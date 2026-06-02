Bienvenue, chers joueurs, au crossover du siècle : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Nous avons rassemblé des décennies d'histoires de comics pour une collaboration unique entre Magic et Marvel qui place des personnages, histoires et légendes populaires entre vos mains. L'univers Marvel débarquera en force à la sortie de cette extension, le 26 juin 2026. Préparez vos decks et vos collections à de puissantes nouvelles mécaniques, à des traitements Booster Fun et plus encore !

0080a_MTGMSH_Main: Tony Stark 0065_MTGMSH_Main: Loki, dieu de la tromperie 0219a_MTGMSH_Main: Roi T'Challa

Nos contacts du S.H.I.E.L.D. ont récemment déclassifié plusieurs nouvelles cartes et nouveaux traitements de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Ils ont confectionné ce dossier sur les produits et les traitements Booster Fun disponibles dans l'extension. Et si vous voulez juste en connaître les grandes lignes, nous avons pensé à vous. Voici les quatre choses les plus importantes à savoir pour collectionner Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes..

1. Ajoutez La Pierre de l'esprit à votre Gantelet et maîtrisez l'infinité

0385_MTGMSH_CsmcStn: La Pierre de l'esprit

*Rendu numérique. Il ne s'agit pas d'une carte réelle.

La Pierre de l'esprit est toujours magnifique, qu'elle soit incrustée dans le front d'un synthozoïde ou mélangée dans votre deck. Une nouvelle pierre d'infinité arrive dans Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes avec trois versions de la Pierre de l'esprit qui méritent leur place dans votre Gantelet. La version de l'extension principale arbore une illustration réalisée par Volkan Baga. La version Gantelet sans bordure représente la pierre d'infinité à portée de main de Thanos. Enfin, la version Premium cosmique sans texte de La Pierre de l'esprit est un objet collector Marvel ultra limité aussi puissant visuellement que sur le champ de bataille.

Vous trouverez plus d'informations expliquant comment collectionner la Pierre de l'esprit ici.

2. Les personnages prennent vie sur les cartes Comic book classiques

0395_MTGMSH_Iconic: Elektra, fille de la Main 0400_MTGMSH_Iconic: Thanos, le Titan fou

L'héritage intemporel des illustrations de Marvel débarque dans Magic ! Nos designers ont collaboré avec l'équipe de Marvel pour combiner des visuels des comics avec des cartes Magic inédites, ce qui a donné ces cartes Comic book classiques sans bordure éblouissantes ! Chaque carte arbore une illustration célèbre de l'histoire de Marvel, ainsi que le texte de règles, le coût de mana et le nom d'une créature légendaire. C’est l’idéal pour mener votre prochain deck Commander.

3. Combinez réimpressions Magic et illustrations Marvel avec les cartes Source

0076_MTGMSH_Source: Défense du cœur de la forêt 0094_MTGMSH_Source: Tornade, force de la nature

Nous combinons nos cartes préférées de l'histoire de Magic avec vos illustrations préférées de l'histoire de Marvel ! Avec les cartes Source sans bordure, les superbes illustrations d'artistes Marvel renommés comme Jack Kirby, Alex Ross et d'autres encore s'invitent dans Magic sur des réimpressions incroyables qui incluent les créatures légendaires du superdrop Marvel de Secret Lair.

4. Trouvez la carte Logo de votre personnage préféré

0368_MTGMSH_BoldLogo: La Sorcière rouge 0379_MTGMSH_BoldLogo: La Vision

Audacieuses. Puissantes. Splendides. Les cartes Logo sans bordure évoquent le style emblématique de Marvel sur des créatures légendaires issues de toute l'extension. Ces cartes affichent des illustrations stylisées de personnages de Marvel sur des arrière-plans monochromes saisissants avec les logos des personnages. Nous mettons à l'honneur un large éventail de personnages provenant de tout l'univers Marvel, alors restez à l'affût de vos préférés.

