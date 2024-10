Les rues de la Nouvelle-Capenna

Bienvenue sur Les rues de la Nouvelle-Capenna, où les affaires se règlent en famille. Vous avez vu les cartes, vous avez lu les histoires, et à partir de la semaine prochaine, vous pourrez empocher votre part du butin quand tout le glamour et l’or arriveront sur MTG Arena.

Mécaniques

Nous savons tous que tout est possible quand on connaît les bonnes personnes, et par une grande coïncidence, nous connaissons un type qui connaît tout le monde. On raconte dans la rue que si vous voulez savoir comment les cinq familles fonctionnent véritablement, Matt Tabak est la personne qui peut vous renseigner. Mais si vous cherchez un peu plus d’infos sur le fonctionnement de ces mécaniques sur MTG Arena, vous êtes à la bonne adresse.

La réussite, ce n'est pas seulement une question de connaissance, mais aussi une question d'apparence. Et sur un plan aussi sensationnel que la Nouvelle-Capenna, il faut s'attendre à un peu plus de style pour chacune des capacités des cinq familles. Par exemple, en lançant une carte des Courtiers qui accorde un marqueur « bouclier », vous saurez tout de suite à quelle famille vous avez affaire.

Cachette

Une ancienne mécanique, mais toute nouvelle pour MTG Arena, la cachette utilise la fenêtre du navigateur comme les autres capacités qui vous font regarder ou chercher des cartes dans votre bibliothèque. La carte que vous récupérez sera exilée et apparaîtra « cachée » sous la carte qui a déclenché la capacité.

Marqueurs « seuil »

Personne sur la Nouvelle-Capenna n'agit seul, alors il est prudent de toujours avoir à l'œil quiconque surveille vos arrières. Nous avons ajouté un nouveau badge « seuil » qui permet de suivre plus facilement les cartes qui s'intéressent à d'autres cartes. Par exemple, si vous êtes un Crocodile des égouts qui veut savoir s'il y a au moins cinq valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, eh bien... il vaut peut-être mieux ne pas faire attendre le Crocodile des égouts pendant que vous vérifiez, alors on vous a facilité la tâche. Ces badges indiqueront la valeur actuelle et la valeur de seuil, ils auront une bordure dynamique qui s'illumine un peu plus en fonction de la valeur actuelle, et ils seront totalement éclairés quand le seuil sera atteint ou dépassé.

Nous utiliserons ces badges sur des cartes plus anciennes avec des mécaniques de type seuil, pas seulement sur les Crocodiles des égouts et leurs amis à crocs. Parmi les exemples qui me viennent à l'esprit, il y a la dévotion ou les cartes qui comptent les groupes.

Interactions de l’engagement automatique

Une autre chose à signaler, c'est la manière dont l'engagement automatique interagit avec les jetons Trésor. En règle générale, l'engagement automatique sacrifie un jeton Trésor pour obtenir du mana afin de payer un coût de capacité si le faire donne un avantage supplémentaire. Par exemple, la capacité activée du Parangon de la modernité. Si sacrifier un jeton Trésor fait qu'exactement trois couleurs de mana ont été dépensées (et que, du coup, le Parangon de la modernité gagne un marqueur +1/+1 au lieu de +1/+1 jusqu'à la fin du tour), c'est ce que fera l'engagement automatique.

Comme toujours, vous pouvez engager manuellement votre mana quand on vous le demande si vous n'aimez pas la fonction d'engagement automatique, par exemple si vous ne voulez pas du marqueur +1/+1 et ainsi garder un jeton Trésor.

Davantage de façons d'acheter des boosters

Pour Les rues de la Nouvelle-Capenna, nous étendons les manières dont vous pouvez acheter des boosters de magasin. En plus d’utiliser des gemmes, comme par le passé, vous pourrez utiliser des pièces d’or pour acheter des boosters de magasin et des boosters mythiques Les rues de la Nouvelle-Capenna.

De plus, nous étendrons bientôt cette possibilité à toutes les extensions !

Les rues de la Nouvelle-Capenna –boosters de magasin

1 booster : 200 gemmes ou 1 000 pièces d'or

3 boosters : 600 gemmes ou 3 000 pièces d’or

6 boosters : 1 200 gemmes ou 6 000 pièces d’or

15 boosters : 3 000 gemmes ou 15 000 pièces d’or

45 boosters : 9 000 gemmes ou 45 000 pièces d'or

90 boosters : 18 000 gemmes ou 90 000 pièces

Les rues de la Nouvelle-Capenna −boosters mythiques

1 booster mythique : 260 gemmes ou 1 300 pièces d’or

10 boosters mythiques : 2 600 gemmes ou 13 000 pièces d'or

Et plus encore !

