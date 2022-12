Wizards of the Coast

Êtes-vous Team Urza ? Ou plutôt Team Mishra ? À moins que vous ne préfériez la Team Je-ne-veux-pas-détruire-le-monde-arrêtez-pitié ?

Le voyage dans le temps de Magic dans le cadre de La Guerre Fratricide commence bientôt, et il y a de nombreuses manières de jouer avec la nouvelle extension, sans compter toutes les autres qui vont débarquer dans les semaines à venir.

Avant-première : du 11 au 17 novembre

Les événements d’Avant-première La Guerre Fratricide démarrent le vendredi 11 novembre. Il n’y a pas de meilleure occasion de jouer avec les cartes La Guerre Fratricide avant leur sortie officielle, et pas de meilleur endroit pour découvrir la nouvelle extension que votre magasin de jeux local.

Les Avant-premières sont généralement soutenues grâce à un Pack d’avant-première qui contient tout ce dont vous avez besoin pour jouer :

6 boosters de draft La Guerre Fratricide

1 carte rare ou rare mythique estampillée Premium de l’extension

1 code pour Magic: The Gathering Arena que vous pouvez échanger contre des goodies sur votre compte MTG Arena

1 compteur de points de vie (d20) Spindown

Il vous suffit de vous inscrire dans votre magasin, d’ouvrir votre Pack d’avant-première et de commencer à construire un deck de 40 cartes pour jouer quelques rondes en Paquet scellé. La plupart des magasins WPN proposent des tournois officiels pour l’utiliser, mais ils sont assez relax et ont une répartition des dotations favorisant les participants. Certains détaillants vous laissent également construire et jouer avec d’autres personnes au magasin à votre discrétion, alors vérifiez auprès de votre magasin local ce qu’il propose et ce que vous apprécierez le plus.

Pour plus de détails, le concepteur de Magic Gavin Verhey a couvert tout ce que vous devez savoir sur l’Avant-première La Guerre Fratricide.

Vous découvrez Magic ? Vous ne savez pas exactement comment construire un deck avec des boosters de draft scellés ou vous ne vous sentez pas encore prêt à franchir le pas ? Les boosters Jumpstart La Guerre Fratricide sont un excellent moyen de commencer à jouer sans construire de decks pendant une Avant-première. Mélangez deux boosters Jumpstart et vous pouvez tout de suite commencer à jouer !

Les joueurs qui participent dans leur magasin local peuvent également récupérer de super promos (en fonction des disponibilités) grâce à nos promos du 30e anniversaire. L’Avant-première La Guerre Fratricide propose de superbes promos à cadre rétro de cartes sorties à l’origine entre 1996 et 1999.

De plus, notre série des cartes dans les langues de publication de Magic continue avec les Serviteurs loyaux en chinois simplifié tout spécialement pour cette extension. Notez que cette promo est plus rare que les autres, alors demandez à votre magasin comment il compte la distribuer pendant son événement.

Vous n’avez pas le temps d’aller jouer en magasin pendant le week-end ? Pas de problème. La plupart des magasins proposent leurs Packs d’avant-première à emporter pour ceux qui veulent découvrir la nouvelle extension chez eux, chez un ami, ou dans un de leurs lieux préférés.

La Guerre Fratricide est également une Avant-première spéciale pour les détaillants, car tous les magasins WPN vendront tous les produits de la nouvelle extension avant la date de sortie officielle, et ils pourront également proposer d’autres manières de jouer les soirs de semaine jusqu’à la date de sortie officielle. Vérifiez auprès de votre magasin local pour en savoir plus sur les événements qu'il propose, et pour acheter ce que vous désirez quand vous irez sur place !

Launch Party : du 18 au 20 novembre

Vous avez participé à votre Avant-première. OK, peut-être même à cinq. Quoi qu’il en soit, vous avez toujours soif de Magic. La Launch Party est faite pour vous. La nouvelle extension sera disponible partout, et quelle meilleure façon de célébrer l’événement qu'en essayant le nouveau format Booster Draft ? Si vous n’aimez pas trop les formats à 40 cartes, apportez votre deck Commander et faites quelques parties en y ajoutant des nouvelles cartes de La Guerre Fratricide !

