Gli Elementali più temibili e le piaghe più vili di Magic sono ai tuoi ordini con questi mazzi Commander di L’Eclissi di Lorwyn! L’Eclissi di Lorwyn presenta due mazzi Commander pronti da giocare che mettono in mostra le potenti meccaniche dell’espansione principale: apparire e piaga.
Mazzi Commander
Danza degli Elementi
Mazzo Commander
Maledizione della Piaga
Ogni mazzo Commander di L’Eclissi di Lorwyn include:
- 1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso
- 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo
- 1 comandante a tema foil con illustrazione senza bordo
- 98 carte non foil, incluse 10 carte inedite di Magic
- 10 pedine bifronte o segnalini perforati
- Danza degli Elementi contiene 10 pedine bifronte.
- Maledizione della Piaga contiene 10 pedine bifronte e 1 carta segnalino perforata.
- 1 carta-guida
- 1 portamazzo
Puoi trovare le liste dei mazzi per ognuno di questi mazzi Commander qui sotto e sfogliare l’espansione completa una volta che sarà stata rivelata nella galleria immagini delle carte di L’Eclissi di Lorwyn.
Abbraccia la bellezza con Cenerina o maledici i tuoi avversari con la Zietta Ool: in ogni caso, le tue partite di Commander saranno davvero emozionanti! L’Eclissi di Lorwyn uscirà ufficialmente il 23 gennaio 2026. Puoi preordinare l’espansione ora presso il tuo negozio di zona, online su Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.
Danza degli Elementi
0001_MTGECL_CommBord: Ashling, the Limitless
0003_MTGECL_CommBord: Mass of Mysteries
Ashling, the Limitless
Mass of Mysteries
Elemental Spectacle
Springleaf Parade
Jubilation
Impulsivity
Lamentation
Belonging
Subterfuge
Rain-Slicked Copse
Sodden Verdure
Abundant Countryside
Endurance
Fury
Haunting Voyage
Avenger of Zendikar
Cavalier of Thorns
Greenwarden of Murasa
Selvala, Heart of the Wilds
Titan of Industry
Muldrotha, the Gravetide
Omnath, Locus of Rage
Yarok, the Desecrated
Omnath, Locus of the Roil
Timeless Lotus
Shatter the Sky
Hoofprints of the Stag
Slithermuse
Descendants' Fury
Blasphemous Act
Cream of the Crop
Kindred Summons
Bane of Progress
Realmwalker
Return of the Wildspeaker
Faeburrow Elder
Vernal Sovereign
Horde of Notions
Maelstrom Wanderer
Jegantha, the Wellspring
Chromatic Lantern
Primal Beyond
Raging Ravine
Exotic Orchard
Flamekin Village
Path to Exile
Mulldrifter
Reality Shift
Shriekmaw
Shimmercreep
Flamebraider
Crib Swap
Secluded Courtyard
Sol Ring Lorwyn
Command Tower Lorwyn
Arcane Signet Lorwyn
Distant Melody
Incandescent Soulstoke
Eclipsed Flamekin
Foundation Breaker
Garruk's Uprising
Risen Reef
Fellwar Stone
Unclaimed Territory
Ancient Ziggurat
Frontier Bivouac
Sandsteppe Citadel
Savage Lands
Opulent Palace
Seaside Citadel
Jungle Shrine
Smokebraider
Ingot Chewer
Fertile Ground
Abundant Growth
Kodama's Reach
Cultivate
Path of Ancestry
Thriving Grove
Thriving Heath
Thriving Isle
Opal Palace
Thriving Bluff
Thriving Moor
2 Plains [23m3KhvkmH8DiNDKxeZTx5]
2 Island [6uSquXhfBFOHYdbSNsTeCx]
2 Swamp [sQRENlBNiYLPfY21RGaAG]
2 Mountain [1nv2BWttSoZQhPiMUt1ZJL]
8 Forest [2KIdA9XU57N7fEiOycbQtG]
Scopri tutte le carte del mazzo Danza degli Elementi nella galleria immagini delle carte di L’Eclissi di Lorwyn. (Clicca il link qui sotto per vedere le pedine del mazzo.)