Bien sûr, Les rues de la Nouvelle-Capenna ne se limite pas aux cartes et aux mécaniques, il y a aussi les manières de les jouer ! Nous avons des paquets Scellé, Draft, les nouveaux paquets Lancez-vous !, y compris nos premiers paquets tricolores, un pour chaque famille. Vous trouverez tout ce que vous avez normalement dans une sortie d'extension de carte standard, ainsi que de nouvelles options, comme les boosters mythiques, disponibles dans la boutique.

À ce propos... On vous a dit qu'il y aurait un nouveau format de jeu ?

Nous vous présentons : Explorateur

Les détails importants

Explorateur est un format Construit sans rotation « fidèle au jeu sur table » utilisant toutes les cartes légales en Pioneer disponibles sur MTG Arena. Rendez-vous sur notre page format pour plus de détails sur Pioneer.

Il utilisera les mêmes files d’attente et les mêmes événements que le format Construit disponibles pour le Standard.

Il commencera avec la même liste des cartes interdites que Pioneer, mais nous devrons peut-être la gérer séparément (plus de détails ci-dessous).

il sera disponible dans MTG Arena pour la construction de deck à partir de la mise à jour de jeu du 21 avril.

Paver la voie du Pioneer

C'est officiel ! À partir de l’extension Les rues de la Nouvelle-Capenna, notre nouveau format sans rotation « fidèle au jeu sur table », que nous appelons actuellement Explorateur, sera disponible sur MTGArena. Pour ceux qui ont joué dans le cadre de nos événements Magic « What Was Written » de milieu de semaine, vous êtes déjà familiers avec le format Explorateur : un format Construit sans rotation qui utilise toutes les cartes légales en Pioneer du format de jeu sur table disponibles sur MTGArena. Considérez que c'est la première partie de notre voyage Pioneer, où un jour le format Explorateur prendra sa retraite, et nous l'appellerons tout simplement... Pioneer (un peu comme le format Classique qui est devenu Vintage sur Magic Online).

Explorateur sera disponible en élimination directe et en matchs en deux manches gagnantes à la fois avec et sans classement, lors d'événements Construit au format Explorateur, et d'événements spéciaux comme le prochain défi Métagame Explorateur.

Si cela vous paraît identique à ce qui est disponible en jeu Construit Standard, c'est parce que c'est le cas ! Nous avons l'intention de prendre en charge l'Explorateur de la même manière, ce qui veut aussi dire que les matchs Explorateur avec classement contribueront à votre classement en Construit et que vous pourrez gagner des points Play-In pendant les événements Construits Explorateur ordinaires. Explorateur sera également présent dans certains de nos tournois à venir, alors si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devriez consulter notre annonce d’événements majeurs MTG Arena pour plus de détails sur le système des événements majeurs de MTG Arena !

Et si vous vous demandez où vous allez ranger tous ces decks dans votre collection, bonne nouvelle ! Avec le lancement d'Explorateur, nous augmenterons la capacité de deck maximale à 100.

Alors, comment pensons-nous passer d'Explorateur à Pioneer ?

Notre objectif est « toutes les cartes Pioneer qui sont importantes », alors quand nous utiliserons enfin le nom Pioneer sur MTG Arena, attendez-vous à ce que nous ayons atteint un niveau où les decks que vous voulez jouer soient disponibles. Des cartes seront ajoutées petit à petit, en commençant dès cet été par Anthologie Historique 6, qui inclura des cartes pour le format Historique et Explorateur.

Nous voulons préciser que prendre en charge Pioneer sur MTG Arena prendra plusieurs années. « Toutes les cartes Pioneer qui sont importantes » signifie que nous souhaitons avoir toutes les cartes qui sont régulièrement jouées dans les decks Pioneer, tout comme le Vintage sur Magic Online ne contient pas toutes les 2/2 à deux manas jamais publiées, mais toutes les cartes nécessaires pour imiter le format Vintage papier.

Il y a beaucoup de cartes dans les extensions légales en Pioneer qui étaient prévues pour le format Limité ou des formats multijoueurs qui ne sont pas appropriées au jeu en Construit ou qui sont devenues obsolètes après la sortie de meilleures versions de la carte. Des cartes de ce genre, ainsi que les cartes qui ont un coût de développement élevé tout en étant peu ou pas jouées en format Pioneer, ne sont pas sur notre liste prioritaire. On ne dira pas « jamais », mais notre priorité de mise en place des cartes sera motivée par ce que nous voyons dans le metagame Construit Pioneer.

