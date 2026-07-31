Entrez, entrez ! Prenez place à la table, partagez un en-cas avec nous, et préparez-vous pour les événements d’Avant-première Magic: The Gathering | Le Hobbit de votre magasin de jeux local ! Dès le 7 août, vous pourrez vous aventurer en avance en Terre du Milieu et vivre le merveilleux voyage de Bilbo d’une toute nouvelle manière. Les événements d’Avant-première sont accessibles aux nouveaux joueurs et familiers pour les fans de longue date, alors amenez votre joyeuse équipe à cette célébration.

Pack d'avant-première Magic: The Gathering | Le Hobbit



Lorsque vous vous inscrivez à un événement d’Avant-première, vous recevez un Pack d’avant-première Magic: The Gathering | Le Hobbit. Voici le contenu de chaque Pack d’avant-première :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Le Hobbit

| 1 carte promo Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Vous construirez un deck de 40 cartes au format Paquet scellé à partir du contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Puis vous disputerez des parties amicales de Magic contre les autres participants à l’Avant-première. C’est le moment idéal pour essayer de nouvelles stratégies, tester les nouvelles mécaniques, et jouer les cartes que vous adorez avec les gens qui vous sont chers. C’est Magic, avec plus de confort champêtre que vous ne pouvez en rêver !

Nous vous avons préparé un petit guide qui explique comment construire un deck à votre Avant-première, et quelles stratégies employer lors de vos parties. Rafraîchissez-vous la mémoire en prévision de l’Avant-première de votre magasin de jeux local, ou envoyez ce guide à un ami qui s’intéresse à Magic.

Les événements d’Avant-première Magic: The Gathering | Le Hobbit commencent le 7 août 2026, soit une semaine avant la sortie mondiale de l’extension, le 14 aout 2026. Les précommandes sont disponibles dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Construire un deck d'Avant-première

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North 0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield 0150_MTGHOB_Main: The Chief Warg 0163_MTGHOB_Main: Silvan Reveler

Votre deck devrait inclure deux des cinq couleurs de Magic, en se concentrant idéalement sur l’une des cinq paires de couleurs principales qu’on trouve dans Magic: The Gathering | Le Hobbit. Chacune de ces paires de couleurs a sa propre stratégie et son propre thème et représente l’une des armées du dénouement du Hobbit. Commencez par ouvrir vos six boosters de jeu et à trier vos cartes par couleur, en isolant les cartes multicolores, les artefacts et les cartes incolores.

0026_MTGHOB_Main: Settle the Wreckage 0113_MTGHOB_Main: Stone-Giant of High Pass

Pour décider quelle paire de couleurs convient le mieux pour votre deck, cherchez les menaces qui peuvent mettre la pression à vos adversaires. Ce sont généralement des cartes rares ou rares mythiques qui retournent le match en votre faveur. Peut-être s’agit-il d’une créature imposante comme le Géant de pierre de Haut Col ou d’un sort dévastateur comme l’Aménagement des décombres. Si vous souhaitez savoir si une carte constitue une bonne menace, demandez-vous comment vous vous sentiriez si on la jouait contre vous. Si la réponse est « mortifié, et prêt à repartir ventre à terre à Hobbitebourg », félicitations ! Vous avez une sacrée menace entre les mains.

0028_MTGHOB_Main: Thorin's Last Stand 0035_MTGHOB_Main: Confusticate and Bebother

Une fois que vous avez trouvé une ou deux menaces clés, cherchez des retraits. Le « retrait » regroupe tout ce qui vous permet de vous débarrasser des cartes de votre adversaire ou d’éliminer ses menaces. Chaque couleur possède son propre style de retrait et son type de carte qu’elle excelle à retirer. Deux des principaux sorts de retrait blancs de cette extension, Dernière bataille de Thorin et En pierre à l’aube, démontrent de quelle manière le blanc peut renverser des créatures imposantes, des artefacts et des enchantements. Bien que le bleu ne puisse pas détruire d’office les créatures, des sorts comme Emberlificoter les emberlificoteurs peuvent neutraliser les sorts avant qu’ils n’aient l’occasion de se résoudre.

La plupart des sorts de retrait sont des éphémères et des rituels courants et inhabituels, même si vous avez de nombreux outils à votre disposition pour arrêter vos adversaires. Vous trouverez une liste des principaux sorts de retrait monochromes ci-dessous, triés par couleur. Vous pourrez vous en servir comme référence lorsque vous construirez votre deck ou pendant la partie.

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Sélectionnez un symbole de mana pour voir les principaux sorts de retrait.

