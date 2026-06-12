Soyez témoin de l’arrivée de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes lors des événements d’Avant-première de votre magasin de jeux local ! À compter du 19 juin, vous pourrez faire partie des premiers à découvrir l’extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes et à tenir la puissance de l’univers Marvel entre vos mains. Vos moments, histoires et super-héros préférés arrivent dans Magic. Répondez à l’appel dans votre magasin de jeux local !

Pack d’avant-première Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Lorsque vous vous inscrivez à un événement d’Avant-première, vous recevrez un Pack d’avant-première Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Voici le contenu de chaque Pack d’avant-première :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 carte promo Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Vous construirez un deck de 40 cartes au format Paquet scellé à partir du contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Puis, vous affronterez les autres participants et leurs decks tout neufs. Même si l’extension est remplie de super-héros, ces événements sont très amicaux. Vous n’avez pas besoin d’être spécialiste de Magic pour participer. N’ayez pas peur de demander de l’aide aux autres joueurs. Un véritable super-héros est toujours prêt à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin.

Nous avons compilé un petit guide pour vous aider à participer à votre première Avant-première Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. À la fin de cet article, vous saurez comment construire un deck et vous pourrez vous rassembler avec vos camarades de l’Avant-première. Il est temps de retrouver vos personnages Marvel préférés pour cette collaboration unique !

Les événements d’Avant-première Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes commenceront le 19 juin 2026, une semaine avant la sortie mondiale de l’extension le 26 juin 2026. Les précommandes sont disponibles dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Construire votre deck pour l’Avant-première

Votre deck devrait inclure deux des cinq couleurs de Magic. En effet, vous avez peu de chances d’avoir assez de cartes pour construire un deck monochrome, et avec trois couleurs ou plus, vous risquez d’avoir des difficultés à lancer vos sorts. Commencez par ouvrir vos six boosters de jeu et à trier vos cartes par couleur. Notez bien les cartes les plus intéressantes que vous ouvrez. Ces cartes doivent être les plus puissantes et les plus dangereuses de votre sélection de Paquet scellé. Les joueurs de Magic appellent ces cartes des « menaces » et vous devriez construire votre deck autour d’elles.

0011_MTGMSH_Main: Captain Marvel, Earth's Protector 0130_MTGMSH_Main: Hawkeye, Master Marksman 0177_MTGMSH_Main: Mole Man, Moloid Master

Il s'agit souvent de cartes rares ou rares mythiques, pouvant avoir des effets considérables sur la partie. Par exemple : Captain Marvel, protectrice de la Terre est une créature forte avec le vol, capable de stabiliser votre total de points de vie et de devenir indestructible. Hawkeye, maître tireur d’élite peut tirer une pluie de flèches pour retirer de petites créatures tout en cherchant des sorts pertinents. L’Homme-taupe, maître moloïde crée un flux constant de jetons capables de bloquer les créatures de votre adversaire. Chacune de ces cartes fournit un type d’avantage différent, mais risque de remporter la partie si l’on n’y prend pas garde.

Ces menaces vont constituer le cœur du deck et définir au moins l’une de vos couleurs. Si vous en obtenez deux ou trois rouges, c’est un signe que le rouge devrait être l’une de vos couleurs. Certaines cartes multicolores, comme la carte verte et bleue Moon Girl et Devil le Dinosaure, sont de bonnes menaces mais assurez-vous d’avoir des cartes dans leurs deux couleurs pour les soutenir.

0099_MTGMSH_Main: Hour of Defeat 0180_MTGMSH_Main: Punishing Punch

L’autre élément clé du deck sont les sorts de retrait. Il s’agit de tout ce qui vous permet de vous débarrasser des cartes de votre adversaire. Ce sont généralement des cartes courantes et inhabituelles, donc vous devriez en trouver beaucoup dans votre sélection de Paquet scellé. Les sorts qui détruisent des créatures, infligent des blessures, ou renvoient des permanents dans la main de leurs propriétaires sont des effets de retrait essentiels.

Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux sorts de retrait de cette extension. Vous pouvez vous en servir comme référence lorsque vous construirez votre deck ou pendant la partie.

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Sélectionnez un symbole de mana pour voir les principaux sorts de retrait.