Invitez les histoires de l'univers Marvel sur votre champ de bataille pour la collaboration du siècle à la sortie de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes le 26 juin 2026 ! Cette extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Détails de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Symbole de l'extension MSH Symbole de l'extension MSC

Code de l'extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes : MSH

Code de l'extension Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes : MSC

Code de l'extension des cartes Source : MAR

Légalité :

L'extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSH) est légale dans tous les formats.

| (MSH) est légale dans tous les formats. Les extensions Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes légales en Eternal (MSC et MAR) sont légales en Commander, en Legacy et en Vintage, et les cartes individuelles sont aussi légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

| légales en Eternal (MSC et MAR) sont légales en Commander, en Legacy et en Vintage, et les cartes individuelles sont aussi légales dans les autres formats où elles le sont déjà. Les boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiennent des cartes de MSH et MAR. Ces cartes sont jouables en Booster Draft et Paquet scellé Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes quand elles sont obtenues dans les boosters de jeu.

Site Web : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Visuels des cartes : Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Les prix conseillés pour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes seront les suivants :

Booster de jeu : 6,99 $

Booster collector : 37,99 $

Booster Jumpstart : 6,99 $

Commander Deck : 74,99 $

Deck Commander édition collector : 159,99 $

Bundle : 69,99 $

Gift Bundle : 89,99 $

Soirée de draft : 119,99 $

Boîte scénique : 41,99 $

Boîte d’apprentissage : 34,99 $

Dates importantes :

Événement de jeu Summer Game Fest : 5 juin

: 5 juin Révélation des decks Commander : du 8 au 11 juin

: du 8 au 11 juin Visuels complets des cartes : 12 juin

: 12 juin Académie des Vengeurs : du 12 au 18 juin

: du 12 au 18 juin Événements d'Avant-première : du 19 au 25 juin

: du 19 au 25 juin Date de sortie sur MTG Arena : 23 juin

: 23 juin Date de sortie sur table : 26 juin

: 26 juin Magic Academy : du 26 juin au 6 août

: du 26 juin au 6 août Standard Showdown : du 26 juin au 6 août

: du 26 juin au 6 août Magic Spotlight: Marvel Super Heroes à Las Vegas : du 26 au 28 juin

: du 26 au 28 juin Commander Party, round 1 : du 3 au 9 juillet

: du 3 au 9 juillet MagicCon: Amsterdam et Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes : du 17 au 19 juillet

: du 17 au 19 juillet Magic présente : Dieu de la Tromperie : du 17 au 23 juillet

: du 17 au 23 juillet Magic Spotlight: Marvel Super Heroes à Bruxelles : du 24 au 26 juillet

: du 24 au 26 juillet Commander Party, round 2 : du 31 juillet au 6 août

Préparez-vous pour Marvel dans Magic: The Gathering

0207_MTGMSH_Main: La Panthère Noire, avant-garde 0210_MTGMSH_Main: Captain America, légende vivante 0216_MTGMSH_Main: Iron Man, maître des machines

Avec Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, toute la puissance de l'univers Marvel s'invite dans vos parties de Magic. Avec des boosters de jeu, des boosters collector, une gamme complète de decks Commander et plus encore, il y a de quoi satisfaire tous les fans de Magic et de Marvel. Si vous ne savez pas par où commencer (ou quoi prendre pour un mordu de Marvel dans votre entourage), nous vous avons préparé un guide des produits et stratégies pour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'extension, consultez les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes et notre guide des mécaniques de l'extension. Apprenez les ficelles du métier de super-héros en attendant la sortie de l'extension le 26 juin 2026 ! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes est disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Les traitements Booster Fun de l'extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

0017_MTGMSH_Main: Femme invisible, Sue Storm 0066_MTGMSH_Main: Mr Fantastique, Reed Richards 0136_MTGMSH_Main: Torche Humaine, Johnny Storm 0190_MTGMSH_Main: La Chose, Ben Grimm

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se concentre non seulement sur les super-héros, mais aussi sur leurs pires ennemis et les histoires qui les unissent. L'équipe Booster Fun de Magic a incorporé le style de Marvel à Magic avec des traitements qui portent l'action des comics sur les cartes les plus géniales de l'extension. Vous trouverez tous les détails ci-dessous. Vous pouvez aussi consulter les cartes dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Collectionnez les pierres d'infinité : La Pierre de l'esprit

