous complétez votre carte d'activité et que vous la remettez à votre organisateur de tournoi, vous recevrez une récompense (dans la limite des stocks disponibles) ! Le compteur de points de vie Spindown est assorti à la couleur de votre destinée.

Très bien, parlons maintenant du booster classé. Le booster classé contient un tas de cartes de la couleur qui correspond à la destinée que vous avez choisie, mais (précision importante !),toutes les cartes du booster ne sont pas de cette couleur. Ainsi, si vous avez choisi d'être Destiné à dominer (parce que le noir est la meilleure couleur,c'est bien connu !), votre booster contiendra principalement des cartes noires, mais également des cartes d'autres couleurs. Notez qu'il est possible d'obtenir un dieu multicolore pour la couleur choisie dans votre booster classé, mais aucune autre rare mythique.

Il est important de noter que la destinée que vous choisissez pour une avant-première ne s'applique qu'à l'événement de celle-ci. Si vous vous inscrivez quelques heures plus tard à un autre événement avant-première, vous pourrez choisir une destinée différente. Vous n'êtes en aucun cas obligé de choisir la destinée pour Créations divines qui correspond à votre voie dans Theros (si vous avez participé à cette Avant-première).

Mécaniques de Créations divines

Kelly Digges, une fabuleuse éditrice, m'a fourni ces résumés des mécaniques de Créations divines. Merci Kelly !

Inspiration : les créatures possédant la capacité d'inspiration représentent l'inspiration divine venue du monde des rêves. La capacité d'inspiration d'une créature se déclenche à chaque fois que cette créature devient dégagée. Pour plus de détails, voir la partie concernant l'inspiration dans l'article Mécaniques de Créations divines.

Tribut : une créature possédant la capacité de tribut oblige votre adversaire à faire un choix cornélien : soit elle devient encore plus grosse, soit elle lui inflige un effet néfaste quand elle arrive sur le champ de bataille. Pour plus de détails, voir la partie concernant le tribut dans l'article Mécaniques de Créations divines.

Grâce : une créature avec la grâce vous donne la possibilité de la lancer comme une aura qui enchante une créature, lui conférant sa force, son endurance et ses capacités. Pour plus de détails, voir la partie concernant la grâce dans l'article Mécaniques de Créations divines.

Dévotion : votre dévotion à une couleur est égale au nombre de symboles de mana de cette couleur dans les coûts de mana des permanents que vous contrôlez. Pour plus de détails, voir la partie concernant la dévotion dans l'article Mécaniques de Créations divines.

Dieux : Chacun des dieux de Créations divines a deux couleurs, et chacun se manifeste comme une créature si votre dévotion à ses deux couleurs est suffisante. Votre dévotion à deux couleurs est égale au nombre de symboles de mana de ces couleurs dans les coûts de mana des permanents que vous contrôlez. Pour plus de détails, voir la partie concernant les dieux dans l'article Mécaniques de Créations divines.

Héroïque : une créature avec une capacité héroïque vous donne de puissants avantages à chaque fois que vous lancez un sort qui la cible. Pour plus de détails, voir la partie concernant l'héroïque dans l'article Mécaniques de Créations divines.

Regard : le regard est une action mot-clé qui a toujours un nombre qui lui est associé. Le regard consiste à regarder autant de cartes du dessus de votre bibliothèque, à en mettre le nombre de votre choix au-dessous de votre bibliothèque et à remettre les autres au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Pour plus de détails, voir la partie concernant le regard dans l'article Mécaniques de Créations divines.

Archétypes : Créations divines contient un cycle de cinq créatures-enchantements (une de chaque couleur) appelées archétypes. Chaque archétype à deux capacités : l'une confère une capacité mot-clé à toutes vos créatures, y compris elle-même ; l'autre fait perdre ce même mot-clé aux créatures de votre adversaire. Pour plus de détails, voir la partie concernant les archétypes dans l'article Mécaniques de Créations divines.

L'heure est bientôt venue !

C'est tout pour ce précis. J'espère que cela vous aidera à vous préparer pour l'Avant-première de ce week-end, et n'oubliez pas de vous préinscrire si votre magasin le permet !

Envoyez-moi un e-mail ou un tweet s'il y a quelque chose en particulier que vous avez apprécié ou détesté dans ce précis. Nous cherchons toujours de nouveaux moyens pour rendre les précis d'avant-première plus utiles pour les joueurs débutants et expérimentés, mais nous avons besoin de votre aide pour cela !

Bonne chance, et amusez-vous bien !

Oh, et à titre personnel, il y a une carte spécifique dans Créations divines que j'ai hâte d'avoir dans ma collection :

Pourquoi une carte courante réimprimée ?! Parce que c'est la première fois que du texte que j'ai écrit (en l'occurrence, le texte d'ambiance) apparaîtra sur une vraie carte Magic. Comme c'est excitant ! ^_^