0015_MTGMSH_Main: Helicarrier Strike 0024_MTGMSH_Main: Murdock's Crusade 0037_MTGMSH_Main: Super Villain Lockup 0041_MTGMSH_Main: Web Up

0046_MTGMSH_Main: Atlantis Attacks 0054_MTGMSH_Main: Frozen in Ice 0061_MTGMSH_Main: Justice, Vance Astrovik 0081_MTGMSH_Main: Trickster's Stratagem 0082_MTGMSH_Main: We Say Thee Nay!

0092_MTGMSH_Main: Cruel Alliance 0093_MTGMSH_Main: Dark Deed 0099_MTGMSH_Main: Hour of Defeat 0112_MTGMSH_Main: Ronin, Shadow Stalker 0122_MTGMSH_Main: Widow's Bite

0127_MTGMSH_Main: Death to Our Enemies 0135_MTGMSH_Main: HULK SMASH! 0138_MTGMSH_Main: Iron Fist, Living Weapon 0142_MTGMSH_Main: Lightning Strike 0147_MTGMSH_Main: Photon Blast Barrage 0150_MTGMSH_Main: Repulsor Blast 0157_MTGMSH_Main: Truck Toss

0168_MTGMSH_Main: Go Nuts! 0180_MTGMSH_Main: Punishing Punch 0188_MTGMSH_Main: She-Hulk, Jade Defender

Imaginons que vous avez ouvert deux terribles menaces rouges (Thor, dieu du Tonnerre et Mjöllnir, marteau de Thor) et quelques sorts de retrait blancs, comme la Prison de toile et l’Emprisonnement de super-vilain. Félicitations ! Vous avez la base d’un redoutable deck rouge-blanc. Une fois que vous avez décidé de la direction générale de votre deck, il est temps d’examiner la forme de votre deck. Suivez la courbe de mana, et vous serez un super-héros (ou un super-méchant, si c’est ce que vous préférez) en un rien de temps.

Construction de deck avec la courbe de mana

La courbe de mana vous aide à équilibrer la valeur de mana moyenne de vos cartes. En deux mots, elle garantit que votre deck contient suffisamment de sorts à faible coût pour commencer la partie et quelques sorts à coût élevé pour porter le coup de grâce à votre adversaire. Un deck de Paquet scellé standard devrait ressembler à cela :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

Construire votre deck ainsi vous garantit de pouvoir commencer la partie sur de bonnes bases et de suivre le rythme à mesure que la partie avance. Il y a de fortes chances pour que votre deck ne corresponde pas exactement à ce modèle, mais gardez ces grandes lignes en tête.

0039_MTGMSH_Main: Take Up the Shield 0244_MTGMSH_Main: Captain America's Shield

Dans cette extension, il y a un certain nombre de cartes (comme des équipements, des auras et des sorts avec la capacité de travail d’équipe) qui s’intéressent aux autres cartes que vous contrôlez. Il faut quelqu’un pour tenir un bouclier (et le lancer). Le Bouclier de Captain America coûte deux manas, mais il ne servira à rien si vous n’avez pas une créature à laquelle l’équiper. Il en va de même pour les sorts interactifs, comme la Levée de bouclier.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas inclure de cartes de soutien comme la Levée de bouclier dans votre deck. Loin de là ! Assurez-vous simplement qu’elles ne constituent pas la majorité de votre deck. Pour chaque carte de soutien comme la Levée de bouclier, essayez d’inclure deux ou trois cartes qui peuvent en bénéficier.

0108_MTGMSH_Main: Ninja of the Hand 0186_MTGMSH_Main: Serpent Specialist

Voyons maintenant un autre aspect essentiel de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes : la mécanique de pouvoir. Les capacités de pouvoir sont des capacités activées qui coûtent moins si la créature avec la capacité est arrivée ce tour-ci. Le Ninja de la Main coûte {2} {B} . Mais en activant sa capacité de pouvoir pendant le tour où il arrive, il agit comme une créature à cinq manas qui fait que votre adversaire se défausse d’une carte. Quand vous mettez une carte comme le Ninja de la Main sur votre courbe de mana, réfléchissez aux chances que vous avez d’utiliser pleinement sa capacité de pouvoir.

Le Ninja de la Main peut prendre la place d’une créature de trois ou cinq manas en fonction des circonstances. Si vous jouez un deck noir-vert axé sur les grosses créatures, vous paierez probablement cinq manas pour le Ninja de la Main. En revanche, si vous jouez un deck blanc-noir avec beaucoup d’équipements, vous paierez probablement trois manas pour le Ninja, puis le reste de votre mana pour lui attacher un équipement.