0021_MTGMSH_Main: La Pierre de l'esprit

Les pierres d’infinité, qui font partie des artefacts les plus puissants de l’univers Marvel, sont le prix ultime pour tout collectionneur de souvenirs de Marvel. Cherchez une carte à la puissance cosmique phénoménale : la Pierre de l'esprit, qui existe dans trois versions distinctes dans Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes qu'il vous faut dans votre collection. La version de l'extension principale arbore une illustration réalisée par Volkan Baga, qui rend hommage aux plus célèbres illustrations d'artefacts de Baga. Cette version est disponible en non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

0386_MTGMSH_Gauntlet: La Pierre de l'esprit

La version Gantelet sans bordure de La Pierre de l'esprit représente l'artefact à portée de main de Thanos. Tant qu'il ne s'emparera pas des cinq autres, l'univers Marvel devrait être en sécurité. La version Gantelet sans bordure de La Pierre de l'esprit apparaît uniquement en version Premium traditionnelle et uniquement dans les boosters collector.

0385_MTGMSH_CsmcStn: La Pierre de l'esprit

Et enfin, le summum du collector de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes : la version Premium cosmique sans texte de La Pierre de l'esprit. Cet artefact extraordinaire arbore un traitement Premium spécial qui renvoie à l'imagerie cosmique de l'univers Marvel. Il existe moins de 150 impressions de cette version ultra-collector de La Pierre de l'esprit, qui apparaît uniquement dans les boosters collector de n’importe quelle langue.

Cartes Comic book classiques sans bordure

0392b_MTGMSH_Iconic: L’invincible Iron Man 0399b_MTGMSH_Iconic: Black Panther, espoir persistant

*Il s'agit des versos de Tony Stark et du Roi T'Challa .

Les illustrations légendaires de l'univers Marvel ont fasciné des générations entières. À présent, nous portons ces illustrations sur certaines des créatures légendaires les plus cool de l'extension. Les cartes Comic book classiques sans bordure combinent des illustrations intemporelles avec le langage des cartes Magic.

Il y a 15 cartes Comic book classiques rares mythiques, dont 4 qui sont recto-verso. Les cartes Comic book classiques sont uniquement disponibles en version Premium traditionnelle et uniquement dans les boosters collector. Ces cartes peuvent apparaître dans les boosters collector de n'importe quelle langue, mais les cartes elles-mêmes seront toujours en anglais.

Cartes Source sans bordure

0061_MTGMSH_Source: Synthétiseur de simulacre 0091_MTGMSH_Source: Iron Man, titan de l’innovation

Les cartes Source sans bordure combinent des réimpressions Magic populaires avec les illustrations captivantes des comics Marvel. Plusieurs artistes Marvel appréciés des fans font leurs débuts dans Magic, comme Alex Ross, Dan Adkins, Tony S. Daniel et d'autres encore. En plus des réimpressions de certaines des cartes les plus célèbres de Magic, cette extension inclut des versions de carte Source des créatures légendaires du superdrop Marvel de Secret Lair.

0078_MTGMSH_Source: Intervention héroïque 0079_MTGMSH_Source: Intervention héroïque 0080_MTGMSH_Source: Intervention héroïque

Une carte Source non-Premium apparaît dans 1 booster de jeu sur 24. Chaque booster collector contient une carte Source non-Premium ou Premium traditionnelle. Il existe 60 cartes Source différentes, dont 3 qui sont des versions différentes de l'Intervention héroïque. Chaque carte Source apparaît à la même fréquence que les autres.

Cartes scéniques sans bordure

0316_MTGMSH_ScnBstr: Captain America, super-soldat 0331a_MTGMSH_ScnBstr: Bruce Banner

Assemblez des moments épiques de l'univers Marvel avec les cartes scéniques sans bordure. Chaque carte scénique fait partie d'un visuel plus grand. Réunissez-les dans un même deck, affichez-les dans un classeur ou admirez-les sur le champ de bataille !

