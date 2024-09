Mornebrune ouvrira bientôt ses portes à tous, libérant des horreurs sans pareilles au sein du Multivers de Magic. Avec une esthétique d’horreur moderne unique et une conception tournant autour du cimetière, Mornebrune : la Maison de l’horreur offre aux joueurs une toute nouvelle manière d’apprécier le jeu qu’ils aiment tant, et il n'y a rien de mieux pour apprécier une nouvelle extension que des événements d’Avant-première dans votre magasin de jeux local.

Les événements d’Avant-première vous permettent d’être parmi les premiers à jouer avec les nouvelles cartes de l’extension, vous faisant vivre une expérience communautaire et décontractée que les joueurs adorent. Que cette Avant-première soit votre 100e ou votre première dans votre magasin de jeux local, c’est le moyen idéal de vous plonger dans la nouvelle extension et de trouver vos nouvelles cartes favorites !

Détails de l’Avant-première Mornebrune

En vous inscrivant à une Avant-première, vous obtiendrez un Pack d’avant-première le jour de l’événement. Ce dernier contient tout ce dont vous avez besoin pour profiter de l’événement avec les autres joueurs de Magic.

Pack d'avant-première Mornebrune : la Maison de l'horreur

Chaque Pack d’avant-première Mornebrune : la Maison de l’horreur contient :

6 boosters de jeu Mornebrune : la Maison de l'horreur

1 rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 carte contenant un code pour Magic: The Gathering Arena ; uniquement disponible dans certaines régions

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Les Avant-premières utilisent généralement un format appelé Paquet scellé, ce qui signifie que vous construirez un deck de 40 cartes à partir du contenu de vos six boosters de jeu, de votre rare ou rare mythique avec un tampon marquant l’année, en complétant avec n’importe quel nombre de terrains de base. Ces derniers sont souvent fournis par l’organisateur de l’événement, il est donc inutile d’en apporter avec vous.

Si d'ordinaire vous redoutez les enjeux trop élevés ou les adversaires trop compétitifs, ce ne sera pas un problème lors de l’Avant-première. Il s'agit généralement d'un événement décontracté où les joueurs se rassemblent pour célébrer une nouvelle extension. Les amis nouveaux comme anciens échangent sur leurs idées de deck, leurs cartes favorites et des histoires à propos d’anciens événements. C’est un bon moyen de rencontrer de nouvelles personnes tout en jouant au jeu que vous aimez.

Zimone, notre universitaire résidente, a établi une liste de toutes les cartes que vous pourrez voir à l’Avant-première. Vous pouvez étudier tous les sorts et créatures puissants en consultant les visuels des cartes Mornebrune : la Maison de l’horreur. Mais pour celles et ceux d’entre vous qui osent s’aventurer plus profondément dans la Maison, poursuivez votre lecture pour obtenir plus d’informations sur l’Avant-première Mornebrune et la stratégie de draft.

Construire votre deck pour l’Avant-première

Voir toutes les cartes présentes dans votre kit d’Avant-première peut être intimidant. Et ce n’est pas uniquement dû aux monstres et autres tueurs de Mornebrune. Pour rendre ce processus moins effrayant, triez vos cartes par couleur, trouvez vos deux meilleures couleurs et construisez un deck à partir de celles-ci !

Mornebrune, comme la majorité des extensions légales en Standard, vous demande de jouer principalement en bicolore. Bien que les boosters de jeu aient habituellement le même nombre de cartes de chaque couleur, certaines cartes se démarqueront dans votre sélection. Elles formeront le cœur de votre deck, qu’il s’agisse de créatures gigantesques comme le Suzerain de Hantebois ou de permanents dont la valeur augmente avec le temps comme Le conte de Tamiyo.

0194_MTGDSK_Main: Suzerain de Hantebois 0075_MTGDSK_Main: Le conte de Tamiyo 0153_MTGDSK_Main: Tête d’aiguille tranchesang

Imaginons que vous ayez identifié trois menaces qui se démarquent de votre sélection de Paquet scellé, chacune d’une couleur différente. Pour vous aider à limiter votre deck à ses deux meilleures couleurs, regardez le retrait de chaque couleur. Le retrait est une carte de n’importe quelle sorte qui peut vous débarrasser des cartes de votre adversaire, que ce soit en détruisant des créatures ou en renvoyant des permanents dans sa main. La plupart des formes de retrait dans Mornebrune sont des cartes inhabituelles, vous devriez donc en avoir une poignée parmi les cartes que vous avez ouvertes.