Cela fait beaucoup d’informations, mais ne paniquez pas. Il est inutile d’avoir une compréhension parfaite du mana et de la courbe de mana pour construire un deck efficace en Paquet scellé. Réfléchissez simplement au rôle de chacune de vos cartes et à la façon dont elle influencera la partie, et vous serez sur la bonne voie pour foncer au combat. Et heureusement pour vous, nous avons justement préparés vos plans de bataille !

Archétypes de draft Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Chaque paire de couleurs de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes a une stratégie associée, que partagent les cartes de cette paire de couleurs. Ces stratégies sont des archétypes de draft, et elles ont pour but d'orienter votre expérience en Limité et de vous encourager à construire un deck efficace. Cette extension comporte dix archétypes de draft bicolores. Chaque archétype dispose de son propre style et de ses cartes clés. En comprenant ce que votre deck cherche à faire et comment il peut gagner la partie, vous pourrez sélectionner les meilleures cartes pour le construire et l’emmener vers la victoire.

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant 0234_MTGMSH_Main: Thor Odinson

Chaque archétype de draft possède ses propres cartes inhabituelles multicolores. Ces cartes mettent en évidence les objectifs de chaque archétype. Thor fils d’Odin, une carte inhabituelle rouge et blanche, veut que vous lanciez plein de sorts non-créature. Cela indique que l’archétype rouge-blanc fonctionne bien avec des sorts non-créature qui renforcent vos créatures, comme la Levée de bouclier que nous évoquions tout à l’heure.

Nos esprits tactiques ont réuni des informations sur les différentes stratégies de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Voici la liste des différents archétypes de draft, leurs cartes clés et quelques conseils pour construire votre deck.

Travail d’équipe (blanc-bleu)

0210_MTGMSH_Main: Captain America, Living Legend 0229_MTGMSH_Main: Spider-Woman, Secret Agent

L'union fait la force, mais pas seulement. Le travail d’équipe rend vos sorts plus forts ! Les decks bleus et blancs misent sur une combinaison de sorts avec le travail d’équipe et de créatures à engager. Captain America, légende vivante peut mener vaillamment vos créatures vers la victoire. Soutenez ce deck avec des créatures et des sorts qui créent des jetons, comme les Renforts de quartier et le Drone de déploiement du S.H.I.E.L.D. Deployment Drone.

Pioche de seconde carte (bleu-noir)

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant 0214_MTGMSH_Main: Ghost, Spectral Saboteur

Contrôlez le flux du temps et combattez avec ce deck bleu et noir. Kang, tyran temporel et ses cohortes s’intéressent à la deuxième carte que vous piochez dans un tour. Soutenez-les avec des effets de pioche peu chers et des créatures qui connivent. Rappelez-vous que vous pouvez déclencher ces capacités pendant le tour de l’adversaire, donc les sorts à vitesse d’éphémère comme la Soif de connaissance et les Visions de malfaisance seront particulièrement efficaces.

Les méchants sont importants (noir-rouge)

0221_MTGMSH_Main: Madame Hydra 0209_MTGMSH_Main: Bullseye, Death Dealer

Mettez à exécution vos plans maléfiques avec une horde de méchants ! Créez une succession de jetons Méchant avec Madame Hydra et d’autres créatures puissantes. Il y a également des enchantements noir Manigance dans cette extension. Si vous ouvrez plusieurs exemplaires de cartes de manigances intéressantes et Les Maîtres du mal, vous pourrez mettre en place un deck abominablement exquis qui permet d’activer des cartes comme Fatalis règne en maître.

Pouvoir (rouge-vert)

0215_MTGMSH_Main: Hulk, Gamma Goliath 0198_MTGMSH_Main: Abomination, Terrifying Titan

Certains archétypes mettent en œuvre des plans intelligents, des calculs complexes, et des manœuvres astucieuses… Le rouge-vert n’en fait pas partie. Écrasez les bloqueurs de votre adversaire avec Hulk, goliath de gamma et d’autres créatures ayant des capacités de pouvoir. Vous cherchez à améliorer vos capacités de broyage de créatures ? Wonder Man, héros d’Hollywood braque les projecteurs sur les meilleures créatures de votre deck.

