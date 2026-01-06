Gli Elementali più temibili e le piaghe più vili di Magic sono ai tuoi ordini con questi mazzi Commander di L’Eclissi di Lorwyn! L’Eclissi di Lorwyn presenta due mazzi Commander pronti da giocare che mettono in mostra le potenti meccaniche dell’espansione principale: apparire e piaga.

Mazzi Commander

Danza degli Elementi Mazzo Commander

Maledizione della Piaga

Ogni mazzo Commander di L’Eclissi di Lorwyn include:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 1 comandante a tema foil con illustrazione senza bordo 98 carte non foil, incluse 10 carte inedite di Magic

10 pedine bifronte o segnalini perforati Danza degli Elementi contiene 10 pedine bifronte. Maledizione della Piaga contiene 10 pedine bifronte e 1 carta segnalino perforata.

1 carta-guida

1 portamazzo

Puoi trovare le liste dei mazzi per ognuno di questi mazzi Commander qui sotto e sfogliare l’espansione completa una volta che sarà stata rivelata nella galleria immagini delle carte di L’Eclissi di Lorwyn.

Abbraccia la bellezza con Cenerina o maledici i tuoi avversari con la Zietta Ool: in ogni caso, le tue partite di Commander saranno davvero emozionanti! L’Eclissi di Lorwyn uscirà ufficialmente il 23 gennaio 2026. Puoi preordinare l’espansione ora presso il tuo negozio di zona, online su Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Danza degli Elementi

0001_MTGECL_CommBord: Ashling, the Limitless 0003_MTGECL_CommBord: Mass of Mysteries

Ashling, the Limitless Mass of Mysteries Elemental Spectacle Springleaf Parade Jubilation Impulsivity Lamentation Belonging Subterfuge Rain-Slicked Copse Sodden Verdure Abundant Countryside Endurance Fury Haunting Voyage Avenger of Zendikar Cavalier of Thorns Greenwarden of Murasa Selvala, Heart of the Wilds Titan of Industry Muldrotha, the Gravetide Omnath, Locus of Rage Yarok, the Desecrated Omnath, Locus of the Roil Timeless Lotus Shatter the Sky Hoofprints of the Stag Slithermuse Descendants' Fury Blasphemous Act Cream of the Crop Kindred Summons Bane of Progress Realmwalker Return of the Wildspeaker Faeburrow Elder Vernal Sovereign Horde of Notions Maelstrom Wanderer Jegantha, the Wellspring Chromatic Lantern Primal Beyond Raging Ravine Exotic Orchard Flamekin Village Path to Exile Mulldrifter Reality Shift Shriekmaw Shimmercreep Flamebraider Crib Swap Secluded Courtyard Sol Ring Lorwyn Command Tower Lorwyn Arcane Signet Lorwyn Distant Melody Incandescent Soulstoke Eclipsed Flamekin Foundation Breaker Garruk's Uprising Risen Reef Fellwar Stone Unclaimed Territory Ancient Ziggurat Frontier Bivouac Sandsteppe Citadel Savage Lands Opulent Palace Seaside Citadel Jungle Shrine Smokebraider Ingot Chewer Fertile Ground Abundant Growth Kodama's Reach Cultivate Path of Ancestry Thriving Grove Thriving Heath Thriving Isle Opal Palace Thriving Bluff Thriving Moor 2 Plains [23m3KhvkmH8DiNDKxeZTx5] 2 Island [6uSquXhfBFOHYdbSNsTeCx] 2 Swamp [sQRENlBNiYLPfY21RGaAG] 2 Mountain [1nv2BWttSoZQhPiMUt1ZJL] 8 Forest [2KIdA9XU57N7fEiOycbQtG]

Scopri tutte le carte del mazzo Danza degli Elementi nella galleria immagini delle carte di L’Eclissi di Lorwyn. (Clicca il link qui sotto per vedere le pedine del mazzo.)