Chacune des cinq couleurs fait face aux menaces à sa façon, certaines d’une meilleure manière que d’autres. Par exemple, le blanc et le noir sont les plus efficaces pour se débarrasser des créatures, que ce soit en les détruisant ou en les exilant.

0028_MTGDSK_Main: Capturé en plein sommeil 0110_MTGDSK_Main: Homicide

Mornebrune, se centre surtout sur les enchantements ainsi que les cartes qui s’intéressent aux enchantements. Les capacités du vert à les détruire et du bleu à les renvoyer dans la main de leur propriétaire peuvent donc se montrer inestimables.

0167_MTGDSK_Main: Anthropède 0080_MTGDSK_Main: Emprise effrayante

Le meilleur retrait du rouge utilise les blessures directes pour détruire les créatures, ou des éphémères qui peuvent changer le cours du combat. Rappelez-vous : parfois le meilleur retrait est le retrait de joueurs.

0149_MTGDSK_Main: Pyroclasme 0164_MTGDSK_Main: Pulsion violente

Les deux couleurs avec le meilleur équilibre de menaces et de retraits formeront la meilleure base pour votre deck. En dehors de ces cartes, il vous faudra encore trouver le reste des 40 cartes de votre deck. Mais grâce à quelques outils et astuces faciles, vous assemblerez un deck en un rien de temps.

La courbe de mana

Philosophie qui a fait ses preuves, la « courbe de mana » est le nombre de cartes dans votre deck de chaque valeur de mana. En gardant ces quantités en tête, qui forment une courbe une fois représentées graphiquement, vous pourrez jouer les cartes de votre deck de manière fiable. Au cours des premiers tours, vous aurez moins de terrains et de mana à dépenser dans vos sorts. Si vous jouez beaucoup de cartes à faible valeur de mana, cela signifie que vous aurez assurément quelque chose à lancer, peu importe l’étape du jeu.

Cela ne signifie pas que vos cartes à haut coût de mana ne peuvent pas être jouées, loin de là ! Certains des sorts et des créatures les plus puissants de Mornebrune coûtent beaucoup de mana, et pour une bonne raison. Il faut juste trouver un équilibre entre eux et le reste de votre deck. Une courbe de mana ressemble généralement à ça :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

Mais ce ne sont que les grandes lignes. Selon la stratégie de votre deck, vous pouvez pencher pour une approche agressive et utiliser plus de cartes à faible coût de mana ou être plus dans la maîtrise et jouer plus de cartes à haut coût de mana. Tout cela dépend de l’archétype sur lequel votre deck est construit.

Archétypes de draft Mornebrune

Les extensions de Magic sont toujours conçues autour d’une stratégie spécifique pour chaque combinaison de deux couleurs. Elles varient d’une extension à l’autre et sont souvent construites autour d’un thème central qui se retrouve dans les couleurs. Pour Mornebrune : la Maison de l’horreur, les deux thèmes principaux sont les enchantements et le cimetière.

0014_MTGDSK_Main: Chercheuse de nitescence 0135_MTGDSK_Main: Peur de brûler vif

Chaque paire de couleurs est construite sur un de ces thèmes avec une particularité propre à chacune. Chaque paire possède notamment une « inhabituelle notable » : une créature inhabituelle bicolore qui indique la signification de ces couleurs. Nous allons passer en revue chacune des paires de couleurs, leurs inhabituelles notables ainsi que leur stratégie pour gagner la partie.

Tempo Angoisse (blanc-bleu)

L’« angoisse » est un nouveau mot de capacité qui se déclenche à chaque fois qu’un enchantement que vous contrôlez arrive ou que vous déverrouillez complètement une carte de pièce. Bien qu’un grand nombre de decks cherchent à utiliser les nombreuses pièces de la Maison, la combinaison blanc-bleu se concentre principalement sur un flux continu d’enchantements pour submerger votre adversaire avec une armée de créatures.

