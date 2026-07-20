Où jouer à Magic: The Gathering | Le Hobbit
Mettez-vous en route, l'âme aventureuse, avec vos trois meilleurs amis nains, pour les événements Magic: The Gathering | Le Hobbit ! Le retour de Magic en Terre du Milieu est une véritable source d'émerveillement et de fantaisie, et vous pourrez découvrir toutes ces joies par vous-même dans votre magasin de jeux local, et bien plus encore. Il y en a pour tous les joueurs, alors rejoignez-nous aux événements qui vous correspondent !
Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira dans le monde entier le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.
Magic: The Gathering | Le Hobbit à la Gen Con
(du 30 juillet au 2 août)
Pénétrez dans les halls chargés d'histoire d'Indianapolis et découvrez Magic: The Gathering | Le Hobbit à la Gen Con ! C'est votre première occasion de jouer à l'extension et de voir tout ce que notre retour en Terre du Milieu a à offrir. Rejoignez-nous pour les événements d'Avant-Avant-première en Paquet scellé Magic: The Gathering | Le Hobbit, qui incluent un événement spécial de brunch en famille.
Les joueurs participant à un événement d'Avant-Avant-première à la Gen Con recevront une carte promo Tom, Hubert et Léon Premium traditionnelle avec une illustration réalisée par Narendra Bintara Adi, dans la limite des stocks disponibles. Les joueurs pourront aussi obtenir cette récompense à la clé d'autres défis disponibles sur place. Vous trouverez plus de détails sur le site Web de la Gen Con ! En plus des événements de jeu habituels, nous organiserons aussi plusieurs démos d'apprentissage pour les nouveaux joueurs, un panel des coulisses avec les concepteurs de l'extension, et plus encore ! Il y aura de quoi satisfaire Humains, Hobbits et Elfes de tout âge, alors faites-en profiter vos amis et votre famille.
Si vous vous rendez à la Gen Con, inscrivez-vous à ces événements dès aujourd'hui.
Événements d'Avant-première
(du 7 au 13 août)
On dit qu'un magicien n'est jamais en avance, mais vous pourrez jouer cette extension avant l'heure aux événements d'Avant-première Magic: The Gathering | Le Hobbit ! Organisés dans les magasins de jeux locaux en amont de la sortie officielle de l'extension sur table, les événements d'Avant-première offrent un environnement amical et détendu où les joueurs de tous les niveaux peuvent se retrouver pour célébrer une nouvelle sortie.
Vous recevrez un Pack d'avant-première et construirez à partir de son contenu et d'autant de terrains de base que vous le souhaitez un deck en Paquet scellé de 40 cartes. Puis vous disputerez des parties amicales de Magic contre les autres participants. Ne vous préoccupez pas de jouer le deck le plus précis ou le plus optimisé. Le but est de vous amuser et de trouver ce qui vous correspond ! Discutez avec les autres joueurs venus à l'Avant-première, découvrez ce qu'ils préfèrent dans la Terre du Milieu, et à la fin de l'événement, repartez avec de nouvelles cartes et peut-être de nouveaux amis !
Nous publierons un guide de construction de deck d'Avant-première pour Magic: The Gathering | Le Hobbit avant le lancement de l'événement dans les magasins de jeux locaux, le 7 août 2026. Inscrivez-vous à l'événement d'Avant-première de votre magasin aujourd'hui pour vous assurer une place dans cette bataille pour la Terre du Milieu !
Apprenez à jouer avec Magic Academy
(du 14 août au 24 septembre)
Embarquez vos amis et votre famille dans une aventure inoubliable en leur apprenant à jouer à Magic ! Pas besoin de la tutelle d'un magicien des temps jadis. Les événements Magic Academy de votre magasin de jeux local suffiront. Organisés dans les magasins de jeux locaux, ces événements fourniront aux aventuriers audacieux les outils et connaissances qu'il leur faut pour débuter dans Magic. Ou, s'ils reprennent Magic après une pause, ils raviveront leur amour pour le meilleur jeu de cartes à collectionner au monde.
