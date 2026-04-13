Calendrier des événements de l'extension Les secrets de Strixhaven sur MTG Arena
L'extension Les secrets de Strixhaven arrive sur MTG Arena le 21 avril ! Rien de mieux qu'une série colossale d'événements sur MTG Arena pour marquer l'arrivée d'un afflux d'énergie académique et arcanique aussi puissant ! Vous trouverez ci-dessous de brèves descriptions de chaque type d'événement, suivies d'un programme détaillé des événements, qui commenceront dès la sortie de l'extension Les secrets de Strixhaven sur MTG Arena ! Sauf indication contraire, tous les événements en format Limité se joueront avec l'extension Les secrets de Strixhaven.
Draft majeur
Notre structure de draft la plus populaire fera son retour, et réunira les joueurs par groupe de huit pour drafter les uns contre les autres. Cet événement sera organisé pour toute la durée des événements de l'extension Les secrets de Strixhaven.
Draft à deux choix
Depuis l'ajout du Draft à deux choix, un draft avec chrono à quatre joueurs, sur MTG Arena, nous avons remarqué que davantage de joueurs essayaient les formats Limités. Certains joueurs préfèrent la version plus rapide du Draft à deux choix, nous allons donc le faire revenir pour toute la durée des événements de l'extension Les secrets de Strixhaven.
Draft traditionnel
Le Draft traditionnel en deux manches gagnantes utilisera une structure à un choix et huit joueurs pour toute la durée de l’extension. Cette structure reflète celle utilisée pour les tournois compétitifs sur table.
Draft rapide
Centré sur les extensions légales en Standard, ce draft contre bots sans chrono alternera entre les extensions Tarkir : la tempête des dragons, Les secrets de Strixhaven, Aux portes des Éternités, Meurtres au manoir Karlov et Bloomburrow au cours des neuf prochaines semaines.
Paquet scellé et paquet scellé traditionnel
Le Paquet scellé de faction est de retour ! Les joueurs choisiront l'un des cinq instituts de Strixhaven : Plumargent, Prismari, Flestrefleur, Forsapience ou Quandrix. Ils recevront des cartes qui mettent leur choix en valeur pour construire un deck, ainsi qu'une carte de l'Archive mystique associée à leur institut. Les joueurs peuvent choisir de soutenir leur institut, ou ils peuvent visiter l'un des autres instituts à chaque événement pour découvrir ce qu'ils ont à leur proposer.
Le Paquet scellé traditionnel en deux manches gagnantes ne mettra pas en scène les factions, afin de s'aligner avec le Paquet scellé sur table pour tous les événements majeurs.
Événements Arena Direct
Ce ne sont pas les opportunités de concourir pour recevoir des cartes physiques qui manquent pour cette extension. En effet, un Arena Direct avec des boosters collector et deux Arena Directs avec des boosters de jeu Les secrets de Strixhaven sont prévus. De plus, nous allons faire revenir le populaire Arena Direct avec des boosters de jeu Fondations de Magic: The Gathering au mois de juin.
Arena Limited Championship Qualifier
L'Arena Limited Championship Qualifier fera son retour du 5 au 7 juin ! Les joueurs intrépides peuvent concourir pour gagner des dotations en numéraire allant jusqu'à 2 000 USD, ainsi qu'une inscription pour participer à l'Arena Limited Championship. Vous trouverez tous les détails de l'événement ici.
Draft concurrentiel (nouveau !)
Nous avons un nouveau format de Draft à durée limitée, compétitif, aux enjeux élevés, qui sortira avec l'extension Les secrets de Strixhaven. Les joueurs pourront s'affronter pour gagner davantage de récompenses, ainsi que le nouveau titre de joueur « Maître du draft ».
