Mettez-vous en route, l'âme aventureuse, avec vos trois meilleurs amis nains, pour les événements Magic: The Gathering | Le Hobbit ! Le retour de Magic en Terre du Milieu est une véritable source d'émerveillement et de fantaisie, et vous pourrez découvrir toutes ces joies par vous-même dans votre magasin de jeux local, et bien plus encore. Il y en a pour tous les joueurs, alors rejoignez-nous aux événements qui vous correspondent !

Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira dans le monde entier le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Magic: The Gathering | Le Hobbit à la Gen Con

(du 30 juillet au 2 août)

Pénétrez dans les halls chargés d'histoire d'Indianapolis et découvrez Magic: The Gathering | Le Hobbit à la Gen Con ! C'est votre première occasion de jouer à l'extension et de voir tout ce que notre retour en Terre du Milieu a à offrir. Rejoignez-nous pour les événements d'Avant-Avant-première en Paquet scellé Magic: The Gathering | Le Hobbit, qui incluent un événement spécial de brunch en famille.

0005_MTGHOB_EventPrm: Tom, Hubert et Léon

Les joueurs participant à un événement d'Avant-Avant-première à la Gen Con recevront une carte promo Tom, Hubert et Léon Premium traditionnelle avec une illustration réalisée par Narendra Bintara Adi, dans la limite des stocks disponibles. Les joueurs pourront aussi obtenir cette récompense à la clé d'autres défis disponibles sur place. Vous trouverez plus de détails sur le site Web de la Gen Con ! En plus des événements de jeu habituels, nous organiserons aussi plusieurs démos d'apprentissage pour les nouveaux joueurs, un panel des coulisses avec les concepteurs de l'extension, et plus encore ! Il y aura de quoi satisfaire Humains, Hobbits et Elfes de tout âge, alors faites-en profiter vos amis et votre famille.

Si vous vous rendez à la Gen Con, inscrivez-vous à ces événements dès aujourd'hui.

Événements d'Avant-première

(du 7 au 13 août)

Pack d'avant-première Magic: The Gathering | Le Hobbit



On dit qu'un magicien n'est jamais en avance, mais vous pourrez jouer cette extension avant l'heure aux événements d'Avant-première Magic: The Gathering | Le Hobbit ! Organisés dans les magasins de jeux locaux en amont de la sortie officielle de l'extension sur table, les événements d'Avant-première offrent un environnement amical et détendu où les joueurs de tous les niveaux peuvent se retrouver pour célébrer une nouvelle sortie.

Vous recevrez un Pack d'avant-première et construirez à partir de son contenu et d'autant de terrains de base que vous le souhaitez un deck en Paquet scellé de 40 cartes. Puis vous disputerez des parties amicales de Magic contre les autres participants. Ne vous préoccupez pas de jouer le deck le plus précis ou le plus optimisé. Le but est de vous amuser et de trouver ce qui vous correspond ! Discutez avec les autres joueurs venus à l'Avant-première, découvrez ce qu'ils préfèrent dans la Terre du Milieu, et à la fin de l'événement, repartez avec de nouvelles cartes et peut-être de nouveaux amis !

Nous publierons un guide de construction de deck d'Avant-première pour Magic: The Gathering | Le Hobbit avant le lancement de l'événement dans les magasins de jeux locaux, le 7 août 2026. Inscrivez-vous à l'événement d'Avant-première de votre magasin aujourd'hui pour vous assurer une place dans cette bataille pour la Terre du Milieu !

Apprenez à jouer avec Magic Academy

(du 14 août au 24 septembre)

Embarquez vos amis et votre famille dans une aventure inoubliable en leur apprenant à jouer à Magic ! Pas besoin de la tutelle d'un magicien des temps jadis. Les événements Magic Academy de votre magasin de jeux local suffiront. Organisés dans les magasins de jeux locaux, ces événements fourniront aux aventuriers audacieux les outils et connaissances qu'il leur faut pour débuter dans Magic. Ou, s'ils reprennent Magic après une pause, ils raviveront leur amour pour le meilleur jeu de cartes à collectionner au monde.

Deck de bienvenue

(blanc) Deck de bienvenue

(bleu) Deck de bienvenue

(noir) Deck de bienvenue

(rouge) Deck de bienvenue

(vert)

Il existe deux types d'événements Magic Academy. Les événements Learn to Play sont destinés aux joueurs qui commencent juste à jouer à Magic. Ces événements utilisent les decks de bienvenue Magic: The Gathering | Le Hobbit qui incluent tous vos Hobbits et Nains préférés, et bien plus encore. Les événements Deck Building apprennent aux joueurs à construire un deck à partir de six boosters de jeu. Ils regardent un court didacticiel vidéo au début de l'événement, puis ils construisent leur propre deck à partir du contenu de leurs boosters de jeu.

Si vous connaissez quelqu'un qui adorerait Magic, c'est le moment de lui montrer ce que ce jeu a de meilleur. Contactez votre magasin de jeux local pour connaître les événements Magic Academy qu'il propose, et découvrir comment apprendre à jouer à Magic à vos amis !

Commander Night en Troll à deux têtes

(du 14 août au 24 septembre)

Voyager avec un ami, c'est deux fois plus palpitant, et c'est cet esprit de camaraderie que nous apportons lors des Commander Nights en Troll à deux têtes ! Inscrivez-vous avec un ami ou faites-vous apparier avec un autre participant dans votre magasin de jeux local pour livrer des parties multijoueurs et amicales de Commander.

0002_MTGHOB_EventPrm: Bilbo, Porteurdechance

Les participants recevront une carte promo Bilbo, Porteurdechance avec une illustration réalisée par Yigit Koroglu, dans la limite des stocks disponibles. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium. Des dotations supplémentaires pourront être distribuées à la discrétion de votre magasin de jeux local, alors contactez-le pour en savoir plus.

Standard Showdown

(du 14 août au 24 septembre)

Pensez-vous être à la hauteur face à des obstacles insurmontables ? Prenez votre courage et votre meilleur deck Standard à deux mains au Standard Showdown de votre magasin de jeux local pour peut-être rentrer dans la légende et décrocher une carte promo spéciale ! Ces événements se déroulent en Standard Construit et proposent un environnement plus compétitif.

0004_MTGHOB_EventPrm: Elfe des bois

L'Elfe des bois est de retour en Standard ! Nous célébrons le retour de notre ami récupérateur de terrain avec la carte promo du Standard Showdown de cette saison. Le gagnant de chaque Standard Showdown recevra une carte promo Elfe des bois Premium traditionnelle avec une illustration réalisée par Ramza Psyru, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d'informations sur ses événements de Standard Showdown.

Commander Party

(du 21 au 27 août et du 18 au 24 septembre)

Pour ceux assez courageux (ou inconscients) pour s'exposer au courroux du dragon Smaug, rendez-vous aux événements Commander Party Magic: The Gathering | Le Hobbit de votre magasin de jeux local ! Ces événements combinent le Commander que vous connaissez et aimez avec des règles spéciales qui plongent vos parties en pleine Terre du Milieu.

Une fois la partie commencée, votre groupe d'aventuriers et vous croiserez des lieux connus du Hobbit. Vous pourrez faire un choix à chacun de ces lieux et récolter des récompenses spéciales pour vous aider dans la partie. Une fois la Montagne Solitaire atteinte, vous commencerez à piller le butin de dragon Smaug, en accroissant votre fortune tout en risquant son courroux.