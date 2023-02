Wizards of the Coast

2023 est la première année complète pour nos événements majeurs MTG Arena mis à jour. Quand nous avons mis en place notre mise à jour du système d’événements majeurs l’an dernier, nous espérions pouvoir donner à tous les joueurs de Magic une occasion de jouer à Magic au plus haut niveau, et offrir aux joueurs de MTG Arena une place de choix dans les plus grands événements de Magic. Jusqu’à présent, nous avons été ravis et inspirés par les événements majeurs MTG Arena. Nous conserverons ces objectifs, tout en développant nos voies de compétition.

Récapitulatif des événements majeurs sur MTG Arena en 2022

En avril de l’année dernière, nous avons annoncé des événements majeurs MTG Arena pour 2022, qui ont marqué l'arrivée de nouveaux événements : les Qualifier Play-Ins et les Championnats Arena (en plus de nos Qualifier Weekends et de nos Opens Arena existants). Cela a abouti à un cheminement semblable à ceci :

Pendant l’année 2022, nous avons organisé neuf Qualifier Play-Ins en élimination directe et huit en deux manches gagnantes (un par mois de mai à décembre, plus un Play-In en élimination directe supplémentaire). Nous avons eu douze Qualifier Weekends, un par mois, et nous avons organisé notre premier Championnat Arena en septembre, avec un total de dotations de 200 000 USD.

Pour étoffer la voie vers les événements majeurs, nous avons également organisé des Opens Arena pendant toute l’année 2022, au cours desquels les joueurs ont pu gagner des invitations aux Qualifier Weekends et recevoir plus de 2 000 000 USD de dotations !

Événements majeurs sur MTG Arena en 2023

Ce qui nous amène aux événements majeurs sur MTG Arena en 2023, où nous continuerons à avoir des Qualifier Play-Ins et des Qualifier Weekends mensuels, où nous organiserons trois Championnats Arena à 32 joueurs (chacun avec une dotation totale de 200 000 USD), et où nous prévoyons dix autres Opens Arena. Tous les Opens Arena seront en format Limité. Les Qualifier Play-Ins et les Qualifier Weekends continueront d’être un mélange de formats Construit et Limité.

Qualifier Play-Ins

Les Qualifier Play-Ins en élimination directe et en deux manches gagnantes sont les meilleurs points d’entrée dans les événements majeurs pour les joueur qui souhaitent éviter le classement mensuel. Ils continueront d’être un mélange de formats Construit et Limité. Parvenez à la victoire dans l’un des événements pour gagner le jeton Qualifier Weekend du mois en cours, qui vous permettra de participer au Qualifier Weekend de ce mois.

Voici le calendrier des Play-Ins des trois prochains mois (élimination directe // deux manches gagnantes) :

18 février // 24 février : Tous Phyrexians Limité

4 mars // 10 mars : Standard

1er avril // 7 avril : Explorer

Les Play-Ins se poursuivront tout le reste de l’année ! Restez à l’écoute pour connaître les dates et en savoir plus.

Qualifier Weekends

Suivant immédiatement les Play-Ins et utilisant les mêmes formats, les Qualifier Weekends mensuels rassemblent les joueurs de Magic des classements par échelons, des Opens Arena et des Qualifier Play-Ins au cours d'un événement qui se tient sur tout un week-end.

25-26 février : Tous Phyrexians Limité

11-12 mars : Standard

8-9 avril : Explorer

Parvenez à la victoire le Jour Un du Qualifier Weekend pour participer au Jour Deux, où le premier prix est une place au Championnat Arena correspondant ! Comme l’an dernier, si nous ne remplissons pas les 32 places de ce Championnat Arena de cette manière, les joueurs ayant le plus de victoires au Jour Deux du Qualifier Weekend remporteront les places restantes. Consultez les tableaux de classement précédents.

Les Qualifier Weekends mènent à chaque Championnat Arena :

Qualifier Weekends de septembre à décembre 2022 => Championnat Arena 2

Qualifier Weekends de janvier à avril 2023 => Championnat Arena 3

Qualifier Weekends de mai à août 2023 => Championnat Arena 4

Championnats Arena

Voici le summum de la compétition sur MTG Arena. Trois Championnats Arena de 32 joueurs chacun auront lieu courant 2023. Les joueurs s’affronteront pour gagner une part de la dotation de 200 000 USD, et les vainqueurs et joueurs classés deuxièmes de chaque Championnat Arena gagneront une place au Championnat du Monde de Magic.

Calendrier des Championnats Arena :

Championnat Arena 2 : 18-19 mars

Championnat Arena 3 : mai (date à définir)

Championnat Arena 4 : septembre/octobre (date à définir)

Opens Arena

Pendant l'année 2023, tous les Opens Arena seront des événements en format Limité (Paquet scellé en élimination directe et en deux manches gagnantes le Jour 1, et draft en deux parties le Jour 2). Les Opens Arena représentent le top de la compétition ouverte dans MTG Arena : vous venez, vous vous inscrivez et vous lancez vos sorts pour tenter de remporter la dotation de 2 000 USD. En 2022, nous avons récompensé plus de 1 000 joueurs avec un total de plus de 2 000 000 USD !

De plus, remporter une dotation monétaire au Jour 2 d’un Open Arena permet également de gagner une place au Qualifier Weekend qui le suit. Nous proposerons aux joueurs dix Opens Arena pendant 2023. Voici le calendrier des prochains mois :

3-4 mars

1-2 avril

29-30 avril

Voilà, vous savez tout pour l’instant ! Pour résumer, nous continuons de développer nos systèmes d’événements majeurs sur MTG Arena et de célébrer notre première année complète avec la voie compétitive mise à jour. Pour avoir les informations les plus à jour, suivez-nous ici sur DailyMTG ou sur nos comptes de médias sociaux officiels ! Nous espérons vous retrouver bientôt pour passer de bons moments rythmés en numérique avec Magic.

En savoir plus sur l’aspect sur table des événements majeurs.

En savoir plus sur les conditions générales des Opens Arena et des événements majeurs.