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Il existe deux types d'événements Magic Academy. Les événements Learn to Play sont destinés aux joueurs qui commencent juste à jouer à Magic. Ces événements utilisent les decks de bienvenue Magic: The Gathering | Le Hobbit qui incluent tous vos Hobbits et Nains préférés, et bien plus encore. Les événements Deck Building apprennent aux joueurs à construire un deck à partir de six boosters de jeu. Ils regardent un court didacticiel vidéo au début de l'événement, puis ils construisent leur propre deck à partir du contenu de leurs boosters de jeu.
Si vous connaissez quelqu'un qui adorerait Magic, c'est le moment de lui montrer ce que ce jeu a de meilleur. Contactez votre magasin de jeux local pour connaître les événements Magic Academy qu'il propose, et découvrir comment apprendre à jouer à Magic à vos amis !
Commander Night en Troll à deux têtes
(du 14 août au 24 septembre)
Voyager avec un ami, c'est deux fois plus palpitant, et c'est cet esprit de camaraderie que nous apportons lors des Commander Nights en Troll à deux têtes ! Inscrivez-vous avec un ami ou faites-vous apparier avec un autre participant dans votre magasin de jeux local pour livrer des parties multijoueurs et amicales de Commander.
Les participants recevront une carte promo Bilbo, Porteurdechance avec une illustration réalisée par Yigit Koroglu, dans la limite des stocks disponibles. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium. Des dotations supplémentaires pourront être distribuées à la discrétion de votre magasin de jeux local, alors contactez-le pour en savoir plus.
Standard Showdown
(du 14 août au 24 septembre)
Pensez-vous être à la hauteur face à des obstacles insurmontables ? Prenez votre courage et votre meilleur deck Standard à deux mains au Standard Showdown de votre magasin de jeux local pour peut-être rentrer dans la légende et décrocher une carte promo spéciale ! Ces événements se déroulent en Standard Construit et proposent un environnement plus compétitif.
L'Elfe des bois est de retour en Standard ! Nous célébrons le retour de notre ami récupérateur de terrain avec la carte promo du Standard Showdown de cette saison. Le gagnant de chaque Standard Showdown recevra une carte promo Elfe des bois Premium traditionnelle avec une illustration réalisée par Ramza Psyru, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d'informations sur ses événements de Standard Showdown.
Commander Party
(du 21 au 27 août et du 18 au 24 septembre)
Pour ceux assez courageux (ou inconscients) pour s'exposer au courroux du dragon Smaug, rendez-vous aux événements Commander Party Magic: The Gathering | Le Hobbit de votre magasin de jeux local ! Ces événements combinent le Commander que vous connaissez et aimez avec des règles spéciales qui plongent vos parties en pleine Terre du Milieu.
Une fois la partie commencée, votre groupe d'aventuriers et vous croiserez des lieux connus du Hobbit. Vous pourrez faire un choix à chacun de ces lieux et récolter des récompenses spéciales pour vous aider dans la partie. Une fois la Montagne Solitaire atteinte, vous commencerez à piller le butin de dragon Smaug, en accroissant votre fortune tout en risquant son courroux.
▲ Cliquez pour révéler le butin du dragon Smaug
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Les joueurs recevront la carte promo Bilbo, Porteurdechance décrite ci-dessus, dans la limite des stocks disponibles. Ne ratez pas cette occasion de vous emparer de trésors qui dépassent vos rêves les plus fous. Inscrivez-vous aux événements Commander Party de votre magasin de jeux local dès aujourd'hui.
Magic Spotlight : Le Hobbit
(du 28 au 30 août à Brisbane, en Australie, du 4 au 6 septembre à Dallas, au Texas)
Les deux prochaines étapes de notre voyage sont Brisbane et Dallas, où Magic Spotlight : Le Hobbit posera ses valises le week-end pour offrir aux joueurs compétitifs une chance de remporter des dotations incroyables. L'événement principal se tiendra en Modern Construit, alors apportez vos cartes tirées de nos deux visites en Terre du Milieu.
