Standard

Nessun cambiamento

Pioneer

Nessun cambiamento

Modern

Nessun cambiamento

Legacy

Nessun cambiamento

Vintage

Nessun cambiamento

Pauper

Nessun cambiamento

Alchemy

Nessun cambiamento

Historic

Catena Alimentare è bandita.

Timeless

Nessun cambiamento

Brawl

Nessun cambiamento

Dai uno sguardo all’elenco di tutte le carte bandite e limitate suddivise per formato.

Ehilà, giocatore!

Mi chiamo Carmen Klomparens e sono una progettista senior del team di design del gioco di Magic. È ora di fare il secondo annuncio delle carte bandite e limitate del 2026. Nel primo annuncio di quest'anno, i formati da tavolo con 60 carte hanno mostrato stabilità e abbiamo annunciato una serie di aggiornamenti per MTG Arena. L’annuncio di oggi è un po’ più vicino al precedente rispetto agli aggiornamenti che abbiamo avuto negli ultimi due anni ed è in linea con il nostro approccio attuale: controlli frequenti per darci la possibilità di intervenire.

Come sempre, ci trovi su twitch.tv/magic domani 24 marzo alle 10:00 PT, con il prossimo episodio di WeeklyMTG, in cui approfondiremo questi cambiamenti. Fino ad allora, diamo un’occhiata all’andamento dei nostri formati.

Standard

Scritto da Jadine Klomparens

Nessun cambiamento

Standard continua a dare buoni risultati nei mesi trascorsi dal nostro ultimo aggiornamento delle carte bandite e ristrette. Vediamo in continuazione come la popolarità e la percentuale di vittorie dei mazzi abbiano alti e bassi, man mano che si rivelano nuove tecnologie. Nessun mazzo o strategia è emerso come chiaro vincitore di questo formato Standard.

Il quadro generale del formato Standard rimane lo stesso di quello successivo al Pro Tour de L’Eclissi di Lorwyn. I mazzi Cucciolo di Talpa Tasso basati sul verde affrontano una vasta gamma di mazzi principalmente blu, neri e rossi che cercano di sconfiggere il Cucciolo con abbondanti rimozioni e una potente strategia proattiva. Una manciata di mazzi aggro e combo completa il formato, ciascuno con l’obiettivo di ottenere la vittoria passando rispettivamente sotto o sopra il resto del formato.

Ma all’interno di questo scenario, i dettagli di Standard sono cambiati enormemente. L’ultima volta che ne abbiamo parlato, i principali mazzi Cucciolo di Talpa Tasso erano alimentati da Ritmo della Natura e cercavano di chiudere le partite con un travolgente Behemoth dagli Zoccoli Craterici. Le cose sono cambiate da allora.

2 Surrak, Elusive Hunter 1 Promising Vein 4 Earthbender Ascension 4 Mightform Harmonizer 4 Esper Origins 2 Meltstrider's Resolve 3 Escape Tunnel 2 Royal Treatment 4 Sazh's Chocobo 4 Ba Sing Se 4 Llanowar Elves 4 Icetill Explorer 4 Badgermole Cub 4 Fabled Passage 14 Forest 1 Scrapshooter 2 Meltstrider's Resolve 1 Surrak, Elusive Hunter 2 Pawpatch Formation 3 Soul-Guide Lantern 4 Mossborn Hydra 2 Eumidian Terrabotanist

La Terraferma monocolore verde ha conquistato la corona del mazzo Cucciolo di Talpa Tasso più giocato. È un approccio diverso con cui usare Cucciolo di Talpa Tasso, che si concentra maggiormente sul battere i mazzi interattivi. Come strategia di attacco basata su terraferma a tutti gli effetti, il mazzo dispone di un’ampia varietà di minacce significative che possono sopraffare le magie di rimozione degli avversari. Riesce persino a giocare il potente duo composto da Esploratore Scioglighiaccio e Armonizzatore Forzamorfo che costituivano la spina dorsale del mazzo Armonizzatore Temur che si è classificato al 2º posto al Pro Tour de L’Eclissi di Lorwyn.

Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles non ha creato un grande sconvolgimento nel metagame Standard, ma ha fornito alcuni nuovi strumenti per i mazzi esistenti. Ad esempio:

3 Swamp 3 Inti, Seneschal of the Sun 4 Starting Town 3 Mountain 4 Multiversal Passage 1 Bitter Triumph 4 Moonshadow 4 Marauding Mako 3 Requiting Hex 3 Fear of Missing Out 4 Cool but Rude 4 Blazemire Verge 4 Bloodghast 4 Flamewake Phoenix 1 Carnage, Crimson Chaos 1 Restless Vents 4 Blood Crypt 4 Bloodthorn Flail 2 Casey Jones, Vigilante 2 Hobgoblin, Mantled Marauder 1 Qarsi Revenant 1 Requiting Hex 2 Intimidation Tactics 1 Duress 1 Bitter Triumph 1 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 2 Case of the Crimson Pulse 2 Sunspine Lynx

Il mazzo Rakdos Rummaging era già presente nello Standard, e la stampa di Rude Ninja gli ha dato una nuova esplosione di popolarità. Con un’apparizione nella Top 8 del Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles, è probabile che continueremo a vedere i successi di questo mazzo mentre lo Standard evolve da qui.

Per concludere questa sezione sullo Standard, vorrei sottolineare nuovamente che nonostante il formato sia molto variegato dal punto di vista del metagame, c’è ancora margine di miglioramento. La velocità del formato supera i nostri obiettivi interni, con alcuni mazzi che esercitano troppa pressione troppo presto nella partita. Affrontare questo problema nelle future espansione rientra da tempo tra i piani del team di design di gioco. Siamo molto entusiasti per il futuro di Standard, visto il nostro impegno in un design sempre migliore.

Nel frattempo, lo Standard rimane un formato divertente, variegato e popolare. Non vediamo l’ora di scoprire i nuovi sviluppi all’uscita de I Segreti di Strixhaven del prossimo mese.

Pioneer

Scritto da Carmen Klomparens

Nessun cambiamento

Pioneer si trova in una posizione unica. In generale, il rosso compare con una frequenza superiore a quella desiderata in diversi archetipi, ma ciascuno di essi rientra comunque in un range accettabile. Negli ultimi annunci abbiamo parlato dei vari tipi di mazzi aggro monocolore rosso, Lezioni Izzet, Steel Cutter Prowess e Fenice dell’Arcolampo, ma ciascuno di questi sta ottenendo ottimi risultati con una frequenza che ci aspetteremmo da mazzi competitivi. Se il rosso e il blu non sono i tuoi colori preferiti, Turbozanna, Boss degli Okiba è attualmente il fulcro di due diversi mazzi combo cimitero. Turbozanna ha entrambe le varianti Orzhov e Abzan, ognuna con i propri punti di forza e di debolezza dovuti alle differenze nel modo in cui vengono giocate.

2 Bitter Triumph 2 Bleachbone Verge 2 Brightclimb Pathway 4 Concealed Courtyard 1 Duress 4 Fatal Push 4 Fleeting Spirit 1 Geier Reach Sanitarium 4 Godless Shrine 4 Greasefang, Okiba Boss 3 Guardian of New Benalia 4 Iron-Shield Elf 4 Monument to Endurance 4 Parhelion II 2 Plains 2 Shadowy Backstreet 1 Swamp 1 Takenuma, Abandoned Mire 4 The Mycosynth Gardens 4 Thoughtseize 1 Urborg, Tomb of Yawgmoth 2 Vanishing Verse 1 Beza, the Bounding Spring 3 Doorkeeper Thrull 1 Duress 1 Go Blank 2 High Noon 3 Pest Control 1 Sheltered by Ghosts 2 Soul-Guide Lantern 1 Vanishing Verse

