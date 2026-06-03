La puissance de l’univers Marvel débarque dans Magic ! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes rassemble deux mondes immenses pour un crossover colossal. L’action des comics commence dans votre magasin de jeux local et continue aux quatre coins du monde. Si vous voulez commencer à jouer à Magic dans l’univers Marvel ou continuer votre périple aux côtés de vos super-héros préférés, vous êtes au bon endroit !

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Apprenez à jouer avec Avengers Academy

(du 12 au 18 juin)

Commencez votre formation de super-héros lors des événements Avengers Academy ! Ces événements, organisés dans les magasins de jeux participants aux États-Unis et au Canada, constituent votre première occasion de jouer avec les cartes de l’extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Ce nouvel événement est le moyen idéal d’accueillir vos amis dans le monde de Magic avec la puissance de l’univers Marvel.

Deck de bienvenue

(blanc) Deck de bienvenue

(bleu) Deck de bienvenue

(noir) Deck de bienvenue

(rouge) Deck de bienvenue

(vert)

Avengers Academy est conçu pour aider les nouveaux joueurs à découvrir les moindres aspects de Magic aux côtés d’un équipier expérimenté. Les joueurs recevront un deck de bienvenue Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes et joueront des matchs en Troll à deux têtes aux côtés d’un équipier. Vous et votre équipier jouerez chacun avec l’un de vos demi-decks de 30 cartes. Après l’événement, vous pourrez combiner vos deux demi-decks ensemble pour former un deck bicolore de 60 cartes.

Une fois que vous avez terminé votre formation à l’Avengers Academy, n’oubliez pas de vous inscrire à l’événement d’Avant-première en Troll à deux têtes de votre magasin de jeux local la semaine suivante. Si vous vous inscrivez aux deux événements, vous recevrez une paire de cornes de Loki que vous pourrez porter lors de votre événement d’Avant-première en Troll à deux têtes (dans la limite des stocks disponibles). C’est notre façon de vous remercier de participer aux festivités. Si votre magasin s’est inscrit tôt à l’Avengers Academy, vous recevrez également un sac à dos à cordon et un jeton recto-verso Héros // Méchant, dans la limite des stocks disponibles.

Répondez à l’appel des plus puissants héros de la Terre et inscrivez-vous à l’Avengers Academy dès aujourd’hui ! Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur ces événements.

Événements d’Avant-première

(du 19 au 25 juin)

L’engouement continue lors des événements d’Avant-première Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ! C’est la façon idéale de lancer une saison de Magic remplie de super-pouvoirs. Les néophytes pourront jouer des parties amicales de Magic, tandis que les participants chevronnés pourront essayer les nouvelles cartes et mécaniques aux côtés de leurs amis.

Pack d’avant-première Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Lors des événements d'Avant-première, vous recevrez un Pack d'avant-première. Vous construirez un deck de 40 cartes au format Paquet scellé en utilisant le contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Voici le contenu de chaque Pack d’avant-première :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown (dans l’une des cinq couleurs)

Pour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, les magasins de jeux locaux peuvent organiser des événements d’Avant-première traditionnels où chaque joueur affronte un autre joueur par partie, ou ils peuvent organiser des événements d’Avant-première en Troll à deux têtes. Le Troll à deux têtes est un format spécial où vous et votre coéquipier affrontez une autre équipe de deux joueurs. C’est un excellent moyen d’enseigner le jeu à un ami ou d’apprendre à jouer, surtout si vous avez participé à un événement Avengers Academy.

Les événements d’Avant-première commencent le 19 juin 2026. Inscrivez-vous aux événements d’Avant-première de votre magasin de jeux local.

Apprenez à jouer avec Magic Academy

(du 26 juin au 6 août)

Devenez un super joueur de Magic avec Magic Academy dans votre magasin de jeux local. Ces événements sont similaires à Avengers Academy, ce qui en fait un excellent point d’entrée vers Magic et sa collaboration avec Marvel.

Il existe deux types d'événements Magic Academy. Les événements Learn to Play sont conçus pour les joueurs qui commencent juste à jouer à Magic. Ces événements utilisent les mêmes decks de bienvenue Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes que les événements Avengers Academy. Par ailleurs, certains magasins situés en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Japon, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique recevront des exemplaires de la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes à utiliser lors de ces événements.

