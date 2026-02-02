La dichotomie de l’intrigue de Lorwyn-Sombrelande s’approfondit avec Alchemy : Lorwyn ! Cette sortie exclusivement numérique marque l’arrivée de 30 nouvelles cartes Magic dans MTG Arena pour la première fois.

Alchemy : Lorwyn sortira demain, le 3 février, sur MTG Arena, et vous pouvez voir toutes les cartes dans les visuels des cartes Lorwyn éclipsé ! Deux cartes vous permettent de drafter des cartes supplémentaires en jeu. Voici les détails de ces grimoires et des cartes qu'ils contiennent.

Grimoires

Armurière évolutive

101305_Y26-ECL: Adaptive Armorer
  • Hache amorphe
  • Pied de biche de citoyen
  • Kirin de nuacier
  • Fléau du conquérant
  • Hurlefeu
  • Canne à pêche
  • Gigot de krovod
  • Gantelet sangsue
  • Écharpe de lion
  • Masse du valeureux
  • Maillet des forts célestes
  • Bouclier du royaume
  • Épée sigillée de Valéron
  • Armure énergétique thran
  • Lasso-tonnerre

Farfadets volepensée

101311_Y26-ECL: Thoughtsteal Sprites
  • Âpre fleur
  • Emprunteur intrépide
  • Astuce de bourgefæ
  • Escrime de færies
  • Érudit færie
  • Importun voltigeaile
  • Gardien du Vallon d’Elendra
  • Plaisantine des Hauts Fæs
  • Farfadet hypnotique
  • Détrousseur d’apparence
  • Harceleuse
  • Plaisantin crocheteur de serrure
  • Crachotage de sort
  • Clique Vendilion
  • Feuilleteuse de grimoires vorace

Retrouvez les boosters et cartes de l'extension Alchemy : Lorwyn dans MTG Arena ! Vous pouvez voir toutes les cartes de l’extension Alchemy : Lorwyn dans les visuels complets des cartes Lorwyn éclipsé.