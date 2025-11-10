Remportez des bonus de victoires dans MTG Arena en jouant sur table !

Après la sortie du 11 novembre sur MTG Arena, tous les joueurs qui participeront à un événement sur table recevront trois victoires de progression sur leurs pistes de victoires quotidiennes et hebdomadaires, juste à temps pour participer aux événements d'Avant-première de leur magasin de jeux local pour Magic: The Gathering® | Avatar, le dernier maître de l'air™.

Comment ça marche

Lorsque vous jouez à un événement Magic: The Gathering sur table dans votre magasin de jeux local du Wizards Play Network, votre participation est associée à votre compte Wizards. Comme MTG Arena utilise également des comptes Wizards, vous progresserez automatiquement de 3 victoires sur vos pistes bonus de victoires quotidiennes et hebdomadaires lors de votre prochaine connexion. Bien entendu, cela inclut également les pièces d'or, les récompenses de cartes individuelles (RCI), et l'EXP associées à ces victoires.

Les pièces d'or et les RCI apparaîtront dans une fenêtre de récompenses lorsque vous vous connectez, et si votre EXP vous permet de gagner des récompenses de gain de niveau sur la maîtrise de l'extension, vous verrez une deuxième fenêtre de récompenses pour celles-ci.

Vous ne jouez pas encore à MTG Arena ? Lorsque vous créez un compte MTG Arena via votre compte Wizards, vos récompenses de victoires bonus seront disponibles après avoir terminé ou ignoré le tutoriel en jeu.

Pourquoi faire ?

Nous pensons qu'une partie de Magic est une partie de Magic, peu importe que vous jouiez en personne dans votre magasin de jeux local ou en ligne sur MTG Arena. Si vous jouez déjà dans votre magasin de jeux local et sur MTG Arena, vous ne manquerez pas l'occasion de recevoir des récompenses bonus en jouant en magasin. Si vous jouez uniquement dans votre magasin et que vous avez envisagé de jouer sur MTG Arena, ces récompenses peuvent vous aider à gagner des devises en jeu, pour bien commencer grâce à vos parties précédentes. Et enfin, si vous jouez uniquement sur MTG Arena, nous aimerions que vous découvriez un événement dans votre magasin de jeux local.

Notons que ce n'est que le début. Nous explorons davantage de façons de connecter l'activité sur les systèmes Wizards et nous proposons ces liens pour une expérience plus cohérente.

Nous espérons également que les magasins qui organisent des événements Magic sur table seront emballés par le soutien supplémentaire que ce système offre à leurs joueurs, le tout gratuitement ou sans demander de travail supplémentaire aux magasins, et qu'ils auront hâte de découvrir les opportunités que peut leur offrir un écosystème mieux connecté.

Foire aux questions

Ma prestation lors de l'événement sur table affectera-t-elle le nombre de bonus de victoires que j'obtiendrai sur MTG Arena ?

Non, vous recevrez trois victoires sur MTG Arena, même si vous n'avez remporté aucune partie lors de l'événement sur table.

Mon magasin doit-il faire quelque chose pour que l'événement donne des récompenses sur MTG Arena ?

Non, n'importe quel événement Magic organisé dans EventLink comptera dès le début de celui-ci.

Combien de temps dois-je attendre après avoir joué pour que la récompense apparaisse sur MTG Arena ?

Vos récompenses devraient apparaître en quelques minutes. Ces récompenses s'appliqueront automatiquement et ne seront pas traitées manuellement.

Si je participe à plusieurs événements sur table sans me connecter à MTG Arena entre-temps, recevrai-je des récompenses pour tous les événements ?

Oui !

Recevrai-je mes récompenses via la messagerie MTG Arena ?

Non, vous les verrez dans une fenêtre de récompense.

Ces victoires font-elles progresser les mêmes pistes de victoires quotidiennes et hebdomadaires que les parties sur MTG Arena ou s'agit-il de pistes différentes ?

Ce sont les mêmes pistes, que vous pouvez faire progresser de nouvelles façons !

Si je participe à suffisamment d'événements, les récompenses pourront-elles dépasser la longueur des pistes de victoire ?

Non, les récompenses que vous pouvez gagner restent inchangées.

Les pistes progressent-elles en fonction de la date des événements sur table ou de la date à laquelle je me connecte à MTG Arena ?

Les pistes progressent en fonction du jour où vous vous connectez à MTG Arena.