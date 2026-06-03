Où jouer à Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
La puissance de l’univers Marvel débarque dans Magic ! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes rassemble deux mondes immenses pour un crossover colossal. L’action des comics commence dans votre magasin de jeux local et continue aux quatre coins du monde. Si vous voulez commencer à jouer à Magic dans l’univers Marvel ou continuer votre périple aux côtés de vos super-héros préférés, vous êtes au bon endroit !
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.
Apprenez à jouer avec Avengers Academy
(du 12 au 18 juin)
Commencez votre formation de super-héros lors des événements Avengers Academy ! Ces événements, organisés dans les magasins de jeux participants aux États-Unis et au Canada, constituent votre première occasion de jouer avec les cartes de l’extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Ce nouvel événement est le moyen idéal d’accueillir vos amis dans le monde de Magic avec la puissance de l’univers Marvel.
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Avengers Academy est conçu pour aider les nouveaux joueurs à découvrir les moindres aspects de Magic aux côtés d’un équipier expérimenté. Les joueurs recevront un deck de bienvenue Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes et joueront des matchs en Troll à deux têtes aux côtés d’un équipier. Vous et votre équipier jouerez chacun avec l’un de vos demi-decks de 30 cartes. Après l’événement, vous pourrez combiner vos deux demi-decks ensemble pour former un deck bicolore de 60 cartes.
Une fois que vous avez terminé votre formation à l’Avengers Academy, n’oubliez pas de vous inscrire à l’événement d’Avant-première en Troll à deux têtes de votre magasin de jeux local la semaine suivante. Si vous vous inscrivez aux deux événements, vous recevrez une paire de cornes de Loki que vous pourrez porter lors de votre événement d’Avant-première en Troll à deux têtes (dans la limite des stocks disponibles). C’est notre façon de vous remercier de participer aux festivités. Si votre magasin s’est inscrit tôt à l’Avengers Academy, vous recevrez également un sac à dos à cordon et un jeton recto-verso Héros // Méchant, dans la limite des stocks disponibles.
Répondez à l’appel des plus puissants héros de la Terre et inscrivez-vous à l’Avengers Academy dès aujourd’hui ! Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur ces événements.
Événements d’Avant-première
(du 19 au 25 juin)
L’engouement continue lors des événements d’Avant-première Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ! C’est la façon idéale de lancer une saison de Magic remplie de super-pouvoirs. Les néophytes pourront jouer des parties amicales de Magic, tandis que les participants chevronnés pourront essayer les nouvelles cartes et mécaniques aux côtés de leurs amis.
Lors des événements d'Avant-première, vous recevrez un Pack d'avant-première. Vous construirez un deck de 40 cartes au format Paquet scellé en utilisant le contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Voici le contenu de chaque Pack d’avant-première :
- 6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
- 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle
- 1 boîte de deck
- 1 dé Spindown (dans l’une des cinq couleurs)
Pour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, les magasins de jeux locaux peuvent organiser des événements d’Avant-première traditionnels où chaque joueur affronte un autre joueur par partie, ou ils peuvent organiser des événements d’Avant-première en Troll à deux têtes. Le Troll à deux têtes est un format spécial où vous et votre coéquipier affrontez une autre équipe de deux joueurs. C’est un excellent moyen d’enseigner le jeu à un ami ou d’apprendre à jouer, surtout si vous avez participé à un événement Avengers Academy.
Les événements d’Avant-première commencent le 19 juin 2026. Inscrivez-vous aux événements d’Avant-première de votre magasin de jeux local.
Apprenez à jouer avec Magic Academy
(du 26 juin au 6 août)
Devenez un super joueur de Magic avec Magic Academy dans votre magasin de jeux local. Ces événements sont similaires à Avengers Academy, ce qui en fait un excellent point d’entrée vers Magic et sa collaboration avec Marvel.