La versione Orzhov di Turbozanna gioca principalmente come un mazzo midrange “basato sullo scarto” con una sfumatura combo. Diverse varianti di Guardiana di Nuova Benalia ribaltano l’idea che scartare carte sia un costo, trasformando lo scarto in un vantaggio con Monumento alla Resistenza e sinergie cimitero insieme alla carta che dà il nome al mazzo. Dall’altra parte della barricata…

3 Bitter Triumph 1 Yathan Roadwatcher 1 Voice of Victory 3 Cache Grab 4 Temple Garden 1 Emptiness 4 Esika's Chariot 4 Formidable Speaker 1 Swamp 4 Greasefang, Okiba Boss 1 Lush Portico 3 Multiversal Passage 1 Overlord of the Balemurk 4 Parhelion II 1 Plains 3 Raffine's Informant 1 Skysovereign, Consul Flagship 1 Godless Shrine 1 Takenuma, Abandoned Mire 4 Concealed Courtyard 1 Brushland 1 Thundering Broodwagon 1 Boseiju, Who Endures 4 Blooming Marsh 4 Thoughtseize 3 Witherbloom Command 2 Ashiok, Dream Render 2 Duress 1 Loran of the Third Path 1 Sheoldred, the Apocalypse 1 Unlicensed Hearse 2 Vanishing Verse 3 Pest Control 3 Fatal Push

Abbiamo Abzan. Invece di fare affidamento sul pescare e scartare carte in modo spontaneo, il verde sottolinea il fatto che il mazzo sia un mazzo Combo cimitero. Oratore Formidabile e Arraffare le Scorte valorizzano la combo principale del mazzo con più coerenza.

Entrambe le varianti di Turbozanna stanno riscuotendo successo, ma rientra tra le caratteristiche di un membro attivo del formato. Secondo i dati ricavati da MTG Arena, non c’è un singolo mazzo al vertice del metagame Constructed che detenga una quota del dieci percento del metagame. Su Magic Online, vediamo anche diversi tipi di mazzi ottenere successo nelle Top 8 della sfida. Il formato ha alcuni mazzi ben definiti che otterranno successo nel modo più affidabile, ma è un ambiente in cui i giocatori possono scegliere il tipo di strategia preferito e portarlo avanti per ottenere successo nel tempo.

Onestamente? Io direi di fare un tentativo.

Modern

Scritto da Carmen Klomparens

Nessun cambiamento

Riguardando i nostri formati senza rotazione, Modern continua a prosperare. L’ultima volta che abbiamo dato un’occhiata al formato, abbiamo fatto riferimento al fatto che le carte delle nuove espansioni stavano avendo un impatto sul formato e dando nuova vita agli archetipi del passato. Una Modern Showcase Challenge più tardi...

1 Island 1 Forest 4 Misty Rainforest 2 Polluted Delta 1 Hedge Maze 1 Undercity Sewers 2 Underground Mortuary 1 Overgrown Tomb 1 Breeding Pool 1 Watery Grave 4 Generous Ent 2 Sink into Stupor 1 Otawara, Soaring City 2 Formidable Speaker 4 Endurance 4 Shardless Agent 1 Halo Forager 4 Force of Negation 4 Overlord of the Balemurk 4 Wistfulness 2 Deceit 1 Flooded Grove 2 Curator of Mysteries 2 Street Wraith 4 Subtlety 3 Living End 1 Flare of Denial 3 Foundation Breaker 1 Flare of Denial 1 Mai, Scornful Striker 1 Damping Sphere 3 Dismember 2 Inevitable Betrayal 4 Mystical Dispute