Maintenant, passons à la liste des cartes interdites. Nous avons l’intention d’adhérer à la liste des cartes interdites de Pioneer, même s’il est possible qu’une carte puisse parfois devenir problématique en Explorateur à cause des différences actuelles dans les sélections de cartes. Si c'est le cas, nous ne rééquilibrerons pas et nous ne suspendrons pas la carte, nous l'interdirons.

Le rééquilibrage et la suspension de carte sont des outils que nous utilisons pour nos formats numériques comme Historique et Alchemy. Explorateur est censé imiter un format sur table, alors soit une carte est jouable, soit elle est interdite. Si une carte est interdite en Explorateur, elle suit la même politique que lorsque nous interdisions une carte en Standard, en Historique ou en Alchemy : les joueurs recevront un nombre de jokers équivalent au nombre de cartes de leur collection pour lesquelles ils n'ont pas déjà reçu un joker de remboursement (c'est-à-dire, des cartes interdites en plusieurs formats à différents moments).

Au final, en progressant vers Pioneer, nous anticipons que des cartes interdites spécifiquement en Explorateur redeviendront jouables quand nous réalignerons la liste des cartes interdites pour qu'elle corresponde à celle du jeu sur table. Cependant, ceci n'affecte en rien notre politique de joker de remboursement. Avec le lancement d'Explorateur, nous n’avons pas actuellement de cartes supplémentaires que nous avons l’intention d’interdire.

Ouf, OK. Nous pensons avoir couvert tous les éléments importants, mais si nous avons oublié quelque chose, nous vous encourageons à rejoindre Weekly MTG cet après-midi, à partir de 14 h 30 heure du Pacifique pour notre streaming d'annonces mensuel avec session Q&R.

Événements majeurs sur MTG Arena

Au cas où vous l’auriez raté, aujourd’hui, nous avons annoncé nos plans de rafraîchissement du jeu compétitif sur MTG Arena avec de nouveaux événements et des structures de récompense révisées. Il y a des tonnes de choses excitantes dans cette annonce, mais l'un des plus gros changements que nous voulions signaler était l'addition des événements Qualifier Play-In.

Pour ceux d'entre vous qui aiment le défi de gravir les échelons du classement, cette option sera encore disponible, mais nous aurons désormais aussi un moyen pour les joueurs de démontrer leurs talents et de gagner une place dans un Qualifier Weekend lors d'un événement de jeu ouvert d'une journée. Tout le monde n’a pas la possibilité de dédier son temps à atteindre le top du jeu Mythique avec classement, et nous voulions faire en sorte que ces joueurs aient encore une voie viable pour atteindre le plus haut niveau des événements majeurs de Magic.

Si vous voulez en savoir plus sur les événements Qualifier Play-In, le Championnat Arena organisé trois fois par an et sa dotation totale de 200 000 USD, ou encore sur comment vous pouvez vous qualifier pour un Pro Tour spécifique via le jeu numérique, vous pouvez aller lire l’article d’annonce complet !

Mises à jour des récompenses de structure d'événements

Le lancement de l’extension Les rues de la Nouvelle-Capenna annonce également quelques ajustements à certaines de nos récompenses d’événement, notamment les événements en Construit et les événements de Draft traditionnel.

Mises à jour des récompenses d’événements Construits

Première chose, nos événements Construits réguliers font référence aux événements en jeu qui sont toujours disponibles pour la plupart de nos formats Construits permanents (le Standard, l'Alchemy, l'Historique et bientôt l'Explorateur). Ils sont séparés de nos événements en rotation comme le Singleton ou le Pauper, et de nos files d'attente de jeu qui n'ont pas de frais d'inscription et de récompenses supplémentaires autres que celles gagnées en jouant normalement (récompenses de quêtes, de victoires quotidiennes ou hebdomadaires).

Ces événements Construits auront désormais des frais d'inscription plus élevés, mais aussi des récompenses plus élevées, en remplaçant les pièces d'or et les récompenses de carte individuelle (RCI) par des gemmes et des boosters. Ceci permettra aux joueurs de construire leur collection par jeu Construit plus rapidement et plus efficacement qu'ils ne le pouvaient précédemment. Ces événements donnent également des Play-In Points, ce qui offre aux joueurs une autre manière d’atteindre les événements majeurs de Magic.