0320_MTGMSH_ScnBstr: Mr Fantastique, Reed Richards 0338_MTGMSH_ScnBstr: Thor, dieu du Tonnerre

Vous pouvez former six scènes différentes à partir des cartes disponibles dans les boosters de jeu et les boosters collector :

Leinil Francis Yu et Sunny Gho ont illustré une scène à 4 cartes des Quatre Fantastiques.

Kev Walker a illustré une scène à 4 cartes, qui représente Daredevil aux prises avec ses principaux ennemis à Hell's Kitchen.

Annie Wu a illustré une scène de 6 cartes, qui représente Captain America face à l'HYDRA.

Adi Granov a illustré une scène de 6 cartes, qui représente plusieurs personnages imprégnés de rayons gamma s'affrontant.

Johan Grenier a illustré une immense scène de 18 cartes, qui représente plusieurs super-héros luttant pour le contrôle d'un cube cosmique.

Et enfin, Chris Bachalo a illustré le recto de chaque carte scénique recto-verso. Ces cartes forment une scène de 5 cartes, qui représente des super-héros qui partagent un repas.

3 cartes scéniques courantes, 12 inhabituelles, 8 rares et 15 rares mythiques sont disponibles dans les boosters de jeu et les boosters collector. Ces cartes apparaissent en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Il existe aussi deux boîtes scéniques Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Chaque boîte scénique contient 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelles inédites dans Magic. Des versions non-Premium de ces cartes scéniques sont disponibles dans les boosters collector.

Cartes Logo sans bordure

0362_MTGMSH_BoldLogo: Namor le Prince des mers 0369_MTGMSH_BoldLogo: Thor, dieu du Tonnerre

Affichez votre amour pour vos personnages Marvel préférés avec les cartes Logo sans bordure ! Chaque carte Logo représente un personnage Marvel incontournable sur un fond monochrome. Ce sont les pièces maîtresses idéales pour votre collection de personnages. Si vous adorez Atlantis (ou simplement les ondins), cette version de Namor le Prince des mers est parfaite pour mener vos alliés sous-marins au combat !

Il existe 15 cartes Logo rares et 13 rares mythiques. Ces cartes apparaissent en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Terrains sans bordure

0380_MTGMSH_BdlsLand: Dark Fortress 0381_MTGMSH_BdlsLand: Gathering Place 0382_MTGMSH_BdlsLand: Gleaming Bastion 0383_MTGMSH_BdlsLand: Hidden Lair 0384_MTGMSH_BdlsLand: Training Compound

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes introduit 5 nouveaux terrains doubles rares. En plus de leurs versions de l'extension principale, il existe aussi 5 terrains sans bordure qui représentent ces lieux depuis les écrans d'ordinateur des Vengeurs.

Il existe 5 terrains sans bordure rares. Ces cartes apparaissent en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Cartes Case Showcase

0303_MTGMSH_ShwPanel: Mjöllnir, marteau de Thor 0305_MTGMSH_ShwPanel: La guerre des armures

Les cartes Case Showcase mettent à l'honneur des objets au pouvoir immense comme Mjöllnir, des histoires comme La guerre des armures ainsi que divers moments tirés de l'histoire de l'univers Marvel. Chaque carte Case possède un cadre stylisé qui semble tout droit arraché d'un comics ! (Remarque : n'arrachez pas les pages de vos comics.)

Il existe 11 cartes Case rares et 6 rares mythiques. Ces cartes apparaissent en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Terrains de base Ville calme et Chaos dans la ville pleine illustration

0278_MTGMSH_MbarLand: Plaine 0280_MTGMSH_MbarLand: Île 0282_MTGMSH_MbarLand: Marais 0284_MTGMSH_MbarLand: Montagne 0286_MTGMSH_MbarLand: Forêt

N'est-ce pas merveilleux, tout ce que la ville donne à voir et à entendre ? Nous représentons les super-héros lors de leurs brefs moments de répit sur un cycle de terrains de base Ville calme pleine illustration.

