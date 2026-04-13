L'extension Les secrets de Strixhaven arrive sur MTG Arena le 21 avril ! Rien de mieux qu'une série colossale d'événements sur MTG Arena pour marquer l'arrivée d'un afflux d'énergie académique et arcanique aussi puissant ! Vous trouverez ci-dessous de brèves descriptions de chaque type d'événement, suivies d'un programme détaillé des événements, qui commenceront dès la sortie de l'extension Les secrets de Strixhaven sur MTG Arena ! Sauf indication contraire, tous les événements en format Limité se joueront avec l'extension Les secrets de Strixhaven.

Draft majeur

Notre structure de draft la plus populaire fera son retour, et réunira les joueurs par groupe de huit pour drafter les uns contre les autres. Cet événement sera organisé pour toute la durée des événements de l'extension Les secrets de Strixhaven.

Draft à deux choix

Depuis l'ajout du Draft à deux choix, un draft avec chrono à quatre joueurs, sur MTG Arena, nous avons remarqué que davantage de joueurs essayaient les formats Limités. Certains joueurs préfèrent la version plus rapide du Draft à deux choix, nous allons donc le faire revenir pour toute la durée des événements de l'extension Les secrets de Strixhaven.

Draft traditionnel

Le Draft traditionnel en deux manches gagnantes utilisera une structure à un choix et huit joueurs pour toute la durée de l’extension. Cette structure reflète celle utilisée pour les tournois compétitifs sur table.

Draft rapide

Centré sur les extensions légales en Standard, ce draft contre bots sans chrono alternera entre les extensions Tarkir : la tempête des dragons, Les secrets de Strixhaven, Aux portes des Éternités, Meurtres au manoir Karlov et Bloomburrow au cours des neuf prochaines semaines.

Paquet scellé et paquet scellé traditionnel

Le Paquet scellé de faction est de retour ! Les joueurs choisiront l'un des cinq instituts de Strixhaven : Plumargent, Prismari, Flestrefleur, Forsapience ou Quandrix. Ils recevront des cartes qui mettent leur choix en valeur pour construire un deck, ainsi qu'une carte de l'Archive mystique associée à leur institut. Les joueurs peuvent choisir de soutenir leur institut, ou ils peuvent visiter l'un des autres instituts à chaque événement pour découvrir ce qu'ils ont à leur proposer.

Le Paquet scellé traditionnel en deux manches gagnantes ne mettra pas en scène les factions, afin de s'aligner avec le Paquet scellé sur table pour tous les événements majeurs.

Événements Arena Direct

Ce ne sont pas les opportunités de concourir pour recevoir des cartes physiques qui manquent pour cette extension. En effet, un Arena Direct avec des boosters collector et deux Arena Directs avec des boosters de jeu Les secrets de Strixhaven sont prévus. De plus, nous allons faire revenir le populaire Arena Direct avec des boosters de jeu Fondations de Magic: The Gathering au mois de juin.

Arena Limited Championship Qualifier

L'Arena Limited Championship Qualifier fera son retour du 5 au 7 juin ! Les joueurs intrépides peuvent concourir pour gagner des dotations en numéraire allant jusqu'à 2 000 USD, ainsi qu'une inscription pour participer à l'Arena Limited Championship. Vous trouverez tous les détails de l'événement ici.

Draft concurrentiel (nouveau !)

Nous avons un nouveau format de Draft à durée limitée, compétitif, aux enjeux élevés, qui sortira avec l'extension Les secrets de Strixhaven. Les joueurs pourront s'affronter pour gagner davantage de récompenses, ainsi que le nouveau titre de joueur « Maître du draft ».

