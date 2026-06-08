Mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes
Entra nell’Universo Marvel e inizia a giocare a Magic con i mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes! Ricchi di personaggi da decenni di storia di Marvel, questi mazzi sono un ottimo modo per imparare a giocare a Magic o per insegnare a un amico.
(bianco)
(blu)
(nero)
(rosso)
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I mazzi di benvenuto saranno disponibili nei negozi WPN partecipanti fino a esaurimento scorte. Ogni mazzo di benvenuto di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene quanto segue:
- 2 mezzi mazzi (30 carte ciascuno)
- Di questi due mezzi mazzi, uno corrisponderà alla confezione del mazzo di benvenuto. L’altro viene scelto a caso tra le altre opzioni.
- Sono disponibili cinque mezzi mazzi monocolore diversi.
- I mazzi di benvenuto includono carte da:
- Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSH)
- Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Commander (MSC)
- Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM)
- Espansione legali in Eternal di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPE)
- 2 schede di riferimento
- 1 portamazzo
Cosa sono i mazzi di benvenuto?
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes uscirà con cinque mazzi di benvenuto creati per i nuovi giocatori. Ogni mazzo di benvenuto include due mezzi mazzi da 30 carte: il primo è costruito intorno a un personaggio con carte del colore associato, mentre il secondo contiene carte di uno degli altri quattro colori di Magic.
Oltre alle carte da Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, ogni mezzo mazzo include una creatura leggendaria rara mitica non foil. Le versione foil di queste creature leggendarie sono disponibili nei Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
I mazzi di benvenuto saranno disponibili nel tuo negozio di zona fino a esaurimento scorte. Puoi iniziare a giocare con queste carte agli eventi Accademia Avengers, che inizieranno il 12 giugno. Poi saranno disponibili nei negozi partecipanti a partire dal 26 giugno insieme all’uscita di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Per maggiori informazioni sui mazzi di benvenuto, Accademia Avengers e altri eventi di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, contatta il tuo negozio di zona.
Di seguito troverai il contenuto di ogni mezzo mazzo. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni su come pensa di distribuire questi mazzi. Se stai cercando altri luoghi ed eventi per giocare con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, leggi la nostra guida a tutte le emozionanti esperienze che abbiamo in programma.
I mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes saranno disponibili agli eventi Accademia Avengers a partire dal 12 giugno 2026, e con l’uscita globale di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes il 26 giugno. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sulla sua offerta di mazzi di benvenuto!