Nous retournons sur la légendaire Terre du Milieu et entamons le voyage d'une vie avec Magic: The Gathering | Le Hobbit ! Voyagez de la Comté à la Montagne Solitaire aux côtés de l'un des héros les plus appréciés (et inattendus) de la fantasy : Bilbo Sacquet. Vous ne manquerez pas de chansons à chanter, d'amis à chérir et d'ennemis à surpasser.

Notre joyeuse bande de concepteurs de jeu et de passionnés de Tolkien a présenté certaines de leurs cartes préférées de cette extension lors de la MagicCon: Las Vegas. Si vous avez manqué le panel, ne vous inquiétez pas. Nous avons préparé un copieux repas, composé de révélations de cartes, de dates importantes et de faits amusants pour vous aider à vous préparer pour cette sortie. Bienvenue, chers amis, pour la présentation de ce premier aperçu spécial de Magic: The Gathering | Le Hobbit !

Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira dans le monde entier le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Détails de Magic: The Gathering | Le Hobbit

Symbole de l'extension HOB Symbole de l'extension HOC

Code de l'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit : HOB

Code de l'extension légale en Eternal Magic: The Gathering | Le Hobbit : HOC

Légalité :

L'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit (HOB) est légale dans tous les formats.

| (HOB) est légale dans tous les formats. L'extension légale en Eternal Magic: The Gathering | Le Hobbit (HOC) est légale en Commander, Legacy et Vintage, et les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

| (HOC) est légale en Commander, Legacy et Vintage, et les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà. Les boosters de jeu Magic: The Gathering | Le Hobbit contiennent des cartes de HOB. Ces cartes sont jouables en Booster Draft et Paquet scellé Magic: The Gathering | Le Hobbit quand elles sont obtenues dans les boosters de jeu.

Site Web : Magic: The Gathering | Le Hobbit

Visuels des cartes : Magic: The Gathering | Le Hobbit

Les prix conseillés pour Magic: The Gathering | Le Hobbit seront les suivants :

Booster de jeu : 6,99 $

Booster collector : 37,99 $

Bundle : 69,99 $

Gift Bundle : 89,99 $

Soirée de draft : 119,99 $

Boîte scénique : 41,99 $

Dates importantes :

MagicCon: Amsterdam : du 17 au 19 juillet 2026

: du 17 au 19 juillet 2026 Magic: The Gathering | Le Hobbit à la Gen Con : du 30 juillet au 2 août

: du 30 juillet au 2 août Événements d'Avant-première : du 7 au 13 août

: du 7 au 13 août Sortie mondiale sur table : 14 août

: 14 août Standard Showdown : du 14 août au 24 septembre

: du 14 août au 24 septembre Commander Party, round 1 : du 21 au 27 août

: du 21 au 27 août Magic Spotlight : Le Hobbit à Brisbane : du 28 au 30 août

: du 28 au 30 août Date de sortie du Gift Bundle : 4 septembre

: 4 septembre Magic Spotlight : Le Hobbit à Dallas : du 4 au 6 septembre

: du 4 au 6 septembre Magic présente : Le cœur de la montagne : du 4 au 10 septembre

: du 4 au 10 septembre Commander Party, round 2 : du 18 au 24 septembre

Votre voyage commence le 14 août

0029_MTGHOB_Main: An Unexpected Party

Revivez la fantaisie et l'émerveillement du Hobbit à travers le prisme de Magic: The Gathering ! Chaque carte puise dans les récits ancestraux de la Terre du Milieu, et relate les aventures de Bilbo, Gandalf et des Nains à vos parties de Magic. Les voyages sont meilleurs avec un ami, alors partez avec vos compagnons lorsque Magic: The Gathering | Le Hobbit arrivera le 14 août 2026. Parcourez toutes les cartes récemment révélées dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Le Hobbit. L'extension sortira le 14 août 2026 et est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

L'aventure s'invite dans votre magasin de jeux local

Il n'y a pas de meilleur endroit pour célébrer Magic: The Gathering | Le Hobbit que votre magasin de jeux local. Participez aux festivités et gagnez des cartes promos spéciales dans la limite des stocks disponibles.