L’Eclissi di Lorwyn ha completamente rivoluzionato le dinamiche di Fine Vivente. Con Oratore Formidabile il mazzo non ha bisogno di inventarsi tanti modi per rendere a cascata Fine Vivente. L’Oratore ricopre due ruoli, riempiendo il cimitero e trovando Agente di Nessun Frammento. Oratore Formidabile permette anche di avere un bel ventaglio di opzioni per un gioco più reattivo di fronte a interruzioni o combo più veloci. In questo modo si ottiene un piano di gioco più solido contro le carte ostili al cimitero e il mazzo gioca in modo efficace secondo il piano delle vecchie versioni di Fine Vivente, in cui si lanciavano le creature più grandi se la partita si prolungava abbastanza. A proposito di ostilità al cimitero, il fatto che Nostalgia ti permetta di mettere due creature nel cimitero per {U}{U} è un ottimo modo per avere quattro copie nel mazzo principale, ma che la sua modalità verde possa rimuovere gran parte delle carte ostili giocabili nel mazzo principale dalle liste Saga di Urza è fantastico.

Nel metagame online, stiamo notando una percentuale leggermente più alta di Energia di Boros rispetto a quanto normalmente auspicabile, ma il ritmo con cui il mazzo è salito e sceso nell’ultimo anno sembra un sano ricambio per un formato senza rotazione. In vista della prossima stagione di Qualificazioni al Campionato Regionale di Modern, terremo d’occhio il metagame mentre si evolve e continueremo a monitorare l’impatto che Titano Amuleto ha sui tempi degli eventi di Modern. Ribadisco che, a nostro parere, Modern è in ottima forma al momento, e non vogliamo agire a meno che non sia necessario. Vogliamo anche assicurarci di impostare correttamente il nostro formato principale senza rotazione per garantirne il successo quest'anno. Direi che, per fortuna, siamo sulla giusta strada.

Legacy

Scritto da Carmen Klomparens

Nessun cambiamento

Nella vita, si dice che due cose siano certe.

1 Canoptek Scarab Swarm 1 Flickerwisp 3 Thalia, Guardian of Thraben 4 White Orchid Phantom 4 Stoneforge Mystic 4 Aether Vial 1 Lion Sash 1 Phyrexian Metamorph 4 Recruiter of the Guard 4 Swords to Plowshares 4 Karakas 4 Witch Enchanter 1 Pre-War Formalwear 1 Meteor Sword 4 Solitude 4 Flagstones of Trokair 4 Wasteland 4 Ghost Quarter 4 Phelia, Exuberant Shepherd 1 Eiganjo, Seat of the Empire 4 Clarion Conqueror 2 Shadowy Backstreet 10 Plains 3 Skyclave Apparition 1 Containment Priest 1 Loran of the Third Path 1 Batterskull 1 Yorion, Sky Nomad 2 Mindbreak Trap 4 Deafening Silence 3 Disruptor Flute 3 Wrath of the Skies 1 Faerie Macabre 1 Path to Exile

Oltre alla vittoria di Death and Taxes in una Legacy Showcase Challenge nell’ultimo mese, abbiamo visto il leader del formato Tempo Dimir registrare un calo in quota di metagame e percentuale di vittorie, e Oops! Tutte Magie perdere terreno mentre i giocatori affinano le loro risposte al metagame attuale di Legacy. Siamo entusiasti di vedere che le partite di Legacy stanno diventando più equilibrate man mano che il gioco diventa più equo. Uno dei sintomi più evidenti di questo maggiore equilibrio è che Da Spade a Spighe! sta iniziando a diventare una parte più ragionevole del formato in generale. I giocatori hanno anche iniziato a ottenere successo con un’altra variante di aggro basato su creature bianche, che ricorda il mazzo Energia di Boros di Modern.

4 Ajani, Nacatl Pariah 4 Amped Raptor 4 Arid Mesa 1 Badlands 3 Cabal Therapy 1 Elegant Parlor 2 Goblin Bombardment 4 Guide of Souls 3 Hexing Squelcher 2 Karakas 4 Marsh Flats 4 Ocelot Pride 3 Orcish Bowmasters 1 Plains 2 Plateau 2 Scrubland 1 Shadowy Backstreet 1 Silent Clearing 4 Swords to Plowshares 3 Thoughtseize 3 Voice of Victory 4 Wasteland 2 Clarion Conqueror 3 Containment Priest 4 Leyline of the Void 2 Null Rod 2 Prismatic Ending 1 Pyroblast 1 Red Elemental Blast

Qui si trovano molte delle minacce ben note ai giocatori che giocano spesso a Modern, supportate da interruzioni potenziate da Legacy come Lande Desolate e Terapia della Cabala. Onestamente, è difficile per me non entusiasmarmi nel vedere la versione equa di Terapia della Cabala fare ritorno ai tavoli di Legacy.