Il existe deux types d'événements Magic Academy. Les événements Learn to Play sont conçus pour les joueurs qui commencent juste à jouer à Magic. Ces événements utilisent les mêmes decks de bienvenue Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes que les événements Avengers Academy. Par ailleurs, certains magasins situés en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Japon, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique recevront des exemplaires de la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes à utiliser lors de ces événements.
Les événements Deck Building vous apprennent à construire votre propre deck à partir de six boosters de jeu. Vous regarderez un court didacticiel vidéo au début de l'événement, puis vous construirez votre propre deck à partir du contenu de vos boosters de jeu.
Améliorez votre connaissance deMagic et votre collection avec Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Contactez votre magasin de jeux local pour connaître les événements Magic Academy qu'il propose !
Standard Showdown
(du 26 juin au 6 août)
Plongez au cœur de l’action dans votre magasin de jeux local grâce aux événements Standard Showdown. Apportez vos cartes préférées de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en Standard et montrez la puissance de l’univers Marvel !
Lorsqu’il aura fini de ricaner comme un fou furieux après avoir ridiculisé ses adversaires, le vainqueur de chaque événement Standard Showdown recevra une carte promo Acte obscur Premium traditionnelle, qui arbore une illustration réalisée par Jason Smith, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d’informations sur ses événements de Standard Showdown.
Commander Nights en Troll à deux têtes
(du 26 juin au 6 août)
Qu’y a-t-il de mieux qu’un super-héros ? Deux super-héros, surtout lorsqu’ils font équipe lors des Commander Nights en Troll à deux têtes ! C’est un excellent moyen de poursuivre vos escapades héroïques avec votre coéquipier des événements Avengers Academy et d’Avant-première.
Vous pourrez recevoir deux cartes promos lors de ces événements : une carte promo Echo, prodige perspicace qui arbore une illustration réalisée par Alessandra Pisano ou une carte promo Mr Fantastique, Reed Richards qui arbore une illustration réalisée par Tyler Walpole. Ces cartes promos sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium. Consultez votre magasin de jeux local pour savoir quelle carte promo il compte distribuer.
Magic Spotlight : Marvel Super Heroes
(du 26 au 28 juin et du 24 au 26 juillet)
Gagnez des cartes promos, un magnifique trophée, ainsi que des invitations pour le Pro Tour Magic Spotlight : Marvel Super Heroes ! L’événement principal de Magic Spotlight : Marvel Super Heroes sera au format Limité par équipe, un format apprécié des fans. Constituez une équipe de trois joueurs et préparez-vous, car la Spotlight Series vous donne rendez-vous à Las Vegas, dans le Nevada, du 26 au 28 juin, puis à Bruxelles, en Belgique, du 24 au 26 juillet !
Chaque événement Magic Spotlight : Marvel Super Heroes comprendra une dotation totale de 60 000 $. Chaque membre de chaque équipe participante recevra une carte promo Elektra, fille de la Main non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par Alessandra Pisano. Les équipes du Top 8 recevront des versions Premium traditionnelles de cette carte promo.
En plus de cette magnifique carte promo furtive, les joueurs s’affronteront également pour remporter des prix très spéciaux. Chaque membre des équipes qui atteignent le Top 4 de chaque événement remportera une invitation pour le premier Pro Tour de 2027, pour un total de douze invitations décernées à chaque événement. Enfin, chaque membre de l’équipe gagnante recevra un trophée du vainqueur en forme de Gantelet d’infinité, produit par East Continental Gems. Ce trophée en bronze de 23 cm d’une qualité extraordinaire est serti d’or 18 carats et cinq phalanges en bronze encastrées. Chaque trophée possède également une superbe citrine jaune ovale (10 mm par 8), sélectionnée à la main par des experts en la matière, d’environ 3 carats représentant la Pierre de l’esprit. Nous avons proposé ce type de trophée pour la première fois lors de l’événement Magic Spotlight : Spider-Man, et nous avons hâte de voir davantage de Gantelets d’infinité dans les mains des meilleurs joueurs de Magic (et, espérons-le, le plus loin possible de titans enragés).