À cause de ces changements, cela implique aussi que tout événement Construit en cours se terminera avec la mise à jour de jeu Les rues de la Nouvelle-Capenna, alors assurez-vous de terminer votre entrée actuelle avant que la maintenance ne commence le 28 avril ! Ci-dessous, vous trouverez les nouvelles structures :

Élimination directe (ex : « événement Alchemy ») Deux manches gagnantes (ex : « événement Alchemy traditionnel ») Frais d'inscription : 2 500 pièces d'or ou 375 gemmes Frais d'inscription : 5 000 pièces d'or ou 750 gemmes Durée de l'événement : 7 victoires ou 3 défaites Durée de l'événement : 5 matchs 0 victoire : 25 gemmes 0 victoire : 50 gemmes et 1 booster 1 victoire : 50 gemmes 1 victoire : 100 gemmes et 1 booster 2 victoires : 75 gemmes et 1 booster 2 victoires : 150 gemmes et 2 boosters 3 victoires : 200 gemmes et 1 booster 3 victoires : 600 gemmes et 2 boosters 4 victoires : 300 gemmes et 1 booster 4 victoires : 800 gemmes et 2 boosters 5 victoires : 400 gemmes et 2 boosters 5 victoires : 1 000 gemmes, 3 boosters et 4 points Play-In 6 victoires : 450 gemmes et 2 boosters 7 victoires : 500 gemmes, 3 boosters et 1 point Play-In

Pour les événements Alchemy, les boosters proviendront de l’extension Alchemy la plus récente.

Pour les événements Historique, les boosters proviendront d’extensions qui ont quitté la rotation.

Pour les événements Standard, les boosters proviendront de l’extension Standard la plus récente.

Drafts traditionnels

Ici, les changements sont assez simples, nous voulions réduire le déséquilibrage de la structure de récompenses. Nous avons également incorporé les points Play-In. La structure de récompenses mise à jour est ci-dessous :

Frais d’inscription : 10 000 pièces d’or ou 1 500 gemmes (inchangé)

Durée de l'événement : 3 matchs (inchangée)

0 victoire : 100 gemmes et 1 booster (précédemment 0 gemme et 1 booster)

1 victoire : 250 gemmes et 1 booster (précédemment 0 gemme et 1 booster)

2 victoires : 1 000 gemmes et 3 boosters (précédemment 1 000 gemmes et 4 boosters)

3 victoires : 2 500 gemmes, 6 boosters et 2 Play-In Points (précédemment 3 000 gemmes et 6 boosters)

Améliorations de qualité de vie

Decks éblouissants

Depuis que nous avons mis en place la possibilité d'attribuer des éléments cosmétiques par deck, nous avons amélioré la page de détails des decks pour simplifier la répartition des informations des cartes sans être obligé de faire défiler l'écran. En en plus du glamour doré de la Nouvelle-Capenna, vous trouverez certains de nos anciens avatars disponibles à l'achat dans le magasin, pour ceux d'entre vous qui chercher quelque chose de plus « vieille école ».

Comptez jusqu'à dix

Dites au revoir aux jours ennuyeux où vous ne pouviez ouvrir des boosters que par lot de un ou de dix. À partir de l’extension Les rues de la Nouvelle-Capenna, vous pourrez ouvrir autant de boosters entre un et dix avec l’option « Tout ouvrir ». Fini de devoir les ouvrir un par un ou attendre d'en avoir dix.

Progression du coffre

Tant qu'on parle des chiffres intermédiaires, votre pourcentage de coffre actuel sera désormais toujours visible. Vous y trouverez votre progression en plus de vos jokers.

Tout nouveau plan

Des gratte-ciel rutilants et des rues scintillantes crient opportunité tout en créant des tonnes d'ombres depuis lesquelles agir. Les rues de la Nouvelle-Capenna fera son éblouissant début sur MTG Arena jeudi prochain, le 28 avril. Vous pourrez avoir un petit aperçu le mardi 26 avril quand vos créateurs de contenu et vos streamers préférés choisiront leur camp et s'affronteront pendant notre événement Early Access. Comme toujours, suivez-nous sur Twitter à @MTG_Arena pour avoir les dernières mises à jour et toutes les infos sur le calendrier de maintenance prévu, parce que vous ne voudrez pas vous faire surprendre assoupi dans ces rues...

Merci de nous avoir lus, et nous vous verrons dans le jeu !