A prescindere dall’approccio terapeutico, Legacy non ha ancora raggiunto uno stato finale risolto, e i giocatori sembrano apprezzare il percorso che stanno compiendo. Le prime posizioni nelle classifiche dei vari eventi sono distinte l’una dall’altra, con diversi macro-archetipi e mazzi che si alternano sotto i riflettori. Siamo curiosi di vedere la prossima fase del formato.

Vintage

Scritto da Carmen Klomparens

Nessun cambiamento

Vintage è più o meno quello che percepiamo come stato ideale di un formato Eternal. Ci sono pilastri chiaramente definiti in Laboratorio di Mishra, Bazar of Baghdad, Lurrus della Tana Onirica, Giuramento dei Druidi e mazzi Iniziativa, insieme a una manciata di altri archetipi. Diversi pilastri otterranno successo settimana dopo settimana, a seconda delle versioni di ciascun mazzo che i giocatori portano, di come si allineano le carte ostili, e così via. Nonostante i mazzi di alto livello occupino così tanto spazio nelle conversazioni e nella quota del metagame, c’è ancora spazio per la costruzione di mazzi e opportunità per i mazzi meno popolari di brillare. Oltre a tutto ciò, nell’ultimo anno abbiamo assistito a una costante introduzione di contenuti dalle nuove uscite che hanno fornito a ciascuno di questi archetipi nuovi strumenti per ispirare modi originali di costruire i mazzi.

Riteniamo che il Vintage di oggi sia meraviglioso da giocare e ci rincuora vedere la sua evoluzione nel tempo.

Pauper

Scritto da Gavin Verhey

Nessun cambiamento

Nel complesso, il formato continua a essere in forma. Dal monitoraggio condotto dal sottoscritto e dal Pauper Format Panel, è chiaro che Terrore è rimasto uno dei mazzi migliori per un po’ di tempo, anche se finora non ha superato il limite che ci avrebbe spinto ad agire. Resta il mazzo più osservato in assoluto.

Tuttavia, con l’uscita di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles il panorama è cambiato un po’ con la comparsa di diverse carte. Ci sono due nuove aggiunte che sono state le più degne di nota.

2 Idyllic Grange 4 Novice Inspector 4 Thraben Inspector 4 Lunarch Veteran 4 Thraben Charm 4 Raffine's Informant 3 Prismatic Strands 2 Guardians' Pledge 4 Battle Screech 3 Leonardo, Big Brother 1 Eagles of the North 17 Plains 4 Kor Skyfisher 4 Militia Bugler 4 Dust to Dust 2 Journey to Nowhere 2 Holy Light 2 Standard Bearer 3 Martyr of Sands 2 Revoke Existence

Leonardo, Fratello Maggiore ha dato ai mazzi aggressivi uno strumento potente che trasforma le pedine in un sacco di danni. La carta è stata giocata nei mazzi aggro bianchi ed è persino comparsa nei mazzi Elfi per finire subito gli avversari dopo un turno importante. L’ascesa di questa carta è particolarmente degna di nota dato che, tradizionalmente, questi mazzi aggro bianchi sono stati avvantaggiati contro Terrore, il che potrebbe cambiare le sorti del metagame.

Supervisore Utrom ha dato ad Affinità un altro strumento, con un Aerocustode Fosco più grande ed economico. Aerocustode Fosco è occasionalmente comparso in Affinità, e questo è un miglioramento sostanziale, che permette di montare una forte offensiva con volare fin da subito.