Les événements Deck Building vous apprennent à construire votre propre deck à partir de six boosters de jeu. Vous regarderez un court didacticiel vidéo au début de l'événement, puis vous construirez votre propre deck à partir du contenu de vos boosters de jeu.

Améliorez votre connaissance deMagic et votre collection avec Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Contactez votre magasin de jeux local pour connaître les événements Magic Academy qu'il propose !

Standard Showdown

(du 26 juin au 6 août)

Plongez au cœur de l’action dans votre magasin de jeux local grâce aux événements Standard Showdown. Apportez vos cartes préférées de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en Standard et montrez la puissance de l’univers Marvel !

0003_MTGMSH_PlyPromo: Dark Deed

Lorsqu’il aura fini de ricaner comme un fou furieux après avoir ridiculisé ses adversaires, le vainqueur de chaque événement Standard Showdown recevra une carte promo Acte obscur Premium traditionnelle, qui arbore une illustration réalisée par Jason Smith, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d’informations sur ses événements de Standard Showdown.

Commander Nights en Troll à deux têtes

(du 26 juin au 6 août)

Qu’y a-t-il de mieux qu’un super-héros ? Deux super-héros, surtout lorsqu’ils font équipe lors des Commander Nights en Troll à deux têtes ! C’est un excellent moyen de poursuivre vos escapades héroïques avec votre coéquipier des événements Avengers Academy et d’Avant-première.

0001_MTGMSH_PlyPromo: Echo, Perceptive Prodigy 0002_MTGMSH_PlyPromo: Mister Fantastic, Reed Richards

Vous pourrez recevoir deux cartes promos lors de ces événements : une carte promo Echo, prodige perspicace qui arbore une illustration réalisée par Alessandra Pisano ou une carte promo Mr Fantastique, Reed Richards qui arbore une illustration réalisée par Tyler Walpole. Ces cartes promos sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium. Consultez votre magasin de jeux local pour savoir quelle carte promo il compte distribuer.

Magic Spotlight : Marvel Super Heroes

(du 26 au 28 juin et du 24 au 26 juillet)

Gagnez des cartes promos, un magnifique trophée, ainsi que des invitations pour le Pro Tour Magic Spotlight : Marvel Super Heroes ! L’événement principal de Magic Spotlight : Marvel Super Heroes sera au format Limité par équipe, un format apprécié des fans. Constituez une équipe de trois joueurs et préparez-vous, car la Spotlight Series vous donne rendez-vous à Las Vegas, dans le Nevada, du 26 au 28 juin, puis à Bruxelles, en Belgique, du 24 au 26 juillet !

0004_MTGMSH_PlyPromo: Elektra, Daughter of the Hand

Chaque événement Magic Spotlight : Marvel Super Heroes comprendra une dotation totale de 60 000 $. Chaque membre de chaque équipe participante recevra une carte promo Elektra, fille de la Main non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par Alessandra Pisano. Les équipes du Top 8 recevront des versions Premium traditionnelles de cette carte promo.

En plus de cette magnifique carte promo furtive, les joueurs s’affronteront également pour remporter des prix très spéciaux. Chaque membre des équipes qui atteignent le Top 4 de chaque événement remportera une invitation pour le premier Pro Tour de 2027, pour un total de douze invitations décernées à chaque événement. Enfin, chaque membre de l’équipe gagnante recevra un trophée du vainqueur en forme de Gantelet d’infinité, produit par East Continental Gems. Ce trophée en bronze de 23 cm d’une qualité extraordinaire est serti d’or 18 carats et cinq phalanges en bronze encastrées. Chaque trophée possède également une superbe citrine jaune ovale (10 mm par 8), sélectionnée à la main par des experts en la matière, d’environ 3 carats représentant la Pierre de l’esprit. Nous avons proposé ce type de trophée pour la première fois lors de l’événement Magic Spotlight : Spider-Man, et nous avons hâte de voir davantage de Gantelets d’infinité dans les mains des meilleurs joueurs de Magic (et, espérons-le, le plus loin possible de titans enragés).

Commander Party

(du 3 au 9 juillet et du 31 juillet au 6 août)

Nous organisons une soirée : vous et tout l’univers Marvel y êtes conviés ! Les événements Commander Party apportent un ensemble de règles haut en couleurs à vos parties de Commander. Apportez votre deck Commander préféré, formez votre groupe et préparez-vous à exploiter la puissance des pierres d’infinité.