0020_MTGHOB_Main: Magnificent End 0027_MTGHOB_Main: Stone by Sunlight 0028_MTGHOB_Main: Thorin's Last Stand

0035_MTGHOB_Main: Confusticate and Bebother 0039_MTGHOB_Main: Enchanted River's Grasp 0055_MTGHOB_Main: Sound the Trumpets 0056_MTGHOB_Main: Thranduil's Decree 0058_MTGHOB_Main: Uneasy Partings

0062_MTGHOB_Main: Bilbo's Deadly Slice 0063_MTGHOB_Main: Crude Bent Blade 0069_MTGHOB_Main: Gnashing of Teeth 0084_MTGHOB_Main: Stir Up Trouble

0090_MTGHOB_Main: Burn, Burn, Tree and Fern 0097_MTGHOB_Main: Gandalf, Spark Starter 0099_MTGHOB_Main: Glóin the Mighty 0107_MTGHOB_Main: Pinecone Strike 0109_MTGHOB_Main: Smaug, the Great Calamity

0135_MTGHOB_Main: Quarrel 0138_MTGHOB_Main: Troll Negotiations 0139_MTGHOB_Main: Warg Tactics

Une fois que vous avez identifié vos meilleures menaces et vos meilleurs sorts de retrait, vous pouvez choisir la paire de couleurs de votre deck. En Paquet scellé Magic, il s’agit avant tout d’identifier les outils à votre disposition pour construire. Si vous avez ouvert Smaug le magnifique et que vous possédez plusieurs exemplaires de la Coupure mortelle de Bilbo, vous avez de quoi préparer un puissant deck noir-rouge. Cependant, si vous avez un exemplaire de Tom, Hubert et Léon mais aucun sort de retrait vert ou noir utile, mieux vaut éviter de construire un deck noir-vert. Cherchez le bon équilibre entre cartes spectaculaires et effets essentiels et serez en bonne voie pour remporter vos parties à l’Avant-première.

Mais un deck ne peut pas se contenter de menaces et de sorts de retrait. Il vous faut une solide base de créatures, sorts et terrains pour tenir assez longtemps en jeu pour remporter la victoire. Asseyez-vous, braves aventuriers, car je viens vous livrer la plus importante des leçons : la courbe de mana.

La courbe de mana dans Magic: The Gathering | Le Hobbit

La courbe de mana vous aide à équilibrer la valeur de mana moyenne de vos cartes. Construisez votre deck en vous servant de la courbe de mana comme guide, et vous vous assurerez que votre deck contient suffisamment de sorts à faible coût pour commencer la partie et quelques sorts à coût élevé pour porter le coup de grâce à votre adversaire. Un deck de Paquet scellé standard devrait ressembler à cela :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

Quand vous piochez une main d’ouverture, il vous faut au moins deux terrains et un sort que vous pouvez jouer tôt dans la partie. En règle générale, c’est le joueur qui dépense le plus de mana au cours de la partie qui a le plus de chances de l’emporter. Si vous lancez un sort à un mana au premier tour, un sort à deux manas au deuxième tour, et ainsi de suite, vous établirez une présence solide sur le champ de bataille et mettrez votre adversaire en difficulté.

0034_MTGHOB_Main: Bilbo Baggins, Burglar 0032_MTGHOB_Main: Bilbo, Luckwearer

Mais qu’est-ce qui compte comme sort à deux manas ? Normalement, la réponse est évidente : tout ce qui coûte deux manas à lancer. Mais Magic: The Gathering | Le Hobbit inclut des aventures, qui sont des sorts qui arrivent attachés à des permanents tels que des créatures ou des artefacts. Si vous lancez un sort d’aventure, exilez-le au moment où il se résout. Puis vous pouvez lancer la carte de permanent avec l’aventure depuis l’exil. En somme, deux sorts pour une seule carte !

0030_MTGHOB_Main: Velvetwing Butterflies

Papillons aux ailes de velours est une créature à trois manas, mais il a une aventure à deux manas, Regard émerveillé. Devriez-vous le traiter comme une carte à trois ou à deux manas ? La réponse à cette question dépend de la façon dont votre deck a le plus de chances d’utiliser cette carte. En règle générale, mieux vaut attribuer à ce genre de cartes une place sur la courbe de mana en accord avec leur partie « aventure ». (La plupart des sorts d’aventure coûtent moins que la carte de permanent dont ils font partie.)

0049_MTGHOB_Main: Most Decrepit Old Bird

Mais peut-être que vous comptez jouer le Vieil oiseau décrépit, qui présente un choix des plus cornéliens. Faut-il jouer la créature au premier tour, ou attendre le deuxième tour pour lancer l’aventure ? C’est là qu’il vous faut analyser votre deck. Votre deck aspire-t-il à jouer une créature à faible coût tôt pour que vous puissiez la charger d’équipements ? Dans ce cas, traitez le Vieil oiseau décrépit comme un sort à un mana. Mais si vous préférez lancer le sort d’aventure pour remplir votre cimetière, traitez-le comme un sort à deux manas, puisqu’il s’agit du coût de Dire des secrets.

Vous avez rempli votre courbe de mana. Vous avez construit votre deck. Vous avez bourré votre sac de toutes sortes de petites attentions et de friandises de chez vous. C’est l’heure de jouer quelques parties de Magic ! Cette partie est simple. Il vous suffit de suivre la stratégie de l’archétype de draft de votre deck, qui vous guidera dans vos parties et vous mènera à la victoire !

