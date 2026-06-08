Entra nell’Universo Marvel e inizia a giocare a Magic con i mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes! Ricchi di personaggi da decenni di storia di Marvel, questi mazzi sono un ottimo modo per imparare a giocare a Magic o per insegnare a un amico.

Mazzo di benvenuto

(bianco) Mazzo di benvenuto

(blu) Mazzo di benvenuto

(nero) Mazzo di benvenuto

(rosso) Mazzo di benvenuto

(verde)

I mazzi di benvenuto saranno disponibili nei negozi WPN partecipanti fino a esaurimento scorte. Ogni mazzo di benvenuto di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene quanto segue:

2 mezzi mazzi (30 carte ciascuno) Di questi due mezzi mazzi, uno corrisponderà alla confezione del mazzo di benvenuto. L’altro viene scelto a caso tra le altre opzioni. Sono disponibili cinque mezzi mazzi monocolore diversi. I mazzi di benvenuto includono carte da: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSH) Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander (MSC) Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM) Espansione legali in Eternal di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPE)

2 schede di riferimento

1 portamazzo

Cosa sono i mazzi di benvenuto?

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes uscirà con cinque mazzi di benvenuto creati per i nuovi giocatori. Ogni mazzo di benvenuto include due mezzi mazzi da 30 carte: il primo è costruito intorno a un personaggio con carte del colore associato, mentre il secondo contiene carte di uno degli altri quattro colori di Magic.

0829_MTGMSH_WelDNew: Black Panther, Claws of Bast 0830_MTGMSH_WelDNew: Iron Man, Modern Marvel 0831_MTGMSH_WelDNew: Black Widow, Daring Operative 0832_MTGMSH_WelDNew: Spider-Man, Web-Spinner 0833_MTGMSH_WelDNew: Hulk, Brutal Brawler

Oltre alle carte da Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, ogni mezzo mazzo include una creatura leggendaria rara mitica non foil. Le versione foil di queste creature leggendarie sono disponibili nei Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

I mazzi di benvenuto saranno disponibili nel tuo negozio di zona fino a esaurimento scorte. Puoi iniziare a giocare con queste carte agli eventi Accademia Avengers, che inizieranno il 12 giugno. Poi saranno disponibili nei negozi partecipanti a partire dal 26 giugno insieme all’uscita di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Per maggiori informazioni sui mazzi di benvenuto, Accademia Avengers e altri eventi di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, contatta il tuo negozio di zona.

Di seguito troverai il contenuto di ogni mezzo mazzo. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni su come pensa di distribuire questi mazzi. Se stai cercando altri luoghi ed eventi per giocare con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, leggi la nostra guida a tutte le emozionanti esperienze che abbiamo in programma.

0829_MTGMSH_WelDNew: Black Panther, Claws of Bast

13 Plains 2 Virtuous Variant Doctor Jane Foster 2 Brave Brawler Fall to Earth Raft Security Officer Peggy Carter, Secret Agent Vibranium Energy Daggers Luke Cage, Power Man Valkyrior Skyrider Black Panther, Claws of Bast Mockingbird, Bobbi Morse Take Up the Shield Web Up Selfless Police Captain Crowd of True Believers

0830_MTGMSH_WelDNew: Iron Man, Modern Marvel

13 Island Mist-Cloaked Herald 2 TVA Bureaucrat 2 Aerial Doombot Iron Lad, Diverging Destiny Futurist Forge Lyla, Holographic Assistant Blue Marvel, Adam Brashear 2 Alchemax Slayer-Bots Whoosh! Iron Man, Modern Marvel Ant-Man's Air Force A.I.M. Scientists I Am Iron Man Depower

0831_MTGMSH_WelDNew: Black Widow, Daring Operative

13 Swamp 2 Songbird, Sonic Screamer 2 Symbiote Spawn 2 Glamorous Grapplers Infernal Rebirth 2 Red Room Recruit Ultimo, Civilization’s End Dark Deed Tombstone, Career Criminal Hour of Defeat Unliving Legionnaire Black Widow, Daring Operative Widow's Bite Doom Blade

0832_MTGMSH_WelDNew: Spider-Man, Web-Spinner

13 Mountain 2 Rampaging Classmate 2 Extremis Elite Human Torch, Johnny Storm Kree Sentinel Sif's Spearmaster Misty Knight, Hero for Hire Furious Strength Spider-Man, Web-Spinner Marvelous Melee Living Lightning, Charged Up The Mary Janes Smashing Spree Quicksilver, Pietro Maximoff Lightning Strike Happy Hogan, Dauntless Driver

0833_MTGMSH_WelDNew: Hulk, Brutal Brawler

13 Forest 2 The Fabulous Frog-Man 2 Undercover Skrull She-Hulk, Jade Defender Savage Land Dinosaur Wakandan Royal Guard Kapow! Goliath, Mass Manipulator Wolfsbane, Highland Hero Super Strength Mister Hyde, Monster Within Warriors of Wakanda Giant Growth Thing Swing Hulk, Brutal Brawler Knight of Wundagore

I mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes saranno disponibili agli eventi Accademia Avengers a partire dal 12 giugno 2026, e con l’uscita globale di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes il 26 giugno. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sulla sua offerta di mazzi di benvenuto!