0004_MTGHOB_EventPrm: Wood Elves

Le Standard Showdown est votre chance de montrer vos compétences de Magic ! Le gagnant de chaque événement recevra une carte promo Elfe des bois Premium traditionnelle avec une illustration réalisée par Ramza Psyru, dans la limite des stocks disponibles.

0002_MTGHOB_EventPrm: Bilbo, Luckwearer

Les événements Commander Party combinent le plaisir du Commander avec le monde captivant du Hobbit. Pour ces événements, les participants recevront une carte promo Bilbo, Porteurdechance avec une illustration réalisée par Yigit Koroglu, dans la limite des stocks disponibles. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium.

0001_MTGHOB_EventPrm: An Unexpected Party

Lancez-vous dans une quête pour de magnifiques trésors (et une superbe carte promo) lors de Magic présente : Le Coeur de la Montagne. Les participants recevront une carte promo Une fête inattendue Premium traditionnelle avec une illustration réalisée par Tomas Duchek, dans la limite des stocks disponibles.

Tant que vous ne fêlez pas de verres ni ne brisez d'assiettes, vous serez certainement bienvenu aux événements Magic: The Gathering | Le Hobbit de votre magasin de jeux local. Nous partagerons davantage d'informations sur ces événements et d'autres aventures en Terre du Milieu à l'avenir, alors gardez un œil sur DailyMTG et Magic.gg pour obtenir plus de détails.

Les traitements Booster Fun de l'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit

Pour ceux d'entre vous qui recherchent des trésors dignes d'intégrer leur collection, un trésor de traitements Booster Fun et de ravissantes cartes vous attend dans Magic: The Gathering | Le Hobbit. Nous avons dévoilé quelques-uns de ces traitements lors de la MagicCon: Las Vegas, mais nous gardons quelques secrets sous la Montagne Solitaire à mesure que la présentation de l'extension approche.

Smaug le magnifique Or rutilant

0249_MTGHOB_Headline: Smaug the Magnificent

Sous la Montagne Solitaire, le terrifiant dragon Smaug règne sur son grand trésor. Ajoutez le plus sinistrement célèbre des dragons de la Terre du Milieu à votre collection, avec cette carte Tête d'affiche Smaug le magnifique Or rutilant. Cette superbe pièce de collection présente un traitement Premium spécial, digne de la grandeur du dragon Smaug.

Environ 500 cartes Tête d'affiche Smaug le magnifique Or rutilant seront imprimées. Cette version de Smaug le magnifique apparaît exclusivement dans les Boosters collector. Les versions Or rutilant de Smaug le magnifique peuvent apparaître dans les boosters collector de n'importe quelle langue, mais la carte sera toujours en anglais.

Cartes d'illustrateur classiques de la Terre du Milieu

0038_MTGHOB_MEClass: Tom Bombadil 0044_MTGHOB_MEClass: The One Ring

En 2023, l'extension Le Seigneur des Anneaux : Chroniques de la Terre du Milieu a transporté pour la première fois Magic: The Gathering dans l'un des univers de fantasy les plus populaires. Pour célébrer notre retour dans l'univers de Tolkien, nous publions 40 cartes d'illustrateur classiques sans bordure de la Terre du Milieu. Chacune de ces cartes faisait initialement partie de l'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu et arbore une toute nouvelle illustration sans bordure réalisée par un illustrateur de fantasy très apprécié.

Chaque boîte de boosters de jeu Magic: The Gathering | Le Hobbit et chaque boîte de boosters collector contient une carte de présentation qui contient 1 carte d'illustrateur classique Premium traditionnelle de la Terre du Milieu. Les cartes d'illustrateur classiques de la Terre du Milieu non-Premium et Surge Foil peuvent apparaître dans les boosters collector.

Cartes en langue des nains

0095_MTGHOB_AltLang: Arcane Signet

Nous introduisons la langue des nains de la Terre du Milieu avec une sélection spéciale de cartes ! Notre équipe a travaillé pour traduire fidèlement 5 cartes Magic appréciées en langue des nains. Chaque carte capture un moment du Hobbit, comme ce Cachet d'ésotérisme qui représente la marque gravée sur la porte de la maison de Bilbo.