Archétypes de draft Magic: The Gathering | Le Hobbit

Les archétypes de draft ont pour but d'orienter votre expérience en Limité et de vous encourager à construire un deck efficace. Il existe cinq archétypes de draft bicolores dans Magic: The Gathering | Le Hobbit. Les cartes incluses dans ces paires bicolores soutiennent une stratégie commune, comme le toucheterre ou la pioche de deux cartes dans le même tour.

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North

Surveillez les cartes bicolores inhabituelles, ou les cartes inhabituelles notables, car ce sont elles qui reflètent le mieux les ambitions de chaque archétype de draft. L’archétype de draft blanc-bleu veut que vous piochiez deux cartes par tour, et Bard l’archer est exactement le genre d’atout qu’il vous faut dans votre deck de pioche. Bard vous récompense quand vous piochez et renforce les jetons de créature que vous créez avec la mécanique recruter, qui vous permet de déclencher la capacité de Bard.

Nous avons inclus ci-dessous une liste des cinq archétypes de draft, avec quelques cartes clés. Brandissez la bannière de l’armée de votre choix, et jetez-vous dans la mêlée ! Veillez juste à disposer d’un bon plan avant de vous jeter dans le combat.

Humains blanc-bleu

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0045_MTGHOB_Main: Long Lake Nuisance

Le fait de piocher des cartes est déjà super. Mais être récompensé quand ça arrive, c’est encore mieux ! La mécanique de jeu recruter, qu’on retrouve sur des cartes comme Garnison d’Esgaroth, Célébrer le Roi des montagnes et Importun de Long Lac, vous permet de piocher des cartes supplémentaires tout en peuplant le champ de bataille de jetons de créature. Une fois que vous aurez levé vos forces, renforcez-les avec Bard l’archer ou la Dernière bataille de Thorin, puis emparez-vous de la victoire.

Gobelins noir-rouge

0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North 0105_MTGHOB_Main: Misty Mountains Raider

Emmenez vos adversaires à Gobelin-ville avec cet archétype noir-rouge. Amasser vous fournit un jeton Armée qui ne cesse de croître, mais vous pouvez aussi sacrifier ce dernier en échange de sorts comme Mijoter un mauvais coup ou Chasseur des neiges. Les cartes dont les capacités se déclenchent en cas de mort, comme les Sentinelles du porche, font aussi une excellente chair à canon. Videz vos adversaires, épuisez leurs ressources, puis précipitez leur trépas.

Loups noir-vert

0150_MTGHOB_Main: The Chief Warg 0078_MTGHOB_Main: Nighthowl Pursuer

Menez une meute de loups féroces ! Comme la férocité s’intéresse au fait que vous contrôliez une créature de force supérieure ou égale à 4, tâchez de lâcher au plus vite sur le champ de bataille votre redoutable loup. L’Ours commun et Gollum, furtif silencieux font de bons choix de créatures massives adaptées à la courbe de mana. Si vous voulez vraiment dominer la compétition, mettez l’accent sur vos plus grosses créatures, comme Beorn, hôte réticent ou Chien gris allongé.

Nains rouge-blanc

0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield 0016_MTGHOB_Main: Iron Hills Blacksmith

Racontez à vos adversaires un conte inoubliable avec la mécanique d’illustre, qui s’intéresse au fait que vous contrôliez au moins trois artefacts, créatures légendaires et/ou sagas. Dori, porteur d’amis compte comme légendaire et vous crée un artefact, donc pensez à l’inclure dans votre équipe de nains. Une fois votre illustre histoire établie, cherchez des atouts comme Thorin Lécudechesne et Bombur, doux rêveur.

Elfes vert-bleu

Les elfes de la Terre du Milieu nourrissent un lien profond avec la nature, reflété par la mécanique de toucheterre. Cette stratégie s’axe davantage sur le contrôle. Alors efforcez-vous de neutraliser les créatures adverses avec le Timonier de radeau elfe, ou de renforcer votre Ouvrevoie de la Forêt Noire. Thranduil, seigneur sindarin permet de jouer une version de cette archétype centrée sur les elfes, pour mieux exploiter l’Elfe des bois et le Maître tisseur des sylves.

Les événements d’Avant-première ne sont que le début de votre histoire. Une fois que vous aurez exploré ce que Magic: The Gathering | Le Hobbit a à offrir, préparez-vous pour encore plus d’événements dans votre magasin de jeux local et au-delà ! Et si vous êtes en quête de trésors, vous pouvez découvrir les cartes les plus éblouissantes et opulentes de cette extension dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Le Hobbit.

Les événements d’Avant-première Magic: The Gathering | Le Hobbit commencent le 7 août 2026, soit une semaine avant la sortie mondiale de l’extension, le 14 aout 2026. Les précommandes sont disponibles dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.