Pedine di Danza degli Elementi
- 2 pedine Guerriero Rinoceronte // Elementale (0009)
- 2 pedine Elementale (0010) // copia
- 1 pedina Elementale (0002) // Pianta
- 1 pedina Elementale (0002) // Copia
- 1 pedina Copia // Polimorfo
- 1 pedina Copia // Pianta
- 1 pedina Tesoro // Polimorfo
- 1 pedina Tesoro // Copia
0006a_MTGECL_TknComm: Rhino Warrior Token // Elemental Token (Red-Green)
0010a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (Green-White) // Copy Token
0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Plant Token
0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Copy Token
0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Shapeshifter Token
0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Plant Token
0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Shapeshifter Token
0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Copy Token
Maledizione della Piaga
0002_MTGECL_CommBord: Auntie Ool, Cursewretch
0004_MTGECL_CommBord: The Reaper, King No More
Auntie Ool, Cursewretch
The Reaper, King No More
Wickersmith's Tools
Sinister Gnarlbark
Eventide's Shadow
Aberrant Return
Dread Tiller
Grave Venerations
Oft-Nabbed Goat
Village Pillagers
Puca's Covenant
Ferrafor, Young Yew
Tree of Perdition
Vernal Fen
Festering Thicket
Necroskitter
Ignoble Hierarch
Nesting Grounds
Massacre Girl, Known Killer
Grave Titan
Vraska, Betrayal's Sting
The Scorpion God
Liliana, Death Wielder
Chimil, the Inner Sun
Carnifex Demon
Puppeteer Clique
Dusk Urchins
Black Sun's Zenith
Painful Truths
Persist
Midnight Banshee
Chain Reaction
Archfiend of Ifnir
Channeler Initiate
Hapatra, Vizier of Poisons
Glissa Sunslayer
Everlasting Torment
Assassin's Trophy
Grim Poppet
Canyon Slough
Sheltered Thicket
Exotic Orchard
Smoldering Marsh
Cinder Glade
Dragonskull Summit
Rootbound Crag
Woodland Cemetery
Lasting Tarfire
Burning Curiosity
Hoarder's Greed
Blowfly Infestation
Fire Covenant
Sol Ring Shadowmoor
Arcane Signet Shadowmoor
Command Tower Shadowmoor
Cathartic Reunion
Skinrender
Soul Snuffers
Incremental Blight
Infernal Grasp
Evolution Sage
Devoted Druid
Flourishing Defenses
Harmonize
Putrefy
Binding the Old Gods
Kulrath Knight
Contagion Clasp
Savage Lands
Ifnir Deadlands
Night's Whisper
Wickerbough Elder
Terminate
Commander's Sphere
Cathartic Pyre
Evolving Wilds
Terramorphic Expanse
Path of Ancestry
Riveteers Overlook
Rakdos Carnarium
Gruul Turf
Golgari Rot Farm
8 Swamp [sQRENlBNiYLPfY21RGaAG]
4 Mountain [1nv2BWttSoZQhPiMUt1ZJL]
6 Forest [2KIdA9XU57N7fEiOycbQtG]
Scopri tutte le carte del mazzo Maledizione della Piaga nella galleria immagini delle carte di L’Eclissi di Lorwyn. (Clicca il link qui sotto per vedere le pedine e le carte guida del mazzo. Clicca il link qui sotto per vedere le carte segnalino perforate del mazzo.)
Pedine e segnalini perforati di Maledizione della Piaga
- 3 pedine Zombie // Guerriero Elfo
- 2 pedine Tesoro // Spaventapasseri
- 2 pedine Serpente // Spaventapasseri
- 1 pedina Saprolingio // Spaventapasseri
- 1 pedina Saprolingio // Il Monarca (carta guida)
- 1 pedina Saprolingio // Veleno (carta guida)
- 1 carta segnalino perforata
0003a_MTGECL_TknComm: Zombie Token // Elf Warrior Token
0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Scarecrow Token
0008a_MTGECL_TknComm: Snake Token // Scarecrow Token
0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Scarecrow Token
0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // The Monarch (Helper)
0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Poison Counter (Helper)
0003a_MTGECL_PnchOutCntrs: Counters
Abbraccia i tuoi lati Lorwyn e Landa Tenebrosa in preparazione a L’Eclissi di Lorwyn! I mazzi Commander Maledizione della Piaga e Danza degli Elementi, con gli altri prodotti di L’Eclissi di Lorwyn, sono già disponibili per il preordine nel tuo negozio di zona, online su Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.