Prix d'entrée : 3 000 gemmes ou 20 000 pièces d'or

: 3 000 gemmes ou 20 000 pièces d'or Durée de l'événement : 7 victoires ou 3 défaites

: 7 victoires ou 3 défaites Récompenses :

: 3 victoires : 1 400 gemmes, 3 boosters Les secrets de Strixhaven



4 victoires : 2 800 gemmes, 6 boosters Les secrets de Strixhaven



5 victoires : 3 200 gemmes, 8 boosters Les secrets de Strixhaven



6 victories : 4 200 gemmes, 10 boosters Les secrets de Strixhaven , 4 boosters mythiques Les secrets de Strixhaven

, 4 boosters mythiques

7 victoires : 7 200 gemmes, 12 boosters Les secrets de Strixhaven, 10 boosters mythiques Les secrets de Strixhaven, titre de « Maître du draft »

Arena Cube

L'Arena Cube fera son retour triomphal du 2 au 22 juin ! Découvrez le Cube Draft original de MTG Arena, qui propose des parties de Magic numériques, rapides et amusantes. Cet événement de type « Cube » proposera des boosters de dotation du cube et utilisera la structure du Draft majeur.

Événements Flashback Limités

Tout un tas de Drafts majeurs Flashback feront leur retour sur MTG Arena au cours des quatre dernières semaines de la période de cette extension. Nous allons revisiter l'extension originale Strixhaven : l'Académie des Mages, ainsi que le Draft Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air, le Paquet scellé Tarkir : la tempête des dragons et le Magic: The Gathering—FINAL FANTASY !

Calendrier complet des événements

Draft majeur

Du 21 avril au 22 juin : Les secrets de Strixhaven

Draft Flashback majeur

Du 26 mai au 1er juin : Strixhaven : l'Académie des Mages

Du 2 au 8 juin : Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air

| Du 9 au 15 juin : Paquet scellé Tarkir : la tempête des dragons

Du 16 au 22 juin : Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Draft traditionnel

Du 21 avril au 22 juin : Les secrets de Strixhaven

Paquet scellé traditionnel

Du 21 avril au 13 mai : Les secrets de Strixhaven en élimination directe avec factions

en élimination directe avec factions Du 21 avril au 4 mai : Les secrets de Strixhaven en deux manches gagnantes

Draft à deux choix

Du 21 avril au 22 juin : Les secrets de Strixhaven

Draft rapide

Du 21 au 29 avril : Tarkir : la tempête des dragons

Du 30 avril au 10 mai : Les secrets de Strixhaven

Du 11 au 25 mai : Aux portes des Éternités

Du 26 mai au 7 juin : Les secrets de Strixhaven

Du 8 au 16 juin : Meurtres au manoir Karlov

Du 17 juin au 1er juillet : Bloomburrow

Draft Alchemy

Du 26 mai au 1er juin : Les secrets de Strixhaven

Événements Arena Championship Qualifiers

Format de mai : Paquet scellé Les secrets de Strixhaven

9 mai : Qualifier Play-In par élimination directe

15 mai : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes

16 et 17 mai : Qualifier Weekend

Format de juin : Standard

6 et 7 juin : Qualifier Play-In par élimination directe

12 juin : Qualifier Play-In en deux manches gagnantes

13 et 14 juin : Qualifier Weekend

Arena Direct

Du 1er au 3 mai : Arena Direct pour des boîtes de boosters collector Les secrets de Strixhaven

Du 15 au 17 mai : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu Les secrets de Strixhaven

Du 29 au 31 mai : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu Les secrets de Strixhaven

Du 12 au 14 juin : Arena Direct pour des boîtes de boosters de jeu Fondations

Événements Arena Limited Championship

Du 5 au 7 juin : Arena Limited Championship Qualifiers

Arena Cube

Du 2 au 22 juin : Arena Cube

Draft concurrentiel

Du 22 au 28 mai : Les secrets de Strixhaven

Défi métagame

Du 24 au 26 avril : Défi Historique Métagame

Du 8 au 10 mai : Défi Intemporel Métagame

Du 22 au 25 mai : Défi Standard Métagame

Magic de mi-semaine

21 et 22 avril : Jump In !

28 et 29 avril : Aux portes (avec Fondations )

) 5 et 6 mai : Pauper Historique

12 et 13 mai : Standard Étoile chromatique

19 et 20 mai : Dans le futur

26 et 27 mai : Défi du constructeur en Brawl

2 et 3 juin : Standard à départ sans trombe

9 et 10 juin : Draft en cascade Les secrets de Strixhaven

16 et 17 juin : Les secrets de Strixhaven en Paquet scellé fantomatique

Draft fantomatique sans frais d'inscription