0003_MTGHOB_EventPrm: Énigmes dans le noir
Chaque événement ouvert permet de remporter une dotation de 50 000 USD, des invitations au Pro Tour, et une carte promo particulièrement thématique. Chaque compétiteur recevra une carte promo Énigmes dans le noir non-Premium avec une illustration de Tomas Duchek. Les 128 meilleurs participants recevront également des exemplaires Premium traditionnels de cette carte promo.
Le trophée Lotus noir de Magic Spotlight : Eclipsed
Les 8 meilleurs joueurs de chaque événement principal recevront des invitations à un Pro Tour à venir. Le vainqueur de chaque événement recevra aussi un trophée incroyable sur le thème du Lotus noir, avec le symbole de l'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit.
Les événements Spotlight Series sont ouverts à tous, ce qui en fait le moyen idéal d'accéder au Pro Tour. Mais vous devez vous inscrire, et les places partent vite. Contactez votre organisateur d'événements et préparez votre deck Modern !
- Brisbane, en Australie : du 28 au 30 août 2026 : présenté Let's Play Games
- Dallas, au Texas : du 4 au 6 septembre 2026 : présenté par Star City Games
Magic présente : Le cœur de la montagne
(du 4 au 10 septembre)
La Pierre Arcane est un puissant artefact très convoité qui peut tenter même les cœurs les plus vaillants. Luttez pour le contrôle de la Pierre Arcane lors de Magic présente : Le cœur de la montagne, un événement Commander spécial organisé dans les magasins de jeux locaux participants ! Apportez votre deck Commander ou construisez un nouveau deck sur le thème de la Terre du Milieu.
La première fois qu'un joueur inflige des blessures de combat pendant cet événement, il récupère La Pierre Arcane, qui octroie de puissantes récompenses tour après tour. Si un joueur contrôle La Pierre Arcane pendant trois tours, il gagne d'office la partie. Mais n'oubliez pas : si un joueur inflige des blessures au contrôleur de La Pierre Arcane, c'est lui qui récupère La Pierre Arcane.
0001_MTGHOB_EventPrm: Une fête inattendue
Quel que soit le gagnant, tous les participants recevront une carte promo Une fête inattendue avec une illustration signée Tomas Duchek. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium, dans la limite des stocks disponibles. Pour en savoir plus sur ces événements, contactez votre magasin de jeux local !
CommandFests revient au Canada, au Japon, au Mexique et en Italie
(à partir du 21 août)
Une célébration se profile à l'horizon. Quatre, même, alors que nous préparons le retour des CommandFests dans quatre sites populaires à travers le monde. Ces événements regorgent de vendeurs, de créateurs de contenu et (bien évidemment) de joueurs désireux de jouer en Commander !
Des cartes promos Elfes cordelliens non-Premium et Premium traditionnelles, qui arborent une illustration réalisée par Julie Dillon, seront disponibles lors des CommandFests 2026. Ces cartes promos sont disponibles pour tout achat d'un badge jusqu'à épuisement des stocks. Les organisateurs d'événement peuvent offrir leurs propres bonus avec les badges, n'hésitez pas à contacter l'organisateur de votre événement pour en savoir plus.
Même si des CommandFests seront organisés tout au long de l'année, nous voulions mettre en avant les CommandFests qui seront organisés pendant la saison de sortie de l'extension Magic: The Gathering | Le Hobbit. Pour en savoir plus sur ces événements et les autres CommandFests, consultez cet article.
- Du 21 au 23 août 2026, à Toronto, au Canada : présenté par Face to Face Games
- Le 30 août 2026, à Yokohama, au Japon : présenté par Hareruya
- Du 29 au 30 août 2026, à Mexico, au Mexique : présenté par Necrotower
- Du 4 au 6 septembre 2026, à Bologne, en Italie : présenté par 4Seasons
Regional Championship Qualifiers à venir
(du 15 août au 29 novembre 2026)
Vous souhaitez effectuer vos premiers pas vers le Pro Tour et l'aventure de votre vie ? Les Regional Championship Qualifiers (RCQ) sont le moyen idéal de débuter cette quête. Pour ce round, les RCQ dans les magasins de jeux WPN peuvent être organisés en format Standard Construit ou en Limité. De plus gros événements, appelés « Destination Qualifiers », peuvent être organisés dans d'autres formats Construits.