Les héros sont importants (vert-blanc)

0207_MTGMSH_Main: Black Panther, Vanguard 0228_MTGMSH_Main: Spider-Man, To the Rescue

Rassemblez une large équipe de héros de tout l’univers Marvel ! Cet archétype partage plusieurs cartes clés blanches avec le deck blanc-bleu Travail d’équipe. Les cartes blanches qui créent des jetons Héros vous aideront à déclencher à répétition Black Panther, avant-garde et la Garde royale wakandaise. Une fois que vous avez rempli le champ de bataille de héros, augmentez leur force avec White Widow, agent libre et le Programme d’entraînement pour tenter de remporter la victoire.

Attaquer seul (blanc-noir)

0208_MTGMSH_Main: Black Widow, Double Agent 0236_MTGMSH_Main: U.S.Agent, John Walker

Soutenez vos agents solo avec tout un éventail de créatures, d’équipements, et plus encore. La Foule de vrais partisans, le Kit d'espionnage du S.H.I.E.L.D. et le Fouet voltaïque vous récompensent quand une créature attaque seule. Il vous suffit de trouver le bon super-héros pour la mission, comme Luke Cage, Power Man.

Artefacts (bleu-rouge)

0216_MTGMSH_Main: Iron Man, Master of Machines 0227_MTGMSH_Main: Speedball, New Warrior

Façonnez les meilleures inventions du monde et blindez vos créatures. Remplissez votre deck de nombreux artefacts pour activer Iron Lad, destin divergent et le Robot d’assaut de l’HYDRA. Cet archétype s’intéresse à la quantité d’artefacts que vous amassez, même si leurs effets sont relativement mineurs. Les jetons Robot et Méchant, Trésor, ou Indice ajoutent tous de la force à Iron Man, maître des machines.

Créatures dans le cimetière (noir-vert)

0218_MTGMSH_Main: Killmonger, Scourge of Wakanda 0235_MTGMSH_Main: Titania, Rugged Rumbler

Transformez la mort de vos créatures en ressource pour votre deck. Plusieurs cartes s’intéressent au fait que vous ayez au moins deux cartes de créature dans votre cimetière. Activez-les tôt dans la partie avec des effets d’auto-meulage ou des créatures avec le recyclage comme les Brutes de Roxxon. Une fois que vous avez envoyé deux créatures dans votre cimetière, les cartes comme Killmonger, fléau du Wakanda et Arnim Zola, bio-fanatique peuvent remporter la partie à elles seules.

Sorts non-créature (rouge-blanc)

0234_MTGMSH_Main: Thor Odinson 0238_MTGMSH_Main: War Machine, Legacy of Iron

Prouvez votre valeur en maîtrisant tout un ensemble de sorts non-créature. Les créatures peu coûteuses avec la prouesse, comme l’Agent d’Atlas et l’Agent pourpre, peuvent rapidement grandir jusqu’à devenir des créatures capables de remporter la partie avec seulement quelques sorts. Cet archétype requiert davantage de cartes bon marché qu’un deck moyen, alors essayez de trouver des exemplaires du Bondissement de la panthère, de la Super-vitesse et des Dagues d’énergie en vibranium.

Marqueurs +1/+1 (vert-bleu)

0201_MTGMSH_Main: Ant-Man, Colony Commander 0206_MTGMSH_Main: Beast, Erudite Aerialist

Faites grossir vos créatures et surplombez vos adversaires ! Transformez vos créatures invasives (comme Stature, héroïne à taille variable) en menaces titanesques avec des éphémères, des rituels et d’autres effets de soutien. Assurez-vous d’ajouter des moyens de protéger vos créatures gorgées de marqueurs. Kid Loki peut éventuellement donner la défense talismanique à vos créatures, tandis que S’emparer du royaume peut protéger de manière permanente votre meilleure créature avec un marqueur « indestructible ».

Rassemblez-vous dans votre magasin de jeux local

Le crossover Magic ultime arrive dans votre magasin de jeux local ! Les événements d’Avant-première Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes commencent le 19 juin 2026. Inscrivez-vous dès maintenant pour vous garantir une place aux côtés de vos alliés. Pour en savoir plus sur cette extension, consultez les visuels des cartes de l’extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sort le 26 juin 2026 dans le monde entier et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.