- Prix d'entrée : 3 000 gemmes ou 20 000 pièces d'or
- Durée de l'événement : 7 victoires ou 3 défaites
- Récompenses :
- 3 victoires : 1 400 gemmes, 3 boosters Les secrets de Strixhaven
- 4 victoires : 2 800 gemmes, 6 boosters Les secrets de Strixhaven
- 5 victoires : 3 200 gemmes, 8 boosters Les secrets de Strixhaven
- 6 victories : 4 200 gemmes, 10 boosters Les secrets de Strixhaven, 4 boosters mythiques Les secrets de Strixhaven
- 7 victoires : 7 200 gemmes, 12 boosters Les secrets de Strixhaven, 10 boosters mythiques Les secrets de Strixhaven, titre de « Maître du draft »
Arena Cube
L'Arena Cube fera son retour triomphal du 2 au 22 juin ! Découvrez le Cube Draft original de MTG Arena, qui propose des parties de Magic numériques, rapides et amusantes. Cet événement de type « Cube » proposera des boosters de dotation du cube et utilisera la structure du Draft majeur.
Événements Flashback Limités
Tout un tas de Drafts majeurs Flashback feront leur retour sur MTG Arena au cours des quatre dernières semaines de la période de cette extension. Nous allons revisiter l'extension originale Strixhaven : l'Académie des Mages, ainsi que le Draft Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air, le Paquet scellé Tarkir : la tempête des dragons et le Magic: The Gathering—FINAL FANTASY !
Calendrier complet des événements
Draft majeur
- Du 21 avril au 22 juin : Les secrets de Strixhaven
Draft Flashback majeur
- Du 26 mai au 1er juin : Strixhaven : l'Académie des Mages
- Du 2 au 8 juin : Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air
- Du 9 au 15 juin : Paquet scellé Tarkir : la tempête des dragons
- Du 16 au 22 juin : Magic: The Gathering—FINAL FANTASY
Draft traditionnel
- Du 21 avril au 22 juin : Les secrets de Strixhaven
Paquet scellé traditionnel
- Du 21 avril au 13 mai : Les secrets de Strixhaven en élimination directe avec factions
- Du 21 avril au 4 mai : Les secrets de Strixhaven en deux manches gagnantes
Draft à deux choix
- Du 21 avril au 22 juin : Les secrets de Strixhaven
Draft rapide
- Du 21 au 29 avril : Tarkir : la tempête des dragons
- Du 30 avril au 10 mai : Les secrets de Strixhaven
- Du 11 au 25 mai : Aux portes des Éternités
- Du 26 mai au 7 juin : Les secrets de Strixhaven
- Du 8 au 16 juin : Meurtres au manoir Karlov
- Du 17 juin au 1er juillet : Bloomburrow
Draft Alchemy
- Du 26 mai au 1er juin : Les secrets de Strixhaven
Événements Arena Championship Qualifiers
Format de mai : Paquet scellé Les secrets de Strixhaven
- 9 mai : Qualifier Play-In par élimination directe
- 15 mai : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes
- 16 et 17 mai : Qualifier Weekend
Format de juin : Standard
- 6 et 7 juin : Qualifier Play-In par élimination directe
- 12 juin : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes
- 13 et 14 juin : Qualifier Weekend
Arena Direct
- Du 1er au 3 mai : Arena Direct pour des boîtes de boosters collector Les secrets de Strixhaven
- Du 15 au 17 mai : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu Les secrets de Strixhaven
- Du 29 au 31 mai : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu Les secrets de Strixhaven
- Du 12 au 14 juin : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu Fondations
Événements Arena Limited Championship
- Du 5 au 7 juin : Arena Limited Championship Qualifiers
Arena Cube
- Du 2 au 22 juin : Arena Cube
Draft concurrentiel
- Du 22 au 28 mai : Les secrets de Strixhaven
Défi métagame
- Du 24 au 26 avril : Défi Historique Métagame
- Du 8 au 10 mai : Défi Intemporel Métagame
- Du 22 au 25 mai : Défi Standard Métagame
Magic de mi-semaine
- 21 et 22 avril : Jump In !
- 28 et 29 avril : Aux portes (avec Fondations)
- 5 et 6 mai : Pauper Historique
- 12 et 13 mai : Standard Étoile chromatique
- 19 et 20 mai : Dans le futur
- 26 et 27 mai : Défi du constructeur en Brawl
- 2 et 3 juin : Standard à départ sans trombe
- 9 et 10 juin : Draft en cascade Les secrets de Strixhaven
- 16 et 17 juin : Les secrets de Strixhaven en Paquet scellé fantomatique
Draft fantomatique sans frais d'inscription
- Fondations pour célébrer la Journée internationale du jeu !