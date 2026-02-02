Grimoires de l’extension Alchemy : Lorwyn
La dichotomie de l’intrigue de Lorwyn-Sombrelande s’approfondit avec Alchemy : Lorwyn ! Cette sortie exclusivement numérique marque l’arrivée de 30 nouvelles cartes Magic dans MTG Arena pour la première fois.
Alchemy : Lorwyn sortira demain, le 3 février, sur MTG Arena, et vous pouvez voir toutes les cartes dans les visuels des cartes Lorwyn éclipsé ! Deux cartes vous permettent de drafter des cartes supplémentaires en jeu. Voici les détails de ces grimoires et des cartes qu'ils contiennent.
Grimoires
Armurière évolutive
Hache amorphe Pied de biche de citoyen Kirin de nuacier Fléau du conquérant Hurlefeu Canne à pêche Gigot de krovod Gantelet sangsue Écharpe de lion Masse du valeureux Maillet des forts célestes Bouclier du royaume Épée sigillée de Valéron Armure énergétique thran Lasso-tonnerre
Farfadets volepensée
Âpre fleur Emprunteur intrépide Astuce de bourgefæ Escrime de færies Érudit færie Importun voltigeaile Gardien du Vallon d’Elendra Plaisantine des Hauts Fæs Farfadet hypnotique Détrousseur d’apparence Harceleuse Plaisantin crocheteur de serrure Crachotage de sort Clique Vendilion Feuilleteuse de grimoires vorace
Retrouvez les boosters et cartes de l'extension Alchemy : Lorwyn dans MTG Arena ! Vous pouvez voir toutes les cartes de l’extension Alchemy : Lorwyn dans les visuels complets des cartes Lorwyn éclipsé.