Ces cartes apparaissent uniquement dans les boosters collector en version non-Premium et Premium traditionnelle, et toujours en langue des nains.

Carte Couverture de livre

0243_MTGHOB_BkCover: Thorin, Mountain-king 0247_MTGHOB_BkCover: The Arkenstone

De nombreux lecteurs ont découvert Le Hobbit à travers un exemplaire du roman, et nous avons donné vie à l'illustration et à l'esthétique de ces livres classiques sur des cartes Couverture de livre sans bordure. Ces cartes arborent une illustration stylisée et un nouveau cadre inspiré des romans de fantasy. Nos illustrateurs ont réimaginé 10 cartes de l'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit, allant des héros valeureux aux artefacts d'une immense puissance.

Les cartes Couverture de livre non-Premium et Premium traditionnelles peuvent apparaître dans les boosters de jeu et les boosters collector. Les cartes Couverture de livre Surge Foil apparaissent uniquement dans les boosters collector.

Cartes à cadre Trésor du dragon

0229_MTGHOB_Hoard: Smaug the Magnificent 0235_MTGHOB_Hoard: My Precious

Amassez votre propre trésor de reliques puissantes avec les cartes à cadre Trésor du dragon. Chaque carte à cadre Trésor du dragon arbore un cadre spécial inspiré du dragon Smaug, avec une écaille manquante dans la version rouge du cadre.

Il y a 25 cartes à cadre Trésor du dragon dans Magic: The Gathering | Le Hobbit. Les cartes à cadre Trésor du dragon non-Premium et Premium traditionnelles apparaissent dans les boosters de jeu et les boosters collector. Les cartes à cadre Trésor du dragon Surge Foil apparaissent uniquement dans les boosters collector.

Terrains de base Voyage en Terre du Milieu

0194_MTGHOB_JrnyLand: Plains 0195_MTGHOB_JrnyLand: Island 0196_MTGHOB_JrnyLand: Swamp 0197_MTGHOB_JrnyLand: Mountain 0198_MTGHOB_JrnyLand: Forest

Suivez Bilbo et son groupe d'alliés à travers ces terrains de base Voyage en Terre du Milieu pleine illustration. Chaque terrain présente un magnifique paysage du Hobbit, avec notre joyeuse bande d'aventuriers parcourant la Terre du Milieu.

Les terrains de base Voyage en Terre du Milieu non-Premium et Premium traditionnels apparaissent dans les boosters de jeu. Chaque booster collector contient un terrain de base Voyage en Terre du Milieu Premium traditionnel.

Terrains de base Hobbit saisonniers

0313_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Spring) 0314_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Summer) 0315_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Fall) 0316_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Winter)

« Posez les yeux sur les verts pâturages » et retournez à la Comté pour profiter d'un repos bien mérité. Les terrains de base Hobbit saisonniers en pleine illustration représentent la Comté au gré des saisons. Il existe 4 terrains de base Hobbit saisonniers différents, et chacun d'entre eux est une Plaine. Ces terrains sont uniquement disponibles dans les Packs d'avant-première, les Bundles et les Gift Bundles.

Chaque Pack d'avant-première contient 4 terrains de base Hobbit saisonniers non-Premium. Chaque Bundle contient 4 terrains de base Hobbit saisonniers Premium traditionnels. Chaque Gift Bundle contient 4 terrains de base Hobbit saisonniers Surge Foil. Chacun de ces produits comprend un terrain de base Hobbit saisonnier de chaque.

