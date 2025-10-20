Black Lotus | Illustration par : | Illustration par : Chris Rahn

Le 28 octobre, MTG Arena lancera un nouvel événement à durée limitée : le Powered Cube Arena ! Cet événement palpitant est unique en son genre dans MTG Arena et mettra en vedette certaines des cartes les plus puissantes de toute l'histoire de Magic, y compris le Power Nine. Avec plus de 100 nouvelles cartes imprimées pour MTG Arena, dont certaines que vous avez vu dans les anthologies Arena récente, le cube constitue une mise à jour massive pour le jeu. Nous aborderons tous les détails dans une série d'articles et de vidéos au cours des prochains jours, qui expliqueront toutes les facettes de ce cube, mais nous allons commencer par détailler la structure et les récompenses palpitantes de ce nouvel événement.

Détails et récompenses de l'événement Powered Cube

Powered Cube est une expérience unique et majeure au format Limité. Nous voulions saisir cette occasion de mettre à jour notre structure d'événements de type « Cube » en nous basant sur les retours de la communauté sur les retours et la compétition. À sa sortie, nous proposerons du Draft avec classement en élimination directe et du Draft traditionnel sans classement en deux manches gagnantes. Le prix d'entrée et les récompenses ont été mis à jour pour améliorer encore plus cet événement compétitif. Cet événement est désormais conforme à la structure du Draft majeur, car cela s'est avéré être le format d'événement le plus populaire dans MTG Arena. Vous remarquerez que les boosters distribués en récompense lors de cet événement sont différents que ceux distribués lors d'un Draft majeur, et que les boosters de dotation du cube confèrent une valeur ajoutée

Les boosters de dotation du cube sont un moyen pour MTG Arena d'ajouter des cartes au jeu et de proposer une récompense palpitante aux vainqueurs des événements. Les boosters de dotation du cube contiennent 7 cartes au total, et au moins 2 d'entre elles sont rares ou rares mythiques. Chaque booster de dotation du cube contient également au moins 1 carte issue d'une rotation de planches bonus inédites dans MTG Arena. Les joueurs peuvent également fabriquer les nouvelles cartes présentes dans les boosters de dotation du cube à l'aide de jokers. Avec ses cartes rares et rares mythiques supplémentaires, ainsi que la planche bonus surpuissante, ces boosters valent deux fois plus qu'un booster de magasin standard !

Voici le contenu de chaque booster de dotation du cube :

1 carte Intemporelle rare ou rare mythique parmi toutes * les cartes légales en Intemporel (voir les exclusions ci-dessous)

1 carte rare ou rare mythique issue de la planche bonus du cube

Les cartes rares ont deux fois plus de chances d'apparaître que les cartes rares mythiques

1 carte flexible qui contient :

N'importe quelle * carte Intemporelle rare (20 %)

N'importe quelle * carte Intemporelle inhabituelle (30 %)

Une carte issue de la planche bonus (50 %)



Toutes les cartes de la planche bonus ont une chance égale d'apparaître dans cet emplacement.

2 cartes inhabituelles parmi toutes * les cartes légales en Intemporel

*Les exceptions pour les cartes listées comme « toutes* les cartes légales en Intemporel » incluent :

Toutes les cartes provenant d'extensions Univers Infinis .

. Les cartes intégralement interdites en Intemporel. Au moment où sort cette publication, aucune carte n'est concernée.

Les cartes précédemment utilisées comme des récompenses exclusives à MTG Arena ou d'autres cartes qui ne peuvent pas être fabriquées.

Structure de l'événement

Comme tous les événements de type « cube », ce sera un événement fantomatique, ce qui signifie que les joueurs n'ajouteront pas les cartes qu'ils choisissent pendant le draft à leur collection; Ces événements se contrôlent sur l'expérience de jeu en Limité, et non sur la collection de cartes via le draft. Voici tous les détails de l'événement :

Début de l'événement : le 28 octobre à 8 h, heure du Pacifique (15 h UTC)

: le 28 octobre à 8 h, heure du Pacifique (15 h UTC) Fermeture des inscriptions : le 18 novembre à 8 h, heure du Pacifique (15 h UTC)

: le 18 novembre à 8 h, heure du Pacifique (15 h UTC) Frais d'inscription : 10 000 pièces d'or, ou 1 500 gemmes, ou 1 jeton de Draft contre joueurs.

: 10 000 pièces d'or, ou 1 500 gemmes, ou 1 jeton de Draft contre joueurs. Format : Draft contre joueurs fantomatique en Powered Cube (les joueurs ne conservent pas les cartes d'événement.)

