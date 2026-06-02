Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes débarque dans MTG Arena le 23 juin. L’extension s’accompagnera des nouveaux chemins de récompenses de la maîtrise d’extension et du passe de maîtrise, afin que vous puissiez renforcer votre expérience MTG Arena avec style. Le chemin de maîtrise d’extension contient des boosters Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes et des orbes de maîtrise à échanger contre des objets dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Améliorer le passe de maîtrise déverrouille le chemin de récompenses du passe de maîtrise, qui permet aux joueurs d’obtenir un avatar, des compagnons, des jetons d'événement, des cartes et boosters numériques, des protège-cartes, des styles de carte, des pièces d'or et des gemmes !

Continuez la lecture pour avoir un résumé détaillé des objets pouvant être obtenus avec chaque chemin. Pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste, consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention.

Maîtrise d’extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

21 boosters Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 5 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes)

Passe de maîtrise Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Avatars

Avatar Nick Fury

Cartes et boosters

20 boosters MTG Arena :

: 4 boosters Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

|

4 boosters Les secrets de Strixhaven



4 boosters Lorwyn éclipsé



4 boosters Aux portes des Éternités



4 boosters Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

10 récompenses de carte individuelle (RCI) rare mythique Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| Niveau 41 et + : 1 RCI inhabituelle

Protège-cartes

Protège-carte Captain America, chef d’équipe

Splendide protège-carte Messe noire de Fatalis

Styles de carte

30 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes )

| ) 15 styles de cartes courants

10 styles de cartes inhabituels

Jetons d'événement

1 jeton de Draft contre joueurs (valable pour un Draft majeur ou Draft traditionnel)

Pièces d'or et gemmes

4 000 pièces d'or

1 200 gemmes

Compagnons

3 compagnons Bouclier de Captain America

Combien de niveaux comporte la maîtrise d'extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ?

Pour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, la maîtrise d'extension va jusqu'au niveau 45. Tous les joueurs reçoivent des récompenses jusqu'au niveau 42. Les joueurs disposant du passe de maîtrise recevront quant à eux des récompenses jusqu'au niveau 45... et au-delà !

Bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Les joueurs peuvent dépenser leurs orbes de maîtrise Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sur des offres du bazar de maîtrise Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes :

Styles de carte

Chaque style de carte est disponible en échange d'un (1) orbe de maîtrise :

5 styles de cartes courants

5 styles de cartes inhabituels

10 styles de cartes rares

5 styles de carte rares mythiques

Protège-cartes

Chaque protège-cartes est disponible en échange de deux (2) orbes de maîtrise :