1 Makeshift Munitions 1 Cast Down 4 Thoughtcast 3 Krark-Clan Shaman 4 Myr Enforcer 2 Great Furnace 3 Seat of the Synod 3 Vault of Whispers 4 Ichor Wellspring 3 Galvanic Blast 3 Nihil Spellbomb 4 Drossforge Bridge 4 Mistvault Bridge 3 Silverbluff Bridge 2 Blood Fountain 4 Reckoner's Bargain 1 Hunter's Blowgun 1 Eviscerator's Insight 4 Refurbished Familiar 4 Utrom Monitor 1 Toxin Analysis 1 Chromatic Star 1 Duress 1 Hydroblast 1 Pyroblast 4 Blue Elemental Blast 4 Red Elemental Blast 1 Krark-Clan Shaman 1 Nihil Spellbomb 1 Breath Weapon 1 Toxin Analysis

Pauper è un formato ricco di carte eccezionalmente efficienti e potenti, quindi questo miglioramento con Supervisore Utrom è del tutto ragionevole. Non è una carta che bandiremo nell’immediato futuro, a meno che le cose non inizino davvero ad andare storte. Vorrei evidenziare che questa comune sia reperibile solo tramite Tartarughe unite in formato fisico non è ottimale per una carta che probabilmente rimarrà un punto di riferimento nel tempo. Inoltre, non esiste nemmeno una versione foil per chi ama impreziosire i propri mazzi!

Almeno ci sono buone notizie per i giocatori digitali: ho parlato con il team di Daybreak Games che gestisce Magic Online, dove si gioca molto a Pauper, e aumenteranno la probabilità di apparizione di Supervisore Utrom nei Forzieri del Tesoro a partire dal 1° aprile! In questo modo i giocatori dovrebbero riuscire a ottenere la carta più facilmente.

E a proposito di Magic Online, tra appena un paio di giorni, il 25 marzo, Pauper sarà il formato protagonista della nuova stagione MOCS. Continueremo a seguire il metagame da vicino per vedere come procederà!

Ad oggi, mentre scrivo, il primo Paupergeddon del 2026 non si è ancora svolto. Ma al momento della pubblicazione, l’evento si sarà appena concluso e vorremo sicuramente prenderci il tempo di esaminare quei risultati.

Infine, c’è una cosa di cui stavamo potenzialmente parlando: una rimozione di prova dalla lista delle carte bandite di Ornamento del Vincolatore. È passato del tempo da quando questa carta è stata bandita e, da allora, Pauper è cambiato drasticamente. Un meccanismo di pescata lento avrebbe difficoltà ad affrontare molti dei mazzi di oggi. Rimuovere la carta dalla lista delle bandite potrebbe dare una marcia in più ai mazzi più lenti. Detto questo, era incredibilmente potente prima, quindi un'eventuale rimozione dalla lista delle carte bandite è qualcosa che vogliamo gestire con cautela. Che ne pensi? Condividi il tuo feedback.

Divertiti con Pauper e non tenerci sulle spine!

Alchemy

Scritto da Daniel Xu

Nessun cambiamento

Dall’ultimo aggiornamento, Lezioni Izzet, Uccelli Azorius, Uroboroide monocolore verde e le varianti Draghi continuano a dominare la classifica di Alchemy al meglio di tre, mentre Alchemy al meglio di uno è più variegato. Non ci sono evidenti squilibri di forza tra questi mazzi e il formato è ancora in fase di esplorazione con nuove build basate sulle carte di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles e sulle carte ribilanciate. Stiamo tenendo d’occhio i mazzi Sottigliezza Acquatica al meglio di uno che abbinano la carta omonima a Sin, Punizione di Spira e Onniscienza, ma riteniamo che queste strategie non siano abbastanza consistenti per intervenire in questo momento.

Prevediamo di continuare con i ribilanciamenti nel corso dell’anno. Ci saranno cambiamenti più dinamici su quel fronte man mano che il metagame si stabilizzerà.

Historic

Scritto da Daniel Xu

Catena Alimentare è bandita.