0277_MTGMSH_MbarLand: Plaine 0279_MTGMSH_MbarLand: Île 0281_MTGMSH_MbarLand: Marais 0283_MTGMSH_MbarLand: Montagne 0285_MTGMSH_MbarLand: Forêt

Mais cette paix ne dure pas éternellement. Les terrains de base Chaos dans la ville représentent des scènes d'action cinématographiques dans divers lieux issus de l'univers Marvel.

Ces terrains de base sont disponibles dans Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes avec les traitements suivants :

Boosters de jeu : terrains de base Ville calme et Chaos dans la ville non-Premium et Premium traditionnels

Boosters collector : terrains de base Ville calme et Chaos dans la ville Premium traditionnels

Boosters Jumpstart : 1 terrain de base Ville calme et Chaos dans la ville non-Premium par booster Jumpstart

Bundles : 1 terrain de base Chaos dans la ville non-Premium et 1 Premium traditionnel, de chaque type

Gift Bundles : 1 terrain de base Ville calme non-Premium et 1 Premium traditionnel, de chaque type

Decks Commander édition collector : terrains de base Ville calme et Chaos dans la ville Surge Foil

Boîtes d'apprentissage : terrains de base Ville calme et Chaos dans la ville non-Premium

Détails des produits Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Chaque boîte de boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient 30 boosters de jeu, chacun d'eux comprenant ce qui suit :

14 cartes Magic: The Gathering 7 cartes courantes L'extension principale comprend 81 cartes courantes qui peuvent occuper ces emplacements. 3 cartes scéniques peuvent occuper ces emplacements (8,6 %). Dans 1 booster de jeu sur 24, 1 des 60 cartes Source non-Premium remplacera une carte courante. 3 cartes inhabituelles L'extension principale comprend 100 cartes inhabituelles qui peuvent occuper ces emplacements. 12 cartes scéniques peuvent occuper ces emplacements (12 %). 1 joker de n'importe quelle rareté Une carte courante (12,4 %), inhabituelle (64 %), rare (16,8 %) ou rare mythique (2,1 %) issue de l'extension principale Une carte scénique courante (moins de 1 %), inhabituelle (2,7 %), rare (moins de 1 %) ou rare mythique (moins de 1 %) Une carte Logo rare (moins de 1 %) ou rare mythique (moins de 1 %) Une carte Case rare (moins de 1 %) ou rare mythique (moins de 1 %) Un terrain sans bordure rare (1 %) 1 carte rare ou rare mythique Une carte rare (76,1 %) ou rare mythique (16,6 %) issue de l'extension principale Une carte scénique rare (1 %) ou rare mythique (0,8 %) Une carte Logo rare (2,4 %) ou rare mythique (0,7 %) Une carte Case rare (1,9 %) ou rare mythique (moins de 1 %) 1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté Une carte courante (59,9 %), inhabituelle (29,6 %), rare (5,9 %) ou rare mythique (1,2 %) issue de l'extension principale Une carte scénique courante (moins de 1 %), inhabituelle (1,2 %), rare (moins de 1 %) ou rare mythique (moins de 1 %) Une carte Logo rare (moins de 1 %) ou rare mythique (moins de 1 %) Une carte Case rare (moins de 1 %) ou rare mythique (moins de 1 %) Un terrain sans bordure rare (moins de 1 %) 1 carte de terrain non-Premium ou Premium traditionnelle Un terrain double courant non-Premium (40 %) ou Premium traditionnel (10 %) Un terrain de base à cadre par défaut non-Premium (20 %) ou Premium traditionnel (5 %) Un terrain de base Ville calme non-Premium (10 %) ou Premium traditionnel (2,5 %) Un terrain de base Chaos dans la ville non-Premium (10 %) ou Premium traditionnel (2,5 %)

1 carte d'aide (8,5 %) ou jeton recto-verso (91,5 %) non-Premium

Remarque : la somme totale des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des valeurs.