0215_MTGDSK_Main: Dresseuse de gremlins 0217_MTGDSK_Main: Nitescence curieuse

Contrôle Angoisse (bleu-noir)

Reflet obscur de la combinaison blanc-bleu, la combinaison bleu-noir veut prendre le contrôle du jeu avec les cartes de pièce, enfermant les adversaires dans les couloirs sans fin de Mornebrune. En renvoyant constamment des créatures dans votre main, vous pourrez survivre plus longtemps que vos ennemis et leur porter le coup de grâce.

0234_MTGDSK_Main: Importune claquecrâne 0214_MTGDSK_Main: Peur de l’infini

Sacrifier (noir-rouge)

La combinaison noir-rouge est prête à tout détruire pour remporter la victoire. Commencez par jouer vos cartes de pièce, puis sacrifiez-les pour réduire le total de points de vie de votre adversaire. Cet archétype fait le lien entre les thèmes d’enchantement et de cimetière de Mornebrune, avec des effets de sacrifice qui s’intéressent aux pièces et qui mettent des cartes dans votre cimetière.

0231_MTGDSK_Main: Taillepeau à lame de scie 0212_MTGDSK_Main: Inquiétante allégresse

Déferlante Délire (rouge-vert)

Le délire fait son retour et vous récompense pour avoir au moins quatre types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Utilisez la tactique éprouvée consistant à frapper agressivement pour remplir votre cimetière avec des artefacts et des créatures-enchantements, puis à renforcer vos créatures avec la capacité de délire.

0239_MTGDSK_Main: Vannier grégefeu 0210_MTGDSK_Main: Passage à tabac par une bestiole

Survie (vert-blanc)

Les survivants ont différentes stratégies pour échapper aux horreurs de Mornebrune. La combinaison vert-blanc utilise une stratégie agressive visant à déclencher le mot de capacité « survie » en engageant des créatures au début de votre deuxième phase principale. En utilisant des enchantements, des équipements et des sorts pour engager des créatures sans attaquer, vos cartes de survivant pourraient bien s’en sortir vivantes.

0232_MTGDSK_Main: Conteur habile 0209_MTGDSK_Main: Batte de baseball

Réanimation (blanc-noir)

La Maison dote ses plus fervents adeptes de créatures au-delà de la compréhension des mortels. Faites le plein d’énormes créatures dans votre cimetière avec les effets de défausse et d'auto-meulage, puis ramenez-les avec les rituels maudits de Valgavoth. Pendant que vous attendez le bon moment pour réanimer des menaces colossales, bloquez votre adversaire avec les retraits de la combinaison blanc-noir.

0233_MTGDSK_Main: Piétineur en linceul 0229_MTGDSK_Main: Rite de la phalène

Pièces (bleu-rouge)

Faites de la maison un foyer en construisant un immense plateau de pièces. Avec de nombreuses cartes et synergies d’enchantements qui veulent vous faire jouer plusieurs pièces, vous débloquerez lentement les différentes portes de la Maison jusqu’à pouvoir porter le coup fatal.

0218_MTGDSK_Main: Âme-rage intruse 0235_MTGDSK_Main: Fumoir enfumé

Délire Broyage (noir-vert)

Faites vrombir les tronçonneuses et aiguisez vos hachettes, c’est l’heure de gloire de la combinaison noir-vert. Avec le retour du délire, la combinaison noir-vert adopte l’approche classique d’avoir au moins quatre types de cartes dans votre cimetière assez tôt, pour ensuite créer une présence oppressante sur le champ de bataille avec les synergies du cimetière. Penchant vers le mid-range en contraste de la stratégie aggro de la combinaison rouge-vert, cette combinaison de couleur offre une variation plus lente à mettre en place des stratégies de cimetière de Mornebrune.

0211_MTGDSK_Main: Fileuse d’engeance 0213_MTGDSK_Main: Attirer dans les racines

Aggro (rouge-blanc)

Venez voir le cirque ! Les jouets, les clowns et les petites créatures de la combinaison rouge-blanc apportent un lot infini d’amusement pour toute la famille. Mais faites attention, ces jouets prennent vie quand vous les renforcez avec des sorts qui s’intéressent aux créatures avec une force de 2 ou moins. La force réside dans le nombre, alors remplissez votre coffre à jouets avec toutes les créatures farfelues que vous trouvez.