Dopo i cambiamenti annunciati a febbraio riguardo alle carte bandite e limitate, siamo soddisfatti della risposta dell’ecosistema Historic. I mazzi interattivi come Jund e Dimir ora si posizionano tra i principali contendenti al meglio di tre e la varietà di strategie praticabili è molto più ampia di prima. Le rimozioni dall’elenco delle carte bandite hanno ampliato le opzioni di risposta disponibili nel formato, consentendo ai giocatori di contrastare efficacemente i mazzi combo come Rianimatore e Valakut Combo. Mentre continuiamo a monitorare l’impatto di Magus della Luna e Messaggera dei Mari, il vertice del metagame si è adattato bene integrando Panorama Prismatico e terre base con ciclo da Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ nelle loro basi di mana, e le due creature simili a Luna Insanguinata hanno perso popolarità nel mazzo principale. Riteniamo che al momento abbiano avuto l’effetto desiderato di fornire risposte chiare e valide alle terre non base potenti come opzioni da sideboard.

4 Avacyn's Pilgrim 4 Esper Sentinel 2 Extraction Specialist 1 Imodane's Recruiter 4 Juggernaut Peddler 4 Noble Hierarch 4 Recruiter of the Guard 4 Sigardian Evangel 1 Tajic, Legion's Valor 1 Witch Enchanter 4 Birthing Ritual 4 Food Chain 4 Cavern of Souls 3 Echoing Cavern 2 Forest 4 Mana Confluence 2 Plains 4 Prismatic Vista 4 Starting Town 1 A-Haywire Mite 4 Brutal Cathar 1 Dauntless Dismantler 1 Faerie Macabre 1 Jegantha, the Wellspring 3 Jirina, Dauntless General 4 Seam Rip

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ha portato Catena Alimentare in Historic. Col senno di poi, è stato un errore. Abbiamo trascurato l’interazione tra Evangelista di Sigarda e Catena Alimentare, che in combo creano un numero arbitrariamente grande di 3/1. Le build agonistiche che utilizzano questa interazione sono ancora in fase di sviluppo, ma sono già vicine al vertice della classifica al meglio di tre sia in termini di quota di metagame che di percentuale di vittorie. Supera di gran lunga le nostre aspettative per un mazzo che riesce a fare combo e chiudere la partita sistematicamente al turno tre, e abbastanza spesso al turno due, tanto più che l’esecuzione della combo in digitale è particolarmente frustrante. Obiettivamente parlando, preferiremmo anche tenere le combo al turno due fuori dall’ambito delle strategie Historic valide e come caratteristica di Timeless. Per tutte queste ragioni, Catena Alimentare è stata bandita.

Timeless

Scritto da Daniel Xu

Nessun cambiamento

La limitazione di Necropotenza ha aperto la porta a una gamma più ampia di mazzi competitivi in Timeless. Energia Mardu è balzata in testa alla classifica, ma Mostra e Dimostra, Rianimatore e Sopraffazione monocolore rossa non sono molto distanti. È incoraggiante per la salute del formato che in questo gruppo non ci siano elementi chiaramente dominanti. Sebbene Miniera a Cielo Aperto rimanga una carta molto giocata, i mazzi che si concentrano su di essa come motore principale sono diminuiti. Riteniamo che la sua posizione attuale nel metagame sia buona secondo gli standard di Timeless.

Brawl

Scritto da Daniel Xu

Nessun cambiamento

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ha aggiunto diversi nuovi ed entusiasmanti comandanti a Brawl, con Raf e Mikey, Combinaguai in cima alle classifiche di popolarità, mentre Leonardo, l’Equilibrio e Splinter, Roditore Radicale seguono da vicino. Continuiamo i nostri regolari aggiornamenti del matchmaking con la maggior parte delle uscite per migliorare la selezione degli avversari. Infine, stiamo ancora finalizzando i piani per il nostro prossimo evento agonistico di Brawl, quindi non perderti l’annuncio nel prossimo futuro.