Commander Party
(du 3 au 9 juillet et du 31 juillet au 6 août)
Nous organisons une soirée : vous et tout l’univers Marvel y êtes conviés ! Les événements Commander Party apportent un ensemble de règles haut en couleurs à vos parties de Commander. Apportez votre deck Commander préféré, formez votre groupe et préparez-vous à exploiter la puissance des pierres d’infinité.
▲ Click to See Super Hero Cards
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Pour cette manche, les joueurs choisiront l’un des six super-héros. Chaque super-héros vous confère un bonus spécial qui correspond aux pouvoirs de ce personnage. Vous commencerez avec quelques avantages initiaux, mais les choses prendront des proportions cosmiques après le troisième tour.
À partir du troisième tour du premier joueur, chaque joueur lance un dé à six faces au début de son étape de fin. Le résultat de ce lancer de dé déclenche la capacité de la pierre d’infinité correspondante (un résultat qui peut s’avérer douloureux, ce qui est parfois le cas avec un pouvoir incommensurable). Une fois que vous avez trois marqueurs « infinité » sur votre super-héros, vous pouvez accéder à sa capacité d’infinité.
Les participants à la Commander Party recevront la carte promo Echo, prodige perspicace ou Mr Fantastique, Reed Richards mentionnée ci-dessus, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d’informations sur ses événements de Commander Party !
Magic présente : Dieu de la Tromperie
(du 17 au 23 juillet)
Le fléau d’Asgard vient apporter chaos, calamité et Commander dans votre magasin de jeux local lors de Magic présente : Dieu de la Tromperie ! Formez une équipe de trois joueurs pour en affronter un autre, qui endossera le rôle de Loki.
Dans le rôle du Dieu de la Tromperie, le joueur qui incarne Loki commence avec 60 points de vie et a accès aux « ruses de Loki », un ensemble spécial de capacités qui lui permettra d’affronter ses adversaires sur un pied d’égalité. Le joueur qui incarne Loki peut activer l’une de ces capacités à chaque tour en mettant un marqueur « tromperie » sur une capacité qui n’en a pas sur elle. Quelle malice ! Les trois autres joueurs feront équipe pour venir à bout de Loki. Ils jouent un unique tour partagé (comme dans le format Archenemy Commander) et partagent 60 points de vie.
0006_MTGMSH_PlyPromo: Hellcat, Undying Vigilante
Tous les participants, qu’ils aient incarné Loki ou non, recevront une carte promo Hellcat, justicière immortelle Premium traditionnelle, qui arbore une illustration réalisée par David Talaski, dans la limite des stocks disponibles. Joignez-vous aux festivités et inscrivez-vous pour Magic présente : Dieu de la Tromperie dans votre magasin de jeux local.
MagicCon : Amsterdam et Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
(du 17 au 19 juillet)
La MagicCon fait son grand retour en Europe, accompagnée de la puissance de l’univers Marvel ! Rejoignez-nous pour un week-end de Magic à RAI Amsterdam. Rencontrez vos créateurs et artistes Magic préférés, jouez lors d’événements spéciaux et découvrez les dernières actualités de Magic en personne. Il n’y a pas de meilleur endroit que la MagicCon si vous êtes super-fan de Magic.
La MagicCon : Amsterdam est aussi le lieu où est organisé le Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, notre troisième Pro Tour de l’année ! Les concurrents qualifiés des quatre coins du monde s’affronteront pour remporter leur part de la dotation totale de l’événement, qui s’élève à 500 000 $. Cet événement sera aux formats Modern Construit et Booster Draft Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Les éliminatoires pour le Top 8, prévus dimanche, seront au format Booster Draft, alors préparez-vous pour le draft aux enjeux les plus élevés de l’année !