Game Day : du 3 au 11 décembre

Vous cherchez une compétition locale ? Le Game Day est l’occasion rêvée. Les magasins WPN reçoivent des cartes promos pour un tournoi d’une journée prévu pour les formats Construit Standard ou Paquet scellé La Guerre Fratricide, ou même le Booster Draft. Ils peuvent organiser leur événement quand ils le souhaitent début décembre, alors vérifiez auprès de votre magasin local quand son événement a lieu.

Les participants recevront (dans la limite des stocks disponibles) cette version alternative de la Recruteuse militaire de la nouvelle extension :

Terminer dans le Top 8 de votre Game Day local vous fera gagner une version alternative de Nattes, cauchemar éveillé.

Gagnez l’événement, et en plus de pouvoir vous vanter, vous recevez également une promo Moteur de houle pour l’occasion !

Commander Party : du 16 au 18 décembre

Il n’y a rien de mieux qu’une Commander Party ! Cet événement exclusif au WPN Premium permet aux magasins Premium d’organiser un super week-end pour leurs joueurs de Commander. Les magasins qui ont organisé une Commander Party Dominaria uni peuvent également continuer de développer leur aventure influant sur le cours des parties, permettant le déroulement d’épisodes passionnants qui peuvent être différents d’un magasin à l’autre. Les participants pourront utiliser une carte de faction qui pimentera leur partie de Commander habituelle.

En plus, ils récupéreront un Rampeur psychotique en phyrexian comme souvenir. De la part des... des Phyrexians, bien sûr. Ils sont très généreux. Je suis sûr que ce souvenir n'est là que pour vous faire plaisir et qu’il ne présage pas d’horreurs qui pourraient survenir dans les prochains mois.

N’est-ce pas ?

N'est-ce pas ?

Friday Night Magic : chaque vendredi

Certains combos sont tout simplement géniaux. Par exemple, le pain et le beurre. Les moules et les frites. Urza et Mish... Hem, non en fait, ce combo n’a pas vraiment contribué au bonheur de Dominaria, alors... euh... Passons à autre chose.

Et il y a le combo classique, le vendredi soir et Friday Night Magic (FNM pour les intimes). Les magasins peuvent organiser leurs événements Friday Night Magic dans le format de leur choix, généralement sous la forme d’un tournoi de quelques rondes, mais chacun d’eux peut proposer quelque chose de différent, alors contactez votre détaillant local pour savoir quel genre d’événement il organise le vendredi soir.

Ces événements sont également soutenus par des packs promo WPN comme dotations, et voici quelques-unes des cartes que vous pourriez y trouver pour La Guerre Fratricide :

Commander Nights : les soirs de semaine

Vous voulez affronter d’autres joueurs dans des parties de Commander ? Vous voulez obtenir le succès en utilisant la fiche d'exploits de votre magasin ? Commander Nights est parfait pour vous ! Jouez les soirs de semaine avec vos amis dans votre magasin local. Les fiches d'exploits vous donnent des objectifs à atteindre pour changer un peu votre façon de jouer habituelle, et comme pour Friday Night Magic, les packs promos WPN sont les récompenses potentielles typiques pour les participants, mais consultez votre magasin pour savoir exactement comment elles seront distribuées.

Il y a tant de choses passionnantes dans votre magasin de jeux local. Pour les joueurs plus compétitifs, voici quelques petites choses à garder en tête après la sortie de La Guerre Fratricide.

Championnats régionaux : novembre et décembre

Le premier round de championnats régionaux depuis que nous avons annoncé le retour du Pro Tour aura lieu dès le week-end de sortie de La Guerre Fratricide, le 18 novembre, et continuera jusqu’au week-end des 18 et 19 décembre.

Ces événements qualifient les vainqueurs de chaque région pour le premier Pro Tour de 2023 qui aura lieu aux États-Unis du 17 au 19 février à Philadelphie, en Pennsylvanie. Les vainqueurs de chaque championnat régional sont aussi qualifiés pour le Championnat du Monde de Magic: The Gathering, qui est apparemment un autre événement important, alors il ne faut pas l’oublier.