Boosters collector

Boîte de boosters collector Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Chaque boîte de boosters collector Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient 12 boosters collector, chacun d'eux comprenant ce qui suit :

15 cartes Magic: The Gathering 3 cartes courantes Premium traditionnelles L'extension principale comprend 81 cartes courantes (89 %) et 10 terrains doubles courants (11 %) qui peuvent occuper ces emplacements. 2 cartes inhabituelles Premium traditionnelles L'extension principale comprend 100 cartes inhabituelles qui peuvent occuper ces emplacements. 2 cartes MSC courantes Premium traditionnelles Une carte réimprimée issue des boosters Jumpstart (50 %) Une carte Magic inédite issue des boosters Jumpstart (40,5 %) Une carte Magic inédite issue des decks de bienvenue (9,5 %) 1 carte MSC inhabituelle Premium traditionnelle Une carte réimprimée issue des boosters Jumpstart (18,6 %) Une carte Magic inédite issue des boosters Jumpstart (77,9 %) Une carte Magic inédite issue des decks de bienvenue (3,5 %) 1 carte scénique courante (20 %) ou inhabituelle (80 %) Premium traditionnelle 1 terrain de base Ville calme (50 %) ou Chaos dans la ville (50 %) Premium traditionnel 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle Une carte rare (45 %) ou rare mythique (9,4 %) issue de l'extension principale Une carte scénique rare mythique recto-verso (1,4 %) Une carte Logo rare mythique recto-verso (1,4 %) Une carte Magic inédite rare (33,8 %) ou rare mythique (4,1 %) issue des boosters Jumpstart Une carte réimprimée rare issue des boosters Jumpstart (3 %) Une carte Magic inédite rare mythique des decks deck de bienvenue (1,9 %) 1 carte Booster Fun non-Premium des decks Commander 203 cartes rares à illustration étendue (93,6 %) Inclut 92 réimpressions et 111 cartes Magic inédites 7 cartes rares mythiques à illustration étendue (3,2 %) Inclut 4 réimpressions et 3 cartes Magic inédites 7 commandants principaux sans bordure (3,2 %) 1 carte Booster Fun rare ou rare mythique non-Premium Une carte rare (27,8 %) ou rare mythique (2,3 %) à illustration étendue issue de l'extension principale Une carte scénique rare (6,4 %) ou rare mythique (4,9 %) Une carte Logo rare (15,1 %) ou rare mythique (4,6 %) Une carte Case rare (12,1 %) ou rare mythique (2,6 %) Une carte sans bordure issue des boîtes scéniques (13,9 %) Un terrain rare sans bordure (5,8 %) Une carte Source sans bordure (4,5 %) 1 carte Source non-Premium (75 %) ou Premium traditionnelle (25 %) 1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium Une carte rare (31,8 %) ou rare mythique (2,7 %) à illustration étendue Premium traditionnelle issue de l'extension principale Une carte scénique rare (7,3 %) ou rare mythique (4 %) Premium traditionnelle Les cartes scéniques recto-verso n'apparaissent pas dans cet emplacement. Une carte Logo rare (17,2 %) ou rare mythique (3,6 %) Premium traditionnelle Les cartes Logo recto-verso n'apparaissent pas dans cet emplacement. Une carte Case rare (13,9 %) ou rare mythique (3 %) Premium traditionnelle Une carte de terrain rare sans bordure Premium traditionnelle (6,6 %) Une carte Comic book classique Premium traditionnelle (9,9 %) Les cartes Comic book classiques sont toujours en anglais mais peuvent apparaître dans les boosters collector de toutes les langues. Une version Gantelet sans bordure Premium traditionnelle de la carte La Pierre de l'esprit occupe cet emplacement dans moins de 1 % des boosters collector. Une version Premium cosmique sans texte de la carte La Pierre de l'esprit apparaît dans une quantité extrêmement limitée de boosters collector. Cette carte sera toujours en anglais, mais pourra apparaître dans les boosters collector de toutes les langues.

1 carte d'illustration ou jeton recto-verso Premium traditionnel Un jeton recto-verso Premium traditionnel apparaît dans 64 % des boosters collector. 1 des 54 cartes d'illustration apparaît dans 32 % des boosters collector. Et 4 % des boosters collector contiennent une carte d'illustration portant le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste en doré.



Remarque : la somme totale des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des valeurs.