Détails des produits Magic: The Gathering | Le Hobbit

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Magic: The Gathering| Le Hobbit



Chaque boîte de boosters de jeu Magic: The Gathering | Le Hobbit contient 30 boosters de jeu et 1 carte de présentation avec une carte d'illustrateur classique de la Terre du Milieu Premium traditionnelle. Chaque booster de jeu contient ce qui suit :

14 cartes Magic: The Gathering 7 cartes courantes 3 cartes inhabituelles 1 joker de n'importe quelle rareté 1 carte rare ou rare mythique 1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté 1 terrain

1 jeton recto-verso non-Premium

Boosters collector

Boîte de boosters collector Magic: The Gathering | Le Hobbit



Chaque boîte de boosters collector Magic: The Gathering | Le Hobbit contient 12 boosters collector et 1 carte de présentation avec une carte d'illustrateur classique de la Terre du Milieu Premium traditionnelle. Chaque booster collector contient ce qui suit :

15 cartes Magic: The Gathering 5 cartes courantes Premium traditionnelles 3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles 1 carte inhabituelle Premium traditionnelle ou Surge Foil 1 terrain de base voyage en Terre du Milieu Premium traditionnel 2 cartes rares ou rares mythiques Premium traditionnelles 2 cartes Booster Fun non-Premium 1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium

1 jeton recto-verso non-Premium

Cartes de présentation

Carte de présentation Magic: The Gathering | Le Hobbit



Chaque carte de présentation Magic: The Gathering | Le Hobbit contient 1 carte d'illustrateur classique de la Terre du Milieu Premium traditionnelle.

Bundles

Bundle Magic: The Gathering | Le Hobbit



Chaque Bundle Magic: The Gathering | Le Hobbit contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Magic: The Gathering | Le Hobbit

| 4 terrains de base Hobbit saisonniers pleine illustration Premium traditionnels

15 terrains de base Premium traditionnels Comprend 5 terrains de base voyage en Terre du Milieu pleine illustration

15 terrains de base non-Premium Comprend 5 terrains de base voyage en Terre du Milieu pleine illustration

1 carte promo Premium traditionnelle

2 fiches de référence

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Gift Bundles

Gift Bundle Magic: The Gathering | Le Hobbit



Le Gift Bundle Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira le 4 septembre 2026. Chaque Gift Bundle Magic: The Gathering | Le Hobbit contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Magic: The Gathering | Le Hobbit

| 1 booster collector Magic: The Gathering | Le Hobbit

| 4 terrains de base Hobbit saisonniers pleine illustration Surge Foil

15 terrains de base Premium traditionnels Comprend 5 terrains de base voyage en Terre du Milieu pleine illustration

15 terrains de base non-Premium Comprend 5 terrains de base voyage en Terre du Milieu pleine illustration

1 carte promo Premium traditionnelle

2 fiches de référence

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Soirée de draft

Soirée de draft Magic: The Gathering | Le Hobbit



Chaque produit Soirée de draft Magic: The Gathering | Le Hobbit contient ce qui suit :

12 boosters de jeu Magic: The Gathering | Le Hobbit

| 1 booster collector Magic: The Gathering | Le Hobbit

| 90 terrains de base non-Premium

10 jetons recto-verso non-Premium

1 feuillet de draft

Boîtes scéniques

Boîte scénique

Casser les assiettes Boîte scénique

Les trésors de Smaug

Chaque Boîte scénique Magic: The Gathering | Le Hobbit contient ce qui suit :

3 boosters de jeu Magic: The Gathering | Le Hobbit

| 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelles

6 cartes d'illustration

1 chevalet de présentation

Packs d'avant-première

Pack d'avant-première Magic: The Gathering | Le Hobbit



Chaque Pack d'avant-première Magic: The Gathering | Le Hobbit contient ce qui suit :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Le Hobbit

| 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

4 terrains de base Hobbit saisonniers pleine illustration non-Premium

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Magic: The Gathering | Le Hobbit arrive le 14 août

Le deuxième petit-déjeuner de Magic plein d'aventures en Terre du Milieu arrivera bientôt dans Magic: The Gathering | Le Hobbit ! Vous pouvez parcourir toutes les cartes récemment révélées dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Le Hobbit. Nous partagerons plus d'informations sur cette extension à l'avenir, y compris le kit co-op La Bataille des Cinq Armées prévu pour 2027, alors gardez un œil sur DailyMTG et nos pages de médias sociaux.

Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.