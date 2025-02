Le 13 juin, rejoignez-nous pour célébrer un monument du jeu vidéo avec Magic: The Gathering—FINAL FANTASY™. La série comporte un univers riche et des éléments emblématiques qui ont séduit les fans tout au long de l'histoire de la licence. Vous retrouverez des personnages de tous les jeux principaux FINAL FANTASY, sous le prisme de Magic: The Gathering.

Cette extension constitue la plus grande collection d'illustrations inspirées de toute la licence FINAL FANTASY rassemblées dans un seul jeu. Les artistes de Magic ont donné vie à des scènes de FINAL FANTASY avec leur propre style. De plus, des illustrations classiques de FINAL FANTASY sont également présentes dans ces cartes.

0122_MTGFIN_Main: Tomberry

Vous pourrez redécouvrir les histoires et les personnages de FINAL FANTASY à travers les illustrations des cartes Magic avec plus de 100 cartes de créatures légendaires dans toute l'extension, représentant les icônes de la série. 55 de ces créatures légendaires sont devenues les vedettes de cartes sans bordure qui permettent de mettre en avant le style à couper le souffle de FINAL FANTASY.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY est une formidable extension pour les fans de Magic, comme pour ceux de FINAL FANTASY. L'extension sortira le 13 juin, et vous pouvez d'ores et déjà la précommander auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.

Symbole de l'extension FIN

Symbole de l'extension FIC Symbole de l'extension FIC

Symbole de l'extension FCA Symbole de l'extension FCA

Code de l'extension Magic: The Gathering—FINAL FANTASY : FIN

Code de l'extension Commander Magic: The Gathering—FINAL FANTASY : FIC

Code de l'extension FINAL FANTASY À travers les âges : FCA

Légalité :

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (FIN) est une extension légale en Standard.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Commander (FIC) et FINAL FANTASY À travers les âges (FCA) sont des extensions légales en Commander, Legacy et Vintage, et les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles sont déjà disponibles.

Les boosters de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contiennent des cartes de FIN et FCA. Ces cartes peuvent être jouées en Draft et en Paquet scellé Magic: The Gathering—FINAL FANTASY lorsqu'elles sont ouvertes dans des boosters de jeu.

Site Web : Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Vous pouvez précommander les produits Magic: The Gathering—FINAL FANTASY tels que les boosters de jeu, les boosters collector, les decks Commander, les decks Commander édition collector, les Bundles et les Gift Bundles. En outre, plus tard cette année, nous vous annoncerons une sortie spéciale Magic: The Gathering—FINAL FANTASY à l'occasion des fêtes.

Chaque deck Commander de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY raconte l'histoire d'un des jeux de la franchise, et vous permet de revivre FINAL FANTASY VI, FINAL FANTASY VII, FINAL FANTASY X ou FINAL FANTASY XIV d'une façon inédite !

Boîte de boosters de jeu

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Boîte de boosters collector

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY



Transe de renaissance (rouge-blanc-noir) Transcendance (rouge-vert-blanc)

Blitz de marqueurs (vert-blanc-bleu) Héritiers et magie (blanc-bleu-noir)

Deck Commander édition collector

Transe de renaissance (rouge-blanc-noir) Deck Commander édition collector

Transcendance (rouge-vert-blanc)

Deck Commander édition collector

Blitz de marqueurs (vert-blanc-bleu) Deck Commander édition collector

Héritiers et magie (blanc-bleu-noir)

Bundle

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Gift Bundle

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Kit de démarrage

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Pack d'avant-première

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY



FINAL FANTASY débarque dans Magic: The Gathering

Créatures sagas

0078_MTGFIN_Main: Invoquer : Shiva 0362_MTGFIN_SgCrtrs: Invoquer : Shiva

Les invocations sont l'un des aspects légendaires de la licence FINAL FANTASY, et nous avons le plaisir de vous révéler les toutes premières créatures sagas de Magic: The Gathering. Faites appel aux invocations pour vous aider au combat, et elles arrivent avec un seul marqueur « sapience », vous conférant un effet immédiat. Mais mettez fin à la partie sans tarder, car elles ne resteront en jeu que quelques tours ! Découvrez cette créature saga et son invocation qui fait partie de nos préférées : Shiva !

Cartes recto-verso

0218a_MTGFIN_Main: Emet-Selch, Ascien originel

Tout comme nous, vous avez certainement passé des heures à monter le niveau de votre personnage, à rechercher de l'équipement et à préparer vos sorts pour le combat, tout ça pour vous retrouver à 1 PV au moment de porter le coup fatal contre le boss… pour soudain entendre une musique inconnue annonçant l'apparition d'un BOSS ENCORE PLUS PUISSANT !