Les Pro Tours sont des tournois internationaux sur invitation uniquement. Non seulement les participants au Pro Tour seront en compétition pour se partager 500 000 USD, mais ils recevront également cette superbe promo Secret Lair Jace, le sculpteur de l’esprit en version non-Premium pour s’être inscrit et pour avoir joué. Les concurrents du Top 16 recevront également un exemplaire Premium traditionnel.

Cette promo sera disponible dans le cadre des Pro Tours de 2023, alors se qualifier et jouer seront en soi des récompenses. Et votre meilleure chance de vous qualifier pour le Pro Tour ? C’est une bonne place lors de votre championnat régional. Même si le round de qualification pour ces premiers championnats régionaux est déjà terminé, la plupart des organisateurs feront jouer des Qualifiers de la dernière chance, alors vous avez encore une chance de pouvoir participer à ce premier round !

La date du championnat sera différente d’une région à l’autre, alors voici une liste pratique par région, par organisateur et par week-end !

Les participants aux championnats régionaux pour ce round recevront une carte promo Téfeiri, héros de Dominaria non-Premium.

Les têtes de classement du championnat régional recevront aussi un exemplaire Premium traditionnel de Téfeiri !

Ces événements ont également d’autres dotations, et oui, même des financières. La réserve de dotation de chaque championnat régional varie selon les régions, alors vérifiez sur le site Web de l’organisateur de votre région pour plus d’informations sur les dotations.

Même si vous n’êtes pas qualifiés pour l’événement principal, les organisateurs proposeront beaucoup d’activités si vous voulez être spectateur, soutenir un ami, participer à des événements parallèles, notamment Commander pour les joueurs qui veulent juste s’amuser. Même si le championnat régional est principalement concentré sur le tournoi de qualification pour le Pro Tour et le Championnat du Monde de Magic, il y a toujours d’autres activités à ces événements, alors si vous voulez y assister, consultez le site Web de votre organisateur régional pour plus d'infos !

Championship Qualifiers régionaux pour le Pro Tour 2 en 2023 : jusqu’au 18 décembre

Tant qu'on est sur le sujet, vous pouvez vous qualifier pour les championnats régionaux tout de suite. Enfin, pas tout de suite, tout de suite, mais pendant les week-ends. Les Championship Qualifiers régionaux qui concernent le prochain round de championnats régionaux (pas ceux listés ci-dessus) ont lieu jusqu’au 18 décembre.

Les participants aux Qualifiers reçoivent une super promo Inspectrice de Thraben.

Les têtes de classement des Qualifiers reçoivent une géniale promo Esprit dévoué. Les joueurs qui se qualifient pour leur championnat régional reçoivent une version Premium traditionnelle !

Les magasins WPN peuvent organiser ces tournois, et il est possible qu’il y en ait un près de chez vous. Rendez-vous sur le site Web de l’organisateur de votre région (liens ci-dessus, dans la section Championnats régionaux) pour plus d'infos.

Championship Qualifiers régionaux pour le Pro Tour 3 en 2023 : à partir du 7 janvier

Et enfin, après la nouvelle année, les Championship Qualifiers régionaux pour le Pro Tour 3 de 2023 commenceront le 7 janvier. C’est une nouvelle récente, alors je vous indique le grand article sur Magic.gg qui vous donne toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin, notamment comment obtenir une des cartes promos suivantes (en non-Premium ou en Premium traditionnel).

Elles sont géniales. Si vous voulez avoir une chance d’obtenir le Mage lancevif avec une illustration du drop Secret Lair récent du dessinateur Jack Hughes, cliquez sur le lien ci-dessus pour en savoir plus.

*Grosse respiration*

Eh bien, ça fait bien des façons de jouer avec La Guerre Fratricide. On pourrait croire que les assemblées sont de retour. Comme toujours, jouer avec les nouvelles extensions commence dans votre magasin de jeux local, alors rendez-vous sur place afin de connaître toutes les infos pour jouer, à la fois en mode amical et compétitif.