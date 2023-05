Ambite ristampe, indimenticabili leggende e quattro mazzi pronti per essere usati daranno vita a Commander Masters dal 4 agosto 2023. Con numerose carte tra le preferite dai fan (e fantastici nuovi trattamenti) e quattro mazzi Commander, ciascuno con dieci carte mai viste prima in Magic, Commander Masters potenzia la tua collezione e fa salire di livello il migliore dei tuoi mazzi Commander!

A febbraio, abbiamo condiviso un’anteprima di quello che puoi aspettarti da Commander Masters, e queste sono alcune delle fantastiche carte che puoi trovare:

Loto Gioiello Loto Gioiello senza bordo con illustrazione in sovrapposizione Loto Gioiello con foil in rilievo

L’Ur-Drago L’Ur-Drago Profilo senza bordo L’Ur-Drago con foil in rilievo

Conquista di Jingzhou Conquista di Jingzhou con foil in rilievo

E quello era solo l’inizio! Ecco altre straordinarie ristampe che troverai nelle buste per draft e dell’espansione e nelle Collector Booster di Commander Masters:

Tutore Personale Tutore Personale senza bordo Tutore Personale con foil in rilievo

Selvala, Cuore delle Terre Selvagge Selvala, cuore delle terre selvagge Profilo senza bordo Selvala, cuore delle terre selvagge con foil in rilievo

Come nell’uscita Double Masters 2022 dell’anno scorso, torna il trattamento con trama foil (insieme alle carte con foil in rilievo, entrambe nelle Collector Booster) per mettere in risalto alcune delle carte più belle di Commander Masters.

Loto Gioiello senza bordo con illustrazione in sovrapposizione con trama foil L’Ur-Drago Profilo senza bordo con trama foil Selvala, cuore delle terre selvagge Profilo senza bordo con trama foil

Non importa che tu voglia vivere un’esperienza di draft unica con gli amici, che stia arricchendo la tua collezione o che stia cercando di trovare le carte più belle per il tuo mazzo preferito: Commander Masters ha qualcosa in serbo per te!

Confezione di buste dell’espansione di Commander Masters

Confezione di buste per draft di Commander Masters

Confezione di Collector Booster di Commander Masters

Mazzi Commander di Commander Masters

Oltre alle carte di ritorno nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster, Commander Masters aggiunge anche carte inedite in Magic che si trovano in quattro mazzi Commander pronti per essere usati. Ogni mazzo Commander di Commander Masters è un mazzo completo da 100 carte con dieci carte Magic mai viste prima, compresi nuovi comandanti per aprire la strada.

Diamoci subito un’occhiata:

Eldrazi Liberati (Incolore)

Zhulodok, Divoratore del Vuoto Comandante Zhulodok, Divoratore del Vuoto con foil in rilievo da copertina Zhulodok, Divoratore del Vuoto con illustrazione estesa

Incantesimi Duraturi (Bianco-nero-verde)

Anikthea, Mano di Erebos Comandante Anikthea, Mano di Erebos con foil in rilievo da copertina Anikthea, Mano di Erebos con illustrazione estesa

Squadra Planeswalker (Bianco-blu-rosso)

Commodoro Guff Comandante Commodoro Guff con foil in rilievo da copertina

Sciame di Tramutanti (Bianco-blu-nero-rosso-verde)

Madre Sepolcrale dei Tramutanti Comandante Madre Sepolcrale dei Tramutanti con foil in rilievo da copertina Madre Sepolcrale dei Tramutanti con illustrazione estesa

Le carte comandante da copertina sono stampate su un cartoncino più spesso per far vedere il tuo comandante ma non sono valide per il gioco sanzionato. Le versioni con illustrazione estesa di questi comandanti Commander Masters sono disponibili nelle Collector Booster.

Commander Masters e tutti i materiali correlati, dalle buste ai mazzi completi, sono in uscita il 4 agosto.

Dettagli di Commander Masters

Commander Masters

Codice dell’espansione di Commander Masters: CMM

Legalità nel gioco cartaceo (carte nuove di Magic):

Commander Masters (CMM): Legacy, Vintage e Commander

Legalità in MTG Arena:

Commander Masters (CMM): Non disponibile su MTG Arena

Sito web: Commander Masters

Date importanti di Commander Masters