0221a_MTGFIN_Main: Garland, chevalier de Cornélia

Les cartes recto-verso sont de retour avec Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. En jouant le recto de la carte pour son coût de mana et en remplissant les conditions nécessaires, vous pouvez la transformer pour bénéficier de sa forme alternative ! Ces cartes peuvent représenter vos personnages préférés, des mini-jeux amusants ou des moments marquants de la série.

Autres nouvelles mécaniques

Nous avons hâte de vous révéler ces deux mécaniques, mais il faudra attendre la présentation en mai pour en savoir plus !

Admirez FINAL FANTASY grâce aux traitements Boosters Fun

En développant Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, nous voulions que l'extension montre tous les atouts de la licence que les fans aiment tant. C'est avec beaucoup d'affection envers FINAL FANTASY que nous avons conçu tous les aspects de l'extension, des illustrations aux textes d'ambiance, en passant par les capacités et les traitements spéciaux.

0242_MTGFIN_Main: Sin, châtiment de Spira 0242_MTGFIN_Main: Sin, châtiment de Spira

L'extension comprend de nombreux traitements spéciaux qui conféreront un style unique à vos cartes préférées. Quelles que soient les cartes que vous souhaitez jouer, vous pourrez choisir la version qui vous rappelle vos meilleurs souvenirs des jeux.

Cartes de personnages sans bordure

0091a_MTGFIN_Main: Cécil, chevalier noir 0380a_MTGFIN_BoldPose: Cécil, chevalier noir

Avec plus de 100 créatures légendaires dans l'extension, nous voulions rester fidèles à l'apparence et à la personnalité de ces personnages de FINAL FANTASY. C'est pourquoi 55 de ces créatures légendaires existent en version spéciale sans bordure. Dans cette extension, les personnages emblématiques de FINAL FANTASY sont illustrés par des artistes japonais, dans un décor inspiré de leur première apparition en jeu. Il existe des versions sans bordure de cartes de l'extension principale et de cartes des decks Commander ; découvrez Cécil, chevalier noir et Cécil, paladin repenti !

Cartes estampes sans bordure

0034_MTGFIN_Main: Stiltzkin, marchand mog 0327_MTGFIN_JPArt: Stiltzkin, marchand mog 0191_MTGFIN_Main: Pampa jumbo 0343_MTGFIN_JPArt: Pampa jumbo

Nos artistes et nos concepteurs ont invoqué ce magnifique traitement pour les monstres, invocations et sorts de FINAL FANTASY. Inspirées de la technique des estampes japonaises, ces cartes arborent des illustrations détaillées qui représentent la série FINAL FANTASY sous un nouveau jour. Découvrez cette union époustouflante d'illustration et de conception de carte avec Stiltzkin, marchand mog.

Cartes d'artiste sans bordure FINAL FANTASY

Plusieurs des artistes les plus populaires ont contribué à la série FINAL FANTASY au fil des années. À présent, ils prêtent leur talent à cette extension Magic au travers de cartes d'artiste sans bordure FINAL FANTASY. Elles reprennent des cartes de l'extension principale Magic: The Gathering—FINAL FANTASY avec de sublimes illustrations qui donnent vie à vos personnages préférés. Découvrez ces cartes très spéciales lors de la présentation de l'extension !

FINAL FANTASY À travers les âges, une extension vraiment Magic

0012_MTGFIN_AmanoArt: Dragon de cuivre ancien 0060_MTGFIN_CptBonus: Yuriko, l’ombre du tigre

FINAL FANTASY À travers les âges comprend des cartes Magic emblématiques avec des illustrations de l'univers de FINAL FANTASY. Vous pourrez par exemple voir Yuffie de FINAL FANTASY VII incarner Yuriko, l’ombre du tigre. Ces cartes sont les chefs-d'œuvre de cette extension, et elles arborent le style graphique de la série FINAL FANTASY en mettant à l'honneur des artistes comme 天野喜孝/YOSHITAKA AMANO et 野村哲也/TETSUYA NOMURA, des noms qui doivent être familiers pour les fans de FINAL FANTASY.

Secret Lair s'invite à la fête !

Nous lancerons trois drops Secret Lair en même temps que cette extension, afin de capturer l'essence des mondes de FINAL FANTASY dans le style percutant et emblématique de Secret Lair. Nous partagerons plus de détails à l'approche de la sortie de l'extension.

FINAL FANTASY s'allie à Magic: The Gathering

Nous sommes ravis d'avoir partagé avec vous cette présentation de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Nous partagerons plus de détails sur cette extension à l'approche de sa date de sortie. L'extension sortira le 13 juin 2025, et vous pouvez d'ores et déjà la précommander auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.

© SQUARE ENIX