0208_MTGDSK_Main: Arabelle, poupée abandonnée 0222_MTGDSK_Main: Chaos de minuit

Manifester l’effroi (vert-bleu)

Faites sursauter vos adversaires en manifestant des créatures terrifiantes. Bien que celles-ci débutent simplement en tant que créatures 2/2, vous pouvez les retourner face visible pour surprendre votre adversaire en milieu de combat. Avec plusieurs cartes qui s’intéressent au nombre de permanents face cachée que vous contrôlez, votre victoire se manifestera en un rien de temps.

0225_MTGDSK_Main: Rat de bibliothèque insouciant 0216_MTGDSK_Main: Effroi grandissant

Stratégies avancées pour Mornebrune

Vous avez participé aux événements d’Avant-première, vous avez appris les mécaniques de Mornebrune : la Maison de l’horreur et maintenant vous avez envie de jouer à des parties plus complexes. Bien qu’une part importante du plaisir en Limité consiste à découvrir des stratégies par soi-même, voilà quelques conseils pour profiter au maximum de vos événements.

Saupoudrage de couleurs

Imaginons que vos deux meilleures couleurs soient le noir et le rouge, avec divers retraits et menaces parmi ces couleurs. Cependant, vous avez aussi ouvert Frimas, guide misanthrope. Cette puissante créature peut bloquer votre adversaire, mais ne fait pas partie de vos couleurs. Vous pouvez tout de même la jouer en « saupoudrant » une troisième couleur.

0240_MTGDSK_Main: Frimas, guide misanthrope

En jouant quelques terrains qui peuvent vous permettre d’ajouter votre troisième couleur, vous pourrez ajouter des cartes puissantes qui sortent du spectre de vos deux couleurs principales. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’utiliser les dix terrains courants de Mornebrune qui peuvent être engagés pour deux couleurs de mana.

Invoquez Altanak, Lui-Qu’on-Appelle-Trois-Fois en Booster Draft.

Altanak, Lui-Qu’on-Appelle-Trois-Fois est une créature puissante qui coûte normalement sept manas. Cependant, en jouant plusieurs exemplaires de la carte Dites Son nom et en remplissant votre cimetière, vous pouvez dégainer bien plus tôt cet insecte et bête.

0166_MTGDSK_Main: Altanak, Lui-Qu’on-Appelle-Trois-Fois 0197_MTGDSK_Main: Dites Son nom

Bien qu’Altanak puisse être difficile à jouer en format Paquet scellé, le format Booster Draft est quant à lui parfait pour cette stratégie unique. En draftant plusieurs exemplaires d’Altanak, Lui-Qu’on-Appelle-Trois-Fois, vous pouvez construire un deck Cimetière unique avec des avantages inégalables.

Explorez des conditions de victoire alternatives

La manière la plus courante de gagner une partie en Limité est par les blessures de combats, mais il existe plein d’autres moyens de causer la chute de votre adversaire. Cela nécessite de bien penser sa construction de deck habile, mais un surplus de Crustacés-crânes racleurs peut épuiser le deck de votre adversaire, en particulier dans les decks Angoisse blanc-bleu et bleu-noir.

0071_MTGDSK_Main: Crustacé-crâne racleur

Vous cherchez quelque chose de plus unique ? Si vous ouvrez Ascenseur central // Escaliers prometteurs dans votre premier booster de jeu, vous disposez de bases solides pour un excellent deck Pièces. Un deck Multi-pièces bleu-rouge sera notamment redoutable, vous pourrez gagner la partie lors de votre entretien si vous contrôlez au moins huit portes déverrouillées. Investissez sur le marché immobilier avec ce puissant enchantement !

0044_MTGDSK_Main: Ascenseur central

Affrontez vos peurs dans Mornebrune : la Maison de l’horreur

Vous avez désormais pris connaissance de tout ce que vous devez savoir, il est temps de pénétrer dans les tréfonds de Mornebrune. Rassemblez vos amis et affrontez les horreurs de la Maison à votre Avant-première locale ! Avec les bonnes personnes à vos côtés et vos connaissances sur les mécaniques de l’extension, vous n’avez rien à craindre dans votre magasin de jeux local.

Les événements d’Avant-première Mornebrune : la Maison de l’horreur commencent le 20 septembre 2024 dans votre magasin de jeu local. Les produits Mornebrune : la Maison de l’horreur sont disponibles en précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où les produits Magic sont vendus.