: Draft contre joueurs fantomatique en Powered Cube (les joueurs ne conservent pas les cartes d'événement.) Structure : Élimination directe : sept victoires ou trois défaites, avec classement Deux manches gagnantes : trois matchs, sans classement

Récompenses des matchs en élimination directe

Victoires Gemmes Booster Historique Boosters de dotation du cube 0 50 1 1 100 1 2 250 2 3 1 000 2 4 1 400 3 5 1 600 4 1 6 1 800 4 2 7 2 200 4 3

Récompenses des matchs en deux manches gagnantes

Victoires Gemmes Booster Historique Boosters de dotation du cube Points Play-In 0 100 1 1 250 1 2 1 000 2 1 3 2 500 3 2 2

Collectionner les boosters de dotation et les cartes du Powered Cube

Il ne sera pas possible de collectionner toutes les cartes du Powered Cube lors du lancement de l'événement. C'est un compromis auquel nous avons consenti pour accélérer cette sortie et proposer la meilleure expérience de jeu possible dans tous nos formats Construits. Nous avons accepté ce compromis pour quatre raisons principales :

En limitant les possibilités de collection des cartes du Powered Cube, nous avons pu nous montrer plus inclusifs avec notre liste des cartes. Les décisions liées à la légalité dans les formats Construits n'ont eu aucune conséquence sur l'inclusion ou non d'une carte. En limitant certaines cartes pour le format Powered Cube uniquement, nous avons réduit le nombre d'interactions que notre équipe de développement devait prendre en compte du point de vue du gameplay, mais aussi de l'implémentation. Cela nous a permis d'inclure un plus large éventail de cartes à l'événement. Rendre toutes les cartes disponibles à la fois submergerait les formats Historique et Intemporel. En sortant progressivement les cartes, nous assurons l'équilibre et la diversité des formats. Certaines de ces cartes font partie des cartes les plus puissantes jamais imprimées. Nous ne voyons pas des cartes comme Black Lotus, les Mox, l'Anneau solaire, ou même de véritables terrains doubles intégrer le jeu Construit dans MTG Arena dans un futur proche.

Quelles sont les cartes incluses dans la fiche bonus des boosters de dotation du cube ?

Les cartes de la fiche bonus évolueront avec le temps, à mesure que nous changeons les cartes qui peuvent être collectionnées dans MTG Arena. Dans le futur, cette liste pourra inclure de nouvelles cartes Pioneer compétitives, de nouvelles cartes imprimées avec une illustration classique, ainsi que des cartes supplémentaires du cube qui ne pouvaient pas encore être collectionnées jusqu'ici. Même si toutes les cartes de la fiche bonus ne sont pas forcément dans cette version du Powered Cube, chacune de ces cartes fait partie de l'histoire de Magic. Les cartes initiales de la fiche bonus sont les suivantes :

Carnage Interpreter

Relique de la Coalition

Dack Fayden

Champion de la salueuse-de-mort

Déculottée

Représentation de la destinée

Salve de feu

Lentille de lueur

Leovold, émissaire de Trest

Effondrement de la mine

Sphère de bataille myr

Prédestination

Pentode prismatique

Pyrokinésie

Chant bouillonnant

Dégommage

Titania, protectrice d’Argoth

Torsten, fondateur de Bénalia

Tourach. chantreffroi

Absence imprévue

Tombe anonyme

Bouleversement

Sortimage vampire

Vents d’abandon

Primus chutebois

Orbe zuranienne

En raison de leur niveau de puissance, leur capacité à accélérer le mana et/ou à faire office de sorts gratuits, les cartes suivantes seront interdites en Historique :

Salve de feu

Prédestination

Pyrokinésie

Chant bouillonnant

Quelles cartes le Powered Cube contient-il ?

Alors, quelles cartes vont arriver dans MTG Arena ? La plupart de ces cartes sont inédites dans MTG Arena, tandis que certaines d'entre elles sont des réimpressions d'extensions classiques pas encore présentes dans MTG Arena avec de nouvelles illustrations.

Nous ne sommes pas encore prêts à révéler toute la liste, mais voici quelques indices qui devraient vous faire réfléchir en attendant :

Une carte dont les effets sonores ont été réalisés par un doubleur non-humain

Une carte qui, lorsqu'elle a été imprimée, était la sixième carte d'un cycle de cinq cartes

Une carte qui n'est pas issue de la Limited Edition (Alpha) dont le nom apparaît intégralement dans le texte d'au moins 800 cartes imprimées après celle-ci

dont le nom apparaît intégralement dans le texte d'au moins 800 cartes imprimées après celle-ci Une carte Magic dont le nom incite à recoller les morceaux

dont le nom incite à recoller les morceaux Au moins quatre cartes qui ont été interdites dans des formats autres que le Vintage

Une carte dont le nom contient au moins deux mots, et chacun de ces mots est apparu dans la ligne de type d'une carte différente de cette carte

Une carte qui n'a jamais été disponible sur une quelconque plate-forme numérique de Magic

D'autres cartes seront révélées tout au long de la semaine. Allez voir les chaînes YouTube de Luis Scott-Vargas et Paul Cheon le 22 octobre pour en savoir plus !

Préparez-vous pour le Powered Cube avec style

Mox Pearl Mox Sapphire Mox Jet Mox Ruby Mox Emerald

Avant de vous quitter, nous avons deux autres surprises pour vous. Puisque nous rendons hommage aux cartes Magic surpuissantes d'hier et d'aujourd'hui avec le Powered Cube, nous voulions faire quelque chose de spécial pour certaines de nos cartes préférées. Même si les mox originaux sont apparus dans MTG Arena après avoir été invoqués par la carte Oracle of the Alpha, les mox du Powered Cube arboreront l'illustration originale de Dan Frazier.

Enfin, nous ajoutons une récompense supplémentaire pour les joueurs qui viennent découvrir l'engouement généré par le Powered Cube. Tous les joueurs qui s'inscrivent à l'un de ces nouveaux événements recevront un protège-cartes très spécial arborant un nouveau jeton Écureuil. Et ce n'est pas une récompense à la noix !