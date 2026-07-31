L’une des histoires les plus célèbres de la fantasy s’invite dans Magic avec Magic: The Gathering | Le Hobbit ! Nous avons retranscrit sur les cartes scéniques des instants mémorables du voyage de Bilbo et sa compagnie vers la Montagne Solitaire. Les cartes scéniques arborent des illustrations faisant partie d’une illustration plus grande s’étalant sur plusieurs cartes. Nos artistes ont mis un soin tout particulier à donner vie à ces séquences, et nous tenions à saluer leur travail en vous montrant toutes ces cartes scéniques dans un même endroit.

La confrontation des Cinq Armées !

La confrontation des Cinq Armées ! est une scène de neuve cartes de Denman Rooke qui illustre la bataille épique entre les cinq armées de la Terre du Milieu, revendiquant chacune le trésor du dragon Smaug.

Combat contre le Grand gobelin

La scène de six cartes de Combat contre le Grand gobelin réalisée par Ted Nasmith représente Gandalf le Gris affrontant courageusement le chef des forces de Gobelin-ville.

Boîtes scéniques

Boîte scénique

Casser les assiettes Boîte scénique

Les trésors de Smaug

Il y a aussi deux boîtes scéniques Magic: The Gathering | Le Hobbit. Chaque boîte scénique inclut 6 cartes scéniques sans bordure, qui forme un événement de l’épopée de Bilbo.

Casser les assiettes

La scène de Dmitry Burmak, Casser les assiettes, dépeint l’un des premiers événements de Le Hobbit, où Bilbo reçoit la visite d’invités particulièrement impolis. Qui sait à quel genre d’aventures cela pourrait mener ?

Les trésors de Smaug

La scène de Marta Nael, Les trésors de Smaug, montre Bilbo face au dragon Smaug. Seul un véritable cambrioleur pouvait s’en tirer indemne !

Collectionnez ces cartes et bien d’autres encore lorsque l’extension Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira, le 14 août 2026 ! Apprenez-en plus sur la façon de vous procurer ces cartes dans notre guide pour Collectionner Magic: The Gathering | Le Hobbit. Cette extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.