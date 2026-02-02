La dichotomie de l’intrigue de Lorwyn-Sombrelande s’approfondit avec Alchemy : Lorwyn ! Cette sortie exclusivement numérique marque l’arrivée de 30 nouvelles cartes Magic dans MTG Arena pour la première fois.

Alchemy : Lorwyn sortira demain, le 3 février, sur MTG Arena, et vous pouvez voir toutes les cartes dans les visuels des cartes Lorwyn éclipsé ! Deux cartes vous permettent de drafter des cartes supplémentaires en jeu. Voici les détails de ces grimoires et des cartes qu'ils contiennent.

Grimoires

Armurière évolutive

101305_Y26-ECL: Adaptive Armorer

Hache amorphe

Pied de biche de citoyen

Kirin de nuacier

Fléau du conquérant

Hurlefeu

Canne à pêche

Gigot de krovod

Gantelet sangsue

Écharpe de lion

Masse du valeureux

Maillet des forts célestes

Bouclier du royaume

Épée sigillée de Valéron

Armure énergétique thran

Lasso-tonnerre

Farfadets volepensée

101311_Y26-ECL: Thoughtsteal Sprites

Âpre fleur

Emprunteur intrépide

Astuce de bourgefæ

Escrime de færies

Érudit færie

Importun voltigeaile

Gardien du Vallon d’Elendra

Plaisantine des Hauts Fæs

Farfadet hypnotique

Détrousseur d’apparence

Harceleuse

Plaisantin crocheteur de serrure

Crachotage de sort

Clique Vendilion

Feuilleteuse de grimoires vorace

Retrouvez les boosters et cartes de l'extension Alchemy : Lorwyn dans MTG Arena ! Vous pouvez voir toutes les cartes de l’extension Alchemy : Lorwyn dans les visuels complets des cartes Lorwyn éclipsé.