Pedine di Danza degli Elementi

2 pedine Guerriero Rinoceronte // Elementale (0009)

2 pedine Elementale (0010) // copia

1 pedina Elementale (0002) // Pianta

1 pedina Elementale (0002) // Copia

1 pedina Copia // Polimorfo

1 pedina Copia // Pianta

1 pedina Tesoro // Polimorfo

1 pedina Tesoro // Copia

0006a_MTGECL_TknComm: Rhino Warrior Token // Elemental Token (Red-Green) 0010a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (Green-White) // Copy Token 0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Plant Token 0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Copy Token 0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Shapeshifter Token 0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Plant Token 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Shapeshifter Token 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Copy Token

Maledizione della Piaga

0002_MTGECL_CommBord: Auntie Ool, Cursewretch 0004_MTGECL_CommBord: The Reaper, King No More

Auntie Ool, Cursewretch The Reaper, King No More Wickersmith's Tools Sinister Gnarlbark Eventide's Shadow Aberrant Return Dread Tiller Grave Venerations Oft-Nabbed Goat Village Pillagers Puca's Covenant Ferrafor, Young Yew Tree of Perdition Vernal Fen Festering Thicket Necroskitter Ignoble Hierarch Nesting Grounds Massacre Girl, Known Killer Grave Titan Vraska, Betrayal's Sting The Scorpion God Liliana, Death Wielder Chimil, the Inner Sun Carnifex Demon Puppeteer Clique Dusk Urchins Black Sun's Zenith Painful Truths Persist Midnight Banshee Chain Reaction Archfiend of Ifnir Channeler Initiate Hapatra, Vizier of Poisons Glissa Sunslayer Everlasting Torment Assassin's Trophy Grim Poppet Canyon Slough Sheltered Thicket Exotic Orchard Smoldering Marsh Cinder Glade Dragonskull Summit Rootbound Crag Woodland Cemetery Lasting Tarfire Burning Curiosity Hoarder's Greed Blowfly Infestation Fire Covenant Sol Ring Shadowmoor Arcane Signet Shadowmoor Command Tower Shadowmoor Cathartic Reunion Skinrender Soul Snuffers Incremental Blight Infernal Grasp Evolution Sage Devoted Druid Flourishing Defenses Harmonize Putrefy Binding the Old Gods Kulrath Knight Contagion Clasp Savage Lands Ifnir Deadlands Night's Whisper Wickerbough Elder Terminate Commander's Sphere Cathartic Pyre Evolving Wilds Terramorphic Expanse Path of Ancestry Riveteers Overlook Rakdos Carnarium Gruul Turf Golgari Rot Farm 8 Swamp [sQRENlBNiYLPfY21RGaAG] 4 Mountain [1nv2BWttSoZQhPiMUt1ZJL] 6 Forest [2KIdA9XU57N7fEiOycbQtG]

Scopri tutte le carte del mazzo Maledizione della Piaga nella galleria immagini delle carte di L’Eclissi di Lorwyn. (Clicca il link qui sotto per vedere le pedine e le carte guida del mazzo. Clicca il link qui sotto per vedere le carte segnalino perforate del mazzo.)

Pedine e segnalini perforati di Maledizione della Piaga

3 pedine Zombie // Guerriero Elfo

2 pedine Tesoro // Spaventapasseri

2 pedine Serpente // Spaventapasseri

1 pedina Saprolingio // Spaventapasseri

1 pedina Saprolingio // Il Monarca (carta guida)

1 pedina Saprolingio // Veleno (carta guida)

1 carta segnalino perforata

0003a_MTGECL_TknComm: Zombie Token // Elf Warrior Token 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Scarecrow Token 0008a_MTGECL_TknComm: Snake Token // Scarecrow Token 0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Scarecrow Token 0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // The Monarch (Helper) 0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Poison Counter (Helper)

0003a_MTGECL_PnchOutCntrs: Counters

Abbraccia i tuoi lati Lorwyn e Landa Tenebrosa in preparazione a L’Eclissi di Lorwyn! I mazzi Commander Maledizione della Piaga e Danza degli Elementi, con gli altri prodotti di L’Eclissi di Lorwyn, sono già disponibili per il preordine nel tuo negozio di zona, online su Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.