Boosters Jumpstart

Boîte de boosters Jumpstart Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Chaque boîte de boosters Jumpstart Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient 24 boosters Jumpstart, chacun d'eux comprenant ce qui suit :

20 cartes Magic: The Gathering 51 thèmes possibles Au moins 1 carte MSC Magic inédite 1 terrain de base Ville calme ou Chaos dans la ville pleine illustration

1 feuillet de thème

Decks Commander

Deck Commander

Vengeurs, rassemblement Deck Commander

Wakanda pour toujours Deck Commander

Les Quatre Fantastiques Deck Commander

Gloire à Fatalis

Chaque deck Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer Les decks Commander Vengeurs, rassemblement, Wakanda pour toujours et Gloire à Fatalis contiennent ce qui suit : 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 99 cartes non-Premium, dont 29 cartes Magic inédites Le deck Commander Les Quatre Fantastiques contient ce qui suit : 4 cartes de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 96 cartes non-Premium, dont 26 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso non-Premium

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Decks Commander édition collector

Vengeurs, rassemblement

édition collector Wakanda pour toujours

édition collector Les Quatre Fantastiques

édition collector Gloire à Fatalis

édition collector

Chaque deck Commander édition collector Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer Les decks Commander Vengeurs, rassemblement, Wakanda pour toujours et Gloire à Fatalis édition collector contiennent ce qui suit : 1 carte de commandant principal sans bordure Surge Foil 99 cartes Surge Foil, dont des terrains de base pleine illustration et 29 cartes Magic inédites Le deck Les Quatre Fantastiques édition collector contient ce qui suit : 4 cartes de commandant principal sans bordure Surge Foil 96 cartes non-Premium, dont des terrains de base pleine illustration et 26 cartes Magic inédites 10 jetons recto-verso Ces jetons arborent le traitement Surge Foil d'un côté et sont non-Premium de l'autre. 1 fiche de référence 1 boîte de deck



Bundles

Bundle Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



0431_MTGMSH_BndPromo: La Sorcière rouge

Chaque bundle Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 15 terrains de base Premium traditionnels Inclut 5 terrains de base Chaos dans la ville pleine illustration

15 terrains de base non-Premium Inclut 5 terrains de base Chaos dans la ville pleine illustration

2 fiches de référence

1 carte promo La Sorcière Rouge Premium traditionnelle

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Gift Bundles

Gift Bundle Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



0432_MTGMSH_BndPromo: Daredevil, l’homme sans peur

Chaque Gift Bundle Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 booster collector Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 15 terrains de base Premium traditionnels Inclut 5 terrains de base Ville calme pleine illustration

15 terrains de base non-Premium Inclut 5 terrains de base Ville calme pleine illustration

2 fiches de référence

1 carte promo Daredevil, l'homme sans peur Premium traditionnelle

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Soirée de draft

Soirée de draft Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Chaque produit Soirée de draft Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

12 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 booster collector Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 90 terrains de base non-Premium

10 jetons recto-verso non-Premium

1 feuillet de draft

Boîtes scéniques

Boîte scénique

Heroes United Boîte scénique

Villains Unleashed

Chaque boîte scénique Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

3 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelles

6 cartes d'illustration

1 chevalet de présentation

Boîtes d'apprentissage

Boîte d'apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Chaque boîte d'apprentissage Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

10 demi-decks Jumpstart à thème Deux (2) de ces demi-decks Jumpstart sont des decks de tutoriel et ont été conçus pour jouer l'un contre l'autre. Chaque demi-deck comprend 20 cartes. Mélangez-en deux et jouez !

à thème 5 jetons non-Premium

2 tapis de jeu

2 guides pour apprendre à jouer

2 fiches de référence

2 dés Spindown

1 guide de référence

Packs d'avant-première

Pack d'avant-première Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Chaque Pack d'avant-première Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contient ce qui suit :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Joueurs, rassemblement pour le crossover Magic ultime

Deux mondes se rencontrent dans Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ! Préparez-vous à vivre des aventures épiques avec certains de vos personnages Marvel préférés qui débarquent dans Magic ! Découvrez toutes les cartes récemment révélées dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes et préparez votre collection pour cette collaboration Magic monumentale.

Répondez à l'appel quand Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026. L'extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.