En plus d'invitations à votre championnat régional, vous pouvez aussi remporter des cartes promos spéciales ! Tous les joueurs qui participent aux Championship Qualifiers régionaux durant ce round recevront une carte promo Kirin de perle solaire non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par kelogsloops. Les meilleurs participants recevront également une carte promo Cage stellaire d'Apogée non-Premium avec une illustration réalisée par Princess Hidir. Les joueurs qui se qualifient pour un championnat régional recevront également une carte promo Cage stellaire d'Apogée Premium traditionnelle. Ces cartes promos sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.
Contactez l'organisateur de votre RCQ pour en savoir plus sur les formats qui seront disponibles, les cartes promos et plus encore !
Championnats régionaux pour le premier Pro Tour de 2027
(début le 11 septembre)
Après avoir prouvé votre valeur à un RCQ, votre prochaine étape compétitive sera le championnat régional. Là, les joueurs qualifiés s'affronteront pour remporter des dotations spéciales et des invitations au Pro Tour. À partir du 11 septembre, nous lançons le prochain round de championnats régionaux, avec à la clé des invitations au Pro Tour Nauctis, le premier Pro Tour de 2027.
Ces championnats régionaux se dérouleront en Modern Construit. Les joueurs d'Eldrazi Tron peuvent se réjouir, car la carte promo de ce round des championnats régionaux mettra à l'honneur les horreurs indicibles les plus populaires de Magic. Tous les joueurs qui participent à ce round des championnats régionaux recevront une carte promo Kozilek sans texte non-Premium, avec une illustration réalisée par Mike Burns, tandis que les meilleurs compétiteurs en recevront une version Premium traditionnelles. Ces cartes promos sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.
Assurez-vous que votre deck Modern est à la hauteur, car vous serez face à certains des compétiteurs les plus féroces de Magic lors de ces événements. Pour en savoir plus sur ces événements, consultez l'organisateur de votre championnat régional.
- Chine : organisé par Kadou
- Du 11 au 13 septembre à Hangzhou
- États-Unis : organisé par Star City Games
- Du 11 au 13 septembre à Baltimore, dans le Maryland
- Du 9 au 11 octobre à Los Angeles, en Californie
- Canada : organisé par Face to Face Games
- Du 2 au 4 octobre à Ottawa, au Canada
- Japon : organisé par BIG MAGIC
- Du 3 au 4 octobre à Yokohama, au Japon
- EMEA : organisé par Fanfinity
- Du 9 au 11 octobre à Gand, en Belgique
- Mexique, Amérique centrale et Caraïbes : organisé par Necrotower
- Du 9 au 11 septembre à Mexico, au Mexique
- Amérique du Sud : organisé par Devir Brasil
- Du 23 au 24 octobre à Buenos Aires, en Argentine
- Australie et Nouvelle-Zélande : organisé par Let's Play Games
- Du 23 au 25 octobre à Sydney, en Australie
- Taipei chinois : organisé par Game Square
- À communiquer ultérieurement
- Asie du Sud-Est : organisé par Oracle Events
- À communiquer ultérieurement
Les chemins à parcourir ne manquent pas avec Magic: The Gathering | Le Hobbit, que vous soyez en quête de parties de Commander amicales ou d'invitations au Pro Tour. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre retour en Terre du Milieu, consultez notre guide Collectionner Magic: The Gathering | Le Hobbit, qui passe en revue tous les incroyables produits et traitements Booster Fun de cette sortie. Pour les dernières révélations, consultez les visuels des cartes Magic: The Gathering | Le Hobbit et trouvez vos nouvelles cartes préférées.
Magic: The Gathering | Le Hobbit sortira dans le monde entier le 14 août 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.