C’è un nuovo modo di draftare, che entrerà in Magic prima di quanto pensi. Il draft prendi due è un modo tutto nuovo di giocare, che offre tutto il divertimento di Limited per pod a quattro giocatori. I partecipanti ai recenti MagicCon potrebbero averci visto testare questo formato, ma siamo entusiasti di renderlo ufficiale. Prendi tre amici e dodici buste di gioco: è il momento di draftare!

Un formato draft a quattro giocatori? Cos’è il draft prendi due?

Il draft prendi due è il nostro formato di draft pensato per quattro persone, e il suo nome dice tutto ciò che devi sapere! È progettato per essere giocato con quattro giocatori, invece dei soliti pod da otto persone del draft. Se hai un gruppo con cui giochi solitamente a Commander, il draft prendi due è un ottimo modo per variare le vostre serate di Magic.

Gli eventi draft prendi due si svolgono in modo simile agli altri eventi di draft, ma con alcune differenze fondamentali. Quando apri la prima busta di gioco, prendi due carte e passi il resto a sinistra. Ripeti questo processo, prendendo ogni volta due carte e passando a sinistra, finché non ci sono più carte da passare. Poi apri la seconda busta di gioco, prendi due carte e passi il resto a sinistra. Fai lo stesso per la terza busta di gioco, prendendo due carte, passando a sinistra e ripetendo il processo.

Dopo aver completato il draft, costruisci un mazzo da 40 carte con le carte draftate e un numero qualsiasi di terre base. Poi gioca una partita contro uno degli altri giocatori, e i vincitori del primo round si sfideranno per il secondo round, mentre gli altri due giocatori formeranno l’altra coppia. Il vincitore si aggiudica il premio più grande di tutti: il diritto di vantarsi (più altri premi se si tratta di un evento ufficiale).

Dove posso giocare al draft prendi due?

Vuoi provare il draft prendi due? Potresti averlo già fatto! Abbiamo incluso il draft prendi due come parte della nostra offerta di eventi di gioco con biglietto e su richiesta ai MagicCon, permettendovi di incontrare nuovi amici giocando a questo nuovo formato. Abbiamo in programma di organizzare eventi draft prendi due ai prossimi MagicCon, quindi tieni d’occhio questo formato al MagicCon: Atlanta a settembre.

Gli eventi draft prendi due sono un ottimo modo per infilare qualche partita tra una tavola rotonda e l’altra o tra un evento dal vivo e l’altro, poiché il formato è molto veloce. Nei nostri test di gioco, i pod sono stati in grado di draftare, costruire mazzi e giocare in 90 minuti o meno! Ciò significa più tempo per giocare a più Magic.

Inoltre, puoi giocare a un draft prendi due utilizzando qualsiasi busta di Magic: The Gathering. Sebbene il formato sia stato progettato principalmente pensando alle buste di gioco, nulla vieta di giocare a un draft prendi due con buste dalla storia di Magic.

Poiché si tratta di un formato ufficiale, anche il tuo negozio di zona potrebbe organizzare eventi draft prendi due autorizzati. Non vediamo l’ora che possa godere di questo nuovo formato divertente nel tuo negozio di zona.

Non vediamo l’ora che possa sperimentare questo nuovo modo di draftare, sia nel tuo negozio di zona che a casa con gli amici. Puoi prepararti agli eventi draft prendi due preordinando le prossime uscite di Magic nel tuo negozio di zona, presso rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.