En plus de la dotation de 500 000 $, les joueurs s’affronteront également pour gagner des invitations pour le 32e Championnat du Monde de Magic et le magnifique trophée du Pro Tour. Comme ce sera le cas pour chaque Pro Tour et le Championnat du Monde 2026, chaque participant recevra une carte promo Tamiyo, étudiante curieuse non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par Ampreh. Mais attendez ! Une deuxième carte promo arrive à toute vitesse sur le devant de la scène, car les concurrents recevront également une carte Vif-Argent, éclair impétueux non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par Junggeun Yoon. Les 32 meilleurs participants de ce Pro Tour recevront également des versions Premium traditionnelles de chacune de ces cartes promos.
Les badges sont désormais disponibles ! Réservez votre place pour la MagicCon : Amsterdam et préparez-vous à célébrer tout ce que vous adorez dans Magic.
CommandFests aux États-Unis, en Chine et au Japon
(du 3 au 5 juillet et les 11 et 12 juillet)
Nous avons récemment annoncé le programme des CommandFests pour 2026 ! Ce sont des événements massifs organisés aux quatre coins du monde, qui célèbrent tout ce que les joueurs adorent en Commander. En plus des nombreuses opportunités de jouer en Commander, vous pourrez également rencontrer des artistes et créateurs de contenu, mettre la main sur des promos spéciales, et bien plus encore !
Des cartes promos Elfes cordelliens non-Premium et Premium traditionnelles, qui arborent une illustration réalisée par Julie Dillon, seront disponibles lors des CommandFests 2026. Ces cartes promos sont disponibles pour tout achat d’un badge jusqu’à épuisement des stocks, alors contactez l’organisateur de votre événement pour en savoir plus. Même si des CommandFests seront organisés tout au long de l’année, nous voulions mettre en avant les CommandFests qui seront organisés pendant la saison de sortie de l’extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Pour en savoir plus sur ces événements et les autres CommandFests, consultez cet article.
- Du 3 au 5 juillet 2026 à Tacoma, dans l'état de Washington (États-Unis) : présenté par Laughing Dragon
- Les 11 et 12 juillet 2026 à Shanghai, en Chine : présenté par Kadou
- Le 12 juillet 2026 à Osaka, au Japon : présenté par Hareruya
Championship Qualifiers régionaux à venir
(fin le 2 août)
Le dernier round des Championship Qualifiers régionaux (CQR) touche à sa fin. Tous les magasins WPN participants et les organisateurs d'événements de destination organisent des CQR qui aboutiront au prochain round des championnats régionaux de 2026-27 au cours de cette période. Les CQR organisés dans des magasins de jeux locaux seront aux formats Limité ou Modern Construit, tandis que les « Destination Qualifiers » peuvent mettre d’autres formats en vedette.
Tous les joueurs qui participent aux Championship Qualifiers régionaux durant ce round recevront une carte promo Anciens frémissements non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par SimzArt, dans la limite des stocks disponibles. Les meilleurs participants recevront également une carte promo Myco-engeance féconde, qui arbore une illustration réalisée par Nathan Jurevicius. Les joueurs qui se qualifient pour un championnat régional recevront également une carte promo Myco-engeance féconde Premium traditionnelle, dans la limite des stocks disponibles.
La disponibilité des cartes promos peut varier selon les régions et est susceptible d'être modifiée à la discrétion de Wizards of the Coast. Contactez l’organisateur de vos CQR pour en savoir plus sur ses événements et ses cartes promos. Nous révélerons également davantage de détails sur le prochain round des CQR (comme ces magnifiques cartes promos) dans un futur proche, alors restez à l'écoute !
Rassemblez vos decks et rejoignez le combat
Peu importe où vous jouez à Magic ou votre expérience avec le jeu, chaque super-héros trouvera sa place lors de ces événements. Nous avons hâte de vous voir affronter vos ennemis et nouer de nouvelles alliances, tout en vivant de bons moments avec l'extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Contactez l'organisateur de chaque événement pour en savoir plus à ce sujet. L'extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026, et les événements d'Avant-première commenceront le 19 juin. L’extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.